2024 yılında dünya çapında sanat ve tasarımı buluşturan fuarlar!

Gecce Gusto, her yıl olduğu gibi okuyucularına 2024 yılında da tasarım ve sanat dünyasına adanmış, kaçırılmaması gereken bir fuar ve etkinlik takvimi sunuyor! Hazırsanız, başlıyoruz…

Naarden The Art Fair 2024

Yer: Hollanda

Tarih: 25 – 28 Ocak 2024

Neredeyse 25 yıllık tarihiyle sanat ve antika koleksiyoncularının gündeminden düşmeyen Naarden The Art Fair; 26. Baskısıyla 25 Ocak’ta kapılarını açmaya hazırlanıyor. F çeyrek asırdan fazla bir süredir çok çeşitli eski, modern ve çağdaş sanat eserlerinin ve antikaların sunulduğu bir fuar… Gerçek anlamda üst düzey bir satın alma fuarı olarak bilinen sanat fuarı, her yıl Hollanda ve Belçika'nın her yerinden çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Fuarun bu seneki teması “Beastly Beautiful”; sanatın farklı dallarında hayvanları göreceğiz…

FOG Design+Art 2024

Yer: Hollanda

Tarih: 18 - 21 Ocak 2024

Fog Design+Art, modern tasarım ve görsel sanatlar için hayati önem taşıyor diyebiliriz! Bu sergide 20. yüzyıl ve çağdaş tasarım konusunda uzmanlaşmış dünya çapındaki 45 büyük galeri yer alıyor. Fog Design+Art, en yeni tasarım trendlerini takip etmek ve bu sektördeki yeniliklere tanık olmak için ideal! Sonuç olarak her yıl önde gelen koleksiyonerlerin, dekoratörlerin, iç mimarların, gazetecilerin ve sanatseverlerin ilgisini çekiyor…

Art Palm Beach+Contemporary 2024

Yer: USA

Tarih: 24 - 28 Ocak 2024

Art Palm Beach, dünya çapında sanat eleştirmenleri ve meraklıları tarafından Florida'nın kıyı şeridindeki The Palm Beaches'te düzenlenen önde gelen kış ortası çağdaş sanat fuarı olarak tanımlanabilir! Palm Beach County'nin 20. Ve 21. yüzyılların çağdaş, yeni ortaya çıkan ve modern başyapıtlarına adanmış en eski fuar. Art Palm Beach, 2023'teki ilk baskısının başarısının ardından gelecek yıl 24-28 Ocak 2024 tarihleri arasında Palm Beach County’ye geri dönecek. Sanat galerileri, Güney Florida'nın gelişen kültür merkezindeki varlıklı koleksiyoner demografisinin önünde galeri sunumu için olağanüstü bir alan sağlayacak.

The London Art Fair 2024

Yer: Londra

Tarih: 17 - 21 Ocak 2024

Londra Sanat Fuarı, ilgi çekici ve son teknoloji çağdaş sanat eserlerini görüp satın alabileceğiniz yerdir. Her yıl, ucuz reprodüksiyonlardan tanınmış sanatçıların müze kalitesinde tablolarına kadar çok çeşitli sanat eserleri sergileniyor. Fuar 1989'da başladı ve o zamandan beri büyüyerek tanınmış bir etkinlik haline geldi. Nitekim şu anda 130 galeriyi ve 20.000'e yakın ziyaretçiyi buluşturuyor. Britanya Sanat Fuarı'nda sergilenen eserlerin çoğunluğunu İngiliz sanatı oluşturuyor, ancak sergilenen eserlerin yaklaşık %25'i uluslararası sanatçılara ait. Ana sergi alanının yanı sıra modern fotoğrafçılığa ayrılmış Photo50'nin yanı sıra büyük ölçekli projeler ve kolektif çalışmalara yönelik bir alan da bulunuyor. Gösterimler, tartışmalar ve turlar da dahildir.

