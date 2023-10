Christmas Market: Dünyanın en keyifli Noel Pazarları!

Sokaklar ve meydanlar rengarenk görüntülere bürünürken, yeni yıl heyecanı birbirinden farklı aktivitelerle ve görsel şovlarla daha da katlanıyor.

İlk kez 14. yüzyılda Almanya’da kurulmaya başlayan noel pazarları, artık tüm dünyaya yayılmış bir gelenek hâline geldi. Unutulmaz anılarla dolu bir yıl başı tatili geçirmek için dünyanın öne çıkan en dikkat çekici noel pazarları olan Macaristan‘dan İsviçre‘ye, Fransa‘dan Avusturya‘ya; Romanya‘dan Almanya‘ya; Portekiz‘den Belçika’ya; İtalya‘dan İskoçya‘ya; Hollanda‘dan Estonya‘ya; Çek Cumhuriyeti‘nden Birleşik Krallık‘a uzanan, yeni yıl ruhunu yaşayabileceğiniz birbirinden özel Noel pazarlarını Gecce Gusto Traveles ekibi sizler için listeledi!

Haydi o zaman sokaklardan yükselen canlı müzik ezgileri ile dans etmeye, ışıl ışıl parlayan sokaklarda kaybolmaya, meydanlara kurulan devasa çam ağacının etrafında keyif yapmaya ve tadı damağınızdan kalacak yöresel lezzetler yer aldığı Noel pazarlarından birini seçmeye ve gitmeye dersiniz?

Amsterdam - Christmas Market

Tarihler: 13 Aralık - 26 Aralık 2023

Amsterdam'ın en keyfli zamanlarından biri de şüphesiz ki Noel günleri! Amsterdam'da en büyük Noel pazarı Museumplein'deki buz pateninin yanında kuruluyor. Bu nefes kesen Buz Köyü; büyülü kış manzarasında buz pateni ve alışverişin harika birleşimiyle ün salmış durumda zaten... Bu Noel pazarı şimdiden beşinci edisyonuna girdi ve gencinden yaşlısına herkes için eğlenceli bir günü garanti ediyor. 45'ten fazla Noel tezgahı ve çeşitli yeme-içme mekanları, bu pazarı unutulmaz bir Noel deneyimi için ideal bir yer haline getiriyor. Museumplein'deki Noel pazarının merkezi konumu, Amsterdam'ın müzelerinden birini ziyaret etmeyi kolaylaştırıyor. Amsterdam'da çoğu müze ve turistik mekan Noel hafta sonu boyunca da açık olacak! Amsterdam'da kurulacak olan bu nefes kesici Noel Pazarı, mesai saatleri içinde ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor; pazara girmek için bilet almanız gerekmiyor. Yalnızca pazarın içinde bulunan buz pistini kullanmak isterseniz, paten için bilet almanız gerekiyor.

Biletler ve detaylar için buraya tıklayabilirsiniz. Noel pazar 13 Aralık - 26 Aralık tarihleri arasında 11:00 - 20:00 arası ziyaret edilebiliyor. Buz pateni pisti ise 11 Kasım'dan itibaren 2 Şubat 2024 tarihine kadar açık olacak...

Brugge - Christmas Market

Tarihler: 24 Kasım 2023 - 7 Ocak 2024

Romantizmin doruklarda yaşandığı bir şehir olarak dikakt çeken Brugge'un Noel pazarı 24 Kasım itibariyle hazır! Avrupa'nın en göz kamaştıran Christmas Market'lerinden birine ev sahipliği yapan Brugge'de bu büyünün bir parçası olmalısınız!

