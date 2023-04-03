Jumbo'dan zamansız lezzetler!

Türkiye'de öncü bir marka olarak adından sıkça söz ettiren Jumbo; özgün tasarım yolculuğuna, zamansız lezzetler ekleyerek devam ediyor.

Jumbo; Etiler ve Göktürk'te hizmete açtığı yepyeni ve lezzet dolu konsepti Jumbo Patisserie ile gastronomi dünyasına yepyeni, sanatsal bir soluk getiriyor. Fransız pastanelerinin vazgeçilmez lezzeti olan kruvasan ile leziz bir kahvaltı eşliğinde konuklarını ağırlamaya başlayan Jumbo Patisserie, gün boyunca da yine Fransız ekolüyle hazırladığı tatlıları ve özel kavrulmuş kahvesiyle hem lezzetin hem de şıklığın adresi olmaya göz kırpıyor!

Şef Kübra Yaman’ın özel tariflerinden oluşan menü lezzeti ve görselliğiyle dikkat çekiyor. Cherry Flower, Fruit Basket, Lemon Tart ya da The Almond…

Edible Art konseptini çok seveceksiniz!

Jumbo Patisserie'nin "yenilebilir sanat" konseptiyle sunduğu lezzetler tam anlamıyla bir sanat eseri kıvamında. Son olarak modern bir lezzet yorumlamasıyla sundukları The Baklava; Fransız pastacılığını geleneksel Baklava lezzeti ile buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca Jumbo Patisserie şubelerinden sizi bekliyor...