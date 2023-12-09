2024 Kış Gün Dönümü 22 Aralık Cuma akşamı başlıyor!

Gün dönümleri yılın en güçlü günleridir ve Kış Gün Dönümü’nde güneşin ışığı yeni bir güneş döngüsü başlatır. Tüm yıl boyunca en az gün ışığıyla, güneş ışınları karanlığa parlar ve ekilmeyi bekleyen yeni yaşamı besler…

Kış Gün Dönümü’nün karanlığında, yıl boyunca öğrenilen tüm deneyimleri ve dersleri bütünleştirmeni sağlayan derin bir dönüşüm gerçekleşir. Kış Gün Dönümü ayrıca bir gençleşme, dinginlik ve şifa mevsimi açar, ve daha sonra yeni yıl boyunca gerçekleşecek niyetlerini oluşturmak için sessiz mevsimin tadını çıkarma ve içe dönme zamanıdır!

2024'te yaratmak istediğin hayatı hayal et!

En yüksek potansiyeline adım at…

22 Aralık Cuma , meditasyon/yoga/nefes, Kozmik dans ve Kutsal Kakao ile Kış Gün Dönümü’nü birlik, neşe içinde huzurla kutla.

Eğer Ayurvedik doshanı (beden tipini) bilmiyorsan, öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için lütfen @ongcenter yetkililerine danışmanı Gecce Gusto ilkesi olarak öneririz...

Gelelim 2024 yılı sağlıklı Ayurvedik tariflerimize!

Sonbahar ve Kış Ayurvedaya göre yazın beden, ruh ve zihnimizde birikmiş olan tüm toksinlerden arınma zamanıdır. Aşağıda verdiğimiz tarifleri günlük yeme- içme ve beslenme rutinine mutlaka ekleminizi öneririz.

Ve yılın en sevdiğimiz tariflerinden biri olan süper sağlıklı, Ayurvedik sıcak çikolata tarifi ile sizlerleyiz..

Ayurvedik sıcak çikolata, güçlü sindirimi (agni) desteklemek için Ayurveda'da geleneksel olarak kullanılan baharatların bir karışımıyla hazırlanır. Özellikle soğuk günlerde hem Vata Dosha (beden tipi*) hem de Kapha Dosha için harika bir seçenektir! Kapha doshalar, tatlandırıcı olarak akçaağaç şurubu yerine bal kullanabilir. Ayurveda'da kakao 'ısıtıcı' ve 'uyarıcı' olarak sınıflandırılır, bu nedenle Pitta Doshalar için çok fazla olabilir. Fındık sütü ve akçaağaç bu tarifi Pittalar için dengeler. Pittalar, baharat olarak sadece kakule kullanabilir ve bir çay kaşığı ghee veya hindistancevizi yağı ile bu müthiş içeceğin tadını çıkarabilir!

Malzemeler:

1 1/2 su bardağı yulaf sütü (ya da badem, fındık vb.)

2 tatlı kaşığı organik kakao tozu

2 çay kaşığı akçaağaç şurubu

1/4 çay kaşığı organik toz tarçın

1/8 çay kaşığı kakule

1/8 çay kaşığı muskat

1 tutam tuz (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Akçaağaç şurubu hariç tüm malzemeleri küçük bir tencereye koy.

Topaklanmaması için ısıtırken hafifçe çırp.

Ateşden aldıkdan sonra akçaağaç şurubunu ekle ve servise hazır!

Not:

İstediğin herhangi bir bitkisel sütü kullanabilirsin.

Sıcak çikolatanı güçlendirmek ve süper kremsi ve biraz köpüklü yapmak istersen, bir çay kaşığı ghee ( sade yağ) ve ya hindistancevizi yağı ekliyebilirsin.

Bir tutam kırmızı acı toz biber ekliyebilirsin.

Şifa Olsun!

Mevsim geçişlerinde, soğuk algınlığına çok kolay bir şekilde yakalanmamız mümkün. İşte bizleri koruyacak, soğuk algınlıklarına iyi gelecek, çok özel Yogik bir içecek~ Şifa dolu zencefil limon çayı!

Zencefil, özellikle solunum yolu enfeksiyonlarına yardımcı olan güçlü bir antiviraldir ve limon, vücudun pH'ını alkali hale getirmenin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirmenin harika bir yoludur. Hem limon hem de zencefil ayrıca sindirime yardımcı olur.

İçindekiler:

1/4 su bardaği zencefil suyu (zencefil suyu bir meyve sıkacağında yapılırsa en iyisi, yok ise zencefili bir mutfak robotunda parçalayabilir ve ardından suyunu zencefilden sıkabilirsin).

1/4 su bardağı limon suyu

1 yemek kaşığı keten tohumu yağı, susam yağı ya da zeytinyağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir bardakta karıştır ve tadını çıkar! Yoğunluğu çok güçlü bulursan, kendine göre içine sıcak su ekleyebilirsin.

