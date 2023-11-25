Haftasonu veya soğuk kış gecelerinde battaniye altında izlenecek en iyi yılbaşı temalı filmlerin listesi ve film izlerken atıştıracağınız lezzetli tarifler Karaca Air Pro Cook ile...







Gelelim şimdi bayılacağınız ve 2 kez yapacağınız lezzetlerin tariflerine Çünkü hepsi www.karaca.com Karaca Air Pro Cook ile hazırlanacağı için hem aşırı lezzetli ve tam kıvamında pişmiş olacaklar hem de Karaca Air Pro Cook 3 in 1 XL ile tüm lezzetleri Less Fat Technology ile sadece bir kaşık yağ kullanarak hazırlanacağı için hafif olacaklar!

Karaca Air Pro Cook Tam 6 Pişirme Fonksiyonuyla Yüzlerce Tarifte #LezzetinizeSağlık...



Haydi önce tarifleri verelim ardından film listesini fragmanları ile sıralayalım!





Körili Patlamış Mısır





Malzemeler:

1 su bardağı mısır

Tuz

1 tatlı kaşığı köri

Dilediğiniz baharatlar



Yapılışı:

Karaca Air Pro Cook'unuzu 200 dereceye ayarlayın, yağlı kağıdı yerleştirin, bir su bardağı mısırı hazneye boşaltın ve üzerine tuz ile köri baharatını gezdirin. Seviyorsanız kırmızı toz biber ve zerdeçal da ekleyebilirsiniz. Fark ettiyseniz hiç yağ koymadık çünkü Karaca Air Pro Cook'unuz ekstra çıtırlık teknolojisine sahip. Böylece klasik bir fritöze nazaran %99 daha az -veya hiç- yağ ile aynı çıtırlığı yakalayabiliyoruz.

Bonus: Çıtırlık demişken, www.karaca.comKaraca Air Pro Cook'un önceden ayarlanmış 6 pişirme programı sayesinde patates kızartması, nuggets, kızarmış tavuk, balık ve daha fazlasını dumansız bir şekilde çok az yağ ile kolayca yapabilirsiniz. Her seferinde altın renginde çıkan kızartmalara ulaşacağınızdan eminiz.

Çıtır Buffalo Karnabahar Topları





Dışı glaze kırmızı acı soslu ve çıtır, içi ise pamuk gibi karnabahar topları evdeki ürpertici atmosfere kesinlikle çok yakışacak.



Malzemeler:

1 büyük karnabahar buketi

2 yumurta

1 su bardağı galeta unu

½ acı sos

¼ eritilmiş tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı karabiber

Sprey zeytinyağı



Yapılışı:

Karnabaharın sap kısımlarını kesip çiçeklere ayırın.

Çiçekleri önce çırptığınız iki yumurta ve çeyrek su bardağı su olan karışımla kaplayıp, galeta unu ile buluşturun.

www.karaca.com Karaca Air Pro Cook'un pişirme haznesini bir miktar yağ ile spreyleyin. Panelenmiş çiçekleri üst üste gelmeyecek şekilde 180 derecede pişirmeye başlayın.



İyi haber: Geniş pişirme haznesi sayesinde bu işlemi çok defa tekrarlamanız gerekmeyecek.

Küçük bir kapta baharatları, acı sosu ve tereyağını karıştırın. Çiçekleri sos ile kapladıktan sonra 4 dakika daha pişirin.

Finalde, kalan sosu çiçekler sıcakken üzerinde gezdirip biraz frenk soğanı ile servis edebilirsiniz!



3 Mantarlı Pizza



Malzemeler:

100 gram un

½ yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı instant maya

60 ml domates sosu

Rendelenmiş mozarella

Porchini mantarı

Kuzu göbeği mantarı

İstiridye mantarı

Tuz ve karabiber

Sprey trüf tuzu

1 top Burrata



Yapılışı:

Maya ve unu, bir tutam tuz, zeytinyağı ve yarım su bardağı su ile ele yapışmayana kadar yoğurun. Esnek hale gelince un serptiğiniz bir yüzeyde veya hamur matında açın. Domates sosunu kaşık arkası yardımıyla hamur üzerine yayın ve rendelenmiş mozarella ile kaplayın. Üzerine mantarları dizin ve baharatları ekleyin. 200 dereceye ulaşan Karaca Air Pro Cook'unuzun içine yağlı kağıt veya varsa küçük bir pizza tavası ile yerleştirin. 12 dakika sonra pizzanız hazır! Çıkarır çıkarmaz üzerine burrata ekleyip trüflü tuzunuzdan biraz sıkarak servis edebilirsiniz.

