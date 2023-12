Dünyanın en ünlü ve ikonik sanat eserleri

Dünyaca ünlü resimler, tarih boyunca yapılmış önemli ve etkileyici eserlerdir ve genellikle kültürel, tarihi ve sanatsal açıdan önemli değerler taşırlar. Bu resimler, insanların kültürel mirasını yansıtır ve geçmişte yaşamış olan insanların düşüncelerini, duygularını ve yaşamlarını gösterir.



Ayrıca, dünyaca ünlü resimler çok önemli olmalarının nedenlerinden biri de estetik değerleridir. Bu resimler, sanatçıların güzel sanatsal üslup ve teknikleri kullanarak yapılmıştır ve bu nedenle insanların estetik zevklerine hitap ederler.

Sonuç olarak, dünyaca ünlü resimler önemli olmalarının nedenleri kültürel, tarihi ve estetik değerlerdir. Bu resimler, insanların geçmişini ve kültürel mirasını anlamaya yardımcı olur ve aynı zamanda güzel sanatsal üslupları ve teknikleri ile insanların estetik zevklerine hitap eder.

Sanat, insanlık tarihindeki en güçlü ifade biçimlerinden biridir. Kreatifliği, duyguları ve düşünceyi bir araya getiren sanat eserleri, zamanın ötesine geçerek kültürler arasında bağ kurar ve insan ruhunu derinlemesine etkiler.

Dünyaca ünlü sanat eserini incelemek ve bilmek bizlere ne kazandırır?

Dünyaca ünlü eserleri incelemek, insanların kültürel mirasını anlamaya ve geçmişte yaşamış olan insanların düşüncelerini, duygularını ve yaşamlarını keşfetmeye yardımcı olur. Bu eserler, insanların geçmişte nasıl düşündüklerini, nasıl yaşadıklarını ve nasıl sanat yaptıklarını gösterir ve bu nedenle insanların geçmişteki toplumlar hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olur. Farklı duygular ve fikirler için bizlere ışık olurlar.

Aşağıda sizler için bir araya getirdiğimiz dünyaca ünlü 15 sanat eseri dünya mirasının en önemli parçalarındandır!

Ayrıca, dünyaca ünlü eserleri incelemek insanların estetik zevklerine hitap eder ve onların sanatsal değerleri keşfetmelerine yardımcı olur. Bu eserler, sanatçıların güzel sanatsal üslup ve teknikleri kullanarak yapılmıştır ve insanların bu üslup ve teknikleri keşfetmelerine yardımcı olur.

Gecce Gusto Art ekibi de bu yazıda, dünyanın dört bir yanından gelmiş ve tarihin derinliklerine uzanan, estetik açıdan büyüleyici ve sembolik öneme sahip en ünlü sanat eserlerini keşfetmeniz için sizler için bir araya getirdi. Bu eserler, sanatın büyüsünü ve evrenselliğini kutlamanın bir yoludur ve şimdi gelin, bu büyülü yolculuğa birlikte çıkalım.

1- Mona Lisa – 1503-1517

Mona Lisa, Leonardo da Vinci tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, Fransa Kralı II. François’ın koleksiyonunda bulunur ve Louvre Müzesi'nde sergilenir. Mona Lisa, ünlü olmasının yanı sıra gizemli bir havası olan bir resimdir ve resmin üzerine yapılan yorumlar sayesinde yüzyıllar boyunca popüler olmuştur.



Mona Lisa, kare şeklinde bir resim olup, ortasında bir kadın figürü yer almaktadır. Bu kadın, Francesco del Giocondo’nun eşi olan Lisa del Giocondo adında bir kadındır ve bu nedenle, resim Mona Lisa olarak adlandırılmıştır. Kadının yüzü, gerçekçi bir şekilde çizilmiştir ve yüzünde, gizemli bir ifade görülmektedir.

Mona Lisa, dünyaca ünlü bir resim olma özelliğini, gizemli ifadesi nedeniyle kazanmıştır. Bu resim, dünya çapında birçok müze ve galeride sergilenmiştir ve bugün hala güncelliğini korumaktadır. Ayrıca Louvre Müzesi’nde sergilenirken, özel güvenlik önlemleri alınmaktadır. Mona Lisa, Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden biri olmuştur ve Rönesans dönemi sanatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Leonardo da Vinci’nin perspektifindeki uyumun birleşiminden oluşan eser, Paris’teki Louvre Müzesi’nde bulunuyor ve her sene 6 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

2- Son Akşam Yemeği (The Last Supper) – 1495-1498

Son Akşam Yemeği, Leonardo da Vinci tarafından yapılmış olan ve Hz. İsa’nın son akşam yemeğine katılan 12 havarinin portrelerini içeren bir resimdir. Resim, İsa’nın havarilerine yaptığı “Bu et benim bedenimdir, bu şarap benim kanımdır” demesiyle bağlantılıdır ve kilisenin duvarına fresk olarak yapılmıştır.



