Yeni yıl hediyelerine Vakko imzası!

VAKKO İMZALI BİR YILBAŞI!

Vakko'dan hediye almanın keyfi başkadır. Yeni yıla girerken sevdiklerinize bu mutluluğu yaşatmak için sizi özenle oluşturduğumuz Vakko imzalı hediyeler dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz..

Vakko'da hediye seçmek, kesinlikle sofistike bir ayrıcalık! Yeni yıla girerken sevdiklerinize, iş arkadaşlarınıza ve çalışanlarınıza bu ayrıcalığğı yaşatmak için Vakko'da doğru yerdesiniz. Vakko Monogram ürünleri, eşarp ve kravatlardan oluşan zengin kişiselleştirebilir hediye seçeneklerinin yanı sıra Vakko imzası taşıyan farklı ürün gruplarından seçimleri bir arada sunan özel tasarım kutuları içindeki hediye setleri ile çok özel bir yeni yıl kutlaması...

Zamansız & Zarif Bir Stil!

Vakko Sonbahar/Kış’23-24 Kadın Koleksiyonu ile bu sene de büyülüyor! Şehrin yeni yıl ışıltısını yansıtan tasarımlarıyla yılbaşı gecesi şıklığınız için göz alıcı seçenekler sunarken, koleksiyondaki yumuşacık kaşmir trikolar ve şıklığı tamamlayan akseuarlar sevdiklerinizi mutlu edecek hediye seçenekleri olarak ön plana çıkıyor.

Alışverişe başlamak için Tıklayın! - Vakko Kadın Fw24

Vakko Sonbahar/Kış’23-24 Erkek Koleksiyonu'nda ise zamansız ve rafine stili ile bulunduğu her ortamda fark yaratan erkekler için rengarenk trikolardan gömleklere, kravattan fulara sayısız seçenek bulunuyor.

Alışverişe başlamak için Tıklayın! - Vakko Erkek 23-24fw

Yılbaşı Koleksiyonu ile İz Bırakın!

Vakko'nun yılbaşı için özel olarak hazırladığı koleksiyon ile gecceniz yıldızı olmaya adaysınız! Işıltının ve kırmızının gücünü bolca yaşatan seçenekleri inceleyin!

İkonik bir klasikle gecceye imzanısı atmak isterseniz Gecce Gusto Style ekibinin favorisi kesinlikle Dore Kruvaze Yaka Ceket! Kırmızı tonlu sivri burun detayına sahip olan Rene Caovilla topuklu ayakkabı ise topuğu ve bileği saran gold taşlı bant detayı ile dikkat çekiyor!

Tutkunun Dışa Vurumu: Çanta & Ayakkabı!

Kadınların çanta ve ayakkabı tutkusuna hitap eden Vakko Shoes & Bags Koleksiyonu'nda, sezonun en iddialı tasarımları bir araya geliyor.

Bu yılbaşı, sevdiklerini ya da kendisini ayrıcalıklı bir armağan ile kutlamak isteyenlere, Vakko Shoes & Bags koleksiyonundaki dikkat çekici tasarımlara mutlaka göz atmalarını tavsiye ederiz.

Akılda Kalıcığını Sırrı: Kokular!

Ünlü Fransız parfüm uzmanları tarafından Vakko’ya özel olarak geliştirilen parfümler, sevdiklerinizi kokuların büyüleyici dünyasında bir yolculuğa çıkarırken, onlara verdiğiniz değeri, parfümlerin yaydığı güçlü duygularla ifade ediyor.

Vakko imzalı parfümler koleksiyonuna yakın zamanda eklenen Infiniti For Her Glam’de, duyuları harekete geçiren ve ruhu uyandıran misk, gecenin büyüleyen çiçeği yasemin ile buluşuyor ve bu büyüleyici karışımı, amber ve sandal ağacının sıcak notaları tamamlıyor. Ferahlık hissi veren kokusu ile en çok tercih edilen erkek parfümlerinden biri olan V de Vakko ise, Akdeniz’in lavanta, limon ve bergamot kokularının tazeliğini taşıyor.

Kozmetiğin büyülü dünyasına mis kokulu bir kapı aralayan Vakko; aynı zamanda bu sene hediye trendleri arasında ilk sıralara yerleşmeye niyetli olan bir kategoriyle de harika seçenekler sunuyor! El ve vücut bakımı için kokusuyla ve dokusuyla cezbeden seçenekleri, birbirinden harika Body Mist'leri ve büyülü dünyasıyla sabunlarıyla sevdiklerinize tertemiz bir yılın kapılarını aralayabilirsiniz...

Alışverişe başlamak için Tıklayın! - Vakko El ve Vucüt Bakım ürünleri

Yeni Yılın Tüm Işıltısı Evinizde Olsun!

Vakko Home koleksiyonu, yeni yıl kutlamalarına şıklık katan sofra ve dekorasyon tasarımları ile birlikte yılbaşı ruhunu evlere taşıyan dekoratif ürünleri ve kokulu mum seçenekleri ile radarımızda. Koleksiyondaki zarif porselen ve cam tasarımları Vakko Home’dan yapacağınız hediye alışverişi listenize ekleyebilir, birbirinden güzel kar küreleri ile evinize yeni yıl heyecanını taşıyabilirsiniz.​​​​​​​

Vakko Home koleksiyonundan yılbaşına özel olarak hazırlanan Yılbaşı Sepetleri ise kesinlikle görülmeye değer! Sevdiklerimize iz bırakacak bir hediye seçeneği olarak karşımıza çıkan Vakko Yılbaşı Sepetleri online olarak satışta değil; yalnızca mağazalarda...