Tarçınlı Çikolata Soslu Churros

Malzemeler:

130 gram un

3 yumurta

100 gram tereyağı

200 ml su

40 gram şeker

Bir tutam kaya tuzu



Yapılışı:

Su ve tereyağını ocağa alıp birlikte eritin. Tuz ve unu ekleyip karıştırın, yumuşak bir hamur elde edene kadar ocakta karıştırmaya devam edin. Karışımı ocaktan alıp yumurtaları ekleyin. Varsa sıkma poşeti, yoksa ucunu kestiğiniz buzdolabı poşetine karışımı doldurun. Yağlı kağıt üzerine karışımı şeritler halinde sıkıp Karaca Air Pro Cook'unuzu 200 transfer edin. 200 derecede 7-8 dakika pişirmek yeterli olacak. Çubukları tarçınlı şeker karışımında kaplayıp eritilmiş çikolataya batırarak servis edebilirsiniz!



Çikolatalı Milföy

Malzemeler

3 yaprak milföy hamuru

6 yemek kaşığı sürülebilir çikolata

Üzeri için;

1 adet yumurta akı

2-3 yemek kaşığı toz şeker

Öncelikle milföyleri ortadan keselim.

Ardından her milföyün ortasına sürülebilir çikolatadan koyalım. Milföylerin iki kenarını ortada birleştirelim.

Uç kısımlarının açılmaması için çatal ile bastıralım. Üzerine bıçakla verev şeklinde kesikler atalım.

ızgarasının üzerine aldığımız milföylerin üzerine fırça yardımı ile yumurta akından sürelim.

Son olarak şeker serpelim ve Karaca Air Pro Cook'unuzu 180 °C’de 12 dakika pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda pişen ve üzerleri güzelce kızaran çikolatalı milföyler servise hazır. Afiyet olsun!



Tarhana Cips

Malzemeler

1 çay bardağı su

3 yemek kaşığı tarhana

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı çörek otu

Tüm malzemeyi karıştırıp kıvamlı harcı, yağlı kağıda ince bir katman olacak şekilde spatula yoksa kaşık yardımıyla yayıyoruz. Malzeme yoğun olduğu için iki kez bu işlemi yapın!



Karaca Air Pro Cook'unuzu 150 dereceye getirin 25 dakikada tarhana cipsimiz hazır. Elle parçalayarak servis edin! Film izlerken inanılmaz hafif ve lezzetli bir atıştırmalık olacak!

6 kişilik Cupcake

Malzemeler

1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı süt

1 paket vanilya

1 çay bardağı ceviz – isteğe bağlı

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak köpük köpük olana kadar çırpalım.

Üzerine sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilya ve cevizi ekleyerek tekrar çırpalım.

Son olarak ceviz ekleyelim ve spatula ile hamuru alttan üste doğru karıştıralım.

Hazırladığımız kek harcını muffin kalıplarımıza eşit bir şekilde paylaştıralım.

Ardından cupcakelerimizi Karaca Air Pro Cook'unuzun haznesine yerleştirip 180°C de 15 dakika pişmeye bırakalım.

Sürenin sonunda pişen cupcakelerimiz servise hazır. Afiyet olsun!

Şimdi sıra bu lezzetli yiyecekleri neşe ve mutluluk içinde atıştıracağınız en güzel Noel temalı film listemize geçelim!



Christmas With You (Noel’de Aşk Başkadır), Netflix – IMDb: 5.6





2022 yapımı “Christmas With You” filminde, bir müzik yapımcısı olan Sarah, Noel’i ailesinin yanında geçirmek yerine eski sevgilisinin ailesinin yanına gider. Sarah, Noel’i eski sevgilisiyle geçirirken ona karşı olan duygularını yeniden keşfeder.