ART SG 2024

Yer: Singapur

Tarih: 19 - 21 Ocak 2024

Kurucu ve Lider Ortak UBS tarafından sunulan ART SG, Singapur'un tam kalbindeki Marina Bay Sands'deki Sands Expo ve Kongre Merkezi'nde ikinci edisyonuyla geri dönüyor. Fuar, küratörlüğünde galeri sunumları, iddialı büyük ölçekli enstalasyonlar, anlayışlı sohbetler, düşündürücü bir film sektörü ve şehrin yıllık kutlaması olan Singapur Sanat Haftası ile yakın işbirliği içinde şehir çapında kapsamlı etkinliklerle 19 - 21 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. görsel sanatlar. 2024'te ART SG, çeşitli, çok sanatçılı sergilere yönelik GALERİLER; Solo veya ikili sanatçı programları veya küratörlüğünde tematik sunumlar sunan galerilerin yer aldığı FOCUS; ve 10 yaşın altındaki genç galerileri desteklemeye adanmış FUTURES, Fuar için özel olarak hazırlanmış sunumlar sunuyor.

artgenève 2024

Yer: İsviçre

Tarih: 25 - 28 Ocak 2024

artgenève, 2012 yılında Thomas Hug tarafından kurulan, pitoresk Cenevre Gölü bölgesinde her Ocak ayında düzenlenen çağdaş ve modern bir sanat fuarı. Fuar her geçen yıl sanat satıcıları, koleksiyonerler, küratörler ve genel halk için bir merkez haline geldi. Sonuç olarak, başta kabile sanatı ve tasarımı olmak üzere temsil edilen sanat alanlarının çeşitliliği arttı. artgenève kurumlar ve uluslararası galeriler arasında aktif bir ilişki geliştirmeye çabalıyor. Her yıl Avrupa'dan ve dünyanın geri kalanından yaklaşık 90 kişi katılıyor. Fuarda ticari serginin yanı sıra VIP programı ve ilgi çekici sunumlar ve tartışmalar da yer alıyor.

The India Art Fair 2024

Yer: Hindistan

Tarih: 1 - 4 Şubat 2024

Hindistan Sanat Fuarı, hızla popülerlik kazanan, büyüyen bir sanat ortamına sahip olan Güney Asya'nın çağdaş ve modern sanatıyla etkileşime geçme fırsatı sunuyor. Hindistan Sanat Fuarı, sanatçıların, koleksiyonerlerin, halkın ve sanat hayır kurumlarının buluşup tutkularını paylaşabilecekleri muhteşem bir mekandır. Organizatörler serginin bilgilendirici, davetkar ve herkes için erişilebilir olmasını istiyor. Fuarda Hintli galeriler ve uluslararası küratörler, sanatçılarını galeri bölümü, kurumsal bölüm, yeni galeriler bölümü, solo sanatçı bölümü ve büyük ölçekli ve etkileşimli eserlerin yer aldığı proje platformu olmak üzere beş bölümde sunuyor.

BRAFA Art Fair Brussels Expo 2024

Yer: Belçika

Tarih: 28 Ocak - 4 Şubat 2024

Brafa Sanat Fuarı, mutlaka görülmesi gereken bir yer haline gelen, uzun süredir devam eden bir etkinlik! Gerçekten de şu anda Avrupa'nın en iyi fuarlarından biri. Her yıl 130'un üzerinde önde gelen uluslararası bayi katılıyor ve 9 günlük etkinlik boyunca en az 10.000 benzersiz nesne satışa sunuluyor. Mevcut medya ve çağlar oldukça geniştir. Ziyaretçiler, diğer nadir ve aranan eşyaların yanı sıra muhteşem mobilyaları, Eski Usta resimlerini, zarif sulu boyaları, antik heykelleri, bronzları, züccaciyeleri ve seramikleri inceleyebilir ve satın alabilirler. Her şeyden önce profesyonellerden oluşan bir ekip, sergilenen eserlerin orijinalliğini doğrulamak için doğruluyor. Sonuç olarak koleksiyoncular tam bir güvenle satın alabilirler.

Art Rotterdam 2024

Yer: Hollanda

Tarih: 1 - 4 Şubat 2024

Art Rotterdam "yeni sanatı keşfetme fuarı" olarak anılıyor. Gerçekten de gösteri, genç yaratımlara güçlü bir vurgu yapması ve sadece ünlü sanatçıları değil aynı zamanda yeni yıldızları da sunmasıyla tanınıyor. Bu nedenle sanat, tasarım ve mimari meraklılarının sanat eserlerini çeşitli maliyetlerle görüntülemesi ve satın alması ideal bir etkinliktir. Gösteride 75'in üzerinde ulusal ve uluslararası galeri yer aldığından katılımcılar dünyanın her yerinden geliyor. Özetle, 2019 yılında 20. yılını kutlayan bu uzun soluklu fuar, Hollanda'da mutlaka görülmesi gereken bir kültürel etkinlik olarak yerini sağlamlaştırdı.