Şehrin tam merkezi olan Markt and Simon Stevinplein'de kuruluyor. Her türlü leziz yerel yiyecek ve içeceklerin sunulduğu çok çeşitli tezgahlar bulunuyor. Ev yapımı sıcak çikolata, buz gibi Jenever, baharatlı Glühwein... Tüm bunların yanı sıra Belçika biraları, peynirler ve doyurucu yemekler... Yani; herkes için bir şey olacak. Harika bir atmosfere ve bol miktarda mevsimsel neşeye ek olarak, özel biri için alışılmadık bir son dakika hediyesi de bu pazardan çıkıyor! Brugge Noel pazarını diğer pazarlardan ayıran özelliği ise yalnızca pazara ve Noel'e odaklanmıyor oluşları; kışın Brugge'de yapılacak şeylere odaklanıyorlar. Bruges Noel pazarını, buz patenini, ışık deneyimi parkurunu ve şehir genelindeki ışık dekorasyonlarını görmelisiniz! Olur da Noel zamanı Brugge’e giderseniz siyah kapaklı özel tencereler içinde servis edilen soslu midyelerinden ve özel bir bardakla sunulan meşhur Kwak biralarından tatmadan dönmeyin deriz!

Prag - Christmas Market

Tarihler: 2 Aralık 2023 - 6 Ocak 2024

Prag'ın arnavut kaldırımlı sokakları ve özenli mimarisi arasında büyülü bir Noel ortamı! Geçtiğimiz yıl da olduğu gibi, bu sene de Old Town Square'de kurulacak.

Yerel el sanatları, ahşap oyuncaklar ve geleneksel yiyeceklerin satıldığı, aynı zamanda gökyüzünü ve yüksek binaları aydınlatan ülkenin en etkileyici Noel pazarı! Ayrıca 25 metre’lik yılbaşı ağacının şehrin gotik dokusuna karışan ışıklarıyla meydan adeta bir film setine dönüşüyor. Kurulan onlarca ahşap tezgahta, el işlemeli masa örtülerinden geleneksel Çek üflemeli çalgılarına kadar hediyelik birçok seçenek bulabilirsiniz. Yemek tezgahlarındansa; sıcak şaraplarını, zencefilli bisküvilerini, sokak lezzetlerinden tipik Çek sosislerini (klobása), ünlü likörleri Becherovka’yı ve yerel bir yiyecek olan Tredelnik Tatlısı’nı denemeden dönmeyin.

Budapeşte - Christmas Market

Tarihler: 24 Kasım - 31 Aralık 2023

Budapeşte'nin kalbi olan Vorosmarty Meydanı'nda kurulan Noel pazarı; kır evi tarzı kulübelerden yayılan geleneksel ballı kurabiye, sıcak şarap, tarçın ve köknar kokularıyla şenlikli bir pazar yerine dönüşüyor!

Aynı zamanda iki adet açık hava sahnesi ile canlı gösterilere ve müziğe de yer veriyor. Eğlencesi, dansı, müziği bol, nispeten daha geleneksel bir Noel pazarı diyebiliriz. Ahşap ve tahtadan yapılmış el işlerinin ön planda olduğu stantları gezerken göreceğiniz pek çok ürüne hayran kalabilirsiniz, demedi demeyin. Budapeşte Noel pazarı gezinize kısa bir mola verip çalan Çigan müzikleri eşliğinde ‘Goulash’ gibi yöresel lezzetlerin tadına bakmayı da ihmal etmeyin deriz! Ayrıca buralara kadar gelmişken de bahsetmeden geçemeyeceğimiz bir konaklama önerimiz olacak... Tuna Nehri kıyısında, ünlü Chain Bridge'in eteğinde yer alan "art nouveau" tarzı bir yol gösterici olan Four Seasons Hotel Gresham Palace, şehri ve mevsimlik ikramlarını keşfetmek için konforlu bir başlangıç noktası olabilir... Cömert büyüklükteki odaların çoğunda balkon ve tonozlu tavanlar bulunurken, restoranda Dana Eti Confit ve Remoulade içeren özel hamburgerin yanı sıra Lángos Gözleme ve Gulaş Çorbası gibi Macar spesiyaliteleri servis ediliyor.

Berlin - Christmas Market

Tarihler: 20 Kasım 2023 - 1 Ocak 2024

Modaya uygun Noel hediyeleri ve kızakla kayma işi için Avrupa'nın en iyisi! Berlin Christmas Market; geleneğe daha modern bir yaklaşım sunuyor.

