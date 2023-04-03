Ramazan'da Bursa Garaj Kebap'tayız!

Hazırlayan: Ezgi Özcan

Restoranın iftar menüsü, meşhur ilik sulu mercimek çorbası ile başlıyor. Tam bir şifa deposu olduğunun altını çizmek isterim. Zeytinyağlı yaprak sarmalar, pastırma, zeytin ve peynir tabakları, söğüş domates ve salatası ile iskenderin kalorisine değer müthiş lezzeti öncesinde midemize sağlıklı bir başlangıç sunuyor. Her yerde bulamayacağınız meşhur üzüm suyunu da hem sağlığınız hem lezzet arayışınız için uygun olacaktır. Çıtır kabak tatlısı, kemal paşa tatlısı kaymak ile birlikte yapılan sunumu ile iddialı bir lezzet haline geliyor. İftar menüsünde bulunan sütlaç ve seçeneklerde bulunan soğuk baklavaları da mevcut.

İskenderin lezzeti Bursa'dan İstanbul'a taşınıyor!

Etin üzerine özel sosun dökülmesiyle hazırlanan iskender, özellikle İstanbul'da yemek tutkunları tarafından sıkça tercih ediliyor. İncecik kesilmiş etlerin yanı sıra, yoğurtlu sos, domates sosu ve tereyağıyla servis edilen iskender, lezzetli bir yemek arayanların favorisi oluyor. Meşe kömürü ile kısık ateşte pişen ince ince kesilmiş dönerin parmak köfteler ile buluşması damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Bursa Garaj Kebap, müşterilerine sunduğu lezzetli yemekleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle iftar menüsü, müşterilerin beklentilerini karşılamak için özenle hazırlanıyor. Ayrıca fiyat olarak da bu kalite için uygun olduğunu düşünüyorum .

Yemeklerden sonra çay ya da Türk kahvesi seçenekleri ile akşama yakışır final yapabilirsiniz.

Restoranın lezzetli yemekleri, kaliteli hizmet anlayışı ve güler yüzlü personeliyle unutulmaz bir deneyim sunuyor. İftar yemeği için Bursa Garaj Kebap'ı tercih ederek, Ramazan ayında sevdiklerinizle birlikte keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

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