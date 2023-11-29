Gecce Mekan Gusto Ankara Etkinlik Takvimi: Aralık 2023

ANKARA KONSERLER: ARALIK 2023

Aralık ayı Ankara'da bir hayli eğlence geçiyor! Türkiye'nin ünlü sanatçıları ve büyüleyen sesleri Başkent'in ritmini Aralık ayında da arttırıyor. Hüzün, mutluluk, kahkaha, neşe! İşte Aralık ayında Ankara'da gerçekleşecek, kaçırmamanız gereken konserlerden sizler için seçtiklerimiz!

Tüm konserlerin biletleri için TIKLAYIN!

Yıldız Tilbe - 2 Aralık, Congresium Ankara

Simge - 3 Aralık, Congresium Ankara

Son Feci Bisiklet - 3 Aralık, CerModern

Hüsnü Arkan - 5 Aralık, MEB Şura Salonu

Ayçin Asan, 6 Aralık, 645 KK Ankara

Yüksek Sadakat - 7 Aralık, 645 KK Ankara

Can Kazaz - 7 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime

Erol Evgin - 8 Aralık, Congresium Ankara

Acid Arab - 9 Aralık, Atakule Event Hall

Mabel Matiz - 13 Aralık, Congresium Ankara

Nev - 13 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime

Lil Zey - 16 Aralık, Milyon Performance

Jay Jay Johanson - 14 Aralık, Milyon Performance

Ayna - 15 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime

Cem Adrian - 17 Aralık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Melike Şahin - 19 Aralık, Congresium Ankara

Evgeny Grinko - 20 Aralık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Can Ozan - 20 Aralık, Jolly Joker Ankara

Skapova - 21 Aralık, 645 KK Ankara

Ajda Pekkan - 22 Aralık & 23 Aralık, Congresium Ankara

Leman Sam - 22 Aralık, MEB Şura Salonu

Vega - 23 Aralık, Milyon Performance

Zakkum - 23 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime

Reckol - 24 Aralık, 645 KK Ankara

Tüm konserlerin biletleri için TIKLAYIN!

ANKARA TİYATROLAR: ARALIK 2023

Jekyll & Hyde

Tarih: 6 Aralık, 20:30

Yer: Congresium Ankara

Biletler: bubilet.com

İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır. #herkesinikiyüzüvardır

Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahnelenmeye başlıyor.

Şaşırt Beni

Tarih: 17 Aralık, 20:30

Yer: MEB Şura Salonu

Biletler: bubilet.com

Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınan ''Şaşırt Beni'' kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi ünlü oyuncuları barındıran ve oyunun yönetmen koltuğunda da oturacak olan Selçuk Aydemir, KerkiSolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olmasını planlıyor. Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu edinildiği oyunun dekor tasarımları Ceren Karahan, sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından besteleniyor. Yılın en iddalı 2 Perde Komedi oyunu ''Şaşırt Beni'' sizlerle!"

Beyaz Gecceler

Tarih: 13 Aralık & 21 Aralık, 20:00

Yer: Çankaya Sahne

Biletler: bubilet.com

Beyaz Gecceler, yalnızlığın şiirdir. Petersburg; un kalabalığı içindeki yalnızlığını hayallerinde avutmaya çalışan bir gençle, şehrin kenar mahallelerinde köhne bir eve sıkışıp kalmış bir genç kızın farkına varamadığı yalnızlığının kesiştiği noktada Dostoyevski; nin gençlik coşkusuyla yazdığı bir şiir. Oyunumuzun kahramanı gençle, genç kızımız Nastenka; nın, yüreklerini ilk kez başka birine açmayı deneyimledikleri Petesburg köprüsü 4 geccelik bir aşk öyküsüne sahne olur.

Frida

Tarih: 23 Aralık, 20:00

Yer: CerModern

Biletler: bubilet.com

20.yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida, Özge Kırıkoğlu Çidamlı’nın muhteşem performansıyla yaşadığı aşk, devrim ve acı dolu , bir yandan da çoğumuza ilham olacak bu hayat hikayesine gelin hep beraber tanık olalım...

Dracula Müzikali

Tarih: 19 Aralık, 20:30

Yer: MEB Şura Salonu

Biletler: bubilet.com

“Yalnız kalmamalısınız; çünkü yalnız olmak korku ve endişelerle dolu olmaktır.”

Yeni bir kan bulmak ve ölümsüzlerin lanetini yaymak için Transilvanya'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan DRACULA'nın hikayesidir. Yazarın deyimiyle "Ölü Olmayan" hayatını yeniden canlandıran ortaçağ asilzadesi DRACULA’nın Mina'ya olan aşkıyla yeni soylu bir yaşam kurmak ve bir hipnoz sonucu kendi sonunu hazırlayan kaderinin planı, iyilikle kötülüğün amansız savaşıdır.

Cinayet Şirketi

Tarih: 13 Aralık, 20:00

Yer: Ankara Yeni Sahne

Biletler: bubilet.com

Jack LONDON'un aynı adlı romanından, Yakın Tiyatro tarafından sahneye uyarlanmıştır.