Lille Art Up! 2024

Yer: Fransa

Tarih: 8 - 11 Şubat 2024

Art Up! Lille'de mutlaka görülmesi gereken bir çağdaş sanat fuarı. Fuar, kurulduğu 2008 yılından bu yana hızla gelişti. O zamandan beri, yüksek kaliteli çağdaş sanat sergilerini görmek için her yıl 38.000 ziyaretçi Grand Palais'e akın ediyor. 100'ün üzerinde Fransız ve yabancı galeri katılacak. Sonuç olarak izleyici kitlesi yalnızca Fransa'dan değil, dünyanın her yerinden insanları içeriyor. Art Up! her yıl değişen merkezi bir konu etrafında düzenlenir. Örneğin 2019'da sergi, katılımcıları ve ziyaretçileri "Günümüzün sanatsal yaratımlarının kalbinde yer alan fotoğrafçılık" temasını araştırmaya davet etti. Son olarak, ortaya çıkan yaratıma büyük önem verilmektedir. 2024'ün teması “Drawing worlds" olacak!

Cape Town Art Fair 2024

Yer: Afrika

Tarih: 16 - 18 Şubat 2024

Investec Cape Town Sanat Fuarı kıtanın en büyük çağdaş sanat fuarlarından biri. Afrika sanat sahnesinin ilgi kazandığı yaygın olarak biliniyor. Sonuç olarak fuarın popülaritesi her edisyonda artıyor. Fuara gerçekten canlılık katan Cape Town'un zengin kültürel topluluğundan bahsetmiyoruz bile. Cape Town Sanat Fuarı, bir koleksiyoncunun rüyası olan ilgi çekici tabloları görme fırsatı sunuyor. Sergide, Afrika'dan ve dünyanın geri kalanından bir dizi son teknoloji sanatçı ve yeni galeri ile çok çeşitli sanat eserleri mevcut. Üstelik bu etkinliğin küçük yapısı ziyaretçiler, sanatçılar ve galeriler arasında açık bir etkileşimi teşvik ediyor. Son olarak fuarın yanı sıra bir dizi seminer de düzenlenecek. Kaçmaz!

Melbourne Art Fair 2024

Yer: Avustralya

Tarih: 22 - 25 Şubat 2024

Melbourne Sanat Fuarı, 2018 yılında tek bir amaç doğrultusunda yola çıktı: Bölgenin en yeni ve en ilginç çağdaş sanatını 40 en iyi galeri aracılığıyla 15.000'den fazla sanatsevere sunmak. Bu fuarda Avustralya, Yeni Zelanda ve Güneydoğu Asya'dan heyecan verici çağdaş sanatçıların yeni eserleri, kişisel ve grup sergileri ve performansları yer alıyor. Bu yılki etkinlikte sanat gösterisinin yanı sıra tartışmalar, canlı performanslar ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Melbourne Sanat sergisi, 1988'de açıldığında koleksiyoncuların Avustralya sanat pazarını keşfetmeleri için küresel bir ağ geliştiren Asya Pasifik'teki ilk ticari sergiydi.

Art Wynwood 2024

Yer: USA

Tarih: 15 Şubat - 18 Nisan 2024

Art Wynwood, 2012 yılından bu yana her Şubat ayında Miami'de düzenleniyor. Böylece sanatseverlere kültürel bir sanat fuarı deneyimi yaşama fırsatı sunuyor. Modern, savaş sonrası ve çağdaş sanatın canlı bir sergisi. Art Wynwood geniş katılımlı bir etkinliktir. Her yıl aralarında önemli isimlerin de bulunduğu yaklaşık 29.000 ziyaretçi geliyor. Dünyaca ünlü sanatçıların, kariyerinin ortasındaki sanatçıların ve yetişmekte olan sanatçıların yüzlerce sanat eserini görüntüleyebilir ve satın alabilirler. Aslında fuarda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve yurtdışından 65 uluslararası galeri tarafından temsil edilen 300 sanatçı yer alıyor. Sunulan parçalar çeşitlidir. Örneğin kent sanatı, sokak sanatı, video, son teknoloji heykel ve fotoğraf var. Son olarak ekip, her baskıya ödüllü bir ödül verir.