Berlin'de yılbaşı zamanı yaklaşık 80 adet Noel pazarı kuruluyor; hatta sırf köpekler için kurulan bir pazar bile var! Hepsini ayrı ayrı gezmek bir hayli zor ama en büyüğüne gidelim derseniz Spandau'da kurulan pazar en geniş kapsamlısı. Görünüş açısından muhteşem Gendarmenmarkt meydanındaki Weihnachtszauber, pek çok sanat ve el sanatının sunulduğu en güzel yerdir. Potsdamer Platz'daki Winter World'de nabzınızı hızlandırın; alışverişten çok kızakla kayma, körling ve çocuklar için ücretsiz dersler sunan buz pateni pisti ile kış sporları hakkında daha fazla bilgi edinin.​​​​​​​

Strazburg - Christmas Market

Tarihler: 24 Kasım - 24 Aralık 2023

Peri masallarından fırlayan görüntüler ve kalori hesabını unutturacak tatlılar! Strazburg'a boşuna "Noel'in Başkenti" denmiyor...

Şehrin merkezi meydanlarında, elle boyanmış ahşap Noel dekorasyonlarıyla güçlü bir çizgi oluşturan 300 geleneksel pazar tezgahı bulacaksınız. En büyükleri ise Place Kléber, Place du Temple Neuf, Place Broglie, Place de la Cathédrale, Place du Marché-aux-Poissons ve Palais des Rohan’dakiler. Place Kléber’de kurulan pazar şehrin ana pazarı niteliğinde. Bu meydana Strasbourgluların çok gurur duyduğu dev yılbaşı ağacı dikiliyor. Her akşam 17:00’de ağacın ışıkları yakıldığında Christmas büyüsünü de etrafa saçılmış oluyor. Place Gutenberg ise her sene bir konuk ülkeye tahsis ediliyor. Strazburg Katedrali’nin bulunduğu Gutenberg Meydanı’nda kurulan Place Gutenberg Christmas Market, yılbaşı heyecanınıza yeni bir boyut katacak denli eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Meydanın etrafındaki eski binalar, binbir çeşit oyuncakla kaplanırken; kurabiye şeklinde yapılan tezgâhlar, parlayan çelenklerle süsleniyor. Matbaanın kurucusu Johannes Gutenberg’in heykelinin de olduğu alanda, dönem şiirleri okuyan sokak şairlerine denk gelebilirsiniz. Her yıl farklı bir ülkenin konsept temsilcisi olarak davet edildiği pazar, International Christmas Market olarak da biliniyor.​​​​​​​

Tallin - Christmas Market

Tarihler: 1 Aralık 2023 - 7 Ocak 2024

2019 yılında Avrupa’nın En İyi Noel Pazarı ödülünü alan Tallin Christmas Market;şenlikli teklifleri, çatılarının ve parke taşlarının karla kaplı olduğu güzel ortaçağ kasabasının kalbinde yer alan çarpıcı bir olay!

Kış geldiğinde, Belediye Binası Meydanı sadece el yapımı çelenkler, yerel sanatlar ve el sanatları, tatlılar, bal ve koyun derisi kilimler satan 60'tan fazla ahşap tezgahla değil, aynı zamanda pirinç bandolar, ziller ve sonsuz dans gruplarıyla da dolar. Gerçek bir ren geyiği kızağıyla kış mağarasına gelen Noel Baba, atlıkarıncaya binmeden önce çocukları şenliklere davet eder. Estonya'nın en büyük Noel ağacı, 1441'den bu yana her yıl Belediye Binası'nın önüne kuruluyor ve bu da onu Avrupa'nın herhangi bir yerinde sergilenen ilk ağaçlardan biri yapıyor. Çevredeki tezgahlarda el yapımı yerel aksesuarların ve hediyeliklerin yanı sıra, Nordik esintili sokak lezzetlerinden damağınızı şenlendirecek birçok seçenek var. Baharatlı sıcak şarapları (mulled vine) ise soğuk kış akşamları için birebir.