Önemli Not:

~ Bu içeceğe eklemek için önerilen yağlardan dilediğini kullanabilirsin. Yogik bilgeliğe göre keten tohumu yağı ve susam yağı kalbe, zeytinyağı da beyne iyi gelir. Bu şifalı, içini ısıtacak içecek en iyi uyandıktan sonra aç karnına içilir.

Şifa olsun!

Ayurvedik Karaciğer Temizleyici~ Juice tarifini hayatına dilediğin zaman katabilirsin! Hem yapması kolay, hem de müthiş lezzetli!

İçindekiler:

4 Havuç

1 Küçük Elma

1 cm taze Zencefil

1/2 Limon

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir cold press meyve sıkacağında sık, ya da blender da iyice karıştır.

Afiyetle iç, şifa olsun!

Bu tarif aynı zamanda kanını temizler, mevsimsel alerjilere iyi gelebilir, cildini canlandırır!

Sağlıklı Ayurvedik içecek tarifi!

Salatalık & Misket Limonlu bu Ayurvedik içecek, serinletir, ferahlatır ve aynı zamanda cildi temizler!

Malzemeler:

1 lt su

Yarım salatalık, soyulmuş ve ince dilimlenmiş

1 misket limonunun ( lime) suyu.

Hazırlanışı:

Bir litre suya salatalıkları ve lime suyunu ekle.

Hafifçe karıştır.

1-8 saat buzdolabında beklet.

Suyu salatalık parçalarıyla birlikte servis et, yasa süzerek.

İçmeden önce suyun biraz ısınmasına izin ver( oda sıcaklığına yakın).

Buzdolabında sakla, ve 2-3 gün içinde tüket.

Afiyet, şifa olsun!

Ayurvedik Bağışıklık Güçlendiren Kış Çayı!

Bağışıklık güçlendiren bu müthiş çay tüm kış boyunca içilebilinir. Dolaşımı canlandırır, antioksidan seviyelerini yükseltir. Özellikle girmeye başladığımız nezle/grip döneminde bedeni sağlıklı ve güçlü tutar.

Malzemeler:

2-3 dilim taze zencefil

1 çorba kaşığı Goji berry

500 ml su

Hazırlanışı:

Zencefil ve gojiyi suda 15-20 dak kaynat. Süzerek bir bardağa al. Dilersen 1 dilim limon ekle. Gün boyunca öğün aralarında tüketebilirsin.

Afiyet, şifa olsun.

Müthiş lezzetli, muhteşem görünüşlü Ayurvedik pancar ve nane çorbası!

Tüm beden tiplerine uygun olan bu tarif, aynı zamanda topraklandırırda!

Malzemeler:

1 su bardağı kadar doğranmış Pancar

1/4 tatlı kaşığı Karabiber

2 yemek kaşığı Ghee ( Sade yağ) ya da zeytinyağı

2 dilim Taze Zencefil

1/4 su bardağı kadar Taze Nane

2 tutam Tuz

1/2 su bardağı Su

Hazırlanışı: Pancarları doğra. Nane hariç, su, yağ, zencefil, karabiber ve tuz ile beraber pancarları bir tencereye koy. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynat. Karışımı püre haline getir ve ardından taze nane yapraklarını ekle. 10 dakika daha çok kısık ateşte pişir.

Şifa olsun.

Neden Ayurvedik beslenmeyi tercih edebilirsin?

Ayurvedik beslenmek, seni bir denegeye getirir, kendini enerjik hissetmeni sağlar.

Ayurveda, beden tipinin ihtiyaçlarını ve buna göre nelerin tercih edilmesi gerektiğini gösterir. Yediğin her şey seni gerçekten besler. Ayurveda, tüm hastalıkların sindirim sisteminde başladığına inandığından, yemek en önemli ilacımızdır. Bedenin için ideal olan sağlıklı besinler tüketerek, optimal sağlığını deneyimlersin.

Ayurvedik Bağışıklık Güçlendiren Kış Çayı!

Bağışıklık güçlendiren bu müthiş çay tüm kış boyunca içilebilir. Dolaşımı canlandırır, antioksidan seviyelerini yükseltir. Özellikle şu anda bulunduğumuz nezle/grip döneminde bedeni sağlıklı ve güçlü tutar.

Gerekenler:

2-3 dilim taze zencefil

1 çorba kaşığı Goji berry

500 ml su

Yapılışı: Zencefil ve gojiyi suda 15-20 dak kaynat. Süzerek bir bardağa al. Dilersen 1 dilim limon ekle.

Gün boyunca öğün aralarında tüketebilirsin.

Şifa olsun!

Ispanaklı Mercimek Çorbası

Bu besleyici ıspanaklı mercimek çorbası, kış sofralarınızın vazgeçilmez başlangıcı olacaktır. Lavaş ekmeği ile servis edebilirsiniz.

