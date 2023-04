Eğlenceli ve sanat dolu bir hafta sonu bizi bekler!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Sunset'ten baharı yaşatan tadım menüsü!

Fabrice Canelle imzalı "It Feels Like Spring Tasting Menu" Sunset'te sizi bekliyor. Muhteşem tatları ve sofistike dokunuşlarıyla gastronomi dünyasına bambaşka bir soluk getiren, dünyadan bir çok farklı Michelin yıldızlı restoranlarda edindiği tecrübeleriyle Sunset’in şimdiki Yaratıcı Mutfak Direktörü Fabrice Canelle, bahara geçişte bahar lezzetlerini hissettirecek yeni tadım menüsü ile sizi farklı deneyimler yaşayacağınız özel bir zamana götürüyor. Canelle, menüsü şu cümlelerle tanımlıyor: “Yemeğe ciddi yaklaşmak için bütün önyargılardan kurtulmak lazım. Sunset’te amacımız en ilginç damak deneyimlerinin yaşanabildiği yer olmak. Bunun için de orijinal keşifler ve inovasyon gerekiyor. Her mevsimin kendi doğruları var. Ben de degüstasyon menülerimi bu doğrular içinde en özel lezzetlerle hazırlamayı amaçlıyorum.”

***

Haftanın yorgunluğunu Lucca'da atabilirsin

Sofistike lezzetlerin şık yorumunu misafirleriyle buluşturan Lucca, Cuma ve Cumartesi geccesinin ritmini yükseltmeye devam ediyor. 31 Mart Cuma Tal Barahya ve 1 Nisan Cumartesi ise Jamie S DJ kabininde!

Nostaljinin büyüsüne kapılın

Nişantaşı'a özgün bir konsept kazandıran Alta Nişantaşı; Cuma akşamı Ertan Öztaş ile eski 45'liklere harika bir yolculuğa çıkarıyor. Cumartesi akşamı 21:00 itibariyle ise Atilla Demircioğlu ile nostaljik anlar sizi bekliyor.

Madhu's ile farklı bir deneyim

Hafta sonuna yeni bir deneyim katmaya ne dersiniz? Madhu's İstanbul renklerine katılın; geleneksel dans gösterileri ve Hint kültürünün enfes yemeklerinden oluşan bir lezzet şöleni sizi bekliyor!

Şehirde kültür sanat turları

İstanbul kültür ve sanat sahnesinde, Nisan ayı oldukça heyecan verici başlıyor. Havalar da yavaş yavaş ısınmaya başlarsa, bu aydan itibaren bol bol festivaller, sergiler bizi bekler! İşte bu hafta sonu için en dikkat çekenler...

Uğur Yücel yıllar sonra sahneye geri dönüyor! Tek kişilik oyunu "Neyzen Tevfik - Hiç" 1 Nisan'da Uniq İstanbul'da! Aynı oyun 14 Nisan'da da yeniden, aynı sahnede sergileniyor olacak...

***

Cooking Class Akademi, Nisan ayı boyunca oldukça lezzetli atölyelerle karşımızda olacak. 1 Nisan'da "3 Öğün 3 Bowl Workshop"u kaçmaz! Günün her öğünü için farklı alternatif besinleri bir arada, bir kase içerisinde yemek anlamına gelen bowl; son zamanlarda sıkça tercih edilen bir beslenme biçimi biliyorsunuz ki. Bu atölye ile günün 3 öğününe hitap edecek bowllar hazırlayacaksınız. Kahvaltı için Oat Porridge Bowl, öğle yemeği için Fit Bowl, akşam yemeği için ise Protein Bowl. Etkinlik 12:00 - 16:00 saatleri arasında gerçekleşecek.

***

Mehmet Yılmaz'ın "Post-Portre" sergisine bayılacaksınız! Beyoğlu, Piramid Sanat'ta ziyaret edebileceğiniz sergide zamanlararası bir sorgulamada bulunuyorsunuz. Kendisini Leonardo da Vinci olarak hayal etmeye başlayan Yılmaz, bir Mona Lisa portresi yaparak Post-Portre serisine başlıyor.

