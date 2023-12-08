İlhamını Atatürk'ten alan genç sanatçılar bir arada: "Sonsuzluğun İzinden"

EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı) kuruluşunun 32. yılında, üniversitelerin Güzel Sanatlar bölümlerinde okuyan ve farklı disiplinlerde başarı gösteren öğrencilere burslar vererek Türkiye’deki sanat eğitimine destek olmaya devam ediyor. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “EKAV-ARTIST New Generation ∞” sergisini “Sonsuzluğun İzinde” ismi altında genç sanatçıların yapıtlarını bir araya getirerek sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Ekin Keser

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e göre sanatçı “Alnında ışığı ilk hisseden insandır.” sözü, serginin ruhunu ve temel temasını oluşturuyor. Her biri alanında geleceğin önemli bir sanatçısı olma yolunda, Atatürk'ün sanatın evrensel dilini yücelten sözlerinden ilham alan 18 yeni nesil sanatçı, sanatın sonsuz potansiyelini keşfetmek amacıyla farklı teknik ve disiplinlerden eserleriyle bu özel seçkide buluşuyor.

Ece Ebrar Sözkesen

Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen düzenlenen “EKAV-ARTIST New Generation ∞ | Sonsuzluğun İzinde”, sanatın evrensel dilini kullanarak, izleyicilere çağdaş sanatın çok yönlülüğünü ve sonsuz yaratıcı yolculuğunu deneyimleme fırsatı veriyor.

Doruk Paksoy

Küratör: Sezin Aksoy

Yer alan sanatçılar: Ahmet Hamdi Başsöz, Akın Ayaz, Bahar Posta, Damla Sandal, Doruk Paksoy, Durmuş Bahar, Ece Ebrar Sözkesen, Ekin Keser, Emirhan Özkök, Handan Akarsu, Muzaffer Tuncer, Nihat Sarıibrahimoğlu, Özge Kahraman, Özge Tan, Sesil Beatris, Şahin Yangır, Şerife Gül Çakmak ve Zeynep Kaynar.