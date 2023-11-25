Ataşehir'de caz ve gastronominin buluşması: Sintesi Restaurant!

Başlamadan önce, ufak bir hatırlatma: Sintesi'de her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi saat 20:00 itibariyle Jazz Music Night konseptiyle keyif ve lezzet dolu canlı müzik keyfi yaşanıyor. 25 Kasım (bugün) Anna ve Seher, unutulmaz bir gecce için Türkçe ve yabancı müzik repertuarıyla sizi bekliyor!

Rez: 0532 699 32 82

Doğu ve batının sentezinde bir şef restoranı!

Ataşehir bölgesinden şehre bambaşka bir soluk katan Sintesi Restaurant, başarılı Şef Ersin Avşar imzası taşıyor! Sintesi mutfağını ise size şefin kelimeleriyle anlatmak isteriz: "Sintesi mutfağında tüm malzemeyi aslında kendimiz üretmeye çalışıyoruz; ekmeğinden dondurmasına kadar! Kullandığımız malzemelerin bir kısmını Aydın'dan, bir kısmını İzmir'den, Bursa'dan kendimiz ürettiriyoruz."

Sintesi'de lezzet deneyimine başlamadan önce şefimize sorduk: Sintesi ne demek?

Ersin Avşar: "Sintesi'nin anlamı zaten "Sentez" demek! Benim yüksek lisanstaki tez konumdu; İstanbul Mutfağı, Doğu ve Batı sentezi... Oradan esinlenlerek ismimizi aldık."

Sözü şeflere veriyoruz: Ersin Avşar ile keyifli röportajımız için tıklayın!

Damaklara imza atan gastronomi deneyimi!

Sintesi, ilk adımdan itibaren sizi detaylarıyla etkisi altına alan bir restoran! Bulvar 216'da iki farklı alan ile hizmet veriyor. Açık mutfak manzarası ve şık dekorasyonuyla misafirlerini ağırlayan alanı tam gastronomi tutkunlarına hitap eden bir şef restoranı olduğunu kanıtlar nitelikte. Canlı müzik için hazırlanan sahnenin ve ışıltılı barın bulunduğu alan ise her anıyla keyfi önünüze serenlerden. Özellikle öğle ve akşam servisiyle bölgenin en popüler destinasyonlarından biri! Kahvaltı için de harika dokunuşlarla güne başlamanın en keyifli yolu diyebiliriz.

Gelelim sofraya...

Öğle kaçamağı için kapılarını araladığımız Sintesi'de Şef Ersin Avşar, bizler için menüden en imza lezzetleri seçti ve mutfakta hazırlıklarına başladı! Her bu sofraya oturduğumuzda gerçekten muhteşem lezzetler tadıyoruz! Özeni, mevsimi, doğallığı ve aşkı her lokmada hissettiriyor. 6 ayda bir değişen menüsü tamamen mevsime bağlı olarak şekil alıyor ve Sintesi şefleri ellerinde özenle sofralarınıza getiriliyor.

Sintesi klasiği: Melanzane!

Sintesi'de kesinlikle denemeniz gerekenlerden biri de Melanzane! Sofraya geldiği anda kokusuyla cezbediyor, görüntüsüyle iştah açıyor.

"Başlangıç olarak İtalyanların favori başlangıcıdır Melanzane. Patlıcan, Mozarella ve domatesin buluşmasına tanıklık ediyorsunuz. Hepsi fırında pişiyor, yağ kesinlikle kullanılmıyor. Hem sağlıklı, hem lezzetli bir seçenek." diyerek anlatıyor Şef Ersin Avşar bu tabağı...

El yapımı leziz bir seçenek: Ravioli

Sintesi'nin el yapımı makarnaları, açıldığı günden beri bir hayli meşhur! Durum böyle olunca sofrada bir makarna bir Raviali de olmazsa olmaz diye düşünüyoruz...

Kesinlikle denemeniz gereken bir seçenek. "Tamamen kendimizin hazırladığı Ravioli'nin içinde ıspanak ve Manda Ricotto Peyniri var. Üstünde kullandığımız ise Bandırma Lor Peyniri. Sentez kavramının güzel örneklerinden bir tabak aslında. Biraz Akdeniz, biraz Batı ve Ege ile harika bir sentez tabağı." şeklinde yorumluyor Şef Ersin Avşar.

Salatalardan: Kara Lahana Salatası

Hem sağlığı ön planda tutan hem de lezzetiyle harika bir seçenek olan Kara Lahana Salatası'da şefimizden dinleyelim: "Kara Lahana ve Yedikule Marul ile hazırlıyoruz. İçine de Levrek Marin ekliyoruz! Üstüne de Soğan Turşusu koyuyoruz; bunu da tamamen kendimiz yapıyoruz. Mevsiminde toplatıp paketlettiğimiz İncirler de hoş bir lezzet katıyor."

18 saatlik bir serüven: Dana Yanak!

Ve gelelim Sintesi'de bizi kalbimizden vuran ana yemeğe! Dana Yanak sofraya muhteşem kokular eşliğinde gelenlerden; hem de oldukça büyük bir porsiyon ile karşımızda.

Et yumuşacık; tabii bunun sebebi de yetenekli ellerden geçiyor olması. 18 saat boyunca, kısık ateşte taş fırında pişiyor! Etin altında ise içerisinde yeşil mercimeğin de bulunduğu Firik Bulguru ile servis ediliyor. Ispanakla da lezzetlendiğini ekleyelim. Kesinlikle denemelisiniz!

Kapanışta özel istediğimiz: Profiterol!

Açıldığı ilk günden beri lezzetleriyle damaklarımıza imza atan Sintesi'nin tatlı kapanışını özellikle yeniden Profiterol ile yapmak istedik.