Your Beauty Solution X Burcu Kıratlı: Güzelliğin cildine yansısın!

Çok kısa bir süre sonra Atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yıldızlar Bana Uzak dizisiyle sevenleriyle tekrardan buluşacak olan Burcu Kıratlı; öncesinde Eve'in yeni piyasaya çıkardığı cilt bakım serisi Your Beauty Solution'ın marka yüzü olarak karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz gün ise Burcu Kıratlı ev sahipliğinde Frankie'de gerçekleşen lansman ile moda, magazin, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir araya geldi.

Geccenin sunuculuğunu Tuğçe İrem Koçyiğit yaparken; Burcu Kıratlı ise konuklara hem markayı anlattı hem de reklam filmini ilk kez konuklarla birlikte izledi.