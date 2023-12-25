Festival atmosferiyle dolu 12 ışıltılı tasarım çanta!

Aralık ayı siz farkına varmadan geldi ve geçiyor bile. Noel ve yılbaşı geccesi için düzenlenen bir dizi parti ve buluşmayla elbette şık giyinmeniz gerekiyor.

Atmosfere uyum sağlamak ve partinin odak noktası olmak istiyorsanız, ancak baştan sona ışıltılı görünümlerde çok abartılı görünmek istemiyorsanız, aksesuarlarla başlayabilirsiniz ve parıltılı çantalar doğal olarak en iyi seçim olacaktır.

Büyük moda markaları, özellikle Noel için sınırlı sayıda üretilen çantalar piyasaya sürdüler ve çantalara metalik tonlar, göz kamaştırıcı renkler, payetler ve diğer ışıltılı detaylar enjekte ettiler. Aşağıda Gecce Gusto Style editörleri, görünümünüze kolayca vurgu yapmanıza olanak tanıyacak ve sizi lüks görünümünüzün zirvesine çıkaracak 12 muhteşem çantayı sizin için seçti!

GÖZ ALICI ALTIN!

Festival havası ve odaklanma dolu tasarımlara gelince, nasıl altın olmasın! Chanel Flap Çanta kadınlar tarafından çok seviliyor. Sırt çantası tarzı daha eğlenceli, yerini parlak altın ve sevimli bir yıldıza bırakıyor. Küçük çanta şeklinde, daha çekici görünmesini sağlıyor.

Kadınlar çok heyecanlanıyor; Alexander McQueen'in yeni The Peak çantası cesur ve göz alıcı omuz tasarımından ilham alıyor.

Kavisli mıknatıslı çanta çerçevesiyle donatılmış. Omuzda taşınabiliyor. Zincir omuz askılı veya Knuckle tarzı saplı el çantası olarak kullanılır. Kişiselleştirilmiş kız çocukları için en uygun giysidir.

MUHTEŞEM SİYAH ALTIN

Sade bir şekilde lüks bir atmosfer yaymak istiyorsanız, altın metal süslemeli siyah bir çanta kesinlikle en iyi tasarım kombinasyonudur. Bu Lady Dior el çantası, modaya uygun ve zarif siyah koyun derisinden yapılmıştır.

Cannage desen dikişleri, onu daha güzel kılan altın kaplamalı kelebek çivilerle süslenmiştir; Delvaux'nun klasik Brillant el çantası, yüzlerce nakış ustaları tarafından özenle el yapımıdır. El işlemeli boncuklar ve payetlerin ustaca birleşimi, havai fişeklerin çiçek açması gibi muhteşem bir sahne yaratıyor, son derece muhteşem!

GÖZ KAMAŞTIRICI GÜMÜŞ

Gümüş, altınla kontrast oluşturarak ona daha fazla Pandora cazibesi katıyor! Bottega Veneta, yeni Mini Hop çantasını altın ve gümüşle değiştirerek, zarif işçilikte ışıltılı bir atmosfer yayıyor; gümüş tonu, Louis Vuitton'un klasik Alma çantasını avangard bir görünüme kavuşturuyor.

Moda; ANTEPRIMA popüler WIREBAG, markanın el dokuması detaylarını sürdürürken modern ve modaya uygun bir atmosfer getiren, üç boyutlu konturlar ve pürüzsüz çizgilerle dolu bir Twist Çanta getiriyor.

GÖZ KAMAŞTIRICI TONLAR

Altın ve gümüş tasarımların yanı sıra fantazi renkler de iyi bir seçimdir. Gucci, bu Noel'de popüler GG Marmont çantasını göz alıcı, yanardöner kapitone deriyle yeniden tasarlıyor; gündüzleri zarif, gecceleri göz kamaştırıcı görünüyor.



AMFİBOL BONCUK

Amfibi taşlar ve payetler gibi ışıltılı detaylar olmadan nasıl bir parti görünümü yaratabilirsiniz? Sadece bir el çantası bile görünümün odak dolu olması için yeterlidir!