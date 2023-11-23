Four Seasons Hotels İstanbul yeni yıl özel: Festive Pop-Up Store

Boğaz'ın şatafatlısı Four Seasons Hotel Bosphorus'tan harika bir haberimiz var! Yılın en ışıltılı zamanları yaklaşırken, şehir yeni yıl coşkusuna girmeye başladı bile. Boğaz'ın ihtişamlı oteli ise yılın bu zamanlarını hediye vermenin aşkıyla kutluyor. Yılbaşı için özel olarak hazırlanan Festive Pop-Up Store ; yeni yıl heyecanını sevdikleriyle paylaşmak isteyenlere birbirinden lezzetli seçenekler sunuyor...

Yılbaşı sevincini ve renklerini yaşatmak için Four Seasons Hotel Bosphorus, Festive Pop-Up mağazası ile gözleri kamaştırıyor. Yeni yıl ruhuna uygun dekorasyonu ile dikkat çeken mağaza 10 Aralık - 31 Aralık günlerinde kurumsal hediyelerden, artizan yılbaşı sepetlerine, özel el yapım çikolatalardan, yılbaşına özgü pasta ve kurabiyelere kadar birçok seçenek sunuyor.

Peki neler var bu mağazada?

Four Seasons Hotel Bosphorus’un yetenekli şeflerinin sofistike dokunuşlarıyla hazırlanan taze Panettone kekler, imza çikolatalar, ev yapımı baharatlı sıcak içecekler, yılbaşı konseptli Cupcake'ler lezzetli kurumsal hediyeler arayanlar için özel bir gurme deneyimi sunuyor.

Yılbaşı sepetlerine bayılacaksınız!

Yeni yılın ilgiyle beklenen hediyeleri arasında en heyecan verici olanları şüphesiz yılbaşı sepetleri .

Four Seasons Hotels Istanbul şefleri tarafından mevsim lezzetlerinin zamansız klasik tariflerle ustaca bir araya getirilmesi ile oluşturulan yılbaşı sepetleri, şık kutularında enfes lezzetler sunuyor. Zevkinize göre hazırlanan kişiye özel sepetler, ev yapımı egzotik tatlarla hazırlanmış çikolatalardan, pekan cevizli tartlara, stollen çöreğinden, zencefilli yılbaşı kurabiyelerine kadar mutluluk veren birçok seçenek ile sevdiklerinizi lezzet dünyasında büyülü bir yolculuğu çıkaracaksınız.

Siparişler için: 0212 381 40 00