Bu resim, Milan’daki Santa Maria delle Grazie Kilisesi’nin duvarına yapılmıştır ve kilisenin refakatinde, İsa’nın son akşam yemeğini anlatmaktadır.

Son Akşam Yemeği, çok geniş bir resim olup, 4,60 metrelik ve 8,80 metrelik bir alana yayılmaktadır. Resimdeki en dikkat çeken öğe, İsa ve yanında oturan 12 havarinin yer aldığı masadır. İsa ve havarilerin yüzleri, gerçekçi bir şekilde çizilmiştir ve İsa’nın yüzünde, önemli bir mesajı anlatan bir ifade görülmektedir.

Son Akşam Yemeği, dünyaca ünlü bir resim olma özelliğini, anlatmak istediği olay ve mesajı nedeniyle kazanmıştır. Bu resim, İsa’nın son akşam yemeğini ve İsa’nın önemini çok iyi yansıtmıştır ve bu nedenle, bugün hala güncelliğini korumaktadır. Ayrıca, Son Akşam Yemeği, dünya çapında birçok müze ve galeride sergilenmiştir ve Leonardo da Vinci’nin en bilinen eserlerinden biri olmuştur. Leonardo da Vinci, tablosuyla ilgili bir yorumunda “Bu resim, İsa’nın Hıristiyanlar için kutsal sayılan ekmek ve bir kase şaraba uzandığı Ökaristi’nin (Ekmek-Şarap Ayini) doğuşundan hemen önceki anı resmeder” diyor. Ünlü ressamın bu eserini yaparken taş üstüne tempera boyası kullanarak kendine has bir teknik icat ederek gelecek nesiller için de öncü olmuş oldu.

3- Yıldızlı Gecce (The Starry Night) – 1889

Yıldızlı Gecce, Hollandalı sanatçı Vincent Van Gogh tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, Van Gogh’un Saint Rémy de Provence’de yaptığı bir çalışmadır ve çok sevilen bir eserdir. Resim, geceyi temsil eder ve yıldızlı bir gökyüzünün üzerine yapılmıştır. Bu resim, Fransa’nın Saint-Rémy-de-Provence şehrinde, Van Gogh tarafından yapılmıştır.



Yıldızlı Gecce, kare şeklinde bir resim olup, ortasında bir köy manzarası gösterilmiştir. Bu manzara, yıldızlı bir gece ortamında çekilmiştir ve köyde, evler ve kilise gibi gerçekçi öğeler görülmektedir. Ayrıca, resimdeki yıldızlar ve bulutlar da, Van Gogh’un özgün stiline uygun bir şekilde çizilmiştir.



Yıldızlı Gecce, Van Gogh’un en bilinen ve en sevilen resimlerinden biri olmuştur. Bu resim, Van Gogh’un düşüncelerini ve duygularını çok iyi yansıtmaktadır ve bu nedenle, bugün hala güncelliğini korumaktadır. Ayrıca Yıldızlı Gecce, dünya çapında birçok müze ve galeride sergilenmiştir ve bu resim, Post-Impressionizm (Yeni izlenimcilik) akımının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.Hollanda’nın mimarisinden esinlenerek çizdiği düşünülen bu eseri, New York’taki The Museum of Modern Art’ta görmeniz mümkün.

4- Belleğin Azmi (The Persistence of Memory) – 1931

Belleğin Azmi, Salvador Dali tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, Dali’nin en ünlü eserlerinden biridir ve resmin üzerine yapılan yorumlar sayesinde popüler olmuştur. Resim, zamanın yumuşak ve deforme olmasını simgeleyen kararmış saatler peynir ve tereyağı gibi yumuşak maddeleri içerir.

