Dünyanın renk otoritesi konuştu: 2024'un rengi "Şeftali Tüyü"

Etkili renk danışmanlığına göre, bu cepheyi yalnızca tek bir renk karşılayabilir: Pantone, turuncu - pembe renk tonunu yumuşak, sıcak ve rahat; incelikle şehvetli ve içten olarak tanımlıyor. "Kadifemsi şeftali tonu" olan Şeftali Tüyü, "kendimizi ve başkalarını besleme arzumuzu" ve "her şeyi kapsayan ruhu zihni, bedeni ve ruhu zenginleştiren" temsil ediyor!

Pantone Genel Müdürü Leatrice Eiseman; " Yakınlık ve bağlantıya olan doğuştan gelen özlemimizi yansıtan bir renk tonu ararken, sıcaklık ve modern zarafetle ışıldayan bir renk seçtik. Şefkatle yankılanan, dokunsal bir kucaklama sunan ve gençlerle zamansızlar arasında zahmetsizce köprü kuran bir renk tonu." sözleriyle açıklamasını yaptı...

Pantone, önümüzdeki yılın tonunu belirleyecek rengi seçmek için çeşitli sektörlerde ortaya çıkan trendleri değerlendiriyor. Uzmanlar eğlence endüstrisini ve prodüksiyondaki filmleri, yeni sanatçıları, modayı, tasarımın tüm alanlarını, ilham verici seyahat destinasyonlarını, yeni yaşam tarzlarını, sosyo-ekonomik koşulları ve diğer etkileri bir araya getiriyor.

Pantone'nin yılın renkleri moda, endüstriyel ve iç tasarım, ürün ambalajlama ve diğer endüstri alanlarında ürün geliştirmeyi ve tüketici kararlarını şekillendiriyor.

Bu yıl da her zamanki gibi Pantone tarafından açıklanan 2024 Yılın Rengi açıklandı.

Yumuşak ve rahat bir renk olan “Şeftali Tüyü”

(Pantone renk numarası 13-1023 Şeftali Tüyü)

Amerikan renk araştırma şirketi Pantone tarafından 2024 Yılının Rengi seçildi. Şeftali rengi; düşünme, paylaşma, topluluk ve işbirliği mesajlarını iletir. Birçok açıdan kaotik olan hayatımıza huzurlu bir gelecek aktarmak istiyoruz. Sıcak ve misafirperver sarılmalar, dokunsal yumuşaklık gibi mesajlar gönderir.

Şeftali tonunun yakalandığı anlar!

Gucci 2024 SS Koleksiyonu I @gucci

Jil Sander 2024 SS Koleksiyonu I @jilsander

Rihanna ve Asap Rocky I @badgalriri @asaprocky

Dwayne Johnson(The Rock) ve @therock

Pantone - daha yakından!

1950'lerde ABD'de kurulan renk araştırma şirketi. Yılın Pantone Rengi 2000'den bu yana her yıl duyuruluyor. Pantone her Aralık ayında modadan güzellikten teknolojiye ve ev dekorasyonuna kadar küresel tasarım dünyasını etkileyen, zamanın ruhunu yansıtan bir sonraki yılın rengini seçip duyuruyor.

Geçmiş yılın renkleri...

2023 I Viva Magenta

2022 I Very Perry

2021 I Aydınlatıcı, Ultimate Gri

2020 I Klasik Mavi