A Christmas Prince, Netflix – IMDb: 5.8





“A Christmas Prince”, genç bir gazeteci olan Amber’in, Aldovia adlı hayali bir krallıkta görevlendirilerek Kraliyet Ailesi hakkında bir haber yapma görevini üstlendiği bir romantik komedi filmidir. Amber, Prens Richard’ın sarayına gizlice girer ve prensle tanışır. Ancak görevi sırasında beklenmedik bir şekilde aşık olur. Film, klasik bir peri masalı öyküsünü işleyerek romantizm, mizah ve Noel temalı unsurları bir araya getirir.

The Princess Switch (Prenses Değişimi), Netflix – IMDb: 6.1



“The Princess Switch”, iki kadının tesadüfen karşılaşması ve birbirlerine benzemeleri üzerine kurulu bir romantik komedi filmidir. Stacy, Chicago’da bir pastane işleten bir şefken, Kraliyet’in bir üyesi olan Lady Margaret ile tanışır. İkisi, bir tatil festivalinde rastlantı sonucu karşılaşırlar ve benzerliklerinden faydalanarak birbirlerinin rollerini değiştirirler. Ancak planları karmaşık hale gelirken romantik ve komik olaylar gelişir.

Falling for Christmas (Noel Çarpması), Netflix – IMDb: 5.3

Lindsay Lohan’ın başrolünde yer aldığı filmde, Noel’e günler kala, büyük bir otelin varisi olan, yeni nişanlanmış genç bir kadın, kayak yaparken kaza geçirir. Kaza sonucu hafızasını kaybeden kadına bu süreçte yakışıklı bir pansiyon sahibi ve onun kızı bakar.



The Noel Diary (Noel Günlüğü), Netflix – IMDb: 6.2





Noel’de çocukluğunun geçtiği evi temizleyen bir romancı, öz annesini arayan bir kadınla tanışır. Geçmişlerinin ve kalplerinin anahtarı, belki de eski bir günlüktedir. Canınız neyi isterse izleyin. Richard Paul Evans’ın çok satan kitabından uyarlanan bu romantik “Noel” filminde Justin Hartley ve Barrett Doss başrolde.

Single All The Way, Netflix – IMDb: 6.1

Peter evine yapacağı Noel ziyareti için en iyi dostundan sevgilisiymiş gibi davranmasını ister. Ancak ailesinin çöpçatanlık girişimi, planların değişmesine neden olur. Noel temalı bu komedide Michael Urie, Philemon Chambers, Luke Macfarlane, Jennifer Coolidge ve Kathy Najimy rol alıyor.

Love Hard, Netflix – IMDb: 6.3

Bir flört uygulamasında ruh eşiyle tanışan Los Angeles’lı yazar, Noel’de adama sürpriz yapmak için ülkenin öbür ucuna uçtuğunda sahte profille kandırıldığını anlar. Darren Barnet, James Saito ve Harry Shum Jr.ın rol aldığı bu romantik komedide Nina Dobrev’e Jimmy O. Yang eşlik ediyor.

A Castle for Christmas (Benim Güzel Noel Şatom), Netflix – IMDb: 5.5

Kitapları çok satan bir yazar, bir skandaldan kaçmak için İskoçya’ya gider ve buradaki bir şatoyu çok beğenir. Ancak şatonun sahibi olan huysuz dükle anlaşmazlığa düşer. Canınız neyi isterse izleyin. Brooke Shields ve Cary Elwes (“Prenses Gelin”), İskoçya’da geçen bu sıcacık romantik filmde başrollerde.

The Christmas Chronicles (Noel Günlükleri), Netflix – IMDb:

Noel arifesinde Noel Baba’nın gelişini gözetleyen Kate ve Teddy gizlice kızağa biner. Çoğu çocuğun hayalini yaşayan kardeşler oldukça heyecanlıdır. Fakat bu macera dolu yolculuk birçok soruna neden olur. Noel Baba’nın kaza yapmasına neden olan kardeşler Noel’i büyük bir tehlikeye atar.

Holidate, Netflix – IMDb: 6.1

Emma Roberts ve Luke Bracey’rın başrollerini paylaştığı romantik komedide, tatillerde bekâr olmaktan bıkan iki yabancı, bir yıl boyunca birbirlerine eşlik etmeyi kabul eder. Ama platonik başlayan bu ilişkide zamanla gerçek duygular filizlenir.