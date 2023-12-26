Royal Noel kutlaması ve son 10 yılda Prenses Kate'in Noel gardırobuna göz atalım...

Prens William, 201'in başlarında Westminster Abbey' de Kate ile evlendiğinde, Noel'i ilk kez Kraliçe II. Elizabeth ile Norfolk'taki Sandringham Malikanesi' nde geçirdiler. Kate o gün için bordo blazer elbisesi ve ona uygun Jane Corbett şapkasıyla resmi kıyafet kurallarına mükemmel bir şekilde uymuştu.

O zamandan bu yana geçen on yılı aşkın süre içinde bu, takip etmeye devam ettiği denenmiş ve doğrulanmış bir stil haline geldi. Kate, her yıl Santa Maria Magdalena Kilisesi 'ndeki ayinler sırasında Noel rutini için genellikle 2015'te giydiği orman yeşili Sportsmax palto veya 2018'deki bordo Catherine Walker elbisesi (Meghan Markle'ın Noel'i kraliyet ailesiyle geçirdiği) gibi şenlikli renkleri seçiyor; ilk kez.

Bazen kraliyet ailesinin bir üyesi gelenekten uzaklaşır ve farklı bir moda tarzı benimser: 2017'de giydiği neşeli ekose Miu Miu paltoyu veya 2022'de haki bir paltoyla eşleştirilen geniş kenarlı tüylü şapkayı düşünün. tamamen İngiliz country tarzı.

İşte Kate'in şu ana kadar Noel Günü'nde giydiği tüm kıyafetler

Prens William ve Prenses Kate'in 2023 aile Noel kartı yayınlandı ve kraliyet ailesinin dostane bir şekilde giyindiği "beyaz gömlek + kot pantolon" imajı, insanların kalplerinde mütevazi giyim tarzları ile derinlere kök salmışlardı!

Prenses Kate, en iyi günlük Noel kıyafetlerini sergiliyor. Bu Alessandra Rich elbisesi hem sofistike hem de modaya uygun olarak tanımlanabilir! 2000'li yılları yeniden ziyaret eden Kate Middleton değil, stratejik açıdan moda olan Normcore tarzıyla prensin kalbini nasıl kazandı?



2011: Jane Corbett'in tasarladığı bordo palto elbise ve kadife şapka giyiyor.

2013: Alexander McQueen'den ekose İskoç paltosu, Gina Foster'dan yeşil şapka ve Aquatalia'dan siyah süet çizmeler giyiyor.

2014: Moloh'dan bir tüvit ceket, Lock & Co'dan kahverengi bir şapka ve Emmy Shoes'tan aynı renkte yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor.

2015: Sportsmax'tan orman yeşili bir ceket ve Sylvia Fletcher tarafından tasarlanan Lock & Co'dan uyumlu bir şapka giyiyor.



2016: Noel'i Bucklebury'de Middleton ailesiyle geçirirken Kate, Hobbs'tan (daha önce birçok kez giydiği) bordo bir palto, sahte vizon yakalı ve Tod's High Heel'den püsküllü deri seçti

2017: Miu Miu'dan şık ekose bir ceket giyiyor, siyah tüylü bir şapka ve Tod's'tan siyah süet topuklu ayakkabılarla eşleştiriyor.

2018: Alexander McQueen 'den bordo bir elbise ceketi, Jane Taylor saç bandı ve aynı renkte Gianvito Rossi topuklu ayakkabı giyiyor.

2019: Sahte vizon yakalı, Catherine Walker imzalı gri bir blazer elbise, Sylvia Fletcher'ın Lock & Co için tasarladığı yeşil bir şapka ve uyumlu yüksek topuklu ayakkabılar giyiyor.



2022: Philip Treacy'nin geniş kenarlı şapkası ve Gianvito Rossi çizmeleriyle birlikte Alexander McQueen'in haki yeşili paltosunu yeniden giydi.

2023: Geleneksel Noel törenine kızı Prenses Charlotte ile el ele geldiğinde, lacivert bir elbise ve uyumlu bir şapka giyerek yine tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirmeyi başardı.

Şapka: Juliette Botterill Mavi Yay ve Ok şapkası

Ceket: Alexander McQueen

Bot: Gianvito Rossi Glen