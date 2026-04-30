Dünyanın En Yürünebilir Şehirleri Açıklandı

Şehir yaşamını en gerçek haliyle deneyimlemenin en iyi yollarından biri yürümek. Bu doğrultuda Time Out tarafından hazırlanan araştırma, dünyanın en yürünebilir şehirleri listesini ortaya koydu.

Araştırma, farklı ülkelerden binlerce katılımcının görüşlerine dayanıyor. Yerel halk; ulaşım kolaylığı, yeşil alanlara erişim ve genel yaşam kalitesi gibi kriterleri değerlendiriyor. Böylece ortaya yalnızca turistik değil, gerçek yaşam deneyimine dayalı bir şehir haritası çıkıyor.

Bu yıl listenin en dikkat çeken sonucu ise Asya şehirlerinin güçlü performansı. Özellikle dört şehir, yürünebilirlik konusunda öne çıkarak global sıralamada kendine yer buluyor.

Seul Zirvede: Dünyanın En Yürünebilir Şehri

Listenin en tepesinde Seoul yer alıyor. %93’lük değerlendirme oranıyla şehir, yalnızca Asya’nın değil, dünyanın en yürünebilir destinasyonu olarak öne çıkıyor.

Seul’ün başarısında modern şehir planlaması büyük rol oynuyor. Özellikle Seoullo 7017, eski bir otoyolun yeşil yürüyüş alanına dönüştürülmesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda Cheonggyecheon Stream çevresindeki yürüyüş yolları, şehir içinde kesintisiz bir keşif imkanı sunuyor.

Bu yapı sayesinde yürünebilir şehirler listesi içinde Seul, güçlü bir referans noktası haline geliyor.

Singapur: Planlı ve Konforlu Yürüyüş Deneyimi

İkinci sırada Singapore bulunuyor. %86’lık memnuniyet oranıyla şehir, Asya’nın en yürünebilir ikinci merkezi konumunda yer alıyor.

Singapur’un başarısı, detaylı şehir planlamasından geliyor. Geniş kaldırımlar, üstü kapalı yürüyüş yolları ve düzenli altyapı, şehir içinde kesintisiz hareket imkanı sağlıyor. Bu nedenle yaya dostu şehirler arasında önemli bir konuma sahip.

Taipei: Yenilenen Sokaklarıyla Yükselişte

Taipei, %79’luk oranla listede öne çıkan bir diğer şehir oluyor. Son dönemde yapılan altyapı düzenlemeleri, şehrin yürünebilirliğini önemli ölçüde artırıyor.

Özellikle Shida Road üzerinde yapılan yenileme çalışmaları dikkat çekiyor. Genişletilen kaldırımlar, yaya deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Aynı zamanda bölgedeki gece pazarları, yürüyerek keşfetmek için ideal bir atmosfer sunuyor.

Bu gelişmeler, Asya şehirleri yaşam kalitesi açısından Taipei’yi güçlü bir alternatif haline getiriyor.

Makao: Tarih ve Mimariyi Yürüyerek Keşfetmek

Listede yer alan bir diğer şehir ise Macau. %78’lik puanla dikkat çeken şehir, özellikle mimari çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Makao’da Budist tapınaklardan Avrupa etkili katedrallere kadar uzanan geniş bir yapı çeşitliliği bulunuyor. Bu zenginlik, yürüyerek keşfetmeyi çok daha keyifli hale getiriyor. Böylece şehir, yürüyerek gezilecek şehirler arasında farklı bir deneyim sunuyor.

Yürünebilirlik Neden Bu Kadar Önemli

Modern şehirlerde yürünebilirlik, artık yalnızca konfor değil, aynı zamanda yaşam kalitesinin önemli bir göstergesi.

Yürüyerek keşfedilen şehirler, daha sağlıklı bir yaşam tarzını destekliyor. Aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Çünkü insanlar yürüdükçe yeni mekanlar keşfediyor, küçük işletmelerle daha fazla etkileşim kuruyor.

Bu nedenle dünyanın en yürünebilir şehirleri, yalnızca ulaşım değil, aynı zamanda sosyal yaşam açısından da güçlü bir model oluşturuyor.

Asya Şehirleri Küresel Standartları Belirliyor

Bu yılın verileri, Asya şehirlerinin şehir planlamasında geldiği noktayı net şekilde ortaya koyuyor. Seul’den Singapur’a uzanan bu başarı, geleceğin şehirlerinin nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Yürünebilirlik artık bir ayrıcalık değil, temel bir ihtiyaç haline geliyor. Bu şehirler ise bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayan örnekler olarak öne çıkıyor.