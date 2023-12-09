Dönerci Serkan Usta'dan 2 yeni şube!

Döner konusunda kendini kanıtlamış bir isim olan Serkan Mutlu'nın imzasıyla hayat bulan Dönerci Serkan Usta; Etiler, Vadistanbul ve Kozyatağı City's AVM'de toplam 3 şube ile İstanbullulara lezzet deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Etiler şubesini ziyaret ettiğimiz mekanda, Serkan Mutlu ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.

Ataşehir şubesi 15 Ocak'ta kapılarını açıyor!

Serkan Mutlu yeni açılacak şube için; "Ataşehir inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 15 Ocak tarihine kadar yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Etiler'deki konseptimizi bu sefer Ataşehir'e taşıyoruz. Gecce boyu çorba için orası da açık olacak. Anadolu Yakası'na da harika bir yenilik getirmek istiyoruz!" şeklide konuştu...

Dönerci Serkan Usta markası yurt dışına açılıyor!