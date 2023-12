Türkiye'nin en iyi Geccesocial Club üye mekanlarında yılbaşı programları

Vogue Restaurant

Rez: 0212 227 44 04

Panoramik Boğaz manzarası ve sıcak atmosferiyle unutulmaz bir yılbaşı geccesi deneyimi yaşamaya Vogue'a davetlisiniz.

Modern, zarif ve sofistike bir ambiyansın etkiletici şehir manzarası ile bir araya geldiği mekan, İstanbul'un vazgeçilmez klasiklerinden. Gecce boyunca DJ performansının eşlik edeceği yılbaşı programı için gecceye özel hazırlanan menüyü de deneyimleyebiliyorsunuz. Modern Avrupa Mutfağı'nın yanı sıra Uzak Doğulu şefler tarafından özenle hazırlanan Sushi'lerin en iyi örneklerini sunan Vogue; kıtaları birleştiren bu büyüleyici şehirde sizi bekliyor...

Chalet Restaurant

Rez: 0543 326 81 11

İsviçre’den gelen 120 yıllık dağ evinde, sevdiklerinizle Noel ruhunu doyasıya hissedin! Chalet ile geleneksel İsviçre lezzetleri, sıcacık şömine, güzel müzikler ve kalite şarap ile sevdiklerinize ve kendinize özel bir deneyim yaşatın. Kestane çorbası ile başlayan lezzet şöleni, Chalet’in imzası peynir fondü, fırınlanmış hindi veya Züricher art ile devam ediyor ve çikolatalı fondü ve Noel kurabiyeleri ile sonlanıyor. Swissotel Chalet’e özel peynirli ve çikolatalı fondünün de yer aldığı menü, Noel arifesi (Christmas Eve) yemeğini eşsiz kılıyor.

Yılbaşında kendinizi İsviçre Alpleri’nde hissederek özel bir gecce yaşamak ister misiniz? O zaman aradığınız yer Chalet! İsviçre’den gelen 120 yıllık dağ evinde, İsviçre mutfağına özgü lezzetlere Avrupa dokunuşları ile oluşturulan menü ile hem gözleriniz hem mideniz bayram edecek. Sınırsız içki, romantik şömine, enfes müzik ve damak çatlatan lezzetler ile yılbaşı programını bir adım öteye taşıyan Chalet ile yeni yıla girerken keyif ve eğlence sizinle olacak! İsviçre lezzetleriyle bezeli menüde ana yemek olarak fırınlanmış hindi veya Züricher art veya Fondue Bourguignonne ile enfes yeni yıl yemeğinin en leziz hali Chalet’te. Siz; Chalet yeni yıl eğlencesinin keyfini yaşarken çocuklarınız da Gymboree ile oyun odasında özgürce oyun oynamanın tadını çıkaracak. Çocuklarınız, saat 20.00 ile 01.00 arasında uzmanlar eşliğinde keyifli dakikalar geçirecek.

Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

Umus'ta yılbaşı geccenizi lezzetle donatmaya hazırlanın.

Umus İstanbul yılbaşı geccesi için; alkollü ve alkolsüz olmak üzere iki seçenekli hazırladığı özel menüsü ile misafirlerinin damaklarına imzasını atmaya hazırlanıyor.

The Populist

Yapı Kredi bomontiada Rez: 0212 296 20 34

Galataport İstanbul Rez: 0212 401 04 56

Yeni yıl heyecanı, Aralık ayı boyunca The Populist’te! Yeni yıla sayılı günler kala iyi yemek ve iyi müziğe eşlik eden kesintisiz eğlence, Aralık ayı boyunca Yapı Kredi Bomontiada ve Galataport İstanbul The Populist’ten yükselecek. The Populist klasiği sevilen DJ performanslarına imza lezzetler ve The Populist imzalı craft tatlar eşlik edecek. Yeni yıl heyecanını doludizgin yaşamaya hazırlanan misafirler, yeni yıl gecesi sürprizlerle dolu bir gece geçirecek. Aralık ayı boyunca sürecek DJ performansları, ay boyunca yeni yıl heyecanını yaşatırken, yılbaşı gecesi ise misafirlere Daddy E ve Gökhan Şen’in eğlenceli performansları eşlik edecek.

Madhu's İstanbul

Rez: 0543 326 81 11

Yılbaşı geccesi, Madhu’s’ta unutulmaz bir lezzet deneyimi ile yeni yıla şık bir giriş yapın.

Hint mutfağını muhteşem bir atmosferde deneyimlerken Madhu’s’ta gerçekleşecek. Muhteşem dans ve DJ performanslarıyla eğlencenin de doruklarına varacaksınız! Vejeteryan seçenekleri de bulabileceğiniz eşsiz yılbaşı menümüzde chutneyler, Madhu’s’un imza ana yemekleri, tatlılar ve sadece bugüne özel deneyebileceğiniz tatlar sizleri bekliyor! Hem sizlere muhteşem bir ziyafet deneyimi yaşatacak hem de işitsel şölenler yaratacak ihtişamlı bir yılbaşı gecesi için Madhu’s’a davetlisiniz.

16 Roof

Rez: 0543 326 81 11

Biletler: passo.com.tr

16 Roof yılbaşı partisi Swissotel The Bosphorus'ta!

Işıl ışıl Boğaz manzarası eşliğinde enfes yemekler, harika müzikler, canlı DJ performansları ve artık çok daha çarpıcı bir atmosfer!

Akra Hotels, Antalya

Rez: 444 40 45

Akra Hotel ile yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapın! Akra Hotel, 30 Aralık akşamı sevilen sanatçı Karsu’nun büyüleyici performansıyla sıcak bir bar geccesine ev sahipliği yapıyor. 31 Aralık geccesi ise Akra Hotel'de unutulmaz bir gala geccesi için hazır olun! Fatih Erkoç’un akıllarda yer edinen şarkıları eşliğinde yeni yıla coşkulu bir başlangıç yapın.

Başka Ol, Christmas Market

Tarih: 1 - 31 Aralık

Detaylı bilgi: 0552 903 79 84

Huzur ve eğlenceyi tek bir alanda birleştiren yapılaşması, duygu ve deneyimleri ön plana çıkaran Urban Social konsepti ile Akra Hotels misafirlerine bu sefer de yılın en güzel döneminde birbirinden farklı etkinlikleriyle unutamayacakları bir deneyim sunuyor. Kendine has tarzı ve ruhu ile Başka Ol, bu sefer Christmas Market ile yeni yılın büyülü dünyasına Antalyalılar'ı davet ediyor. Başka Ol; 1-31 Aralık tarihleri arasında, rengarenk ve ışıl ışıl bir ortamın baş kahramanı olarak kendine hayran bırakırken, lezzetli ikramlarıyla yine damaklara hitap edecek. Yeni yıl temalı çeşitli dekoratif hediyelik eşyalardan, yeni yıl temalı lezzetli yiyecek ve içeceklerin servis edileceği Başka Ol’da hem sevdiklerinizle keyifli vakit geçirecek hem de sevdiklerinize alacağınız hediyeler ile onların yüzündeki mutluluğa şahit olacaksınız.

Zaruri Meyhane, Antalya

Rez: 0501 519 23 23

Manavgat Şelalası'nde unutulmaz bir yılbaşı geccesine hazırsanız; Antalya'nın en keyifli mekanı Zaruri'ye davetlisiniz.