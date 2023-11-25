Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden Zeyrek Çinili Hamamı restorasyonunda sona gelindi!

Beş yüz yıllık gizli bir kültür hazinesi olmasına rağmen uzun yıllar tarihin karanlık sayfalarında gömülü kalan Zeyrek Çinili Hamamı, 13 yıl süren titiz bir restorasyon çalışmasının sonunda 2024 yılı başında İstanbullularla buluşuyor! Özgün işlevini sürdürecek olan hamam, yapıya eklenen müze binası ve sanat etkinlikleriyle kentin kültür yaşamının da yeni destinasyonlarından biri haline gelmeye hazır!

Adını UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Zeyrek semtinden alan bu kapsamlı restorasyon projesi, hamam olarak kullanılacak bölümlerin yanı sıra bünyesinde müze, tarihi Bizans sarnıçları ve etkinlik, bahçe alanları ile birlikte İstanbul kültür - sanat haritasındaki yerini alarak dünyanın huzuruna çıkıyor.

Osmanlı yıkanma ritüellerini günümüze taşıyarak misafirlerine unutulmaz bir hamam deneyimi vaat eden Zeyrek Çinili Hamam, 2024 yılının ilk günlerinde yeniden ısıtılacak. Kalıntıların Şifası sergisi vesilesiyle Zeyrek Çinili Hamam ziyaretçileri, geçici süreliğine bu önemli kültürel mirası hamam olarak kullanılmadan önce son kez deneyimleme şansı bulabilecekler.​​​​​​​

Mimar Sinan'a ısmarlanan bir eser!

Osmanlı Donanması'nın Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa tarafından yaptırılan ve 1530-1540 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu kültürel ihtişamının zirvesindeyken Mimar Sinan tarafından inşa edilen hamam, restorasyonun ardından geçtiğimiz sene ilk kez İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nın düzenlediği 17. İstanbul Bienali’ne ev sahipliği yapan mekanlardan biri olarak ziyaretçileriyle buluşmuştu.

Genellikle saraylarda kullanılan özel tasarım çinilerin kamusal bir alanda bu kadar yaygın olarak yer almasının en eski örneklerinden biri olan Zeyrek Çinili Hamam, adını aldığı İznik çinileri de dahil olmak üzere özgün mimarisine ve tarihi dokusuna sadık kalınarak özenle restore edildi. Restorasyon çalışmaları sırasında iki asırdan fazla bir süredir sıva altında kalmış olan 18. ve 19. yüzyıl duvar resimleri de dahil olmak üzere hamamın birbirinden etkileyici gizli hazineleri gün yüzüne çıkarıldı.

Tarihte unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın!

Zeyrek Çinili Hamam kompleksi, Osmanlı’da yıkanma kültürü ve ritüellerini merkezine alan hamamın 500 yıllık dokusunu yansıtan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi’ni de bünyesinde barındırıyor.

Ziyaretçiler, kompleksin içinde yer alan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi’nde, restorasyon sürecinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde gerçekleşen kazılarda ortaya çıkarılan Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait eserleri görebilecekler.

Atelier Brückner tarafından tasarlanan müzenin katlarından biri, restorasyon ve kazılar sırasında keşfedilen ve hamamın içinde muhafaza edilen yaklaşık 3.000 parçalık mavi-beyaz İznik çini parçalarından oluşan bir seçkiye ayrılıyor. Yapılan detaylı araştırmalar, otuz yedi benzersiz desene sahip 10.000'den fazla çininin, birçoğu 19. yüzyılda Avrupa’daki özel koleksiyonculara ve müzelere satılmadan önce hamamın iç duvarlarlarını süslediğini ortaya çıkardı. Ziyaretçiler, dijital etkileşimli bir deneyim aracılığıyla 16. yüzyıla yolculuk yapabilecek ve hamamın 360 derecelik görünümünü keşfedebilecekler. Hamam ritüeli ile özdeşleşmiş havlular, taslar, değerli metaller ve sedeflerle süslenmiş nalınlar gibi tarihi hamam objelerini içeren özenle hazırlanmış seçkinin yanı sıra, müzede hamamın Mimar Sinan tarafından tasarlanmış dahiyane su ve ısıtma sistemlerini açıklayan şema ve maketler de görülebilir.

2010’dan beri süregelen titiz restorasyon çalışmalarının ardından mekan 2024 yılında müze-hamam kompleksi olarak faaliyete geçiyor. Bienal izleyicileri, ilk açıldığı tarihten neredeyse 500 yıl sonra, kadınlar ve erkekler bölümleriyle yeniden özgün işlevine kavuşmadan önce, mekanın hamam bölümlerini görme fırsatı bulacak.

Zeyrek Çinili Hamam Müzesi ve eyrek Çinili Hamam mağazası ise hamamın tarihi ve kültürel ögelerini keşfetmek isteyenler için kesintisiz hizmet verecek. Zeyrek Çinili Hamam mağazası, The Marmara Group'un desteğiyle hazırlanan Barbaros'un Çinili Hamamı; Sinan'dan bir başyapıt kitabı ile birlikte Zeyrek Çinili Hamam için üretilmiş özgün tasarımlar ve özenle seçilmiş objelerin bir araya geldiği özel bir seçki ile ziyaretçilerine sunulacak!

Kalntıların Şifası sergi söyleşileri

Tarih: 28 Kasım 2023, 19:00

"Kalntıların Şifası" sergi söyleşilerinin üçüncüsü sergi sanatçılarından Cecilia Granara ve Lara Ogel'i konuk ediyor. Serginin küratörü Anlam de Coster'in moderatörlüğünde gerçekleşecek "Transformation Rituals" başlıklı konuşma, sanatçıların kendi pretikleri ve sergi bağlamında dönüşüm ve simya ritüelleriyle hamamların sembolik dünyasını ele alacak.

Katılım ücretsizdir. Konuşma dili ise İngilizce. Kontenjan sınırlı olduğu için buradan kayıt yaptırmanız gerekiyor... ​​​​​​​