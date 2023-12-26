İleri dönüşüm hareketi: Grundig'in ilk deneyim mağazası İstanbul'da açıldı!

“Daha iyi bir gelecek evde başlar” bakış açısı Avrupa’nın önde gelen ev elektroniği markası Grundig’e ait. Sürdürülebilirliği kalbine koyan Grundig, şimdi de İstanbul Marmara Park AVM’deki MediaMarkt içine açılan ve ileri dönüşüm konusunda ilham veren ilk deneyim mağazası ile karşımızda. Mağazanın logosu bile, Arçelik Back2Life atölyesinde atık malzemelerin ileri dönüştürülmesiyle tasarlanmış. Kısacası içeride ne yaşayacağımız, girişinden belliydi. Gelin, Grundig'in daha iyi bir geleceği bugünden tasarlama yolculuğuna daha yakından bakalım...

Dönüşümü Sahiplenen Teknolojiler

Mağazanın logosu, geri dönüşüm konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Back2Life Atölyesi ’nde elektronik ana kartları, davlumbaz filtresi, bakır boru, bulaşık makinesi süzgeci gibi parçalar kullanılarak hazırlanmış ki aslında “Ruhun Doysun” severler olarak, Grundig’in uzun zamandır ileri dönüşüm için sağlam adımlar attığını zaten biliyorduk. Bu adımların bir mağazayı dolduracak kadar ürünle sonuçlanmış olmasına çok sevindik. Bir yandan Arçelik’in bu yıl çalışmalarına başlayan sürdürülebilir sanat atölyesi Back2Life’ta da, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) geri dönüşüm tesislerinden çıkan malzemelerle tasarımlar yapılmaya devam ediyor.

DÜNYAYA DOST!

Grundig’in sürdürülebilir yaşam biçimlerine ilham vermek üzere tasarladığı deneyim alanında, markanın, sepet aksesuarları deniz kabuğu bazlı bioplastik kullanılarak üretilen bulaşık makinesi, tamburu geri dönüştürülmüş plastik şişeler kullanılarak üretilen Pet Tub çamaşır makinesi gibi çevre dostu ürün ve teknolojileri yer alıyor. Her bir Pet Tub çamaşır makinesinin üretiminde 60’tan fazla geri dönüştürülmüş pet şişe kullanılıyor. Grundig’in bluetooth hoparlörü Jam Earth’ün gövdesi de %100 geri dönüştürülmüş plastikten oluşuyor. Grundig bozdolapları, AeroFresh, Full Fresh + ve Vitaminzone teknolojileri ile meyve ve sebzelerin daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlayarak gıda israfını önlüyor.

Sürdürülebilir Bir Yaşam Mümkün!

Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında geniş çapta iletişim yapan ilk marka olan Grundig, gıda israfından iklim krizine, denizlerde plastiksiz yaşama kadar birçok konuda toplumda bilinç yaratmayı amaç ediniyor. Geliştirdiği ürün ve teknolojilerle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayan Grundig, 2017 yılından bu yana ürünlerinde geri dönüştürülmüş pet şişeler kullanıyor...

GIDA İSRAFINA DİKKAT ÇEKEN CHATBOT UYGULAMASI

Ev elektroniği kategorisinde en geniş ürün yelpazesine sahip olan Avrupalı marka olma özelliğini taşıyan Grundig, 2017 yılında başlattığı “Ruhun Doysun” projesiyle de sürdürülebilir bir yaşam tarzıyla ilgili farkındalığı artırmayı hedefliyor. Gıda israfına dikkat çekerek, bu konuda ipuçları vermek için bu yıl Meta platformu üzerinden bir kampanya gerçekleştiren Grundig, bu alanda Türkiye’nin ilk yapay zeka alt tabanlı Instagram chatbot’unu oluşturdu. Instagram Ruhun Doysun hesabına gıda emojisi gönderildiğinde o gıda ile ilgili sıfır atık ipuçları ve yemek tarifleri verilen kampanya boyunca, 319 bin emoji gönderildi. Kampanyayla 33 milyon erişime ulaşıldı.

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