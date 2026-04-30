İstanbul’da Hafta Sonunun En Net Adresi: Alfie The Club

İstanbul hızlıdır. Ama bazı yerler bu hızın yönünü belirler. Alfie The Club, o yerlerden biri. Akatlar’da konumlanan mekan, günün farklı saatlerinde farklı bir kimliğe bürünüyor. Ancak her versiyonunda ortak bir çizgi var: stil, enerji ve net bir duruş.

Gündüz saatleri daha rafine. Masalara gelen tabaklar sade ama karakterli. Brunch saatleri uzadıkça kalabalık artıyor, sohbetler uzuyor. Ardından gün kırılıyor. Işık düşüyor. Mekanın tonu değişiyor. Akşamla birlikte tempo kendini hissettirmeye başlıyor. Gecce ise artık tamamen başka bir hikaye.

Mutfak Net, Bar İddialı

Alfie The Club, mutfakta gereksiz detaya girmez. Şef dokunuşu hissedilir ama abartılmaz. Tabaklar dengeli, lezzetler temiz, sunumlar güçlü. Her şey kontrollü bir şıklıkta ilerler.

Bar tarafı ise daha cesur. Özellikle signature kokteyller, mekanın karakterini net şekilde ortaya koyar. Klasikler yeniden ele alınır. Aromalar katmanlanır. Bardakta gelen her şey, mekandaki enerjinin bir uzantısı olur.

1-3 Mayıs: Tempo Net Şekilde Yükseliyor

Bu hafta sonu ise iş ciddiye biniyor. Program sadece bir akış değil, direkt bir yükseliş.

1 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de başlayan yemekte Efex sahneyi yumuşak bir girişle açıyor. Ritim kontrollü ilerliyor. Ancak bu sakinlik uzun sürmüyor. Gecce ilerledikçe DJ kabinine geçen Tai, tempoyu keskin bir şekilde yukarı çekiyor. Mekan bir anda hızlanıyor. Masa düzeni çözülüyor, kalabalık hareketleniyor.

2 Mayıs Cumartesi gecesi daha sert başlıyor. Selim Yaylalı, ilk andan itibaren ritmi yukarıda tutuyor. Set ilerledikçe yoğunluk artıyor. Ardından sahneye geçen Efex, geccenin zirvesini net bir şekilde belirliyor. Düşüş yok. Ara yok. Tempo sabit kalmıyor, sürekli yukarı gidiyor.

3 Mayıs Pazar günü ise sahne gün batımıyla açılıyor. Saat 17.00’de başlayan BBQ & Happy Hour, rahat bir giriş yapıyor ama kısa sürede form değiştiriyor. OA Music, groove’u kuruyor. Ardından Efex, ritmi tekrar yukarı taşıyor. Gün, gecceye bağlanıyor. Akış kesilmiyor.

Şehirde Tempo Arayanın Adresi Net

Alfie The Club, günü yönetiyor, gecceyi şekillendiriyor. Mekan sadece bir buluşma noktası değil; şehrin ritmini belirleyen bir alan. Ne fazla gürültü, ne gereksiz sakinlik. Dozunda enerji, net bir stil.

Bu yüzden hafta sonu planı yaparken seçenekler daralıyor. Çünkü tempo nerede doğruysa, kalabalık oraya akıyor. Bu hafta sonu o adres: Alfie The Club.