Salzburg - Christmas Market

Tarihler: 23 Kasım - 1 Ocak 2024

Noel şarkıları ve eski gelenekler için en iyisi! Mozart'ın ve haliyle müziğin de memleketi olan Salzburg; Noel zamanı Silent Night'ın karla kaplı versiyonlarıyla yankılanıyor.

İlk kurulduğu zamanlardaki gibi gözüken pazar tezgahlarıyla da nostaljik ve geleneksel anlar yaşamak isteyenler için kesinlikle kaçmayacak bir fırsat! Buradaki odak noktası nicelikten ziyade kalitedir, bu nedenle çorap dolgusu olarak yeni mumlar yerine el örgüsü çoraplar bulmayı bekleyin! Optimum Noel neşesi için, katedralin önünde saat 17.00'de ücretsiz günlük konserlere katılın ya da Salı şarkılarında (18.00-20.00) ilahiler söyleyebilirsiniz!​​​​​​​

Basel - Christmas Market

Tarihler: 23 Kasım - 23 Aralık 2023

Basel'in Noel pazarının en büyük özelliği iştah açıcı detaylarıdır! İştah açan sosislerden otantik Basel Lackerli'ye (zencefilli kurabiye üzerine yerel bir dokunuş), sıcak Punch'tan şenlikli Fondü'ye kadar birçok çeşit mutfak harikasının satıldığı, yaklaşık 160 tezgah bulunuyor.

İsviçre'nin en büyük ve güzel pazarı, tezgahların dekorasyon detaylarıyla da büyüleyenlerinden. Pazar; Barfuserplatz ve Munsterplatz olmak üzere, iki farklı noktada kuruluyor. İlkinde el yapımı ahşap oyuncaklar ve mücevherler bulunurken Munsterplatz'ın masal ormanı, biblo yapımı atölyelerinden zencefilli kurabiye dekorasyonuna kadar çocuklar için eğlenceli festival etkinlikleriyle dolu!

Edinburgh - Christmas Market

Tarihler: 17 Kasım - 6 Ocak 2024

Biraz tarihi, biraz da kültürel bir Noel için doğru pazardasınız! Tartışmasız gezegendeki en güzel şehirlerden biri olan Edinburgh, Noel pazarları ve Hogmanay kutlamalarının bir araya geldiği kış aylarında gerçekten parlıyor.

Noel Baba'nın Mağarası'nı bulacaksınız; oval bir buz pateni pisti; 60 metre yüksekliğindeki Star Flyer gibi fuar alanı gezileri; Noel Ağacı Labirenti'nde gizlenmiş bir elf atölyesi; ahşap oyuncaklar, Harry Potter temalı hediyeler ve sıcak Irn Bru satan tezgahlar; yerel yetenekleri sergileyen özel projeksiyonlar, performanslar ve sanat eserleri.​​​​​​​ Hava kararınca mutlaka elinize baharatlı elma şarabınızı alın ve Noel aydınlatmalarıyla büyüleyen Kraliyet Botanik Bahçesi'ne gidin! Yalnızca bir kez ziyaret etme imkanınız varsa, Aralık ayı sonunda Hogmanay sokak partisine ve 31 Aralık'taki muhteşem havai fişek gösterisine uğramayı unutmayın. Yılbaşı geccesi Princes Street Gardens'taki konseri ​​​​​​​ve "Ceilidh" adı verilen İskoç halkının müzik ve dans eşliğinde gerçekleştirdiği geleneksel buluşmayı sakın kaçırmayın!

Gothenburg - Christmas Market

Tarihler: 19 Kasım - 30 Aralık 2023

Şık hisler ve "Glogg" (şarap ve likörle hazırlanan bir kokteyl) dolu kupalar ile çok daha heyecanlı! İsveç'in en popüler eğlence parkı Liseberg, dünyanın en şık Noel açık hava pazarlarından birine dönüşüyor.