2024 Fondü Hediye Sepeti ve 2024 Konsept Hediye Kutusu sizler için seçtiğimiz favorilerimiz!

Sofra Kültürüne Christofle Dokunuşu!

Zarafetini Fransız çizgisinden alan Christofle’un Mood ve Malmaison koleksiyonları yılbaşı sofralarına özgün imzasını atıyor. Mood koleksiyonu geleneksel çatal bıçak takım yerleşimini ortadan kaldırarak yepyeni bir gelenek başlatırken, kullanışlı tasarımının yanı sıra çağdaş bir dekoratif unsur olarak ön plana çıkıyor.

Christofle’un Malmaison koleksiyonu ise, gümüş çatal bıçak takımlarından dekoratif objelere kadar içerdiği seçeneklerle hem kendinize hem sevdiklerinize zamansız hediye seçenekleri sunuyor. İkonik şamdanlar, resim çerçeveleri ve zarif şampanya kovaları gibi objeler içeren koleksiyon, Napolyon ve Josephine’in Paris yakınlarındaki ilk şatoları Malmaison’dan alınan ilhamla tasarlandı.

Vakko Şıklığı Gastronomi ile Buluştu!

Fransız pastacılık sanatını ve dünya mutfağını Vakko şıklığı ile buluşturan Vakko L’Atelier, yeni yıl heyecanına lezzet katmaya devam ediyor. Damaklarda iz bırakan tatlı çeşitleriyle yeni yılda yeni mutluluklara eşlik ediyor.

Meyve parçacıklı şans keki olarak geçmişten günümüze uzanan klasik lezzet ‘Panettone' Vakko L’Atelier şeflerinin imzasıyla yeniden yorumlanıyor. Çikolata severlere rüya gibi bir lezzet sunan La Buche A Deux Chocolats şık tasarımıyla da yeni yıl sofralarının yıldızı olmaya aday. Fransız pastacılığının zarafetini yansıtan La Buche Cheesecake A La Mangue, egzotik mangolu tadıyla yeni yılın büyülü atmosferini damaklara taşıyor. Eşsiz Vakko Çikolatası’nı nefis krokan parçaları ve yoğun karamel aroması ile bir araya getiren Chocolat Croquant Caramel farklı bir lezzet olarak öne çıkıyor. Vakko L’Atelier’nin imza lezzetlerinden biri olan 'Millefeuille' yeni yılın büyüsünü 'La Buche Millefeuille' ile yansıtıyor. Sezonun geleneksel tatları kestane ve armutlar ile hazırlanan ‘La Buche Aux Marrons Et Poires’ tutkulu bir lezzet sunuyor. Tarçın, zencefil, bal ve portakal kabuğunun buluşmasından ortaya ‘Pain D’Epices’ yeni yıl lezzetlerinin ikonik tatları arasında yer alıyor. Özel pastacı kreması ve çilekli içeriğiyle 'La Buche Citron Vert Fraise' ise tatlı bir başlangıç yapmak isteyenlere hitap ediyor.

Vakko Patisserie özel yılbaşı konsepti ile hazırladığı lezzetleriyle hem kendinizi hem de sevdiklerinizi mutlu etmenizi sağlıyor. Bir Fransız klasiği olan makaronlar Vakko şıklığı ile hazırlanmış kırmızı kutusu ve 4’lü, 8’li ve 16 adetli seçenekleriyle lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Bir kış lezzeti olan ve tadını zencefil, bal ve portakal kabuğundan alan Pain D’epices zarif paketlemesi ve altın rengi kurdelesiyle yeni yıl şıklığını yansıtıyor.​​​​​​​

Geçmişten günümüze uzanan ve yılbaşı kek ekmeği olarak Panettone ise Vakko Patisserie şeflerinin yorumu ve şık paketlemesiyle yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Yeni yıl ekmeği olarak bilinen Stollen ise Vakko Patisserie imzasıyla tekrar yorumlanıyor.​​​​​​​

Ağızda dağılan yapısı ve göz alıcı kutusu ile Vakko Patisserie’nin Gingerman kurabiye çeşitleri yeni yıl kutlamaları için en tatlı hediyeler arasında yerini alıyor. Büyülü yılbaşı atmosferinin vazgeçilmezi olan Gingerman kurabiyeler zencefil ve çikolata ile buluşuyor. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Gingerman kurabiyeler, yeni yıl ağaçlarında dekoratif olarak da kullanılabiliyor. Özel paketleri ve eğlenceli şekilleriyle Cookie D’Amour, Cinnamon Star ve bademli, çikolatalı ve karışık kurabiyeler ise yeni yılda sevdiklerinize tatlı bir sürpriz oluyor.

Yeni yıl heyecanınıza ve mutluluklarınıza tatlı bir ortak olan Vakko L’Atelier’nin tüm lezzetleri özel sipariş ile www.vakkolatelier.com veya 0546 400 40 40 numaralı hattan sipariş verilebiliyor!

* Vakko X Gecce Gusto iş birliği ile hazırlanmıştır...