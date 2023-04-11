Son dönemin gözdesi Galataport'ta; eski İstanbul’lu Liman Restoran

Son dönemin meşhuru Galataport’ta açılan ilk mekan olduğunu belirtmek isteriz. Ama biz Liman’ı asıl 1940’larda Yolcu Salonu'nun üst katında, tarih boyunca hatırlanacak ve şehrin birçok açıdan unutulmaz bir degeri haline gelecek bir restoran olarak biliyoruz. O günlerden bugünlere vizyonuna vizyon katarak bugünlere gelmiş.

Özellikle Ramazan ayında eşsiz bir iftar deneyimi yaşamak isteyenler için harika bir seçenek olan bu restoran, zengin menüsü ve muhteşem manzarasıyla unutulmaz anılar biriktirmenize yardımcı olacak.

Liman İstanbul Restoran'ın Eşsiz Atmosferi

Galataport'ta yer alan Liman İstanbul Restoran, muhteşem Haliç ve Boğaziçi manzarasına hakim bir konumda bulunuyor. Restoranın camlı cephesi sayesinde, her köşeden bu eşsiz manzarayı izlemek mümkün. Ramazan ayının manevi havasını soluyorken bir yandan da İstanbul'un büyülü atmosferini hissetmek için harika bir fırsat sunuyor.

Ayrıca restoranın modern ve şık tasarımı, İstanbul’a dair fotoğraf müzesi desek abartmış olmayacağım nostaljik bir arşivi var. Konforlu oturma alanları ve misafirperver personeliyle, hoş bir ortamda yemek yemenin keyfini sürebilirsiniz.

Tarihi Restoranda İftar Deneyimi

Ramazan, tüm dünyada Müslümanların oruç tuttuğu, paylaşma ve yardımseverliğin ön planda olduğu bir aydır. Bu özel zamanlarda iftar yemeği, aile ve dostlarla paylaşılan önemli bir anıdır. İftar sofralarında hem lezzetli yemeklerin tadını çıkarırken hem de maneviyatın huzurunu yaşayabilirsiniz. İstanbul'da bu eşsiz deneyimi yaşamak istiyorsanız, Galataport Liman İstanbul Restoran kesinlikle doğru adres!

Liman İstanbul Restoran, ziyaretçilerine hem görsel hem de damak zevki açısından benzersiz bir deneyim sunuyor. Restoran, tarihi ve kültürel mirasıyla büyüleyici bir atmosfere sahip. Liman İstanbul Restoran, Osmanlı ve Türk mutfağının zengin lezzetlerini, modern dokunuşlarla harmanlayarak kendine özgü bir sunum sergiliyor. Menüde, dillere destan kebap çeşitleri, zeytinyağlı mezeler, deniz mahsulleri ve daha fazlası yer alıyor. Ayrıca restoran, geleneksel Türk tatlılarıyla da adından söz ettiriyor.