İstanbul'un en iyi canlı müzik mekanları

Sintesi Restaurant, Ataşehir

Rez: 0532 699 32 82

Kendinizi cazın büyüsüne bırakmaya hazırlanın! Sintesi'de her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi akşamı Jazz Music Nights'ta buluşalım.

Şef Ersin Avşar imzası taşıyan gurme bir şef restoranı olan Sintesi, açıldığı ilk günden beri misafirlerine gastronomi bir deneyim sunuyor. Kahvaltıdan öğle yemeğine, gün arası kaçamaklardan romantik ve imza akşam yemeklerine kadar her ana lezzet katan mekan; canlı müzikte tercihini cazdan yana kullananlar için unutulmaz anlara imzasını atıyor. Sentez anlamına gelen Sintesi; farklı mutfakların yoğun bir çalışması sonucu oluşturulan menüsüyle lezzette boyut atlatanlardan. Ataşehir Bulvar 216'da bulunan mekan bölgeye bambaşka bir soluk katanlar arasında ilk sırada yer alıyor. Jazz Music Nights ile hem eşsiz ritimler hem de gurme bir deneyim sizi bekliyor.

Korto İstanbul, Kuruçeşme

Rezervasyon için DM.

Şu sıralar canlı müzik denildiğinde şehrin en dikkat çekenlerinden Korto! Kendisi Alaçatı'da açılıp İstanbul'u da ziyaret etmeye karar verenlerden.

Kuruçeşme'de menüyü biraz daha genişletip misafirlerine Dünya Mutfağı'ndan özel seçenekler sunan mekanın iki farklı konsepti bulunuyor: Korto Live ve Korto Roof. Live ile canlı müzik deneyimleri yaşatırken Roof konseptiyle manzara eşliğinde kokteyllerinizi yudumluyorsunuz. Haftanın farklı günlerinde; Emir Uçar, Berkan Yeniçeri, Suami Ramirez, Simge Eğrilmez gibi isimlerin sahnesi oluyor. Takipte kalın ve rezervasyonunuzu yapmakta çok geç kalmayın deriz!

Rise n' Fall, Suadiye

Rezervasyon için DM.

Bağdat Caddesi'nin eğlence açığını kapayan Rise n' Fall; Salı'dan Pazar'a unutulmaz bir canlı müzik keyfi yaşatıyor.

Odağına özellikle eğlenceyi koyan mekanın dekorasyon detayları da bu odağa destekler nitelikte. Eğlencenin doyumsuz haliyle tanışabileceğiniz mahallenin en keyiflilerinden olan mekanda; Suda, Fettah Can, Dicle Olcay, Sera Tübek, Arzu Akdaş, Okan Albayrak ve Baran Bayraktar gibi başarılı isimler sahne alıyor.

Oda by Venge, Levent

Rez: 0554 198 05 12

Lezzetleriyle baş döndüren ocakbaşı Venge'nin eğlenceli armağanı Oda!

Son dönemde İstanbul eğlence hayatının en çok adından söz ettirmeyi başaran mekanı Oda by Venge; eğlenceye bambaşka bir soluk katanlardan. Haftanın farklı günlerinden sahnesinde canlı müzik keyfi yaşatan mekanda sahne alan isimler ise oldukça etkileyici! Dicle Olcay, Bengü Bekerr, Özlem Başar, Yağmur Hızal, Duygu Yıldırım gibi başarılı isimlerin sahne aldığı Oda by Venge, ritimleri bir hayli yükseltenler arasında.

Boaz Live, Kuruçeşme

Rez: 0532 154 25 87

Boaz Live sahnesinden unutulmaz bir eğlenceye, göz kamaştıran bir şova hazır olun!

Hem damaktan silinmeyen lezzetler tanışacağınız hem de eğlenceyi dibine kadar yaşayacağınız Boaz Live'de sahne alan isimler ise eğlencenin baş kahramanları diyebiliriz! Salı'dan Pazar'a hız kesmeyen canlı müzik performanslarına imza atan isimler arasında; Alya, Sakiler, Yaşar, Özgün, Çelik, Hande Ünsal gibi Türkiye'nin sevilen isimler yer alıyor!

Cuba 42, Maslak

Rez: 0536 494 14 84

Ve karşınızda bir Ayhan Sicimoğlu klasiği!

Mekan haftanın her günü bar ve restoran olarak hizmet veriyor ve müzikler ise DJ Mehmet Ceyhan'a emanet ediliyor. Cuma ve Cumartesi akşamları 21:30 - 23:30 arasında ise canlı müzik keyfi yaşanıyor. Ayhan Sicimoğlu'nun efsaneleşmiş sahnesini de Cuba 42'de izleyebilirsiniz. Salı gecceleri ise Jazz gecceleri kapsamında İpek Dinç sahnede oluyor. Jazz'ın, sofistike ritimlerin, Tapas'ların ve Taco'ların harmanlanması sizi Cuba 42'de bekliyor!

Pera 77, Beyoğlu

Rez: 0534 576 99 94

Kendinizi olduğu gibi caz ritimlerine bırakmaya hazırlanın!

