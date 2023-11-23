Vakko L'Atelier ile yeni yıla gurme bir dokunuş yapmaya hazırlanın!

Fransızların o meşhur pasta sanatını ışıltılı sunumlarla misafirleriyle buluşturan Vakko L'Atelier, yeni yıla lezzet dolu, gurme bir başlangıç için kolları sıvadı! Fransız Mutfağı'ndan eşine zor rastlanan örnekleri yeni yıl sofralarına taşıyan Vakko Patisserie ise özel olarak hazırlanan pastaları, lezzetli kofre seçenekleri ve mutluluğu kutuya sığdırdığı özel paketleri ile yılbaşını kutluyor!

Eşsiz lezzetlerin buluştuğu Le Buche Seçenekleri

Uzun ve özenli bir çalışma ile yeni yıla hazırlanan Vakko Patisserie, nefis krokan parçaları ve yoğun karamel aromasıyla bir araya getirdiği La Buche Chocolat, ağızda dağılan çıtır hamur ve taptaze kremasıyla La Buche Vanille Millefeuille, enfes vanilyanın kırmızı frambuazla birleşimiyle reçetelenen La Buche Vanille Framboise, limon ve pralinli La Buche Praline Citron, çilek ve limonun bir araya gelmesiyle sunduğu La Buche Litchy Citron Vert Mermelade Fraise ve çikolatanın orman meyvesiyle müthiş uyumunu tek bir pastada sunduğu La Buche Foret Noir ile Vakko dostlarına büyüleyici bir Vakko Patisserie lezzeti sunuyor.

Damaklarda iz bırakacak lezzet ve hediyeler

Vakko Patisserie özel yılbaşı konsepti ile hazırladığı lezetleriyle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu etmenizi sağlıyor. Bir Fransız klasiği olan makaronlar Vakko şıklığı ile hazırlanmış kırmızı kutusu ve 4’lü, 8’li ve 16 adetli seçenekleriyle lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Bir kış lezzeti olan ve tadını zencefil, bal ve portakal kabuğundan alan Pain D’Epices zarif paketlemesi ve altın rengi kurdelesiyle yeni yıl şıklığını yansıtıyor.

Geçmişten günümüze uzanan ve yılbaşı kek ekmeği olarak Panettone ise Vakko Patisserie şeflerinin yorumu ve şık paketlemesiyle yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yeni yıl ekmeği olarak bilinen Stollen ise Vakko Patisserie imzasıyla tekrar yorumlanıyor.