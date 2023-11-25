Işığın büyüsüne kapıl: Amsterdam Light Festival için geri sayım başladı!

Amsterdam’dan harika bir haber geliyor! Amsterdam Işık Festivali 2023 - 2024 için sanat sınırlarını zorluyor. Renkli ışık yerleştirmeleri ve projeksiyonlarla şehri aydınlatan büyülü bir atmosfere hazır olun.

Ziyaretçiler, şehrin her yerine dağılmış, her birinin kendine özgü teması ve mesajı olan çeşitli sanat eserlerinin tadını çıkarabiliyorsunuz. Festival, şehri keşfetmek ve canlı kültürünü deneyimlemek için mükemmel bir zaman olan Kasım ayının sonundan Ocak ayına kadar gerçekleşiyor. İster yerli ister turist olan, Amsterdam Işık Festivali, sizi şehrin güzelliğine hayran bırakacak, mutlaka görülmesi gereken bir etkinlik…

Her sene yüz binlerce kişinin katıldığı, Avrupa'nın en önemli festivallerinden biri olarak görülen Işık Sanatı Festivali'nde, yaklaşık 6,5 kilometre uzunluğundaki güzergahta 20 farklı ışık gösterisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Edition 12 teması: YÜKLENİYOR….

Amsterdam Işık Festivali 2023-2024 için sanatçılardan teknolojinin ve yapay zekanın günlük yaşamlarımız üzerindeki etkilerini düşünmeleri istenmiş.

İletişim kurma, etkileşimde bulunma ve yaratma yollarımızın tümü teknoloji ve yapay zekadan etkilenir. İnsanlık durumu üzerindeki etkisi nedir? Bu dijital evrim nedeniyle toplum nasıl değişiyor? Peki sınırlar nerede? Edition 12 ile farklı bakış açıları şu temayla vurgulanacak: YÜKLENİYOR …

Rotada uluslararası sanatçıların elinden çıkan yirmiden fazla ışık eseri yer alıyor. Tanınmış isimlerden şaşırtıcı yeni gelenlere ve aradaki her şeye kadar… Kişisel teknolojiyle ilişkimizi daha da derinleştiriyoruz, cep telefonu ön planda; onsuz yaşayamayız ama bazen onu kanala atmayı dilersin! Sürü zekası, kendi kendine öğrenme algoritmaları, yüz tanıma ve hareket yakalama gibi konular da araştırılıyor. Sırada ne olacak? Bu hala yükleniyor…

Festival için ziyret tarih ve saatleri

30 Kasım Perşembe gününden 21 Ocak Pazar gününe kadar ışıklar her akşam saat 17.00'den itibaren açık olacaktır. Işıklar güne bağlı olarak saat 10.00 veya 23.00'te sönecek. 31 Aralık'ta kapalı !

Daha pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Festival ziyaretinizi gemi veya yürüyüş deneyimlerimizden biriyle zenginleştirebiliyorsunuz. Gemide özel olarak oluşturulmuş sesli rehberi dinleyin veya kaptanın size rota hakkında her şeyi anlatmasına izin verin. Veya yürüyüş ayakkabılarınızı giyin ve yepyeni yürüyüş uygulamasıyla sanat eserlerini yürüyerek keşfedin. Deneyiminizi hemen ayırtın, unutulmaz bir deneyim yaşayın ve ışık sanatını destekleyin.​​

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