“Kötülüğü yok etmek için cinayet işleyebilir misiniz?” Oyun, bu soruya “evet” cevabı vermiş bir adamın ve onun tarafından kurulan Cinayet

Şirketi’nin hikayesini anlatıyor. İnsan, “dünyayı daha iyi bir yer yapma tutkusu” ile harekete geçer. Yeryüzüne “kötülüğü” getirmeye çalışan bir düşünceye rastlanılmamakta, toplumsal hareketler “daha iyi bir dünya” hedefiyle başlamaktadır. Tuhaf bir şekilde, bu kadar çabaya rağmen, dünya ve üstündeki hayatı oluşturan insanlık düzelmemek için inat etmektedir. Sorunu dünyada/insanlıkta arayan, onu düzeltmeye çalışan, kendi dışındaki her şeyi kusurlu bulan, ancak kendine hiçbir kusuru yakıştırmayan insanın, “dünyayı düzeltme tutkusu” bu kötülüğün kaynağı olabilir mi?​​​​​​​

ANKARA SERGİLER: ARALIK 2023

Frekans

Tarih: 8 - 30 Aralık

Yer: Galeri Soyut

Sergideki eserleri görmek için TIKLAYIN.

Sanat yapıtlarının sunumuyla ilgili birbirinden ayrı yöntemlerin varlığı bilinse de genel kanı, galeri mekânı olduğu üzerinde herkes birleşir. Üçlemedeki sanatçı- yapıt ayaklarının tamamlayıcısı izleyiciyle buluşma yeridir galeri. Bu yönüyle, eğitsel bir işlevi yüklenen alan olarak da öne çıkar. Farklı üsluplar, değişik tekniklerle harmanlanmış yapıt, adına izleyici dediğimiz kitleyle etkileşim sürecini burada başlatır. Aynı zamanda çeşitlilikten kaynaklanan olgunun yarattığı beğeni düzeyini zenginleştirmek gibi bir olguyu da tetiklemekten geri durmaz. Bu noktada Galeri Soyut’un uygulamaya koyduğu yeni bir anlayışa işaret etmeliyiz. Artık gelenekleşen yıl sonu sergilerinin, meraklıları için küçük ölçekli de olsa bir sanat yapıtına sahip olma niyetini gerçekleştirmeye dönük olduğu kimsenin bilinmezi değil. Kaldı ki bir sanat yapıtının niteliğini belirleyen ölçütün boyutları olmadığı konusu nettir. Çok sayıda sanatçının belli standartlara uygun boyutta çalışmalarından oluşan sergilerin alıcılar için zengin seçenekler sunmasını bu aşamada olumlu bir yaklaşım olarak görmekteyiz. Galeri Soyut bu kez farklı bir noktaya sıçrama yaparak kimi değişikliklerle söz konusu geleneği sürdürüyor.

“Frekans” başlığı altında uygulamaya konulan projede sanatçılar 6 adet 40×40 cm, 1 adet 130×65 cm ölçüsünde çalışmalarıyla yer alacaklar. Proje adı seçilen Frekans sözcüğünün içerdiği anlam olan ritmik titreşim ya da düzenli yinelemeleri resimlerin iki farklı boyut üzerinden onların belli bir plan dahilinde bütünlüğe kavuşturulmasıyla açıklamak olası. Her sanatçının kendi yapıtları içinde oluşturduğu düzenlemenin sergi bütünlüğünde yinelenmesiyle ortaya çıkacak görüntü grup etkisi altında ritmik yapılanmayı gözler önüne serecektir. Bir anlamda çeşitlilik içinde farklılığın yarattığı zenginlik denebilir buna. Sergiyle birlikte bu yeni anlayışın ışığı altında sanatçı haklarını koruma bağlamında ekonomik yönden değişik bir uygulamanın da bulunduğunu anımsatalım.

“Frekans” sergisi, geçmişten gelen bir sanat projesini yeni bir düşünce ve anlayış çerçevesinden hareketle ortaya çıkıyor. Burada karşılaştığımız bütünlükçü yapılanma barındırdığı çoklu görünümle çelişkiden çok niteliğin yükseltildiği bir süreci göstermekte. Karanlık bir dönemde gerçekleştirilen sergiyle sanatın aydınlatıcı rolü bir kez daha varlığını kanıtlamakta.

Yeni Aralık 2023

Tarih: 8 - 30 Aralık

Yer: Galeri Soyut

Sergideki eserleri görmek için TIKLAYIN.

Galeri Soyut’un 2011’den itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği “Küçük Şeyler” sergileri “Yeni Aralık” etkinliğine doğru evrilirken kapsamını genişletip konseptini değiştirdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelere kapılarını aralayan Galeri Soyut, kariyerinin başındaki genç sanatçılar için sanat ortamına girişte güvenli bir eşik olmaya devam ediyor. Yeni bir yılın arefesinde bir sanat şölenine dönüşen “Yeni Aralık” ortaya attığı “boyut” sorunsalı üzerinden sanat ortamında yeni sorular üretecek ve yeni tartışmaları tetikleyecek gibi görünüyor.​​​​​​​..