Burada gıcırdayan dönme dolaplar, plastik Noel ağaçları veya sarhoş elfler yok. Girmek için para ödersiniz, ancak geç saatlere kadar kalabilir (çoğu gün saat 15:00 ile 22:00 arasında açıktır), Füme Ren Geyiği atıştırabilir ve Glogg içebilirsiniz. Ücretsiz çocuk eğlencesinden en iyi şekilde yararlanın! Noel Baba'yı ahşap atölyesinde ziyaret edin, çarpışan arabalara binin ve yarım saatlik ışıltılı buz gösterisini kaçırmayın.​​​​​​​

Viyana - Christmas Market

Tarihler: 11 Kasım - 4 Ocak 2024

Noel geldiğinde Viyana peri ışıklarıyla parlıyor. Geniş saraylardan ışık saçılırken; karlı sokaklar parlıyor; buz sarkıtları görkemli Habsburg binalarının üzerinde sallanıyor.

Eski şehrin dar sokaklarına yayılan çok sayıda Noel pazarı, geleneksel ahşap oyuncaklar ve el yapımı sabunlar gibi el yapımı ürünlerle dolup taşan tezgahlar sunuyor. Açık havanın serinliği, kavrulmuş kestanelerin ve taze pişmiş simitlerin canlandırıcı aromasıyla ısınırken, dumanı tüten sıcak şarap kupalarıyla kendinizi canlandırın.​​​​​​​

Kopenhag - Christmas Market

Tarihler: 17 Kasım - 31 Aralık 2023

Dönme dolaplar! Kopenhag pazarları, Noel ağaçları, dekorasyonlar ve ışıklar mevsime uygun renklerden oluşan Patchwork'lerin yanı sıra ahşap oyuncaklar, seramikler, dekorasyonlar ve kalın trikoların satıldığı pazar tezgahlarıyla şenlikli bir neşeyle atıyor.

Şehir merkezi birçok pazara ev sahipliği yapıyor ancak Kopenhag'ın atan kalbi Tivoli Gardens'ın Noel pazarıdır! Tivoli Gardens, her sene binlerce kişiye yeni yıl döneminde ev sahipliği yapıyor. Muhteşem bir Kopenhag manzarası izlemek isteyenler için The Ferris Wheel dönme dolabı, adrenalin tutkunları için The Golden Tower ve The Demon rollercoaster’ı başta olmak üzere onlarca ünite ziyaretçileri bekliyor. Akşam karanlığında bir dönme dolap dönüyor ve yapraksız ağaçların üzerinde peri ışıkları parlıyor, buz pateni pisti ise maceracıları cezbediyor. Buna karamelize bademlerin kızarmış aromasını ve tarçınla zenginleştirilmiş sıcak şarabın hoş kokulu kokusunu da ekleyin! Sürekli değişen temaları, keyif veren içeriklere sahip programı ile Tivoli Gardens, yılbaşını dolu dolu geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresleri arasında.

Metz - Christmas Market

Tarihler: 24 Kasım - 30 Aralık 2023

Hiçbir şey sizi Metz Noel pazarının inanılmaz ışıklandırmasından daha fazla festival sezonunun ruhuna sokamaz.

Açık hava buz pateni pisti ve atlıkarınca gibi geleneksel özelliklerle içinizi ısıtıyor. Büyüleyici Sentiers des Lanternes'te dolaşın ve göz alıcı fuar sırasında aydınlatılan elflerin ve oyuncak bebeklerin yolunu takip edin. Etraftaki en lezzetli zencefilli kurabiyeleri yemeden önce Katedral'in yanındaki büyük tekerleğe dikkat edin!

Krakow - Christmas Market

Tarihler: 24 Kasım - 26 Aralık 2023

Polonya'da kendini Noel'e adamış bir şehir! Karlı bir meydanda patenlerinizi giyebilir, sıcak şarap ve zencefilli kurabiyelerle karnınızı doyurabilir, sakin galerilerde ve mum ışığıyla aydınlanan kiliselerde muhteşem anlar yaşayabilirsiniz.

Noel tezgahlarından gelen cızırtılı Kielbasa (sosis) kokularını içinize çekerek, Avrupa'nın en büyük ortaçağ kasabası olan sisli Rynek Glowny'den başlayın turunuza!

