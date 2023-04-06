İkonik bir yolculuk: Venice Simplon Orient Express!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

İkonikliğin bile ötesine geçen bir yolculuk deneyimine ne dersiniz? Londra'dan yola çıkan ve Avrupa'nın birçok gizemli dünyasına kapı açarak İstanbul'a uzanan Venice Simplon - Orient Express'in cezbeden tarihi dokusu ve estetik dolu detaylarına hayran kalacaksınız.

Seyahatin altın çağına dönüyoruz!

Lüks seyahat denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Belmond'un Venice Simplon - Orient Express treni, Avrupa'nın en cezbedici şehirlerini keşfetmekle kalmıyor; cilalı ahşap, gösterişli döşemelik kumaşlar ve antika aksesuarlarla dekore edilmiş bu tren, sizi aynı zamanda geçmişe, seyahat etmenin altın çağına da götürüyor.

Adeta başka bir dünyadan izler taşıyan tren, ilk yolculuğuna 1883 yılında çıktı. Tolstoy’dan Marlene Dietrich’e, Mata Hari’den Arabistanlı Lawrence’a, Agatha Christie'ye dek, birbirinden renkli yolcuları ağırladı. Aynı zamanda birçok sinema filminde de dekor olarak kullanılan tren; önemli romanlara da ilham kaynağı olmayı başardı.

Gastro detaylı bir otantik!

Otantizm dolu bir konaklama ve aynı zamanda seyahat deneyimi sunan trende, gastronomik deneyimlere de oldukça önem veriliyor. 1920 ve 30'lu yılların yataklı vagonlarına sahip olan trende, seyahatinize eşlik eden son derece gurme lezzetler de sunuluyor. Göz dolgunluğunun yanı sıra mevsimine göre taze taze toplanmış malzemeler ve tren güzergahındaki bölgelerden esintiler taşıyan seçimleriyle otuz yılı aşkın tecrübesini tabaklarınızı harikulade bir şölene çeviren şef Christian Bodiguel’in ellerinden çıkma.

Tek kişilik, çift kişilik kabinler ya da süit seçeneğinden yararlanabileceğiniz trenlerde “Grands Suits” olarak adlandırılan kompartmanların her biri, ilhamını Venice Simplon - Orient Express’in farklı bir destinasyonundan almak üzere Londra, Paris, Venedik, Budapeşte, Bükreş ve İstanbul konseptli altı bölüme sahip.

Kısa kısa bilmeniz gerekenler

Tren Art Deco'nun büyük üstadlarından Rene Prou'nun el işçiliğine ve ünlü Fransız cam ustası Rene Lalique'in sanat eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Agatha Christie ''Doğu Ekspresinde Cinayet'' kitabını Pera Palas'ta yazdı. Christie'nin, tren İstanbul'a 70 kilometre uzaktayken, trenin içinde yaşanan gerçek bir cinayetten esinlendiğine dair dedikodular dönüyor!

2023 yılı içerisinde treni yeniden İstanbul'da görmeye hazırız, Paris - İstanbul seferleri ile ön plana çıkıyor.