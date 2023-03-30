Galataport’ta esen Kirpi rüzgarı!

Hazırlayan: Ezgi Özcan

Kirpi Cafe'nin Galataport şubesi, konumunun avantajıyla birlikte şık ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Özellikle deniz manzaralı oturma alanları, ziyaretçilerin keyifli vakitler geçirmelerini sağlıyor.

Dekorasyonunda sanat var

Kirpi Cafe duvarları tablolar ile dolu öyle ki tavanda bile görmeniz mümkün. Hepsi birbirinden orijinal ve mottoları olan ‘’We are social’’ a çok uygun… Rafları ve bar alanı da mini heykeller ve vazolar ile bezenmiş…

Cafeden çok daha fazlası

Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için değişik seçenekleri olan menüsünde, Türk ve Dünya Mutfağı'ndan lezzetleri bir arada sunuyor. Ayrıca cafe, vegan ve vejetaryen seçenekleriyle de müşterilerinin farklı tercihlerine hitap ediyor.

Kirpi Cafe'nin Galataport şubesinde ayrıca, özel günler için de hizmet veriliyor. Doğum günleri, kutlamalar ve özel etkinlikler için özel menüler hazırlanıyor. Ayrıca, kafe, iş toplantıları için de uygun bir mekan olarak öne çıkıyor. Yüksek hızlı internet bağlantısı ve rahat çalışma ortamı sayesinde, müşteriler işlerini hallederken lezzetli atıştırmalıklar ve içeceklerin tadını çıkarabiliyorlar.

Kaliteli ürünler,kaliteli hizmet anlayışı her şubede olduğu gibi fark yaratıyor…

Kirpi Cafe'nin Galataport şubesi, yüksek kaliteli ürünleri, hızlı ve profesyonel hizmeti, sıcak atmosferi ve deniz manzaralı konumu ile özellikle gençler ve turistler tarafından tercih ediliyor. Kirpi Cafe'nin Galataport'taki şubesi, şehirdeki kafe tutkunlarına keyifli bir deneyim sunuyor ve İstanbul'un en özel mekanları arasında yerini alıyor.

Kirpi Cafe’nin gurme menüsüne ışık tutuyoruz!

Kafe, özellikle kahve çeşitleriyle biliniyor. Dünya çapında seçkin kahve çekirdekleri kullanarak hazırlanan kahveler, uzman baristalar tarafından özenle hazırlanıyor. Espresso, americano, cappuccino, latte, flat white gibi kahve çeşitlerinin yanı sıra cold brew, iced latte, gibi farklı lezzetler de sunuluyor.

Kirpi Cafe, menüsü özenle hazılanmış ve çok fazla başlıktan oluşuyor. En imza başlıklardan bahsedecek olursak; Paylaşımlı tabaklar ve başlangıçlar, Çok hafif, Plate, Mexican, Deniz mahsulleri, Kirpi çıtırlar… Tavuklu Quasedilla pizza, Hatay Bir Miktar, Teriyaki Karides Şiş Salata,Kabak Mantısı mekanın öne çıkan lezzetlerinden…

18 kişiden oluşan mutfak ekibinin başında Chef Yunus İnce var. Sabah 09:00’dan akşam 00:00’ye kadar siz değerli misafirlerini memnun etmek için işlerini aşk ile yapıyorlar.