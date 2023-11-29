Gecce Mekan Gusto Ankara Etkinlik Takvimi: Aralık 2023

ANKARA KONSERLER: ARALIK 2023
Aralık ayı Ankara'da bir hayli eğlence geçiyor! Türkiye'nin ünlü sanatçıları ve büyüleyen sesleri Başkent'in ritmini Aralık ayında da arttırıyor. Hüzün, mutluluk, kahkaha, neşe! İşte Aralık ayında Ankara'da gerçekleşecek, kaçırmamanız gereken konserlerden sizler için seçtiklerimiz!
Tüm konserlerin biletleri için TIKLAYIN!
Yıldız Tilbe - 2 Aralık, Congresium Ankara
Simge - 3 Aralık, Congresium Ankara
Son Feci Bisiklet - 3 Aralık, CerModern
Hüsnü Arkan - 5 Aralık, MEB Şura Salonu
Ayçin Asan, 6 Aralık, 645 KK Ankara
Yüksek Sadakat - 7 Aralık, 645 KK Ankara
Can Kazaz - 7 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime
Erol Evgin - 8 Aralık, Congresium Ankara
Acid Arab - 9 Aralık, Atakule Event Hall
Mabel Matiz - 13 Aralık, Congresium Ankara
Nev - 13 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime
Lil Zey - 16 Aralık, Milyon Performance
Jay Jay Johanson - 14 Aralık, Milyon Performance
Ayna - 15 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime
Cem Adrian - 17 Aralık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Melike Şahin - 19 Aralık, Congresium Ankara
Evgeny Grinko - 20 Aralık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi
Can Ozan - 20 Aralık, Jolly Joker Ankara
Skapova - 21 Aralık, 645 KK Ankara
Ajda Pekkan - 22 Aralık & 23 Aralık, Congresium Ankara
Leman Sam - 22 Aralık, MEB Şura Salonu
Vega - 23 Aralık, Milyon Performance
Zakkum - 23 Aralık, IF Performance Hall Tepe Prime
Reckol - 24 Aralık, 645 KK Ankara
Tüm konserlerin biletleri için TIKLAYIN!
ANKARA TİYATROLAR: ARALIK 2023
Jekyll & Hyde
Tarih: 6 Aralık, 20:30
Yer: Congresium Ankara
Biletler: bubilet.com
İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır. #herkesinikiyüzüvardır
Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahnelenmeye başlıyor.
Şaşırt Beni
Tarih: 17 Aralık, 20:30
Yer: MEB Şura Salonu
Biletler: bubilet.com
Ünlü yönetmen Selçuk Aydemir tarafından kaleme alınan ''Şaşırt Beni'' kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi ünlü oyuncuları barındıran ve oyunun yönetmen koltuğunda da oturacak olan Selçuk Aydemir, KerkiSolfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olmasını planlıyor. Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu edinildiği oyunun dekor tasarımları Ceren Karahan, sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından besteleniyor. Yılın en iddalı 2 Perde Komedi oyunu ''Şaşırt Beni'' sizlerle!"
Beyaz Gecceler
Tarih: 13 Aralık & 21 Aralık, 20:00
Yer: Çankaya Sahne
Biletler: bubilet.com
Beyaz Gecceler, yalnızlığın şiirdir. Petersburg; un kalabalığı içindeki yalnızlığını hayallerinde avutmaya çalışan bir gençle, şehrin kenar mahallelerinde köhne bir eve sıkışıp kalmış bir genç kızın farkına varamadığı yalnızlığının kesiştiği noktada Dostoyevski; nin gençlik coşkusuyla yazdığı bir şiir. Oyunumuzun kahramanı gençle, genç kızımız Nastenka; nın, yüreklerini ilk kez başka birine açmayı deneyimledikleri Petesburg köprüsü 4 geccelik bir aşk öyküsüne sahne olur.
