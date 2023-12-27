2024 yılında dünyanın en etkileyici sanat sergileri!

Dünyanın dört bir yanında jet sosyeteye çıkmaya ve 2024'ün en heyecan verici sanat sergilerine kendinizi kaptırmaya hazır olun. Los Angeles'taki John Waters'ın sinematik büyüsünden, Paris'teki Mark Rothko'nun canlı renk tonlarına kadar bu sergiler, kültür ve maceranın bir birleşimini vaat ediyor. Pokémon’un Amsterdam'da Van Gogh'la buluştuğunu, Bruce Munro'nun New York'taki Işık Alanının büyüleyici parıltısını ve Tokyo'daki TeamLab'ın akıllara durgunluk veren harikalarını hayal edin. Yolculuk tutkusunu sanatsal coşkuyla harmanlamanın ve dünyanın en büyüleyici şehirlerinde unutulmaz anılar yaratmanın zamanı geldi!

AMSTERDAM / Pokémon x Van Gogh Museum

@Van Gogh Museum

7 Ocak 2024’e kadar…

Pokémon, Van Gogh Müzesi'nin kutsal salonlarını istila ederken dünyaların çarpışmasına hazırlanın.

Van Gogh'un ayçiçekleri, Pikachu'nun arsız sırıtışıyla, dikkatleri üzerine çeken ve algıları zorlayan beklenmedik bir ortaklıkla buluşuyor. Munchlax, Arles'ta Van Gogh'un Yatak Odasında mı uzanıyor? Sunflora ayçiçekleriyle karışıyor mu? Geleneğe meydan okuyan ve güzel sanatların ciddi dünyasına bir tuhaflık patlaması katan sanatsal bir geçiş. Ve evet, Pokémon x Van Gogh Müzesi ürünleri var; çünkü kim çantasında bir Sunflora'nın gülümsemesini istemez ki?

Detaylı bilgi için TIKLA.

KALİFORNİYA / Yayoi Kusama

@SFMOMA

7 Eylül 2024’e kadar…

San Francisco'daki SFMOMA'da Yayoi Kusama'nın harikalar diyarına girin. Kusama'nın akıllara durgunluk veren Sonsuzluk Odalarından bir değil iki tanesine hazır olun.

“Aşk Çağırıyor” ve “Dünyanın Yuvarlaklığını Düşlerken Aşkımı Sunardım”, uzay ve zaman kanunlarına meydan okuyan büyüleyici enstalasyonlar arasında bir yolculuk vaat ediyor. Bu sadece bir sergi değil; Kusama'nın hayal gücünün sonsuz alemlerine doğru sürükleyici bir yolculuk. Ziyaret başına her odaya bir dakika girmek kısıtlayıcı gelebilir, ancak bize güvenin, bu sizi büyülemek için yeterlidir.

Detaylı bilgi için TIKLA.

PARİS / Dior Lady Art

@La Galerie Dior

13 Mayıs 2024’e kadar…

La Galerie Dior, 24 Kasım 2023 – 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Dior’un kadın sanatçılarla yaptığı benzersiz iş birliklerini kutlayan bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Maria Grazia Chiuri’nin liderliğinde, Lillian Bassman’dan Niki de Saint Phalle’a kadar birçok sembolik kadın figürün eserleriyle oluşturulan bu sergi, güçlü bir kızkardeşlik fikrine olan bağlılığı sembolize ediyor.

Detaylı bilgi için TIKLA.

LOS ANGELES / John Waters: Pope of Trash

@Academy Museum of Motion Pictures

4 Ağustos 2024’e kadar…

Gösterişin selüloit hayallerle buluştuğu Hollywood'da Akademi Sinema Müzesi, saygısız deha John Waters'ı ağırlıyor.

Zevk sınırlarını yeniden belirleyen filmleriyle tanınan Waters'ın sergisi yalnızca bir saygı duruşu değil; Pink Flamingos ve Hairspray’in kült dünyasına yapılan bir hac yolculuğu. Waters'ın sinematik maceralarından kalan kostümler, arşiv fotoğrafları ve aksesuarlarla çevrili dördüncü katta dolaştığınızı hayal edin.

Detaylı bilgi için TIKLA.

PARİS / Mark Rothko

@Fondation Louis Vuitton

2 Nisan 2024’e kadar…

Paris'in kalbindeki lüks Fondation Louis Vuitton'da kendinizi Mark Rothko'nun renkli alan resimlerinin sürükleyici parlaklığıyla kuşatın.

Bu sergi sadece bir retrospektif değil; Rothko'nun zihnindeki canlı manzaralara doğru bir yolculuk. Tüm kariyerini kapsayan 115 eserin yer aldığı bu sergi, zaman ve mekanı aşan görsel bir senfoni vaat ediyor. İlk figüratif parçalardan ikonik, renklerle dolu başyapıtlarına kadar, kendinizi sanatsal coşkunun tonlarında kaybolmuş bulacaksınız. Mark Rothko, Fransa'da tamamen Letonya doğumlu Amerikalıya adanan ilk retrospektiftir.

Detaylı bilgi için TIKLA.

NEW YORK / Field of Light

@Freedom Plaza

15 Aralık 2024’e kadar…

Güneş enerjisiyle çalışan 17.000 gövdenin canlı tonlarda çiçek açtığı Bruce Munro'nun Işık Alanı'nın büyüleyici dünyasının ışıltısının tadını çıkarın.

İlk kez Manhattan'da açılan bu ücretsiz ve halka açık sergi, doğaya ve ışığa bir övgüdür. Her biri Munro'nun hiç uyumayan şehrin ritmiyle dans eden görsel senfonisinin bir kanıtı olan ışıklı çiçeklerden oluşan bir çayırda yürüyün.

Detaylı bilgi için TIKLA.

TOKYO / Bubble Universe & Megalith Crystal Formation

2027’ye kadar…

Tokyo'nun Azabudai Tepeleri yeni bir şafağı sanatsal bir gösterişle karşılıyor. Uluslararası sanat kolektifi TeamLab, “Bubble Universe” ve “Megalith Crystal Formation” ile ilgi odağı oluyor.

Ayrıntılar gizli kalsa da TeamLab'ın itibarı onlardan önce geliyor. Sanatın geleneksel sınırlarına meydan okuyan ve sizi hayal gücünün sınır tanımadığı bir dünyaya davet eden duyusal bir fantezi sizi bekliyor.

Detaylı bilgi için TIKLA.

LONDRA / Van Gogh: Poets and Lovers

19 Ocak 2025’e kadar…

Londra'daki Ulusal Galeri, 200. yıl dönümünü Vincent Van Gogh'a muhteşem bir övgüyle kutluyor.

"Van Gogh: Şairler ve Aşıklar" başlıklı bu sergi, Van Gogh'un yaratıcı dönüşümlerini ve romantik temalarını yakalayan 50'den fazla eseri inceliyor. Ayçiçeklerinden Van Gogh'un Sandalyesine kadar bu vitrin, Van Gogh'un sanatının ruhunu keşfederek mekanları şiirsel manzaralara dönüştürüyor.

Detaylı bilgi için TIKLA.