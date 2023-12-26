Hayatta bir kez yaşanabilecek deneyimler sunan 10 tren yolculuğu

Çoğu kişi için yavaş seyahatin cazibesi, uçuş kolaylığının önüne geçiyor. Diğer gezginlerle etkileşimde bulunma ve karla kaplı dağ zirveleri, buzul gölleri, çeltik tarlaları ve heybetli viyadüklerin gerçeküstü manzaralarına dalma deneyimi eşsiz olmaya devam ediyor. Kuzey ışıklarını arabanızın rahatlığında yakalamaktan yeşil çayırlarda koşan zebraları izlemeye kadar bu tren yolculukları, yapılacaklar listelerindeki öğeleri geçerken dünyanın tadını çıkarmak isteyenler için!

The Belmond Andean Explorer, Peru

14.000 ft yükseklikte Belmond Andean Explorer , bir veya iki geccelik bir yolculukla tarihi Titicaca Gölü kıyısındaki Puno ile Cusco arasındaki dünyanın en yüksek pistlerinden bazılarından geçiyor. Güney Amerika'daki ilk lüks yataklı tren olan trende, yolcuların Pisco ekşisinin tadını çıkarırken büyüleyici manzaraların tadını çıkarması için mükemmel olan açık güverteli bir Gözlem Arabası bulunuyor.

Profesyonel bir ipucu: Sizi Cusco'dan Kutsal Vadi boyunca Machu Picchu'nun girişine kadar götürecek olan Belmond Treni (adını Machu Picchu'yu yeniden keşfeden Amerikalı kaşiften alan) Hiram Bingham'da yer ayırtın.

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The Jacobite Steam Train, İskoçya

Bu, o imrenilen mektubu bekleyen her Harry Potter hayranı için!

135 km'lik gidiş-dönüş yolculuğun öne çıkan kısmı, Hogwarts Ekspresi' nin üzerinden geçtiği, 21 çarpıcı kemeri ve yüksek sütunlarıyla ünlü köprü olan Glenfinnan Viyadüğü 'nü geçen kısımdır. Britanya'nın en yüksek dağı Ben Nevis yakınındaki Fort William 'dan başlayarak Batı Kıyısı'ndaki Mallaig 'e kadar uzanan parkur, muhteşem vadiler, göller, şirin köyler ve İskoç Dağlık Bölgesi'nin meşhur pitoresk manzarasının yanı sıra her insanın gördüğü ikonik manzarayı geçiyor. Harry Potter hayranı tek bakışta tanıyacaktır. Tren; Nisan ve Ekim ayları arasında Batı Yakası Demiryolları tarafından işletilmektedir.

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Glacier Express, İsviçre

İsviçre Alpleri manzaralı ön sıradan bir koltuk için Glacier Express'i tercih edin. Zermatt'taki Matterhorn yakınlarında başlayan ve tatil kasabası St Moritz'de sona eren bu yolculuk boyunca gezginler, panoramik pencerelerden nefes kesen manzaraların keyfini çıkarabilirler.

Glacier Ekspresi, Yukarı Rhone Vadisi'ni ve Oberalp Geçidi'ni (7.000 ft'lik gezinin en yüksek noktası) geçerek kayalık dağları geçerek Ren Boğazı'nın en dramatik manzaralarından birini ve yol boyunca zarif köyleri ve doğal akarsuları sunar. Bu trende çok servisli yemek, yerel şaraplar ve özel oturma alanı içeren bir 'Mükemmellik Sınıfı' bulunmaktadır. İsviçre'den İtalya'ya seyahat etmeyi planlıyorsanız, Avrupa'nın en yüksek rotalarından biri olan Bernina Ekspresi'ni deneyin. Bu dağ rotası, yolcuları İtalya'daki Tiran'dan İsviçre'deki St Moritz'e götürüyor ve 55 tünel ve 196'dan fazla köprüden geçerek, el değmemiş gölleri ve panoramik araçlarından ulaşılabilecek muhteşem dağ zirvelerini geçiyor.

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Aurora Winter Train, Alaska, USA

Eylül ayının ortasından Mayıs ayının başına kadar, Aurora avcıları bu 12 saatlik tren yolculuğunun konforunda kuzey Işıklarını görme şansına sahip olurken aynı zamanda Alaska'nın geyik ve diğer yabani hayvanlarla dolu karla kaplı manzarasını da izleme şansına sahip oluyor.

Bu 565 km'lik parkur Anchorage ile Fairbanks arasında uzanıyor ve aynı zamanda Denali Ulusal Parkı ve Koruma Alanı 'nda da duruyor. Gezginler ayrıca kar motosikleti ve köpekli kızak gibi aktiviteler için birkaç durakta karaya çıkabilirler. Alaska Demiryolu, günlere ve deneyimlere göre değişen çeşitli kış paketleri sunmaktadır.

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Rocky Mountaineer, Kanada ve USA

Rocky Mountaineer sizi basamaklı şelaleler, etkileyici kanyonlar, buzul gölleri, derin boğazlar ve gürüldeyen nehirlerden geçirir; vagonlardaki büyük pencereler yolcu koltuğundan tavana kadar uzanır.

