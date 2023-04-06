İstanbul’un hafta sonu renklerini keşfet!

Hazırlayan: Sedef Ertekin

Bu hafta sonunun ilk bombası Swissotel the Bosphorus’tan geldi! Yaz sezonuna damgasını vuran; detaylarıyla büyüleyen 16 Roof, bu hafta sonu kapılarını açıyor. Haftanın 7 günü, muhteşem Boğaz manzaralısında lezzet ve eğlenceye şimdi doyacağız.

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The Populist, hafta sonu etkinliklerine kaldığı yerden devam ediyor. Galataport’ta 7 Nisan’da Nadir Duman - Feel Good Songs; 8 Nisan’da ise Gökhan Şen - Disco & funk & pop!

Yapı Kredi bomontiada’da konumlanan The Populist’te ise hafta sonu dolu dolu geçiyor. 8 Nisan Cumartesi Nadir Duman - Feel Good Songs; Pazar günü ise Ahmetcan - Rock & Funk & Electronic!

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Nişantaşı'a özgün bir konsept kazandıran Alta Nişantaşı; Cuma akşamı Ertan Öztaş ile eski 45'liklere harika bir yolculuğa çıkarıyor. Cumartesi akşamı 21:00 itibariyle ise Atilla Demircioğlu ile nostaljik anlar sizi bekliyor.

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Hafta sonuna yeni bir deneyim katmaya ne dersiniz? Madhu’s İstanbul’un enklerine katılın; geleneksel dans gösterileri ve Hint kültürünün enfes yemeklerinden oluşan bir lezzet şöleni sizi bekliyor!

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Kültür & Sanat Turları

Hafta sonuna harika bir sergi açılışıyla giriş yapıyoruz! Ekin Keser, ilk kişisel sergisi “Kendimden Bir Şeyler Aradım” ile 8 Nisan - 13 Mayıs tarihleri arasında Mixer’de! Ekin Keser, sergisinde kendi varoluşunu buluntu fotoğraflar, belgeler ve farklı nesneler aracılığıyla yeniden kurguluyor. Başkalarına ait anı ve belgelerden kestiği yaşanmışlıklar ile kendi hikayesini yeniden inşa ediyor. Bu inşada birbirine benzeyen ve kesişen hikayeler, insanın salt gerçeklikte birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Deyim yerindeyse başka insanların hikayeleri bir ayna görevi görüyor ve kendini bu ayna aracılığıyla tanımlamaya çalışıyor. Bu bağlamda sanatçı, benliğini kökleşmiş ya da atomize edilmiş olarak kurmak yerine ilişkiselliği başat bir düğüm halinde tutarak duyularını karakalem, kolaj ve enstalasyon gibi araçlar aracılığıyla eserlerine aktarıyor.

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Sevil Dolmacı Art Gallery, Koreli sanatçı Cody Choi’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 15 Mart’ta kapılarını açan “The Soul of the Silk Road” isimli sergi, sanatçının kişisel yolculuğu ile tarihi İpek Yolu’nun zengin kültürel ve sanatsal mirasının kesişim noktasında yer alıyor. Sergi 23 Nisan’da son buluyor.

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Galeri Diani’de 8 Nisan’da sanatseverlerle buluşacak olan bir diğer sergi ise “Yakalanan Zaman”. Usta sanatçı Su Yücel umudu, akıp giden anlardan seçip çıkardıklarını, eskimeden dondurduklarını resmettiği adeta bir belgesel niteliği taşıyan yapıtları; solo sergisiyle edindiği deneyimlerini anda yakalayıp, zihninde kalanları son zamanlarda tüm dünya ve ülkemizde insan kaynaklı yaşananları, doğanın anlarını, yaşama sevinciyle birleştirip bizlere aktarıyor. Yaşama dair hafızasını bizlerle bir belgeselci ruhuyla paylaşırken paletindeki renkleri içindeki yaşam, zaman ve mekan öğelerini birbiri içinde eriterek izleyiciye aktarıyor.

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Bu ara Pera Müzesi’ne gitmediyseniz mutlaka uğrayın! Portekizli sanatçı Paula Rego’nun “Hikayelerin Hikayesi” sergisi 30 Nisan’a kadar Pera Müzesi’nde sizi bekliyor.

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Shakespeare’in en ünlü romantik tragedyası “Romeo & Juliet” 8 Nisan Cumartesi, DasDas’ta meraklısıyla buluşuyor. İtalya'nın Verona kentinde yaşayan iki düşman aile.. Ve bu düşman ailelerin birbirlerine aşık çocukları.. Romeo ve Juliet. Sözlerini yeminlerle süsleyen Romeo ile dudaklarında günahın izi kalan Juliet'in aşkı..

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Molière’in “Cimri”si, 9 Nisan’da Zorlu PSM’de! Tam 7 sezondur kapalı gişe sahnelenen oyun, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan Harpagon performansıyla seyircisini bekliyor. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Molière'in ünlü eseri “Cimri”de belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız.

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Dirimart, Çağla Ulusoy’un resim sergisi “Sandymansional”a ev sahipliği yapıyor. Bu, sanatçının bu yılın başlarında duyurulan temsiliyetinin ardından galeriyle birlikte açtığı ilk kişisel sergisi. Sergi, Ulusoy’un hem tuval hem de jüt üzerine akrilik, yağlı boya ve kum kullanarak yaptığı leziz, büyük boyutlu soyut resimlerini sunuyor. 30 Mart’ta sanatseverler ile buluşan sergiyi 30 Nisan’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

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Ali Poyrazoğlu’nun yeni bombası “Evlere Şenlik Habanera Makamı” 8 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde tiyatro ve müzikseverlerle buluşuyor. Poyrazoğlu’nun bu yeni gösterisi; tiyatro, opera ve cazı aynı tepside sunuyor. Anılar, caz tınıları eşliğinde tiyatronun ve operanın ana caddelerinden çıkıp, arka sokaklarında dolaşıyor. Tiyatrosunda güldürü kadar müziğin de önemli bir yeri bulunan “Habanera Makamı”, seyirciyi mizahın aydınlık kapılarına götürecek ve sanatın yaşamımızda yarattığı farkın altını çizecek.