Stockholm - Christmas Market

Tarihler: 18 Kasım - 23 Aralık 2023

İsveç'in sakin başkenti Stockholm, Noel sezonunda kış harikalar diyarına dönüşüyor. Noel pazarları veya “Julmarknader” şehrin bayram kutlamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

En ikonik olanlardan biri, 1900'lerin başından beri bir gelenek olan Stokholm'ün eski kenti Gamla Stan'da kurulan pazar. Arnavut kaldırımlı sokaklar ve Orta Çağ mimarisi, İsveç el sanatları, şenlikli dekorasyonlar ve çeşitli geleneksel ikramlarla dolu tezgahlara pitoresk bir fon sağlıyor. Ziyaretçiler bir mutfak macerası için 'Peppparkakor' (zencefil) ve 'Lussekatter' (safran çörekleri) denemelidir. Bunları, karanfil ve tarçın aromalarıyla dolu, baharatlı, genellikle alkollü, sıcak bir şarap olan, içimizi ısıtan bir fincan 'Glögg' ile eşleştirin. Lezzetli bir damak tadına sahip olanlar için, üzerine yerel peynirler eklenmiş 'Knäckebröd' (çıtır ekmek) veya 'Gravlax' (tütsülenmiş somon) ile kendinizi şımartın. Kendinizi bu İskandinav şenliğine kaptırın ve Stockholm'ün Noel pazarlarının hem seyahat tutkunuzu hem de iştahınızı doyurmasına izin verin.

Münih - Christmas Market

Tarihler: 27 Kasım - 24 Aralık 2023

Bavyera'nın başkenti Münih, Noel sezonunda ikonik Noel pazarlarının merkezde yer aldığı bir kış harikalar diyarına dönüşüyor.

Arka planında etkileyici Neues Rathaus'un yer aldığı, şehrin kalbinde yer alan Marienplatz pazarı, parıldayan peri ışıklarına, şenlikli dekorasyonlara ve geleneksel el sanatlarının satıldığı ahşap tezgahlara sahip. Ambiyans rakipsiz olsa da, Münih'in Noel pazarları da bir mutfak keyfidir. Bavyera'nın otantik lezzetini tatmak için, elma sosuyla en çok tüketilen “Reiberdatschi”yi (patatesli krep) kaçırmayın. "Bratwurst" ızgara sosislerinin tadını çıkarın ve baharatlarla zenginleştirilmiş bir fincan "Gluhwein" (sıcak şarap) ile ısıtın. Yumuşak ve tatlı bir “Marzipanbrot” veya cevizli, çikolatalı “Nussecken” ile bitirin. Kendinizi şımartırken, Münih'in bayram sezonunun zengin geleneklerinin ve lezzetlerinin tadını çıkararak her lokmanın tadını yavaşça çıkarmayı unutmayın.

Nürnberg - Christmas Market

Tarihler: 1 Kasım - 24 Aralık 2023

Nürnberg Noel Pazarı veya yerel adıyla "Christkindlesmarkt", Avrupa'nın en eski ve en ünlü Noel pazarlarından biri. Nürnberg'in Eski Kent bölgesinin kalbinde yer alan otel, her Aralık ayında şehir meydanını şenlikli bir harikalar diyarına dönüştürüyor.

Kırmızı-beyaz kumaşlarla kaplı ahşap tezgahlarda karmaşık süslerden el işi oyuncaklara kadar pek çok geleneksel ürün satılıyor. Ancak pazarın gerçek özü, gastronomik lezzetlerinde yatıyor. Ziyaretçiler fındık, bal ve baharatlardan oluşan zencefilli kurabiye ikramı olan ikonik Nürnberg Lebkuchen'in tadına bakmalı. Mutlaka denenmesi gereken bir diğer şey ise, mükemmel bir şekilde ızgarada pişirilen ve en iyi şekilde bir parça hardalla içilen minik sosislerden oluşan Nürnberg Bratwurst'tur. Piyasada dolaşırken ellerinizi ve ruhunuzu baharatlar ve narenciye ile zenginleştirilmiş sıcak şarap olan "Gluhwein" kupasıyla ısıtın. Nürnberg'de mutfak deneyimleri de el sanatları ve ilahiler kadar şenlik ruhunun ayrılmaz bir parçasıdır.

