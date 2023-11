Yılbaşı Kokteylleri: Yeni yıl ruhunu yansıtan tarifler

Öncelikle kutlama denilince akla gelen içki şampanyadır; yılbaşı denince de bizim aklımıza ilk olarak şampanya geliyor. Bu nedenle ilk kokteyllerimiz şampanya bazlı olacak. Hepinize şimdiden sevdiklerinizle mutlu bir yıl diliyoruz: #HappyNewYears!

Yeni Yıl İçin Kokteyl Tarifleri

Şampanya Bazlı Kokteyller

Sunset Grill & Bar Barmeninden Şampanya Kokteyli - @sunsetgrillbar

Şampanya ve kokteyl denilince adından da anlaşılacağı gibi ilk akla gelen kokteyl. Yapımı çok basit içimi de çok lezzetli.

Malzemeler

* 1 adet küp şeker

* 2 – 3 damla Angostura bitters

* Şampanya

* Limon kabuğu



Yapılışı: Öncelikle şarap ya da şampanya kadehinizin dibine küp şekeri atın üzerine 2 ya da 3 damla olacak şekilde bitter damlatın ve dikkatlice şampanyayı dökün. Şeker ile bir araya gelince ilk başta aşırı bir köpürme oluyor dikkat edin. Limon kabuğu ile süsleyin, kokteyliniz hazır!



Lucca Barmeninden Cranmosa - @lucca_style

Adından da anlaşılacağı gibi bu da bir twist kokteyl; Amerikan Brunch'larının vazgeçilmezi olan Mimosa’ya yeni yıl telaşlı bir selam bu kokteyl.

Malzemeler

* Kızılcık suyu / Şurubu

* Şampanya



Yapılışı: Kızılcık suyu ülkemizde kolay bulunmuyor daha çok kızılcık şurubu bulunuyor kahve şurupları vb. markalarından, eğer su kullanacaksanız bir ölçü 15 – 20 ml arasında şurup kullanacaksanız 5 – 7 ml arasında kullanmanızı tavsiye ediyorum ama bu benim damak tadım açıkçası, üzerine de şampanya koyuyoruz. Oldu bittiiii…



29 Barmeninden Kır Royale - @29_yirmidokuz

Kır Royale şampanyayı kokteyl ile sevenler için yapılmış. İçeriğinde Crème de Cassis, şampanya ve limon kabuklarından oluşan bu kokteyl sizi yılbaşı akşamı serinletecek. Lafı fazla uzatmadan kokteyl’in nasıl yapıldığına geçelim.

Malzemeler

* 15 ml Crème de Cassis (Frenk üzümü (kuş üzümü) likörü)

* 160 ml Şampanya

* Limon Kabuğu

Yapılışı: Crème de Cassis’i öncesinde soğutmuş olduğumuz flüt kadeh içine döküyoruz. Sonrasında üzerine şampanyamızı dolduyoruz. Kadehin ağzında kestiğimiz limon kabuklarını gezdirip sonrasında süs anlamında kadehin içine atabiliriz. Hepsi bu kadar!



Papermoon Barmeninden Cranberry Mimosa - @papermoontr

4 ölçü şampanya ve 1 ölçü taze portakal suyunun klasik kombinasyonu kesinlikle kendine has bir lezzete sahip! Bu harika tarife eğlenceli bir tatil dokunuşu katmak için kızılcık suyu ile deneyin.



Malzemeler

* 750 ml şampanya

* 12 adet taze kızılcık

* 1 bardak tatlı kızılcık suyu

* 1 adet lime

Süslemek için

* Şeker

* Taze biberiye dalları



Yapılışı: Şampanya kadehlerini lime ile ıslatarak şekere batırın. Her bir bardağa 1/4 su bardağı kızılcık suyu dökün ve üzerine şampanya ekleyin.

Bir kürdan yardımı ile taze kızılcıkları ortadan delin. Biberiye dallarını kızılcıklardan geçirin ve mimozaları süsleyin.