KARLSRUHE 2024

Yer: Almanya

Tarih: 22 - 25 Şubat 2024

KARLSRUHE, 2004 yılındaki başlangıcından bu yana, uluslararası beğeni toplayan kalıcı ve önemli bir yıllık sanat etkinliğine dönüştü. Sanatın son 100 yılını kutlayan bu fuarda savaş sonrası çalışmalar, klasik modern, çağdaş sanat, grafik, fotoğraf ve baskılar yer alıyor. Heykel öğeleri için de bir bölüm bulunmaktadır. Büyük ölçekli bir etkinlik olan fuarda 200'den fazla katılımcı ve dünyanın her yerinden çok sayıda solo sanatçı standı bulunuyor. Her yıl ulusal ve dünyaca ünlü galeriler yerlerini ayırıyor. Katılımcılar, fuarın yanı sıra bir dizi sunum, ödül ve ödülün yanı sıra işletmelerin organizasyonlarını ve hizmetlerini tanıtıp pazarlayabilecekleri bir 'müze mili'nin keyfini çıkarabilirler.

Collect 2024

Yer: UK

Tarih: 1 - 3 Mart 2024

Collect kendini modern zanaat ve tasarıma adamış bir etkinlik! Bu nedenle, son beş yılda sektörün en büyük şahsiyetlerinden bazıları tarafından geliştirilen şeyleri sergiliyor. 2004 yılında başlayan fuar, İngiltere ve yurtdışından 45 galeriyi bir araya getiriyor. Sergilenen objeler arasında seramik, mobilya, el yapımı ahşap, züccaciye, mücevher ve tekstil ürünleri yer alıyor. Yüksek kaliteli öğelerin çoğunluğu yaşayan sanatçılar tarafından yaratılmıştır. Ayrıca fuarın bir bölümü özenle seçilmiş ve çalışmalarını sergilemek üzere davet edilen belirli sanatçılara ayrılmıştır. Collect ziyaretçileri yeni yaklaşımları ve kavramları öğrenme fırsatına sahip oluyor. Sonuç olarak her yıl binlerce koleksiyonerin, müze küratörünün, sanat tüccarının, sanatçının ve sadece meraklıların ilgisini çekmektedir. Sonuncu fakat bir o kadar da önemlisi, izleyiciler gösteri sırasında sipariş parçaları sipariş edebilecekler.

The Hybrid Art Fair 2024

Yer: İspanya

Tarih: 7 - 10 Mart 2024

Hybrid Sanat Fuarı sanat dünyasına yeni giren bir fuar! Aslında açılış baskısı 2016'da gerçekleşti. Fuarlarda modern sanat çeşitli biçim ve ortamlarda sergileniyor. Böylece ziyaretçiler kenar resimleri, heykelleri, fotoğrafları, baskıları ve enstalasyonları bulabilirler. Ayrıca heyecan verici sanatsal gösteriler de olacak. Fuara her yıl yaklaşık 30 katılımcı katılıyor. Sadece İspanya'dan değil, dünyanın her yerinden geliyorlar. Hem yeni hem de köklü sanatçılara yer veriyorlar. Son olarak canlı müzik de üç gün süren bu festivalin aydınlık ve neşeli ortamına katkıda bulunuyor.

TEFAF Maastricht 2024

Yer: Hollanda

Tarih: 9 - 14 Mart 2024

Kısa adı TEFAF olan Avrupa Güzel Sanatlar Fuarı tüm fuarların fuarı diyebiliriz! 1988'deki başlangıcından bu yana en prestijli sanat etkinliklerinden biri. TEFAF Maastricht geniş katılımlı bir etkinlik. Her yıl yaklaşık 70.000 ziyaretçi, 7.000 yıllık sanat tarihini kapsayan binlerce yüksek kaliteli eseri hayranlıkla izlemek için geliyor. Koleksiyoncular, küratörler ve sanat satıcıları ilgi çekici sanat eserlerini satın almak için akın ediyor.