Belleğin Azmi, Dali’nin düşüncelerini ve duygularını çok iyi yansıtmaktadır. Bu resim, zamanın nasıl değişebileceğini ve zamanın nasıl yumuşak ve esnek olabileceğini göstermektedir. Ayrıca, resim, Surrealizm akımının önemli öğelerini de içermektedir. Belleğin Azmi, dünya çapında birçok müze ve galeride sergilenmektedir ve bugün hala güncelliğini korumaktadır. Bu resim, Dali’nin en bilinen eserlerinden biri olma özelliğini kazanmıştır ve Surrealizm akımının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. tablo St. Petersburg’daki Salvador Dali Müzesi’nde görülebilir.

5- Çığlık (The Scream) – 1893

Edvard Munch tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, Munch’un travmalarından ilham alınarak yapılmış ve insanın korku ve endişe duygularını anlatan bir eserdir. Resim, bir adamın çığlık atarken gökyüzünde düşüşe geçen bir günbatımı görüntüler. Çığlık, dünya çapında çok sevilen ve tanınan bir resimdir ve birçok müzede sergilenmiştir. Bu resim, Munch’ın kişisel yaşamındaki bir olayı yansıtmaktadır.



“Çığlık” tablosu, Mona Lisa’dan sonra ikinci olarak batı sanatının en ikonik insan figürüdür. Norveçli ressam Edvard Munch’un günlüğüne göre bu tablo, Nice’ten etkilenerek yapılmış. Günlükte anlatılana göre ressam iki arkadaşıyla beraber yürümektedir ve bu sırada güneş, kan kırmızı renginde batmaktadır. Munch, kendini yorgun hissedip trabzanlara yaslanır.



Arkadaşları yürümeye devam ederken doğanın çığlığını hissettiğini günlüğünde belirten ünlü ressamın bu resmi yaparken hasta olduğu biliniyor ve muhtemelen yorgunluğunun bundan kaynaklı olduğu düşünülüyor. 2012 yılının mayıs ayında 119.922.500 $’a müzayede yoluyla satılan en pahalı tablo olarak tarihe geçen bu eser, Oslo’daki The National Galeri’de canlı olarak görülebilir. Çığlık tablosu, Bacon’un “Three Studies of Lucian Freud” isimli eseri rekoru geçene kadar ‘En pahalı açık artırma eseri’ olma özelliğini taşıyordu. Geçtiğimiz günlerde, tüm zamanların açık arttırma eseri rekoru Leonardo da Vinci’nin Salvatore Mundi eseriyle kırıldı. Bu resim, Munch’ın duygularını ve düşüncelerini çok iyi yansıtmıştır ve bu nedenle, bugün hala güncelliğini korumaktadır. Ayrıca, Çığlık, klasikleşmiş bir modern sanat eseridir ve dünya çapında birçok müze ve galeride sergilenmiştir.

6- Sistina Şapeli Tavanı (The Sistine Chapel Ceiling) 1508–1512

Sistina Şapeli Tavanı, Michelangelo tarafından yapılmış olan ve Vatikan’daki Sistin Şapeli’nin tavanını süsleyen bir fresktir. Resim, İncil’de yer alan hikayeleri anlatır ve freskler arasında en ünlü olanıdır. Bu resim, Vatikan Şehri’nde yer alan Sistina Şapeli’nin tavanına yapılmıştır ve bugün hala bu şapelin tavanında bulunmaktadır.

Sistina Şapeli Tavanı, geniş bir resim olup, üç bölümden oluşmaktadır. Resimdeki öğeler, gerçekçi bir şekilde çizilmiştir ve resim, Michelangelo’nun özgün stiline uygun bir şekilde yapılmıştır.

7- Pablo Picasso Guernica – 1937

Pablo Picasso tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, İspanya İç Savaşı sırasında Guernica kasabasında yapılan Nazi bombardımanını anlatır. Picasso‘nun yaptığı bu resim, çok sevilen ve ünlü olan bir eserdir ve dünya çapında müzelerde sergilenmektedir.



Bu resim, İspanyol İç Savaşı sırasında Guernica adlı kasabada Nazi ve Fascist güçler tarafından yapılan vahşi bir saldırıyı anlatmaktadır. Guernica, çok geniş bir tablo olup, 3,50 metrelik ve 7,80 metrelik bir alana yayılmaktadır. Resim, köprüler, evler ve insanlar gibi gerçekçi öğeler içerir, ancak bunların yerleştirilmesi ve gösterilmesi, Picasso’nun kendi özgün stiline uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Resimdeki en dikkat çeken öğe, kasabanın ortasında yer alan, yıkılmış evler ve yıkılmış köprülerdir. Bu yıkıntılar, Picasso’nun düşüncelerini ve duygularını çok iyi yansıtmaktadır. Ayrıca, resimdeki insan figürleri de, acı ve öfke dolu ifadelerle çizilmiştir.