Sintesi Restauran Barmeninden Nar Şampanya Kokteyli - @sintesirestaurant

Narlar kış aylarında olgunlaşır, bu nedenle Yılbaşı için narlı şampanya kokteyli harika bir seçimdir. Bu tarif oldukça basit. Teknik olarak, bu içecek bir Nar Prosecco kokteylidir, çünkü bu kesinlikle tavsiye edeceğim köpüklü şaraptır. Genel olarak, bu içecek çok ince, şık ve eğlenceli!



Malzemeler

* 1 su bardağı Şeker

* 1 su bardağı süzülmüş su

* 1 büyük Nar

* 1 şişe Köpüklü şarap (Prosecco)

5 bardak için yeterince basit şurup oluşturur. Bu arada, bir şişe köpüklü şarap 5 kadeh içerir.

Nar Sade Şurubu: Narın tohumlarını çıkarın, yıkayın süzün ve bir kenara koyun. Şeker ve suyu bir tencerede orta-düşük yükseklikte şeker eriyene kadar karıştırın. Tencereye nar tohumlarının yaklaşık 1 / 2'sini ekleyin ve bir çatal veya patates ezici ile ezmeden önce 5 dakika kısık ateşte pişmesine izin verin. Ateşten çekin ve sıvıyı süzmeden ve saklamadan önce karışımın 5–10 dakika daha yumuşamasına izin verin.



İPUCU: Basit şurubu hazırlarken nar tohumlarının şuruba hafif bir acı kattığını fark ettim. Bunu hafifletmek için içine çok az tarçın atabilirsiniz tadı gerçekten harika olacaktır! 1 kadeh şampanya ya da prosecco için 1 yemek kaşığı Nar şurubu ekleyin ve bir kaşık nar atın afiyet olsun!

Gina Barmeninden Bellini - @ristorante_gina

En ünlü köpüren aperitiflerden biri, 1940'larda Venedik'te Harry's Bar'da, Venedik Rönesansı ressamı Giovanni Bellini şerefine yapılmıştır. Geleneksel olarak beyaz şeftali püresi ve İtalyan'ların köpüren şarabı ile yapılır. Beyaz şeftalinin sezonsal olarak bulunması zor olabilir, yerine olgun şeftali çeşidi veya nektarin kullanılabilir.



Malzemeler

* 90ml beyaz şeftali püresi

* 19ml soğutulmuş Prosecco

* Şeftali dilimi



Yapılışı: Soğutulmuş flüt kadehe şeftali püresini dökün. Yavaşça Proseccoyu ekleyerek, karıştırın. Taze şeftali dilimi ile süsleyin.

Bu son şampanyalı kokteylimiz, şimdi de şaraplı olan kokteyllere geçiyoruz.

Frankie Barmeninden French 75 - @frankieistanbul

Adını birinci dünya savaşında kullanılan 75 mm kalibreli Fransız tabancasından alan bu kokteyl savaş yanısı değil merak etmeyin. Çok içerseniz olacaklardan biz sorumlu değiliz tabi ki…



Malzemeler

* 30 ml Cin

* 15 ml şeker şurubu

* 15 ml taze sıkılmış limon suyu

* 90 ml şampanya



Yapılışı: Cin, şeker şurubu ve limon suyunu shakerda buzla karıştırıyoruz ve kadehe döküyoruz, sonrasında üzerine şampanya ekleyip limon kabuğuyla süslüyoruz. Bu kokteylin benim çok sevdiğim bir twisti var. French Harvest, ölçüleri aynı tutabilirsiniz. Sadece üzerini şampanya ile değil Cider(elma şarabı) ile dolduruyoruz. İnanılmaz ferahlatıcı bir kokteyl ama maalesef ülkemizde cider bulmak çok kolay değil.