Caz müziğin önemli temsilcilerini ve caza dokunan performansları sahnesinde ağırlayan mekan Çarşamba'dan Cumartesi'ye, haftanın dört günü yerli ve yabancı müzisyenleri ağırlıyor. Sahne alan isimler arasında ise; İpek Dinç, Dilek Sert Erdoğan, İmer Demirer, Sibel Köse, Kerem Görsev, Ozan Musluoğlu gibi alanında uzman isimler yer alıyor.

Otuzyedi, Arnavutköy

Rezervasyon için DM.

Şampanyalar patlasın, kokteyller "Çın Çın"!

Şehrin en keyifli semtlerinden biri olan Arnavutköy'de eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Mutfağı'nın özenli lezzetlerinden bir ısırık alıyorsunuz ve kendinizi ritme emanet ediyorsunuz! İki katlı eski bir Arnavutköy köşkünde misafirlerini ağırlayan Otuzyedi'nin alt katınca canlı müzik keyfi yaşanırken, üst katında ise keyifli DJ performansları gerçekleşiyor. Arzu Akdaş, Okan Albayrak, Aybüke Albere ve Baran Bayraktar ise mekanda sahne alan isimler arasında...

Level, Arnavutköy

Rez: 0537 561 34 38

Yılların klasiği haline gelen bir eğlence de Level'dan geliyor!

Her Cuma ve Cumartesi Murat Pirpiri'nin klasikleşen performansı ile misafirlerine hem duygu dolu hem eğlenceli anlar yaşatıyor. Mekanda sahne alan isimler arasında Ümit Sayın, Sibel Alaş, Nalan, Onur Mete, Kaan Öztürk gibi tanıdık simalar da bulunuyor!

Cahide Palazzo

Rez: 0212 706 78 90

Eğlenmek için canlı müzikten çok daha fazlasını arıyorsanız hiç düşünmeden Cahide Palazzo’nun yolunu tutun deriz!

Ünlü sanatçıların da sahne aldığı Cahide Palazzo, özel şovları ile uzun süre hafızanızdan silinmeyecek bir eğlence vaat ediyor. Sahne alan isimler arasında ise Türkiye'nün başarılı ve ünlü sanatçıları yer alıyor. Gülşen, Serkan Kaya, Kenan Doğulu, Sibel Can, Linet, Hakan Altun, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe ve Uğur Aslan bu isimler arasında...

Divine, Nişantaşı

Rez: 0212 231 84 69

Güzel müzik, lezzetli yemekler.

Keyifli bir akşam için insan daha ne ister ki… İnsanın içini ısıtan dekorasyonu, insanda yurt dışındaymış hissi uyandıran atmosferi ile Divine Brasserie & Jazz Club, Nişantaşı’nın en keyifli adreslerinden biri. Divine Brasserie & Jazz Club’a bir kere gittiniz mi müdavimi olurusunuz bizden söylemesi.

Any, Arnavutköy

Rez: 0212 265 32 69

Bir Arnavutköy klasiği diyebiliriz! İmza kokteylleri ile son derece iddialı mekanlar listesinin ilk sıralarında yer alan Any, son dönemin etkileyici canlı müzik mekanlarına da girmeyi başaranlardan.

Özellikle hafta sonları erkenden başlayan müzik programı ile misafirlerine eşlik edip, yemek yerken ve sonrasında kokteyllerinizi yudumlarken keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam haline geliyor. Samimi, sıcak, keyifli bir ortamda müzik dinlemek için tercih edilebilecek bir mekan.​​​​​​. Sahne alan isimler arasında ise; Ezgi Bıcılı, Müjde Kızılkan, Berkan Yeniçeri, Deniz Sipahi gibi isimler yer alıyor.

The Badau, Akasya AVM

Rez: 0533 928 40 07

Evet, yanlış okumadınız; mekan Akasya Avm'de bulunuyor!

Biraz geçmişine baktığımızda ilk önce caz severlerle güzel bir yemek yemek ve üzerine müzik yapmak üzere Yel Değirmeni’nde açılan mekan sonra sınırlarını genişletip Akasya’ya taşınmış. Şimdilerde ise Türkiye'nin en büyük caz kulübü haline gelmiş! Çalışanların bile müzisyen olduğu bu mekanda keyifli bir yemek yerken hizmet aldığınız, sohbet ettiğiniz kişileri ilerleyen saatlerde sahnede kulaklarınızın pasını silerken görmeniz mümkün. ​​​​

Günay Restaurant, Şişli

Rez: 0212 230 33 33

Gazino kültürünün son mirasçısı, kült bir mekan karşınızda!

Şehirde gecce eğkencesi denildiğinde akla ilk gelen mekan olma özelliğini uzun yıllardır elinde tutan Günay'da adeta yıldızlar geçidi yaşanıyor. Geçmişten gelen gazino kültürünü günümüzde de yaşatmaya devam eden Günay sahnesine konuk olan isimler arasında; Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül, Sıla, Muazzez Ersoy, Selami Şahin gibi isimler yer alıyor. ​​​​​​​