UVNT Art Fair 2024

Yer: İspanya

Tarih: 7 - 10 Mart 2024

UVNT Sanat Fuarı, 7 Mart - 10 Mart 2024 tarihleri arasında 8. edisyonunu gerçekleştirecek. Yeni dilleri deneyebileceğiniz, farklı estetik standartları bir araya getirebileceğiniz ve sanat dünyasındaki yenilikleri keşfedebileceğiniz bir yer. Ulusal ve uluslararası çağdaş sahneden yeni sanatçıların, kariyer ortası sanatçıların ve diğer öne çıkan isimlerin mevcut kültürel manzarayı Çağdaş Sanat aracılığıyla yeniden tanımlamayı amaçladığı çağdaş sanat fuarı. Yedi edisyonun ardından fuar olgunlaştı ve gelişti ve Madrid Sanat Haftası'ndaki önemli bir etkinlik olma statüsünü korumak için Mart 2024'te yeniden açılacak. Çağdaş sanat akımlarını yansıtmak ve başlangıcından bu yana DNA'sında yer alan tazelik ve özgünlüğü her yıl olduğu gibi korumak amacıyla, otuzdan fazla ulusal ve uluslararası galeri etkinlikte yer alacak.

PAD Paris 2024

Yer: Paris

Tarih: 3 - 7 Nisan 2024

PAD, 1998 yılında kurulan dünyanın ilk tasarım fuarıydı ve 24 yıl sonra uluslararası tasarım koleksiyonerlerinin en önemli etkinliği olmaya devam ediyor. PAD, dünyanın dört bir yanından tarihi ve çağdaş tasarımın en iyi galerilerini bir araya getiriyor. PAD, çağının estetik hedeflerini tanır ve Tasarımın en iyisini sunar. Her baskı, ziyaretçinin dikkatini Tarihsel ve Çağdaş Tasarım arasındaki yeni bir tartışmaya çeken bir gelişmedir. PAD, yıllar içinde Yaşama ve Toplama Sanatına dair farklı kişiliğini ve bakış açısını oluşturmuştur.

Artexpo New York 2024

Yer: USA

Tarih: 4 - 7 Nisan 2024

Artexpo New York, kendisini dünyanın en büyük güzel sanatlar fuarı olarak tanıtan saygın bir fuardır. Redwood Media Group'un flaş etkinliği her yıl Nisan ayında düzenlenmektedir. Fuar gerçekten çok ilgi görüyor. Sonuç olarak yüzlerce önde gelen galeriyi, büyüleyici sanatçıyı, uluslararası koleksiyoncuyu ve sanat meraklısını kendine çekiyor. Benzersiz ve heyecan verici sanat eserlerinden oluşan çok çeşitli bir koleksiyon sergileniyor. Katılımcılar resim, heykel, fotoğraf, çömlek, baskı ve diğer eserleri inceleyebilir ve satın alabilirler. Fiyat aralığı oldukça geniştir. Özetle Artexpo New York, New York kültür takviminde bahara renk katacak mutlaka görülmesi gereken bir etkinlik.

Superfine Art Fair Savannah 2024

Yer: USA

Tarih: 4 - 7 Nisan 2024

Superfine Art Fair, sanat dünyasında var olan sınırlamaları ortadan kaldırmak için tasarlandı. Fikir, şeffaf fiyatlandırma, makul parçalar ve ziyaretçileri modern sanatı incelemeye çekecek davetkar bir etkinlik oluşturmaktı. Superfine Art Fair, aralarında Miami Beach, Los Angeles, daha çok York, San Francisco, Seattle, Washington ve Savannah'ın da bulunduğu yedi şehre daha yayıldı. Superfine Savannah'da çeşitli ortamlarda çalışan 46 seçkin ve yükselen sanatçı yer alacak. Amerika'nın en sıcak mahallelerinden birinde yer alan Superfine Savannah, şüphesiz sıra dışı ürünler satın almak için ideal bir yer haline gelecektir.

Venedik Bienali 2024

Yer: İtalya

Tarih: 20 Nisan - 24 Kasım 2024

Venedik Bienali 2024 yılı ana sergisinde, kariyerlerinin çeşitli noktalarında seyahat etmiş sanatçıları öne çıkararak, yabancılara odaklanacak. Bienalin küratörü Adriano Pedrosa düzenlediği basın toplantısında, 20 Nisan 2024’te İtalya’da gerçekleşecek bienal temasının ‘Her Yerdeki Yabancılar’ olduğunu duyurdu. Dünyanın en önemli sanatçılarını ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek bienalde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilecek olan Türkiye Pavyonu da yer alacak. Türkiye’nin çağdaş sanat sahnesini derinden etkileyen ve uluslararası alanda büyük saygı gören Gülsün Karamustafa, bienale özel üreteceği yeni bir eseriyle Türkiye Pavyonu’nda yer alacak. Serginin küratörlüğünü ise uzun yıllardır sanatçıyla iş birliği yapan Esra Sarıgedik Öktem üstlenecek.