The Galliard Barmeninden Yılbaşı Ateşi - @thegalliardbrasserie

Malzemeler

* 22,5 ml taze sıkılmış lime / limon suyu

* 15 ml şeker şurubu

* 6 nane yaprağı

* 60 ml İskoç viskisi

* 15 ml Camprai

* Yarım lime kabuğu



Yapılışı: Limon suyu, şurup ve naneleri Highball bardağa ekleyerek ezelim. Üzerine viski ve kırık buz ekleyelim. Tüm bunların üzerine bar kaşığının arkasıyla Campari’yi yüzdürelim ve biraz daha buz ekleyelim. Şimdi işin afili kısmı geliyor, yarım limonun suyu sıkıp kalan kabuğu kokteylin en tepesine koyalım içine bir adet küp şeker koyup bir iki damla rom damlatıp yakıyoruz. İçmeden önce söndürün. Uyarımızı da yapmış olalım. :)

Kirpi Restaurant Barmeninden Sıcak Şarap - @kirpirestaurant

Sıcak şarap yaparken de aslolan kendi damak zevkinize uygun bir tarif yakalamak, ben İkea’dan aldığım Glügwein’i ısıtıp içine bir şişe kırmızı sarap eklenmiş haline bayılıyorum mesela zahmetsiz ama şimdi tarif diyorsak eğer, sıfırdan bir tarif verelim.



Malzemeler

* 1 şişe kırmızı şarap (cep dostu Sava olabilir mesela)

* 1/2 portakal ve suyu

* 1 elma

* 3 – 4 adet çubuk tarçın

* 5 adet karanfil

* 3 – 4 tatlı kaşığı şeker*

* Yıldız anason*

* Brandy, Konyak, Sherry ya da herhangi bir yüksek alkol



Yapılışı: Sıcak şarap çok damak tadına göre değişen bir içecek ben anason sevmiyorum örneğin, şeker olarak da az ya da çok, bal, akçaağaç şurubu gibi tatlandırıcılar koyabilirsiniz. Meyveleri arttırabilirsiniz, brandy yerine viski vb. ekleyebilirsiniz ya da alkolü fazla olur derseniz eklemezsiniz. Tüm içeriği bir tencereye koyup, kaynatmadan ısıtıyoruz, sonrasında isterseniz dinlenmeye bırakabilirsiniz. Bardaklara alarak servis edebilirsiniz.

Filo D'Olio Barmeninden Tatlı Kırmızı Şarap Kokteyl The Paysan - @filodoliotr

Bu tatlı şarap kokteyli tarifleri, uyumlu ve ferahlatıcı bir tad yaratmak ideal seçimdir. Narenciye ve ahududu likörü, tatlı bir kırmızının yumuşak asitliği ile iyi uyum sağlar.

Malzemeler

* Yarım şişe. tatlı kırmızı şarap (Pinot Noir önerilir).

* 250ml (bir su bardağı kadar). Kızılcık suyu

* 115ml. Portakal suyu

* 115ml. Chambord likörü

* 100ml. limonlu soda

* Limon kabuğu rendesi

* Lime kabuğu rendesi

* Portakal kabuğu rendesi

* Buz

Yapılışı: Şarap, likör ve meyve sularını bir sürahi içinde birleştirin ve soğuyana kadar buzdolabında bekletin. Karışımı iyice karıştırın ve buzun üzerine dökün. Her bardağı 1100ml doldurun. limonlu soda ve narenciye kabuğu rendelerini ilave ederek servise sunun.

BigChefs Barmeninden Geleneksel Kırmızı Sangria - @bigchefscafe



Bu özel içeceği yaratmanın birçok yolu olmasına rağmen, en iyi sangrialar bunun gibi kuru ama meyveli bir kırmızı ile yapılır.

Malzemeler

1/2 kırmızı elma, özlü ve küp küp doğranmış

* 1/2 portakal, kabuğu soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış dilimlenmiş

* 3/4 c. Portakal suyu

* 3 yemek kaşığı. organik şeker kamışı veya esmer şeker

* 1/3 c. Brendi

* 750 ml şişe kırmızı şarap

* 1 c. soğutmak için buz



Yapılışı: Meyveleri ve şekeri büyük bir sürahiye koyun ve tahta bir kaşık kullanarak bir dakika karıştırın. Karışıma brendi ve portakal suyu ekleyin. Karışımı birleştirmek için bir kez daha 30 saniye karıştırın. Kırmızı şarabı sürahiye dökün ve karıştırın. Tadı tercihinize göre ayarlamak için şarap, brendi, esmer şeker ve portakal suyu eklemeye devam edin. Buzu ekleyin ve soğuması için bir kez daha karıştırın.