Guernica, dünyaca ünlü bir resim olma özelliğini, anlatmak istediği olay ve mesajı nedeniyle kazanmıştır. Bu resim, İspanyol İç Savaşı sırasında yaşanan vahşeti ve insanların acılarını, etkili bir şekilde anlatmış ve bu nedenle, bugün hala güncelliğini korumaktadır. Guernica tablosu, tarihteki en önemli isyan tablosu olarak Madrid’deki Kraliçe Sofia Ulusal Müzesi’nde bulunuyor.

8- Sandro Botticelli Venüs’ün Doğuşu (The Birth of Venus) – 1486

Venüs’ün Doğuşu, Botticelli tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, Venüs’ün mitolojik doğuş hikayesi anlatılır ve resim, Venedik’teki Uffizi Galerisi‘nde sergilenir.



Venüs’ün Doğuşu, kare şeklinde bir resim olup, ortasında, Venüs adında bir kadın figürü yer almaktadır. Venüs, Yunan mitolojisinde, aşk ve güzellik tanrıçası olarak kabul edilir ve bu nedenle, resim Venüs’ün Doğuşu olarak adlandırılmışt Çevresinde, deniz ve bulutlar gösterilmiştir ve Venüs, yumuşak ve esnek bir şekilde gösterilmiştir.

9- Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga (The Great Wave off Kanagawa) – 1829-1833

Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga, Katsushika Hokusai tarafından yapılmış olan bir resimdir. Resim, Japonya’daki Kanagawa Körfezi’nde büyük bir dalganın görüntüsünü içerir ve Japonya’nın en ünlü resimlerinden biridir.



Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga, dikdörtgen şeklinde bir resim olup, ortasında, bir deniz manzarası gösterilmiştir. Bu manzarada, Kanagawa Açıkları’nda yükselen bir büyük dalga görülmektedir ve çevresinde, dağlar ve evler gibi gerçekçi öğeler görülmektedir. Dalga, Japon sanatının önemli öğelerinden biri olan ukiyo-e tarzında çizilmiştir. Kanagawa Açıklarında Büyük Dalga, Japon sanatının önemli öğelerini de içermektedir. Örneğin, resimdeki dalga, Japon sanatında önemli bir yer edinmiştir ve dalga teması, Japon sanatında sıkça kullanılmıştır. Ayrıca, resimdeki dağlar ve evler de, Japon sanatında önemli öğelerdir ve Japon sanatının özgün stilini yansıtmaktadır.

10- Düşünen Adam (The Thinker) – 1880-1882

Düşünen Adam, Auguste Rodin tarafından yapılmış olan bir heykel ve resimdir.

Heykel, bir adamın düşünceli bir şekilde otururken görüntüler ve düşünme sürecinin simgesidir. Heykel, dünya çapında müzelerde sergilenmiştir ve çok sevilen bir eserdir.



11- Öpücük (The Kiss) – 1907-1908

“The Kiss” (Öpücük), Avusturyalı ressam Gustav Klimt tarafından 1907-1908 yılları arasında yapılmış bir tablo. Bu tablo, Klimt’ın en ünlü ve en etkileyici eserlerinden biridir ve modern sanat tarihinde çok tanınmıştır.



Tablo, bir erkek ve bir kadının öpüştüğünü gösterir. Bu iki figür, Avusturyalı ressam Klimt ve eşi Emilie Flöge’nin özelliklerini taşır. Klimt, bu tablonun yapımı sırasında Flöge ile birlikte olmuştur ve tablonun temelini Flöge’nin özellikleri oluşturmuştur.

“The Kiss” (Öpücük), Avusturya’da bulunan Österreichische Galerie Belvedere Müzesi‘nde sergilenmektedir ve Klimt’ın en ünlü ve en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilir.

12- İnci Küpeli Kız Johannes Vermeer, “Girl with a Pearl Earring) 1665

Çoğu insan tarafından “Kuzeyin Mona Lisa’sı” olarak düşünülen “İnci Küpeli Kız”, 17. yüzyılın Alman ressamı Johannes Vermeer tarafından resmedildi. Bakıldığında oldukça basit görünen bu portre aslında fazlasıyla gizemli! Başrolünde sadece inci bir küpe takan kız görülse de kızın kimliği etrafındaki spekülasyon, Vermeer’in metresi olmaktan onun 15 çocuğundan biri olmaya kadar uzanıyor.



