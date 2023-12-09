Dönerci Serkan Usta'dan 2 yeni şube!

Döner konusunda kendini kanıtlamış bir isim olan Serkan Mutlu'nın imzasıyla hayat bulan Dönerci Serkan Usta; Etiler, Vadistanbul ve Kozyatağı City's AVM'de toplam 3 şube ile İstanbullulara lezzet deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Etiler şubesini ziyaret ettiğimiz mekanda, Serkan Mutlu ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.
Ataşehir şubesi 15 Ocak'ta kapılarını açıyor!
Serkan Mutlu yeni açılacak şube için; "Ataşehir inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 15 Ocak tarihine kadar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Etiler'deki konseptimizi bu sefer Ataşehir'e taşıyoruz. Gecce boyu çorba için orası da açık olacak. Anadolu Yakası'na da harika bir yenilik getirmek istiyoruz!" şeklide konuştu...
Dönerci Serkan Usta markası yurt dışına açılıyor!
"Geçmişte, yurt dışında danışmanlığımızı yaptığımız mekanlar aslında vardı; ama artık Dönerci Serkan Usta markası ile yurt dışına açılmaya karar verdik!" şeklinde anlatıyor Mutlu. Maksimum 2 ay içerisinde Bakü'deki Dönerci Serkan Usta şubesinin açılacağını söyleyen Serkan Mutlu'ya daha sonrası için planlarını sorduğumuzda ise; "Daha sonrası için tabii ki bazı planlarımız var; ama ne kadar plan yaparsak yapalım netleşmeden çok açıklamak istemiyorum. Ama 3 - 5 farklı noktada da açma planımızın olduğunu söyleyeyim. Özellikle Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinde seviliyoruz! Dönerimizi dünyanın her yerinde tanıtmak istiyoruz." şeklinde konuştu!