Alma Restauran Barmeninden Red Devil Margarita - @almarestaurantside



Malzemeler

* 1,5 oz. Blanco tekila

* 1 oz. misket limonu suyu

* 0,5 oz. basit şurup

* 0,5 oz. kırmızı şarap

* Buz



Yapılışı: Bir çalkalayıcıya limon suyu, şurup ve tekila ekleyin, buzla doldurun ve soğuyuncaya kadar çalkalayın. Bir bardağa süzün ve üzerine kırmızı şarabı bir kaşıkla yayın.

Oly House Barmeninden Sonoma Kokteyli - @olyhouseistanbul

Şarap bazlı kokteyl tarifleri söz konusu olduğunda, bu yapımı basit ama karmaşık içecek çok çeşitli tatları bir araya getirir.

Malzemeler

* 70ml. Beyaz Şarap

* 140ml Elma Blendisi

* 2.5 çay kaşığı. bal şurubu

* 1 çay kaşığı. verjuice

* 1 dilim limon

* Buz



Yapılışı: Büyük bir bardakta şarap, bal şurubu, Calvados ve verjuice birleştirin. Bardağı buzla doldurun ve soğuması için karıştırın. Bir şarap bardağına süzün, üstüne limon suyunu sıkın ve tadını çıkarın.

The Populist Barmeninden Beyaz Şarap Mojito - @thepopulisttr

Geleneksel bir beyaz şarap mojito tarifi.



Malzemeler

* 750 ml. şişe Riesling, soğutulmuş

* 2 c. köpüklü limonata, soğutulmuş

* 2 limon

* 3/4 fincan taze nane



Yapılışı: Soğutulmuş limonata ve şarabı büyük bir sürahi içinde birleştirin. Limelerin suyunu sıkıp karışıma ekleyin. Nane yapraklarını kıyın ve servis yapmadan hemen önce sürahiye ekleyin.



Da Mario Barmeninden Meyveli Beyaz Şarap - @damarioist



Malzemeler

* 3,5 yemek kaşığı pudra şekeri,

* 3 kaşık elma likörü,

* 4 dilim limon (yuvarlak dilimlenmiş),

* 1 adet şeftali nektarı,

* 1 adet yeşil elma (ince dilimler halinde),

* 1 adet armut (ince dilimler halinde),

* 2 adet kırmızı erik (ince dilimler halinde),

* 1 şişe soda,

* 1 şişe beyaz şarap (en beğendiğiniz marka).



Yapılışı: Büyük bir cam sürahiye soda hariç; tarife göre hazırlanmış tüm meyveleri, şekeri ve likörü koyun. Üzerine şarabı ilave edin. İyice karıştırın. Kapağını kapatın, karışımı buzdolabında en az 6 saat (mümkünse 24 saat) bekletin. Arada karıştırırarak şekerin iyice erimesini sağlayın. Servis etmeden önce kadehlerinizi soğutun. Servis ederken kadehe önce meyve tanelerinden, 1-2 adet koyun, üzerine şarabı ilave edin. Son olarak da, biraz soda ekleyerek köpürmesini sağlayın.



İPUCU: Meyveli şarabı sabah hazırlayıp, akşam ikram ederseniz daha iyi sonuç alırsınız. içine eriyecek yumuşak kıvamda meyveler koymayın, şarabın içinde dağılıp rengini ve görüntüsünü bozar. Çok kalitesiz ya da daha önce denemediğiniz şarapları tercih etmeyin. Kaliteli şarap hazırladığınız kokteylinde kalitesini artırır.