Frida
Tarih: 23 Aralık, 20:00
Yer: CerModern
Biletler: bubilet.com
20.yüzyılın en büyük sanatçılarından Frida, Özge Kırıkoğlu Çidamlı’nın muhteşem performansıyla yaşadığı aşk, devrim ve acı dolu , bir yandan da çoğumuza ilham olacak bu hayat hikayesine gelin hep beraber tanık olalım...
Dracula Müzikali
Tarih: 19 Aralık, 20:30
Yer: MEB Şura Salonu
Biletler: bubilet.com
“Yalnız kalmamalısınız; çünkü yalnız olmak korku ve endişelerle dolu olmaktır.”
Yeni bir kan bulmak ve ölümsüzlerin lanetini yaymak için Transilvanya'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan DRACULA'nın hikayesidir. Yazarın deyimiyle "Ölü Olmayan" hayatını yeniden canlandıran ortaçağ asilzadesi DRACULA’nın Mina'ya olan aşkıyla yeni soylu bir yaşam kurmak ve bir hipnoz sonucu kendi sonunu hazırlayan kaderinin planı, iyilikle kötülüğün amansız savaşıdır.
Cinayet Şirketi
Tarih: 13 Aralık, 20:00
Yer: Ankara Yeni Sahne
Biletler: bubilet.com
Jack LONDON'un aynı adlı romanından, Yakın Tiyatro tarafından sahneye uyarlanmıştır.
“Kötülüğü yok etmek için cinayet işleyebilir misiniz?” Oyun, bu soruya “evet” cevabı vermiş bir adamın ve onun tarafından kurulan Cinayet
Şirketi’nin hikayesini anlatıyor. İnsan, “dünyayı daha iyi bir yer yapma tutkusu” ile harekete geçer. Yeryüzüne “kötülüğü” getirmeye çalışan bir düşünceye rastlanılmamakta, toplumsal hareketler “daha iyi bir dünya” hedefiyle başlamaktadır. Tuhaf bir şekilde, bu kadar çabaya rağmen, dünya ve üstündeki hayatı oluşturan insanlık düzelmemek için inat etmektedir. Sorunu dünyada/insanlıkta arayan, onu düzeltmeye çalışan, kendi dışındaki her şeyi kusurlu bulan, ancak kendine hiçbir kusuru yakıştırmayan insanın, “dünyayı düzeltme tutkusu” bu kötülüğün kaynağı olabilir mi?
ANKARA SERGİLER: ARALIK 2023
Frekans
Tarih: 8 - 30 Aralık
Yer: Galeri Soyut
Sergideki eserleri görmek için TIKLAYIN.
Sanat yapıtlarının sunumuyla ilgili birbirinden ayrı yöntemlerin varlığı bilinse de genel kanı, galeri mekânı olduğu üzerinde herkes birleşir. Üçlemedeki sanatçı- yapıt ayaklarının tamamlayıcısı izleyiciyle buluşma yeridir galeri. Bu yönüyle, eğitsel bir işlevi yüklenen alan olarak da öne çıkar. Farklı üsluplar, değişik tekniklerle harmanlanmış yapıt, adına izleyici dediğimiz kitleyle etkileşim sürecini burada başlatır. Aynı zamanda çeşitlilikten kaynaklanan olgunun yarattığı beğeni düzeyini zenginleştirmek gibi bir olguyu da tetiklemekten geri durmaz. Bu noktada Galeri Soyut’un uygulamaya koyduğu yeni bir anlayışa işaret etmeliyiz. Artık gelenekleşen yıl sonu sergilerinin, meraklıları için küçük ölçekli de olsa bir sanat yapıtına sahip olma niyetini gerçekleştirmeye dönük olduğu kimsenin bilinmezi değil. Kaldı ki bir sanat yapıtının niteliğini belirleyen ölçütün boyutları olmadığı konusu nettir. Çok sayıda sanatçının belli standartlara uygun boyutta çalışmalarından oluşan sergilerin alıcılar için zengin seçenekler sunmasını bu aşamada olumlu bir yaklaşım olarak görmekteyiz. Galeri Soyut bu kez farklı bir noktaya sıçrama yaparak kimi değişikliklerle söz konusu geleneği sürdürüyor.
