Semt Turları: Moda'nın en iyi mekanları

Her karesinde keşfedilecek; tarihi yapısıyla büyülediği gibi modernize yapısıyla da hayran bırakan bir semt Moda! Sonu denize bağlanan sokaklarıyla, cezbeden samimi mahalle yaşamıyla Moda sokaklarında olmak bir harika. Son dönemin trendleri arasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış, kendi halinde çok güzel bir semt burası. Vakti zamanında İstanbul'un sayfiye semtlerinden biri olan Moda, şimdilerde farklı mimari yapısıyla gençlerin de radarına girmeyi başardı. Mahalle kültürünü sofistike bir modernlikte yaşatan Moda'da keşfedilecek o kadar çok sokak, mekan var ki... Atatürk'ün isteği üzerine kurulan Moda Deniz Kulübü'nü mutlaka görmelisiniz mesela! Şu günlerde de üstünüze en kalın giysilerinizi giyinip Moda Parkı'na gidip kestane de yemelisiniz... Bahariye'deki Süreyya Operası, Kadiköy Sineması'da mutlaka uğramanız gerekenler arasında!

Moda'da mutlaka gitmeniz gereken 10 mekanlar

Basta! Street Food - @basta_food

Rez: 0216 414 08 65

Ve karşınızda harika bir Derin Arıbaş ve Kaan Sakarya eseri! Ünlü şeflerin güçlerini birleştirip Moda'ya konumlandıkları Basta! Street Food, kesinlikle Moda'nın en gurme seçeneği. Sokak lezzetleri konseptli bir şef restoranı diyebiliriz; hamburger yorumlamalarıyla aşık ediyorlar. Butik ve Moda'nın ruhunu tamamlayan mekana gittiğinizde Humus'u kesinlikle denemelisiniz!

Yer - @yer_moda

Rezervasyon sistemiyle çalışmıyorlar...

Moda'da gerçek anlamda sofistike bir gastronomi deneyimi yaşamak isterseniz Yer'e bayılacaksınız! Ferit Tek Sokak'ta konumlanan mekan gösterişten uzak, bohem ambiyansı ile minimal deneyimler yaşatıyor. Menüsü ise oldukça iddialı. Kahvaltı için de deneyebilirsiniz. Sağlıklı seçimleriyle de bizim favori mekanlarımız arasında; Soya Fasülyesi ve Marine Izgara Hindili Kase 'ye bayılıyoruz!

Koço Restaurant - @kocorestaurant

Rez: 0216 336 07 95

Kendisi Moda'nın klasiklerinden... Tarihi Moda İskelesi'nin tam ucundan bulunan mekan; "Denizden babam çıksa yerim!"cilerin hayran kalacağı bir deneyim sunuyor. Abartıdan uzak ambiyansıyla samimi bir hava esen Koço'da kendinizi ait hissedecek, olmanız gerek yerin burası olduğunu düşüneceksiniz.

Morn - @mornkadikoy

Rez: 0216 504 66 64

Güne güzel bir "Günaydın!" ile başlamanın en baş döndüren hali diyebiliriz Morn için! Hele ki yılın en ışıltılı zamanlarını yaşadığımız yılbaşı günlerinden, bu tatlı mekan bir başka ışıldıyor. Pastel de Nata kesinlikle denenmeli, bayılacaksınız! Sabahlara lezzet katan kahvaltısını da şiddetle tavsiye ederiz. Hafta içi 09:00 - 15:00, hafta sonu 09:00 - 16:00 saatleri arasında kahvaltı servisi olduğunu da buradan hatırlatalım...

Rafine - @rafine.moda

Rez: 0535 035 46 35

Moda'nın ara sokaklarında gezinirken çoğumuzun karşısına çıkacak olan bir mekan Rafine! Zaten ilk görüşte kendisi size göz kırpacaktır; kesinlikle bu cazibeye karşı koymayın ve ilk adımı siz atın. Kendi halinde, sade, olduğu gibi bir mekan... Kahvaltısı çok keyifli; porsiyonlar büyük, lezzetler efsane! Tatlı konusunda da oldukça başarılılar. Paris Brest favorimiz...

Aralık - @aralik.istanbul

Rez: 0533 427 58 89

Gusto bir deneyim; hem de en minamilinden! İç dekorasyon hafif bohem, ferah; uzun saatler oturması keyifli. Kahvaltıdan başlayıp akşam yemeğine kadar her saate uygun alternatiflerin olduğu oldukça lezzetli bir menüsü var.

Arafta - @araftamoda

Rez: 0542 188 79 71

Köklerine bağlı, yeniliğin peşinde... Menüsünde geçmiş ve bugün arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Arafta, Türkiye’nin yedi farklı yöresine uzanan uyumlu reçeteler ile sofrasını kuruyor. Açık mutfaktan masaların ortasına Ege’nin büyük annelerine modern bir göz kırpan cevizli köy eriştesi, kuru köfte topları, kızarmış deniz mahsülleri; geleneksel ve çağdaşı harmanlayan somon gravlax, dana yanaklı mantarlı çıtır börek geliyor.​​​​​​​

Sisters & Harvest - @sistersandharvest

Rez: 0536 596 01 15

İçerden muhteşem kokular geliyor! Hepsi de vegan... Pazartesi günleri dışında her gün kapılarını minimal dokunuş tutkunlarına açan mekanın fırınından gün boyu inanılmaz güzel kokular geliyor. Harika pastalar yaptıklarını da ufak bir not olarak buraya bırakıyoruz.

Everyday Pizza - @everydaypizza.moda

Tamamen pizzaya adanmış, renkli ve minik bir dünya burası! Hangi pizzayı yiyeceğinize karar veremiyorsanız, birini seçince aklınız bir diğerinde kalıyorsa Everyday Pizza tam sizlik; çünkü dilim seçeneği var! Pizzaları günlük olarak hazırladıkları taze hamurdan yaptıklarını da belirtmeden geçmeyelim.

Bomontimoda - @bomonti.moda

İçine farklı yaşam alanları sığdırmış yeni bir Modalı karşınızda! Kuşbakışı deniz manzarası kadar huzurlu anlara imza atan dekorasyon detaylarıyla da cezbedici bir seçenek. Sabah 09:00 itibariyle kahvaltı ile kapılarını açan Bomontimoda, akşam 23:00'a kadar hizmet veriyor. ​​​​​​​