Drinks & Book: Londra'nın kütüphane barlarını keşfedin!

Hiçbir şey, kokteylini ya da içkini yudumlarken sıkı bir kitaba gömülmek kadar sofistike olamaz! O zaman başlıyoruz...

Library Bar at The Lanesborough

Hyde Park Corner, SW1X 7TA

En yakın istasyon: Hyde Park Corner.

Kokteyllerin müzesi de diyebiliriz! Olağanüstü miksolojinin canlı atmosferiyle The Lanesborough'daki The Library Bar; yerli halkın yanı sıra otel misafirlerinin de popüler tercih noktalarından biri. Barmenler genellikle klasik kokteyllere müdahale etmekte tereddüt ederken, bu kütüphane barındaki ekip, eski favorilerden bazılarını harika sonuçlarla yeniden tasarlıyor. Ayrıca kendi yaptıkları cinleri, The Lanesborough London Dry Gin ve çok sayıda alkollü içki var. Bar, geçmişi 1770'lerden kalma konyakların yanı sıra Bar Müdürü Mickael Perron'un da aralarında bulunduğu ödüllü uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından muhteşem bir şekilde hazırlanan kokteyllere ev sahipliği yapıyor...

Swans Bar at Maison Assouline

196A Piccadilly, W1J 9EY

En yakın istasyon: Piccadilly Circus.

Piccadilly'nin kalbinde yer alan ve bir zamanlar eski bir banka olan simgesel yapıdaki binada, dünyanın en güzel kitapçılarından biri olarak kabul edilen bu yerde bir içki içmemek veya ikindi çayı içmemek kabalık olur! Bir yudum alın, göz atın ve hatta belki elinizdeki içecek hakkında daha fazla bilgi edinin.

Scarfes Bar

The Rosewood London Hotel, 252 High Holborn, WC1V 7EN

En yakın istasyon: Holborn.

Adını İngiliz karikatürist Gerald Scarfe'den alan bu bar, Scarfe'nin kendi eğlenceli tablo koleksiyonuyla dolu ve bu da onu sanatseverler için eğitici bir gezi haline getiriyor. Kokteyl isimleri çağdaş olaylardan ve popüler kültür figürlerinden ilham alıyor ve aynı adı taşıyan sanatçının karikatürlerini duvardan bardağınıza taşıyor. Scarfe'ın 10. yıl dönümünü kutlayan yeni ve özel kokteyl menüsü de misafirlerin beğenisine sunuldu. Seçki, on yıllık geçmişinden en büyük ve en popüler on kokteyli ve Scarfe ekibinin on yeni kreasyonunu içeriyor.

Library Bar at The Ned

27 Poultry, EC2R 8AJ

En yakın istasyon: Bank.

Bu samimi kütüphane barı kendisini şampanya ve martini barı olarak tanıtıyor. İşte geride kalabileceğimiz türden bir uzmanlık! Jakarlı bir perdenin arkasına gizlenmiş mekanda otuz farklı şampanyadan oluşan bir menü, bir martini arabası, özel ve vintage kokteyller ve sağlıklı bir vermut seçkisi bulunuyor. Seçtiğiniz içki ve garnitürleri kullanarak kendi Martini'nizi yaratın ve kadife bir kanepede rahatlayın; kendinizi çok tatlı hissedeceksiniz ve Londra'nın en iyi kütüphane barları listesine nasıl girdiğini tamamen anlayacaksınız.

The Fable by Drake and Morgan

52 Holborn Viaduct, EC1A 2FD

En yakın istasyon: Farringdon or City Thameslink.

Ezop'un fantastik dünyasından ilhamını alan The Fable; şehrin kalbinde huzur dolu bir sessizlik sunuyor. Deri ciltli kitaplardan vintage daktiloya kadar her detay bir hikaye anlatıyor. İster sadece bir içki içmek için uğrayın ister akşam yemeği için oturun, mekanın büyüleyici tuhaflıklarını hemen fark edeceksiniz.

The Cinnamon Club

30-32 Great Smith Street, SW1P 3BU

En yakın istasyon: St James’s Park or Westminster.

Bir zamanlar eski Westminster Kütüphanesi'nin okuma odası olan bu 2. dereceden koruma altındaki bina, artık çağdaş Hint restoranı The Cinnamon Club'a ev sahipliği yapıyor. Ancak güzel restoran, tarihine saygı duymuş ve kitaplarla dolu duvarlarında edebi ruhunu korumuşç Tüm yiyecekler özenle seçilmiş şaraplarla tamamlanmaktadır ve cin arabaları olağanüstü bir şekilde seçilmiş cin koleksiyonu sunuyor. Her iki barda da yer alan kokteyl menüsü, ünlü kokteyllerle lezzetleri keşfetmeyi vaat ediyor. Yiyin, için ve okuryazarlık tarihine hayran kalın!

The Phene

9 Phene St, SW3 5NY

En yakın istasyon: Sloane Square

Bu ikonik Chelsea Pub'ın tarihi 1800'lü yıllara kadar uzanır ve üç katlı kulüp binası tarzındaki mekanda pek çok oda gizlenir. Yaz aylarında güneşli bira bahçesi ve serin aylarda sıcak, rahat odalarıyla yıl boyunca eşit derecede misafirperverdir. Ayrıca "Chelsea'nin en rahat sandalyeleri" ile övünüyorlar. Cesur bir iddia! Bunu test etmek ister misin? Raflardan antika kitaplardan birini alın ve yerleşin...