Art Vancouver 2024

Yer: Kanada

Tarih: 11 - 14 Nisan 2024

Art Vancouver üç güçlü kelimeyi örnekliyor: Bağlan, ilham ver ve eğit. Fuar, 2015 yılındaki başlangıcından bu yana gerçek anlamda uluslararası bir buluşma mekanına dönüştü. Gerçekten de, her yıl 12'den fazla ülkeden galerilere ve 500'den fazla yaşayan sanatçıya ev sahipliği yapıyor. Kar amacı gütmeyen Vancouver Görsel Sanat Vakfı, etkinliği tek bir hedefi göz önünde bulundurarak başlattı: Batı Kanada'nın yeni gelişen çağdaş sanat ortamını sunmak. Giderek artan ziyaretçi sayısını göz önüne aldığımızda bu, kazandıran bir kumardır. Her sayının kendine özgü bir teması vardır. Örneğin 2019 edisyonunun teması "Milletleri Sanat Yoluyla Birleştirmek" idi. Son olarak sanatçı konuşmalarına, kurslara ve performanslara ev sahipliği yapıyor.

ARCO Lisboa 2024

Yer: Portekiz

Tarih: 23 - 26 Mayıs 2024

Dünya çapında çağdaş sanata odaklanan heyecan verici bir fuar olan ARCO Lisboa, IFEMA tarafından 2016 yılında kuruldu. Fuar her yıl Mayıs ayında Portekiz'in başkentinde düzenleniyor. ARCO Lisboa'nın çeşitli medyaları sergileyen üç bölümü vardır. Birincil bölümde Portekiz sanatının yanı sıra Portekiz bağlantısı olan dünya çapındaki sanat eserleri yer alıyor. İkinci bölüm ise yaşı yedi yıldan daha az olan yeni galerilere ayrılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise sanatçının proje çalışmaları yer alıyor. Bu alanların yanı sıra yayınlanmış sanat kitaplarına ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır. Yaklaşık 70 galeri, deneyimli koleksiyonculara, deneyimli alıcılara, sektör uzmanlarına ve sanat meraklılarına satılık eserleri sergiliyor. Sergi her geçen yıl yüzlerce istekli katılımcının uğrak noktası haline geliyor.

Photo Basel 2024

Yer: İsviçre

Tarih: 10 - 16 Haziran 2024

Photo Basel, her Haziran ayında ünlü Art Basel sırasında düzenlenen nispeten yeni bir sanat fuarı; İsviçre’nin yalnızca fotoğrafçılığa adanan ilk fuarıdı!Gösterinin amacı bu harika sanat formunu gerçekten geliştirmek ve geliştirmek. Katılımcı galeriler, tanınmış ve yükselen sanatçıların modern ve çağdaş resimlerini sergiliyor. Bir diğer önemli unsur ise hemen hemen her bütçeye uygun geniş fiyat aralığıdır. Sonuç olarak fuar, deneyimli koleksiyonerlerden ilk kez alışveriş yapanlara, müze küratörlerinden gazetecilere ve sanatseverlere kadar çok çeşitli bir izleyici kitlesinin ilgisini çekiyor.

Art Basel 2024

Yer: İsviçre

Tarih: 13 - 16 Haziran 2024

Art Basel, modern ve çağdaş sanatın sergilendiği dünyanın en büyük sanat fuarıdır. Fuarlar, birinci sınıf galerileri, deneyimli alıcıları, sanatseverleri ve tanınmış sanatçıları bir araya getiriyor ve çağdaş sanata olan ilgiyi artıran teşvik edici bir ortam sağlıyor. Her yıl haziran ayında Basel etkinliğine yaklaşık 4.000 sanatçı, 290 önde gelen uluslararası galeri ve 95.000'den fazla ziyaretçi katılıyor. Fuarın itibarının ve çok yüksek standartlarının korunmasını sağlamak için her galeri kapsamlı bir şekilde değerlendiriliyor. Halk, resimler, resimler ve heykellerin yanı sıra birinci sınıf adil performans sanatının, dijital sanatın ve iyi bir tartışma programının keyfini çıkarabilir. 1970 yılında ilk kez sahneye çıkan Art Basel, anında uluslararası bir başarı elde etti ve sanat piyasası takviminde en çok beklenen etkinlik olmaya devam ediyor.