Malzeme

* 5 - 6 kase Sebze Suyu

* 2 çorba kaşığı domates salçası

* 4 kase kabaca doğranmış taze ıspanak

* ¼ kase doğranmış taze maydanoz

* 1 kase küp küp doğranmış domates

* 1 kase doğranmış pırasa veya kuru soğan

* 1 kase ince dilimlenmiş kereviz

* 1 kase küp küp kesilmiş havuç

* 3 diş sarmısak

* ½ kase Pilavlık Bulgur (opsiyonel)

* 1 kase kahverengi mercimek (1 gece suda bırakılarak, süzülmüş)

* 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

* 4 çorba kaşığı Zeytinyağı

* 1 tutam kırmızı pul biber

* ½ çay kaşığı karabiber

* 1 çorbakaşığı taze biberiye

* 1 çay kaşığı kimyon

* ½ çay kaşığı yenibahar

* 2 adet Defne Yaprağı

Hazırlanışı

* Tencereyi haifi ısıtın ve içine zeytinyağı, pırasa veya soğanı, kereviz, sarmısak, zencefil, havuç, kırmızı pul biber ve biberiyeyi ekleyin ve 3 dakika kadar hepsini tahta kaşık ile karıştırarak soteleyin.

* Daha sonra kullanmayı tercih ediyorsanız bulguru, domates salçasını, kimyonu ve yenibaharı ekleyip, 5 dakika daha orta derece ateşte soteleyin.

* Ardından mercimek, sebze suyu, defne yapraklarını ekleyip, düdüklü kapağını kapatarak, 2. Program konumunda hafif ateşte 30-40 dakika arası pişmeye bırakın.

* Altını kapayıp, kapağı açın ve doğranmış ıspanakları içine atarak, kapağı tekrar kapatın.

* Arzu ederseniz 10 dk bekleyip, tüm çorbayı blender’dan geçirebilirsiniz. Servis yapmadan önce defne yapraklarını içinden alın ve servis yaparken çorba kaselerini doldurduktan sonra üstüne taze maydanoz koyarak süsleyebilirsiniz.

Zerdeçallı Nohutlu Kapuska

Kış menüsünde ısıtıcı, sindirim istemimizi çalıştırıcı bir yemek olarak başta kapha'lar olmak üzere pitta'lar içinde iyi bir tercihtir. Yemeğin içindeki zerdeçal sayesinde metabolizma hızında artış, içerdiği bitkisel protein kaynağı nohut sayesinde besin değerinde artış söz konusudur. Türk mutfağında daha çok etli pişen bu yemek Ayurveda’nın temelini oluşturan vejetaryen beslenmeye uygun olması açısından etsiz pişirilmiştir. Vejetaryen olmayanlar için istenilirse (kuzu veya keçi, tavuk) etiyle pişirilebilir.

Malzemeler:

500 gram beyaz lahana

1 adet orta boy kuru soğan

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı kalın bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 küçük taze zerdeçal (eğer yoksa yerine 1 çay kaşığı toz zerdeçal)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

Sadeyağda soğan kavrulur.

Rendelenmiş taze zerdeçal ve tane kimyon ilave edilir.

Daha sonra domates salçası ve iri doğranmış lahana, kalın bulgur üzerine ilave edilip kavrulur.

Daha sonra sıcak su ilave edilip 30 dakika pişirilir.

En son haşlanmış nohut, pul biber ilave edilir.

Havuçlu Baharatlı İrmik Helvası

Hem Hint mutfağında hem Türk mutfağında sevilerek tüketilen bu tatlı her iki mutfağa göre hazırlanmıştır. İçindeki kakule, zerdeçal ve tarçın vata'yı ve kapha’yı dengeler. Bu tatlı her üç dosha içinde uygun şekilde hazırlanabilir. Süt grubu yiyecekler vatayı yatıştırdığı için tüketimi önerilmektedir. Kapha'lar için yapıldığında süt yerine badem sütü veya soya sütü kullanımı birde şeker yerine bal kullanımı kaphayı dengeleme ve azaltma açısından önemlidir.

Malzemeler:

2 adet havuç

500 mililitre süt

2 yemek kaşığı sadeyağ

100 gram irmik

50 gram esmer şeker

3 adet kakule

1 çay kaşığı zerdeçal

1 adet çubuk tarçın

20 adet iç badem

20 adet Antep fıstığı

Yapılışı:

Rendelenmiş havuç sadeyağda kavrulur.

Sütün yarısı eklenip havuçlar sütü çekinceye kadar pişirilir.

İrmik ilave edilip 3 dakika kavrulur.

Sütün diğer kısmı şeker, kakule ve kök tarçın ilave edilip sütü iyice çekene kadar pişirilir.

Üzerine badem, Antep fıstığı ilave edilip servis edilir.

Şimdiden bu günü ve bu tarifleri not al ve kendin için ayır!

Kış boyu sağlıkla ve sevgiyle kalman dileği ile Görüşmek üzere.