“Frekans” başlığı altında uygulamaya konulan projede sanatçılar 6 adet 40×40 cm, 1 adet 130×65 cm ölçüsünde çalışmalarıyla yer alacaklar. Proje adı seçilen Frekans sözcüğünün içerdiği anlam olan ritmik titreşim ya da düzenli yinelemeleri resimlerin iki farklı boyut üzerinden onların belli bir plan dahilinde bütünlüğe kavuşturulmasıyla açıklamak olası. Her sanatçının kendi yapıtları içinde oluşturduğu düzenlemenin sergi bütünlüğünde yinelenmesiyle ortaya çıkacak görüntü grup etkisi altında ritmik yapılanmayı gözler önüne serecektir. Bir anlamda çeşitlilik içinde farklılığın yarattığı zenginlik denebilir buna. Sergiyle birlikte bu yeni anlayışın ışığı altında sanatçı haklarını koruma bağlamında ekonomik yönden değişik bir uygulamanın da bulunduğunu anımsatalım.
“Frekans” sergisi, geçmişten gelen bir sanat projesini yeni bir düşünce ve anlayış çerçevesinden hareketle ortaya çıkıyor. Burada karşılaştığımız bütünlükçü yapılanma barındırdığı çoklu görünümle çelişkiden çok niteliğin yükseltildiği bir süreci göstermekte. Karanlık bir dönemde gerçekleştirilen sergiyle sanatın aydınlatıcı rolü bir kez daha varlığını kanıtlamakta.
Yeni Aralık 2023
Tarih: 8 - 30 Aralık
Yer: Galeri Soyut
Sergideki eserleri görmek için TIKLAYIN.
Galeri Soyut’un 2011’den itibaren düzenli olarak gerçekleştirdiği “Küçük Şeyler” sergileri “Yeni Aralık” etkinliğine doğru evrilirken kapsamını genişletip konseptini değiştirdi. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelere kapılarını aralayan Galeri Soyut, kariyerinin başındaki genç sanatçılar için sanat ortamına girişte güvenli bir eşik olmaya devam ediyor. Yeni bir yılın arefesinde bir sanat şölenine dönüşen “Yeni Aralık” ortaya attığı “boyut” sorunsalı üzerinden sanat ortamında yeni sorular üretecek ve yeni tartışmaları tetikleyecek gibi görünüyor...
Yılbaşı Pazarı - New Year's Market
Tarih: 22- 23 -24 Aralık
Yer: CerModerN
CerModern Yılbaşı Pazarı, profesyonel ve genç tasarımcıları bir araya getirmeye devam ediyor.
Genç tasarımcıların girişimlerine destek vermeyi, tasarım severlerin tasarımcılarla tanışıp eğlenceli vakit geçirebilmelerini ve alternatif bir alan yaratmayı hedefleyen Yılbaşı Tasarım Pazarı, yaratıcı endüstrinin tamamını kapsamayı amaçlayarak, "Düşün, Yarat, Paylaş" mottosuyla yola çıkmış birbirinden farklı ve ilginç tasarım ürünlerini üreticileriyle birlikte, tüm Ankaralı tasarım severlerle buluşturuyor. 22 - 23 - 24 Aralık tarıhlerinden CerModern Ana Galeri'de gerçekleşeek etkinliğe katılım ÜCRETSİZ.