Nisan ve Ekim ayları arasında açık havanın engelsiz manzarasının keyfini çıkarmak için kubbe pencereler ve geniş bir platformla donatılmış lüks GoldLeaf servis arabaları da bulunmaktadır. Jasper Ulusal Parkı'ndaki Rockies'ten veya Vancouver'dan başlayan tren, Kanada'nın batısını doğusuna bağlar. ABD'de Utah'taki Moab ile Colorado'daki Denver arasında seyahat eder ve Las Vegas ve Salt Lake City'de başlama/bitme seçenekleri de vardır. Trende konaklama imkanı bulunmadığından tüm paketlere lüks otel konaklamaları dahildir.

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TranzAlpine Train, Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'yı keşfetmenin en güzel yollarından biri olan KiwiRail'in TranzAlpine'si; Christchurch ve Greymouth arasındaki bu 11 saatlik, gidiş-dönüş, kıyıdan kıyıya rotayı büyük yolculuklarından biri haline getiriyor.

Koyun ve sığırlarla dolu geniş tarım arazileri, derin boğazlar ve çelik köprüler, şelale manzaraları ve Yeni Zelanda'nın en uzun tünellerinden biri, Yeni Zelanda'nın Güney Adasını ayıran dağların arasından geçen bu muhteşem yolculukta yolcuları bekliyor. Panoramik pencereler, tavan penceresi ve yatar koltuklar onu unutulmaz bir geziye dönüştürüyor.

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Dar es Salaam by Rovos Rail, Afrika

Bu yolculuk, yavaş yolculuğun romantizmini Afrika safarisinin harikalarıyla birleştiriyor.

Rovos Demiryolu yolculuğu, kaşifleri Güney Afrika'dan Tanzanya'ya, Botsvana, Zimbabve ve Zambiya üzerinden geçen 15 günlük Zambezi ötesi bir yolculuğa çıkarıyor. Seyahat programı, elmas kasabaları Kimberley ve Pretoria'ya turlar, Madikwe Av Rezervi çevresinde geziler, Victoria Falls Hotel'de bir gecce konaklama ve Chisimba Şelaleleri'nde bir çalı yürüyüşü içerir.​​​​​​​

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The Ghan, Avustralya​​​​​​​

Dünyanın en uzun yolcu treni olan Ghan, Avustralya'nın Kızıl Merkezi'nden üç günlük, her şey dahil bir paketle geçiyor. Kuzeydeki Darwin'den güneydeki Adelaide'ye (veya tam tersi) kadar 2.797 km yol kat ederek, uhrevi Outback'in manzaralarını seyredin.

Yolcular, rehberli deve turları, helikopter gezileri ve Cutta Cutta Mağaraları ile Katherine Geçidi gezileri gibi tren dışı çeşitli deneyimlerin keyfini çıkarabilirler. Ayrıca Darwin veya Adelaide'den The Ghan'ın daha küçük bir bölümünü seçip Alice Springs'e inerek, hatta seyahat menüsüne geziler ve otel konaklamaları ekleyerek seyahati uzatarak seyahat programını kendi beğenilerine göre şekillendirebilirler. Gezginler ayrıca sizi Perth'ten Sidney'e götüren ve aynı şirket tarafından yürütülen başka bir ülkelerarası gezi olan Hint Pasifik'i de tercih edebilir.

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Seven Stars in Kyushu, Japonya

Seven Stars sizi Tokyo, Kyoto ve Osaka'nın hareketli turistik merkezlerinin ötesine, ülkenin en büyük dört adasının en güneyindeki Kyushu'ya götürüyor.

'Yedi'nin temsil ettiği her şeyi özümsemek için birden fazla güzergah arasından seçim yapın (üç gecce, dört gün veya bir gecce, iki gün): Kyushu'nun yedi vilayeti, yedi vagonlu tren ve adanın yedi önemli cazibe merkezi (doğa; yiyecek; kaplıcalar; tarih ve kültür; 'güç noktaları' veya zihni, bedeni ve ruhu tazeleyecek iyileştirici özelliklere sahip yerler; insanlık; ve trenler). Birinci ve yedinci vagonların panoramik pencereleri, geçen dağları ve tarlaları hayranlıkla izlemek için mükemmel olan bu lüks trenin imza niteliğindeki bir özelliğidir.​​​​​​​

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The Eastern & Oriental Express,​​​​​​​ Asya

Bangkok ve Singapur arasında faaliyet gösteren E&O, Asya'nın Doğu Ekspresi'ne cevabıdır. Tren, pandeminin neden olduğu bir aradan sonra nihayet Şubat 2024'te faaliyetlerine yeniden başlıyor. Açık gözlem arabası ve kabinlerin vintage dekorasyonu yolculuğu eşsiz bir deneyime dönüştürüyor.

Tren, Malezya'nın pirinç tarlaları ve ormanları boyunca, Tayland'daki efsanevi Kwai Nehri üzerinden, tepelerdeki pagodaların yanından geçerek dolaşıyor. Tren dışı deneyimler arasında Langkawi'de şnorkelli yüzme ve Taman Negara Milli Parkı'na geziler yer almaktadır. Doğu ve Doğu tüm yıl boyunca dört gecce üç gün tek yönde, iki gecce üç tam gün ters yönde koşmaktadır. Konuklar ayrıca E&O ile Bangkok'tan Kuala Lumpur'a kısa bir gezi yapmayı da tercih edebilirler.

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BUNA DA GÖZ ATMAYI UNUTMA! - ​​​​​​Tarihe tanıklık ediyor: Venice Simplon-Orient Express ile İstanbul'dan Paris'e...

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