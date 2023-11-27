Feriye'de "Nefes ve Ses Yolculuğu" sizi bekliyor!

Boğaz'ın tüm ihtişamını huzur ve keyif dolu bir konseptle sunan Feriye İstanbul'da 3 Aralık Pazar günü gerçekleşecek "Boğaz'da Nefes ve Ses Yolculuğu" etkinliğini kaçırmayın!

Detaylı bilgi ve rez: 0538 483 20 21

Buket Harıkçı ile gerçekleştirilecek somatik hareket ve nefes atölyesinin ardından Kaan Hantal eşliğinde ses meditasyonu & handpan dinletisi ile Boğaz’ın büyülü dünyasında keşfe çıkacaksınız!



Bu çalışma metodu; teknik ile nefes alış verişimizde omurganın enerji akışını düzenler. Otopilotta devam eden tepkimelere, çeşitli müdahalelerle yeni bir yön kazandırarak sinir ağında derin bir çalışma başlatır. Kas kasılmaları aracılığıyla beden algısı üzerinde yeni başlangıçlar yaratır. Nefesin tüm vücuda doğru telkinlerle iletilmesi ve bu enerji akışının yarattığı derinlik daha farkındalıkla düşünce ve duygu durum kontrolü sağlar.

Ses Meditasyonu & Handpan Dinletisi

Eğitmen: Kaan Hantal

Süre: 1,5 Saat

Ses Yolculuğu , bir kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal esenliğini iyileştirmek için ses titreşimlerini kullanan alternatif bir şifa yöntemidir. Tibet kaseleri, gonglar, diyapazonlar ve kristal kaseler gibi çeşitli enstrümanlarla yapılabilir. İnsanlar da dahil olmak üzere evrendeki her şeyin bir titreşim halinde olduğu ilkesine dayanır. Sağlıklı olduğumuzda uyumlu bir denge halindeyizdir ve hasta olduğumuzda dengemiz bozulur. Ses meditasyonu, vücudumuzun hücreleri ve dokuları ile rezonansa girmek için belirli frekansları ve titreşimleri kullanarak bu dengeyi yeniden sağlamayı, iyileşmeyi ve rahatlamayı teşvik etmeyi amaçlar.

Bu atölyede yüzlerce senedir frekansların yoğun ve etkili titreşimleriyle şifalanmada kullanılan Tibet kaseleri, kristaller, gong ve çeşitli şamanik enstrümanlarla tasarlanan ses yolculuğunu deneyimleyeceğiz. Ses meditasyonunun hemen ardından sizleri hang drum olarak da bilinen melodik perküsyon enstrümanı handpan’in büyülü sesleriyle bir dinleti bekliyor olacak...

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