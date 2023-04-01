Ramazan alışverişinin vazgeçilmezi: Namlı Gurme

Hazırlayın: Ezgi Özcan

Namlı Gurme Karaköy, İstanbul'un en ünlü lezzet duraklarından biri olup, zengin ürün çeşitliliği ile müşterilerine hizmet veriyor. Şarküteri bölümü, özellikle peynir çeşitliliği ve özel reyonları ile dikkat çekiyor. Ayrıca, Ramazan ayına özel ürünlerle dolu olan mağaza, müşterilerine zengin bir alışveriş deneyimi sunmakta...

Namlı Gurme Karaköy'de Şarküteri Bölümü

Namlı Gurme Karaköy'deki şarküteri bölümü, yerel ve yabancı peynir çeşitleri, zeytinler, sosisler, sucuklar ve daha birçok ürünle doludur. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen peynir çeşitleri, beyaz peynir, kaşar, lor ve tulum peyniri gibi klasik peynirlerin yanı sıra, lorlu, kekikli, çemenli, baharatlı peynirler gibi farklı aromalarda peynirler de satılmaktadır. Ayrıca, dünya mutfağına ait özel peynir çeşitleri de bulunmaktadır.

Zeytinler de şarküteri bölümünün vazgeçilmezlerindendir. Yeşil, siyah, çizik, sele gibi farklı türlerde zeytinlerin yanı sıra, zeytinli ekmek, zeytin ezmesi gibi ürünler de alabilirsiniz. Ayrıca, şarküteri bölümünde sosis, sucuk, pastırma gibi et ürünleri de bulunmaktadır.

Namlı Gurme Karaköy, şarküteri bölümü ile de dikkatleri üzerine çeken bir lezzet duraklarından biridir. Özellikle Ramazan ayında, Namlı Gurme'nin zengin ürün çeşitliliği, iftar sofralarını şenlendirmek isteyenler için ideal bir alışveriş mekanı haline geliyor.

Ramazan ayı için özel olarak hazırlanan peynir tabakları, iftar sofralarında konuklarınızı lezzet yolculuğuna çıkaracak. Ayrıca, jambon, salam, sosis gibi ürünlerin çeşitliliğine hayran kalacaksınız.

Namlı’nın kendi üretimi olan et reyonunda bir tura çıkalım…

Dükkanın en popüler ürünleri arasında yer alan pastırma ise gerçek bir lezzet şöleni sunuyor. Namlı Gurme'nin pastırmaları, özenle seçilmiş etlerin tamamen doğal yöntemlerle tuzlanması ve kurutulması ile elde ediliyor. Bu sayede pastırmalar, kendine özgü bir aroma ve tat profili oluşturuyor.

Namlı Gurme'nin pastırmaları sadece lezzet açısından değil, aynı zamanda sağlıklı bir beslenme seçeneği olarak da tercih ediliyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan pastırmalar, katkı maddesi içermiyor ve protein bakımından zengin bir gıda kaynağı olarak öne çıkıyor. Namlı Gurme'de bulunan et ürünleri ve şarküteri dükkanı, pastırma gibi özel ürünleri ile müşterilerine kaliteli bir alışveriş deneyimi sunuyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan pastırmalar, lezzet ve sağlık açısından da tercih edilen bir gıda kaynağı olarak öne çıkıyor. Karaköy'ü ziyaret edenler için Namlı Gurme'nin pastırmalarını tatmanızı kesinlikle öneririz.

Ürünlerin organikliği lezzetin kalitesine çanak tutuyor…

Ürünler arasında arasında hurma, incir, ceviz, fındık, badem, kuru üzüm gibi kuru meyveler, farklı aromalardaki lokumlar, tuzlu atıştırmalıklar ve daha birçok ürün yer almaktadır.

Ramazan pidesi de Namlı Gurme Karaköy'de özel olarak hazırlanmaktadır. Taze kokusu ile iştah kabartmakta ve pide sevenlerin beğenisini kazanmaktadır. Namlı Gurme’nin reçel reyonunda ise, portakal,çilek, incir, kayısı, dut gibi kuru meyveli reçeller dikkat çekiyor. Bu reçellerin yanı sıra, helva, cevizli sucuk, fındık ezmesi gibi tatlı atıştırmalıklar da bulabilirsiniz.

Baharat çeşitliliği de Ramazan ayı alışverişleri için oldukça önemlidir. Namlı Gurme Karaköy'de, Türk mutfağına özgü baharatların yanı sıra, Orta Doğu ve Asya Mutfağı'na ait baharatlar da bulunuyor. Tarçın, kakule, safran, karabiber, kimyon, kekik, sumak gibi baharatların yanı sıra, hazır baharat karışımları da satışa sunuluyor.

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