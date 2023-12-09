  • 09 ARALIK Cumartesi 23:59
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Your Beauty Solution X Burcu Kıratlı: Güzelliğin cildine yansısın!

Geçtiğimiz gün başarılı oyuncu Burcu Kıratlı'nın marka yüzü olduğu Eve'in Your Beauty Solution cilt bakım serisi tanıtım lansmanı Frankie'de gerçekleşti. Moda, magazin ve sanat camiasından birçok ismin katıldığı lansman renkli anlara imza attı...

Your Beauty Solution X Burcu Kıratlı: Güzelliğin cildine yansısın!
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 09-12-2023 21:55

Çok kısa bir süre sonra Atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Yıldızlar Bana Uzak dizisiyle sevenleriyle tekrardan buluşacak olan Burcu Kıratlı; öncesinde Eve'in yeni piyasaya çıkardığı cilt bakım serisi Your Beauty Solution'ın marka yüzü olarak karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz gün ise Burcu Kıratlı ev sahipliğinde Frankie'de gerçekleşen lansman ile moda, magazin, sanat ve cemiyet hayatının ünlü simaları bir araya geldi. 

Geccenin sunuculuğunu Tuğçe İrem Koçyiğit yaparken; Burcu Kıratlı ise konuklara hem markayı anlattı hem de reklam filmini ilk kez konuklarla birlikte izledi. 

Your Beauty Solution ürünlerini incelemek için TIKLAYIN.

 

2024 Kış Gün Dönümü 22 Aralık Cuma akşamı başlıyor!