Yılbaşı Pazarı - New Year's Market

Tarih: 22- 23 -24 Aralık

Yer: CerModerN

CerModern Yılbaşı Pazarı, profesyonel ve genç tasarımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.

Genç tasarımcıların girişimlerine destek vermeyi, tasarım severlerin tasarımcılarla tanışıp eğlenceli vakit geçirebilmelerini ve alternatif bir alan yaratmayı hedefleyen Yılbaşı Tasarım Pazarı, yaratıcı endüstrinin tamamını kapsamayı amaçlayarak, "Düşün, Yarat, Paylaş" mottosuyla yola çıkmış birbirinden farklı ve ilginç tasarım ürünlerini üreticileriyle birlikte, tüm Ankaralı tasarım severlerle buluşturuyor. 22 - 23 - 24 Aralık tarıhlerinden CerModern Ana Galeri'de gerçekleşeek etkinliğe katılım ÜCRETSİZ.

Anlamsız

Tarih: 2 Aralık 2023 - 6 Ocak 2024

Yer: Nue Galeri

Ankara'nın bağımsız sergi ve paylaşım platformu Nue sekizinci kişisel sergisiyle, sanatçı Coşkun Demirok'un "Anlamsız" sergisine ev sahipliği yapıyor! Bu sergi izleyiciye hiç bir dayanağı olmayan yanılsamalar sunuyor ve bunu bilinçli olarak yapıyor. Beklenmedik sonuçları, rastlantısallığı, yani bir anlamda "hataları" da kendine mal eden bir boyama yönteminin yeğlenmesinin bir nedeni de bu. Bu oluşumlar kendilerine resim sanatının oyun kuralları dahilinde bir şey anlatıyormuş süsü veriyorlar. Onlar, gerçekte onları üretenin algısal, düşünsel birikimlerinin, deneyimlerinin 'an'a düşen rastlantısal izdüşümlerinden başka birey değiller. İzleyiciye bir şey anlatmak yerine, onun kendine bir pay çıkarmasını, kendi gerçeklikleriyle buluşturmasını öneriyorlar. Bu sergiyle belki de zamanımızdaki resim sanatının işlevi ve gerekliliği -bir kez daha- sorgulanıyor. Ancak diğer yandan, boyamanın verdigi hazzı yadsımıyor, sonucu da izleyiciyle paylaşmaktan vazgeçmiyor.

"August Macke algılarımızın kavranamaz olandan kavranabilire bir köprü oluşturduğunu söylüyor. Benim asıl ilgi alanım ruh dünyasının derinliklerinde değil, gerçek yaşamın ortasında yatıyor. İlk bakışta kavranamaz gibi görünebilecek işlerimi ben, gerçekliğin birer birer tortuları olarak görüyorum."

Berceste

Tarih: 12 Kasım - 11 Aralık

Yer: CSO Ada Ankara

Ayşenur Bağlı, ilk kişisel resim sergisi olan ve otuz farklı yağlı boya eserin sergileneceği “Berceste”de eserlerini üç farklı temada sunuyor. Ziyaretçilerini yaşadıkları, hayalleri ve onların izdüşümleri olan, natürmort, manzara ve mitolojik konulu resimleri ile buluşturarak onların da kendi düş dünyalarına seyahat edebilecekleri görünmez bir köprü kuruyor. Özellikle dünyanın farklı ülkelerine yaptığı seyahatlerden esinlenerek ürettiği klasik tarzdaki manzara resimleri de sergisinin ana dinamiklerinden birini oluşturuyor. Mitolojik konulu eserlerinde ise yazdığı ve okuduğu fantastik edebiyat ürünlerinin ve onlara duyduğu ilginin bir yansıması görülmekte.



1993 yılında Bursa’da dünyaya gelen Ayşenur Bağlı, TOBB ETÜ Uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisans programından mezundur. Bir Kamu Kurumunda Protokol Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Sosyal bilimler eğitiminin yanında çocukluğundan itibaren birçok atölyede kara kalem ve sulu boya tekniklerinde resim eğitimi almıştır. 2019 yılı itibariyle yağlı boya çalışmalara geçiş yapan Bağlı, London Fine Art Studios çatısı altında eğitimlerine devam etmektedir.

Ücretsiz olan sergi saat 10.00 dan itibaren gezilebilir.

GECCE GUSTO ÖZEL ÖNERİSİ

KAÇMAZ! - Artsy X Mumsintown

Yılbaşı Kapı Süsü Atölyesi & Mommy Confessions Comedy Oyunu

Tarih: 11 Aralık, 16:30 - 12 Aralık 12:30

Yer: Artsy Atakule

Rez: 0546 632 97 38

11 ve 12 Aralık tarihlerini mutlaka not edin! Artsy Atakule'de Kapı Süsü Atölye düzenleniyor. Aynı zamanda çok eğleneceğiniz Mommy Confessions komedi oyunu da oynanacak. Bol sohbetli çok eğlenceli...​​​​​​​