Kızın saçlarının altın rengi, elbisesiyle zıtlık yaratan mavi bir bantla bağlı olması, arka fonun karanlığını denkleştirerek resme aydınlık kazandırıyor. 1665 yılı civarında yapılmış olan bu ünlü eser, Hollanda’daki Mauritshuis Galerisi’nde görülebilir.

13- Michelangelo, “The Creation of Adam” (Adem’in Yaratılışı); 1511

Michelangelo’nun sanat hayatındaki en önemli eserlerinden biri olan “Adem’in Yaratılışı”, tarihte en çok tekrarlanan kutsal tablolardan biri olmuştur.

Tanrı’nın gücüne olan inancına sadık kalarak onu yaşlı ama kaslı bir erkek olarak tasvir eden Michelangelo, bu tabloda, insan figürlerinden oluşan bulutun içindeki Tanrı’nın parmak ucuyla Adem’e ruh vermesiyle ilk insanın yaratılışını anlatarak aynı zamanda Tanrı’nın insan ve insanlıkla kurduğu bağı da temsil ediliyor. Bu ünlü eserin başrolündeki Adem ise sanat tarihindeki en ünlü nü çalışmalardan biri olarak biliniyor. 1508 ve 1512 yılları arasında yapılmış eser Vatikan’daki Sistina Şapeli’nde bulunuyor.

14- Andy Warhol, “Campbell’s Soup Cans” (Campbell’in Çorba Konserveleri); 1962

“Campbell’in Çorba Konserveleri”, şirket markası kullanarak Andy Warhol’un inanılmaz bir ün sağladığı bir dizi çalışmadan yalnızca bir tanesidir.

Şablon kalıplar kullanılarak el ile yapılmış bu resmi dikkatli incelediğimizde bu konservelerin aralarındaki boşluklarının ya da görünümlerinin özdeş olmadığı gün yüzüne çıkıyor. Bir pop art sanatçısı olan Warhol’un 1962’de sunduğu 32 lezzetten birini temsil eden bu ünlü eseri, New York’taki The Museum of Modern Art’ta ziyaret edilebilir.

15- Nilüferler - Claude Monet

Bir bakkalın oğlu olarak Paris’te doğdu.Babasının işleri bozulunca 1845’te ailece Le Havre’a taşındılar. Monet 18 yaşındayken tanıştığı peyzaj ressamı Eugéne Boudin ile birlikte açık havada resim yaptı. Monet özellikle ışığın etkisiyle doğada oluşan farklı renklerden etkilendi. Başlıca teması peyzaj tasvirlerinden oluşan Fransız ressam Monet, ışığın etkilerini yansıtabilmek amacıyla aynı motifi günün farklı saatlerinde tuvallerine yansıtıyordu.1900 sıralarında Giverny’deki evinin bahçesinde ünlü nilüfer tablolarının ilklerini yarattı.

Claude Monet, 19. ve 20. yüzyıllar arasında yaşamış ünlü bir ressamdır. Monet, özellikle izlenimcilik akımının öncülerinden biri olarak tanınmaktadır. Sanatçının eserleri, doğal ışık ve renklerin değişimini yansıtan dikkat çekici bir şekilde rahat ve gevşek bir tarzı temsil eder.



Monet’in 1870’lerde başlayan sanat kariyeri boyunca birçok eser ürettiği bilinmektedir. Yaşamının çeşitli dönemlerinde farklı temalara ve mekanlara odaklandı. Seine Nehri, Giverny bahçeleri, su ve nilüfer motifleri, kışın kar manzaraları gibi pek çok konuda çalışmalar yaptı. Monet’in eserlerindeki temel odak noktalarından biri, ışığın ve renklerin doğal çevre üzerindeki etkisini yakalamaktır.

Monet’in ürettiği eserlerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. Sanatçının 2,000’in üzerinde yağlı boya tablo, pastel ve suluboya çalışması olduğu tahmin edilmektedir. Bu eserler arasında şüphesiz en ünlü olanları, su yüzeyinden yansıyan nilüferleri tasvir ettiği “Nilüferler” serisidir. Bu serideki tablolar, Monet’in izlenimcilik yaklaşımının en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir Bu yeni akımın ismi de izlenimcilik (empresyonizm) olarak bilinmektedir...