Anlamsız
Tarih: 2 Aralık 2023 - 6 Ocak 2024
Yer: Nue Galeri
Ankara'nın bağımsız sergi ve paylaşım platformu Nue sekizinci kişisel sergisiyle, sanatçı Coşkun Demirok'un "Anlamsız" sergisine ev sahipliği yapıyor! Bu sergi izleyiciye hiç bir dayanağı olmayan yanılsamalar sunuyor ve bunu bilinçli olarak yapıyor. Beklenmedik sonuçları, rastlantısallığı, yani bir anlamda "hataları" da kendine mal eden bir boyama yönteminin yeğlenmesinin bir nedeni de bu. Bu oluşumlar kendilerine resim sanatının oyun kuralları dahilinde bir şey anlatıyormuş süsü veriyorlar. Onlar, gerçekte onları üretenin algısal, düşünsel birikimlerinin, deneyimlerinin 'an'a düşen rastlantısal izdüşümlerinden başka birey değiller. İzleyiciye bir şey anlatmak yerine, onun kendine bir pay çıkarmasını, kendi gerçeklikleriyle buluşturmasını öneriyorlar. Bu sergiyle belki de zamanımızdaki resim sanatının işlevi ve gerekliliği -bir kez daha- sorgulanıyor. Ancak diğer yandan, boyamanın verdigi hazzı yadsımıyor, sonucu da izleyiciyle paylaşmaktan vazgeçmiyor.
"August Macke algılarımızın kavranamaz olandan kavranabilire bir köprü oluşturduğunu söylüyor. Benim asıl ilgi alanım ruh dünyasının derinliklerinde değil, gerçek yaşamın ortasında yatıyor. İlk bakışta kavranamaz gibi görünebilecek işlerimi ben, gerçekliğin birer birer tortuları olarak görüyorum."
Berceste
Tarih: 12 Kasım - 11 Aralık
Yer: CSO Ada Ankara
Ayşenur Bağlı, ilk kişisel resim sergisi olan ve otuz farklı yağlı boya eserin sergileneceği “Berceste”de eserlerini üç farklı temada sunuyor. Ziyaretçilerini yaşadıkları, hayalleri ve onların izdüşümleri olan, natürmort, manzara ve mitolojik konulu resimleri ile buluşturarak onların da kendi düş dünyalarına seyahat edebilecekleri görünmez bir köprü kuruyor. Özellikle dünyanın farklı ülkelerine yaptığı seyahatlerden esinlenerek ürettiği klasik tarzdaki manzara resimleri de sergisinin ana dinamiklerinden birini oluşturuyor. Mitolojik konulu eserlerinde ise yazdığı ve okuduğu fantastik edebiyat ürünlerinin ve onlara duyduğu ilginin bir yansıması görülmekte.
1993 yılında Bursa’da dünyaya gelen Ayşenur Bağlı, TOBB ETÜ Uluslararası ilişkiler bölümü yüksek lisans programından mezundur. Bir Kamu Kurumunda Protokol Uzmanı olarak görev yapmaktadır.
Sosyal bilimler eğitiminin yanında çocukluğundan itibaren birçok atölyede kara kalem ve sulu boya tekniklerinde resim eğitimi almıştır. 2019 yılı itibariyle yağlı boya çalışmalara geçiş yapan Bağlı, London Fine Art Studios çatısı altında eğitimlerine devam etmektedir.
Ücretsiz olan sergi saat 10.00 dan itibaren gezilebilir.
GECCE GUSTO ÖZEL ÖNERİSİ
KAÇMAZ! - Artsy X Mumsintown
Yılbaşı Kapı Süsü Atölyesi & Mommy Confessions Comedy Oyunu
Tarih: 11 Aralık, 16:30 - 12 Aralık 12:30
Yer: Artsy Atakule
Rez: 0546 632 97 38
11 ve 12 Aralık tarihlerini mutlaka not edin! Artsy Atakule'de Kapı Süsü Atölye düzenleniyor. Aynı zamanda çok eğleneceğiniz Mommy Confessions komedi oyunu da oynanacak. Bol sohbetli çok eğlenceli...