***

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi Amadues 1 Nisan - 10 Nisan arası Zorlu PSM'de sahnede! Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber)'in paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus, seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Sahnelendiği her oyunda tüm biletleri tükenen Amadeus, dünyada bir ilk olan çalınabilir yazı karakteri sayesinde Pazarlama ve Reklamcılık alanlarında ödüller kazandı. 6 “Kristal Elma” ve 4 “Felis” ile bu ödülleri alan ilk ve tek tiyatro oyunu olmasının yanında “ADC 100th Annual Awards”ta “Logo” kategorisinde ödül alarak uluslararası alanda başarı kazandı. XX. Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde Yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu En iyi Yönetmen, Selçuk Yöntem Sürekli Mükemmeliyet, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment En İyi Prodüksiyon, olmak üzere 3 dalda ödüle layık görüldü.

***

"Karanlıkta Diyalog" sergisi ile İstanbul'un sembolü haline gelmiş kentsel mekanları bir kez de karanlıkta gezmeye davetlisiniz. Vapura binme, parklarda dolaşma, trafikte karşıdan karşıya geçme, Beyoğlu tramvayına binme, semt pazarı gezme gibi çeşitli bölümleri olan sergi, görme engelli rehberler eşliğinde gerçekleştirilirken duyulara dayalı yeni “görme” biçimleri de keşfediliyor. Bir saatlik bu deneyim ziyaretçilere hiç bilmedikleri bir İstanbul’u yaşatıyor.

***

AKM Galeri'de 8 Mart Dünya Kdınlar Günü'nünde başlayan Karma Sergi "8. Renk Kadın ve İz" bu hafta sonu sona eriyor. Birbirinden değerli 18 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi; resim, heykel, fotoğraf, kolaj, seramik, tekstil dokuma, minyatür ve yerleştirme sanatını kapsayan farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Bu muhteşem sergi; kadına atfedilen bütün söylemlerin üzerine beyaz bir örtü çekercesine, kalıpları aşan ve tüm kadınlara ilham veren bir pencere açmayı hedefliyor.

***

The Populist Yapı Kredi bomontiada'da, Murat Beşer ile Yüz Yüze'nin konuğu; on parmağında on marifet Bartu Küçükçağlayan! Genç yaşında sayısız ödülün ve çeşitli alanlardaki performanslarıyla geniş kitlelerin kalbinin sahibi Bartu Küçükçağlayan, 2 Nisan Pazar günü The Populist'te olacak.

***

Henüz ziyaret etmediyseniz; Pera Müzesi'nde Refik Akyüz ve Serdar Darendeliler küratörlüğünde gerçekleşen ve zaman içinde değişen İstanbul'u merkezine alan grup sergisi "Zamane İstanbulları" sakın kaçırmayın!

***

Hala gitmediyseniz Alice Müzikali, Zorlu PSM'de keyifli anlat yaşatmaya devam ediyor. Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnede. İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Haldun Dormen Özel Ödülü” ve En İyi Koreografi Ödülleri’nin sahibi olan Alice Müzikali'nde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor.

***

Sanatçı Aslıhan Kaplan Bayrak'ın "Düğüm Kayıtları" isimli kişisel sergisini 29 Nisan tarihine kadar Labirent Sanat'ta izleyebilirsiniz. Sanatçı sergisinde; düşünme, okuma, resmetme, yazma edimlerinin, bilinç akışının süreç içinde tuval yüzeyinden videoya; mekan yerleştirmesinden yazıya farklı tekniklerle ifade alanı kazandığı işlerinin düğümlerini çözüyor. Sergide izleyici hareketsiz yüzeydeki hareketin dinamizmi, mekâna yayılan, mekânı kuşatan, dönüştüren işlerinin oluşum sürecinde sanatların, tekniklerin dolaysız olarak birbirine karışmaya başlamasına birbiri içinde geçmesine tanıklık ediyor.