Frankfurt - Christmas Market

Tarihler: 27 Kasım - 31 Aralık 2023

Genellikle Almanya'nın finansal kalbi olarak anılan Frankfurt, Noel sezonunda şenlikli bir harikalar diyarına dönüşüyor.

Ülkenin en eski ve en ünlü pazarlarından biri olan Frankfurt Noel Pazarı'nın tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. Römerberg meydanı ve Frankfurt Katedrali'nin tarihi arka planına karşı kurulan pazar, süslü ahşap tezgahlarla, parıldayan peri ışıklarıyla ve şenlik ruhunun ışığı olarak duran dev bir Noel ağacıyla dolup taşıyor. Burayı ziyaret edenler için burada bir mutfak yolculuğu şarttır. Frankfurt'a özgü badem ezmesi ve bademli kurabiye “Bethmännchen” ve yerel elma şarabı iç açıcı “Apfelwein” gibi geleneksel ikramlarla damak tadınızı şımartın. Klasik “Bratwurst” sosislerinin tadına bakmayı unutmayın ve Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşırken sizi sıcak tutacak baharatlı sıcak şarap “Gluhwein”den bir fincan sıcak şarap aldığınızdan emin olun.

Londra - Christmas Market

Bu yıl Londra'daki muhteşem Noel pazarlarının tadını çıkarmak ister misiniz? Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok harika Noel pazarı kuruluyor!

Noel pazarları Londra'nın merkezinde yer alıyor. Bazı pazarlar yalnızca birkaç hafta için kurulur, ancak Covent Garden ve Borough Market gibi (tüm yıl açık olan) diğerleri Kasım ayında Noel makyajına kavuşuyor​ En sık sorulan sorulardan biri de Londra'daki Noel pazarları bu yıl ne zaman açılacak? Bazı Noel pazarları tarihleri Noel'den aylar önce yayınlarken, diğerleri bu bilgiyi oldukça gizli tutuyor. Aşağıda şu ana kadar bildiklerimizi paylaşacağız.​​​​​​​

Hyde Park Winter Wonderland: 17 Kasım 2023 - 1 Ocak 2024

Southbank Centre Winter Market: 28 Ekim 2023 - 7 Ocak 2024

Covent Garden Christmas Market: 8 Kasım 2023 - 3 Ocak 2024

Christmas at Borough Market: 8 Kasım 2023 - 2 Ocak 2024

Leicester Square Christmas Market: 8 Kasım 2023 - 7 Ocak 2024

Christmas at Kew: 15 Kasım 2023 - 7 Ocak 2024

Spirit of Christmas: 30 Ekim 2023 - 5 Kasım 2023

Bozen - Christmas Market

Tarihler: 24 Kasım - 6 Ocak 2024

İtalya'nın Güney Tirol kentinin kalbinde yer alan Bozen (Bolzano) Noel Pazarı, Alp gelenekleri ile Akdeniz cazibesinin uyumlu bir karışımıdır.

Kar, çevredeki Dolomites'i gizlerken, şehir merkezi fenerlerin hafif ışıltısıyla, sıcak şarap kokusuyla ve bayram şarkılarının melodileriyle canlanıyor. Ahşap tezgahlarda zanaatkarlar, karmaşık süslemelerden el örgüsü giysilere kadar el sanatlarını sergiliyor. Mutfak maceraperestleri için Bozen bir keyiftir. Bir tavsiye: huni keklerine benzeyen yerel bir lezzet olan 'Strauben'i veya geleneksel meyveli ve fındıklı ekmek olan 'Zelten'i kaçırmayın. Bunları dumanı tüten bir fincan 'vin brulé' (sıcak şarap) veya elma şarabı ile eşleştirdiğinizde mükemmel bir şenlikli ziyafete sahip olursunuz. Bozen Noel Pazarı'ndaki gastronomik ikramları benimsemek, Güney Tirol şenliklerinin özgün ve lezzetli bir deneyimini garanti eder.

