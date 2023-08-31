Yeşil Çizik Zeytin, Ezine Peyniri ve Maraş Tarhanası AB tarafından artık coğrafi işaretli!

Geçtiğimiz günlerde Ayaş Domatesi'nin inceleme süreçlerini tamamlayarak AB Resmi Gazetesinde yayımlandığını duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği’nde tescil yolunda olan üç coğrafi işaretin daha müjdesini verdi!

Bakan Kacır; Maraş Tarhanası, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Ezine Peyniri için Avrupa Birliğine yapılan coğrafi işaret başvurularının inceleme süreçlerinin tamamlanarak yayımlandığı bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği coğrafi işaret başvurularının mevzuat gereği üreticiler tarafından doğrudan yapılabildiği gibi TÜRKPATENT aracılığıyla da gerçekleştirilebildiğini ifade eden Kacır, TÜRKPATENT 2023 yılında Ezine Peynirinin de aralarında yer aldığı 12 ürün için AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yaptı. TÜRKPATENT başvurularını diğer başvurularla kıyasladığımızda daha hızlı sonuçlar aldığımızı görüyoruz. Ulusal başvuru sahiplerini, Avrupa Birliği tescilinde gerekli hazırlıkları eksiksiz bir şekilde tamamlamak üzere TÜRKPATENT’ten teknik destek almaya davet ediyorum. Uluslararası düzeyde tescil edilen coğrafi işaretli ürün sayımızın artması yerel ve kültürel mirasımızın tüm dünyaya tanıtılması ve üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önem arz ediyor.” dedi.

Avrupa Birliği nezdinde mevcut durumda 13 tescilli coğrafi işaretimizin yanı sıra ilan aşamasında 5 ve inceleme aşamasında 39 coğrafi işaret başvurumuzun bulunduğunu belirten Kacır, “Tarihi ve kültürel mirasımızı coğrafi işaret tescilleriyle taçlandıran Balıkesir, Çanakkale ve Kahramanmaraş illerimizi tebrik ediyor ve üretime değer katacak tescillerin çoğalmasını temenni ediyorum.” dedi.

AB Komisyonu tarafından başvuruları uygun bulunan coğrafi işaretler, AB Resmi Gazetesi’nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil ediliyor. Bugün itiraz süresi sona erecek olan Milas Yağlı Zeytininin önümüzdeki günlerde; Ayaş Domatesi, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, Ezine Peyniri ve Maraş Tarhanasının ise Kasım ayında tescilinin gerçekleşmesi bekleniyor.