Bursa’da Şubat Ayı Sanatla Dolu Geçecek!

Yeşil şehir Bursa, Şubat 2025 boyunca birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tiyatro, konser, sergi, çocuk etkinlikleri ve daha birçok kültür-sanat aktivitesi, sanatseverleri bekliyor.

Eğer siz de “Bu ay Bursa’da ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, Şubat 2025 etkinlik takvimi tam size göre! Şehrin dört bir yanında gerçekleşecek etkinlikler, hem yetişkinler hem de çocuklar için keyifli ve dolu dolu bir program sunuyor.

Tiyatrolar, ünlü sanatçıların sahne alacağı konserler, sergiler ve özel gösterimler ile Bursa’da sanat rüzgarları esecek. Kültür ve sanat dolu bu özel ayda, siz de kendinize uygun etkinlikleri seçerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz!





Bursa Şubat Ayı Konserleri

Sagopa Kajmer

Türkçe rap müziğin efsane ismi Sagopa Kajmer, sevilen şarkıları ve etkileyici sahnesiyle 9 Şubat akşamı Bursalı sevenleriyle buluşuyor. Kaçırılmayacak bir performansa tanık olmak için yerinizi alın!

Yer: Club Inferno Bursa

Tarih: 9 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Evgeny Grinko

Evgeny Grinko, Sevgililer Günü’ne özel büyüleyici bir konserle Bursa’da! Piyanonun zarif melodileriyle duygusal bir yolculuğa çıkarken, aşkın en saf halini hissetmek isteyenlere unutulmaz bir akşam vaat eden bu özel gecede, Grinko’nun eşsiz müziğiyle Sevgililer Günü’nü bambaşka bir boyutta deneyimleyeceksiniz.

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Bengü

Bengü, 15 Şubat akşamı, unutulmaz şarkıları ve enerjik performansıyla Bursa Jolly Joker sahnesinde! Pop müziğin en sevilen seslerinden Bengü’nün sahnedeki tutkulu enerjisini kaçırmayın, bu özel akşamda müzik dolu bir yolculuğa çıkın!

Yer: Jolly Joker Bursa

Tarih: 15 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Hadise

Hadise, 17 Şubat akşamı muazzam bir konserle Bursalı sevenleriyle buluşuyor. Enerjik sahne performansı ve güçlü sesiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak olan Hadise, sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratacak. Bu ritim dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 17 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Teoman

Teoman, 19 Şubat akşamı Bursa Merinos AKKM Osmangazi Salonu’nda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?” ve “İstanbul’da Sonbahar” gibi unutulmaz eserlerinin yanı sıra sevilen hitlerinden oluşan zengin repertuarı ve güçlü sahne enerjisiyle dinleyicilere hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sunacak.

Yer: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

Tarih: 19 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Emir Can İğrek

Kendine has tarzı ve içten şarkı sözleriyle kalplere dokunan Emir Can İğrek, en sevilen parçalarıyla Bursalı müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser, müziğin büyülü atmosferinde anılara dönüşecek bir deneyim sunuyor. Emir Can İğrek’in etkileyici performansını kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Bursa

Tarih: 21 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Fatma Turgut

Fatma Turgut, 21 Şubat akşamı Bursalı müzikseverlerle buluşuyor. Enerjik sahne performansları ve etkileyici vokaliyle tanınan Fatma Turgut, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel konseri kaçırmayın!

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 21 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Göksel

Göksel, Bayhan Müzik organizasyonuyla 22 Şubat Perşembe akşamı Bursalı müzikseverlerle buluşuyor! Türk pop müziğinin güçlü sesi, hit parçalarının yanı sıra sevilen proje albümlerinden şarkılarla dolu özel repertuarı ve sürprizleriyle unutulmaz bir konser için sahnede olacak.

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 22 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Pinhani

Türk alternatif müziğinin sevilen grubu Pinhani, Bursalı dinleyicilerini unutulmaz bir geceye davet ediyor. ‘Dünyadan Uzak,’ ‘Hele Bi Gel’ ve ‘Ne Güzel Güldün’ gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla sahne alacak grup, samimi ve enerjik performanslarıyla hayranlarına müzik dolu anlar yaşatacak.

Yer: Milyon Performance Hall Bursa

Tarih: 23 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Simge Akustik

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge, 28 Şubat Cuma akşamı akustik performansıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor! Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel gece, Simge’nin en sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlara sahne olacak. Akustik tınılar eşliğinde, müziğin büyüsüne kapılmak için bu benzersiz akşamı kaçırmayın!

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Bursa Şubat Ayı Tiyatroları

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin ünlü eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, bu sezon ilk kez Türkiye’de tiyatro sahnesine taşınıyor! İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi’nde, dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot ve birbirinden farklı yolcular yer alırken, bir cinayet geceyi karıştırır. Vahşi bir cinayet işlenmiş, kurbanın arkasında gizemli sırlar ve bolca kanıt bulunmaktadır. Poirot, zamanla yarışarak, trenin kara saplanıp mahsur kalmasından sonra katili bulmak için zorlu bir mücadele verir.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 4 – 5 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Küçük Balkon

Küçük Balkon, yarım kalmış bir tadilatın ortasında buluşan üç kişinin, geçmişin yüklerini ve aile bağlarını sorguladığı bir hesaplaşmayı sahneye taşıyor. Başta bir ilişki hikayesi gibi başlayan oyun, ablanın aniden eve gelişiyle abla-kardeş arasında derin bir yüzleşmeye dönüşüyor. Annenin hastalığıyla yarım kalan tadilat, onların anneleriyle çözemedikleri meseleleri de gün yüzüne çıkarıyor. Mizahla yoğrulmuş bu psikanalitik yolculuk, seyirciyi hem kahkahalarla güldürüyor hem de duygusal derinlikleriyle sarsıyor.

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Kötü Bir Gün

Psikolog Erdem ve apartman görevlisi Yakup’un arasındaki gerilim, toplumsal konular ve birey-toplum ilişkisini derinlemesine sorgulayan etkileyici bir yolculuğa dönüşüyor. Gürgen Öz ve Aşkın Şenol’un performanslarıyla zenginleşen bu oyun, heyecan dolu anlarla dolup taşarken, izleyenleri her an yeni bir bulmacayla karşı karşıya bırakıyor.

Yer: DasDas Bursa

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 9 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Erkek Aklı Oksimoron

“Erkek Aklı Oksimoron”, kadın-erkek ilişkisindeki çelişkiler ve zıtlıkları merkezine alarak, varoluşun ve denge arayışının komik ve duygusal hikayesini sunuyor. Semih’in beynindeki karşıt güçlerin çatışması, izleyicilere ilişki dinamiklerini sorgulatan bir yolculuk vaat ediyor. Oyunun akıl dolu ve eğlenceli anlatımı, günlük yaşamın karmaşasına dair çarpıcı ve eğlenceli bir bakış açısı sunuyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Ağaçlar Ayakta Ölür

Casona’nın yazdığı bu derinlemesine dokunmuş oyun, kayıpların, yalanların ve bağların kırılganlığını sorguluyor. Bir ailenin torunuyla yeniden bağ kurma çabası, gerçek ile yalan arasında sıkışan bir dünyanın dramatik yansımasıdır. Büyükanne, bir yalanın içinde yaşamayı kabul ederken, gerçek torununun ortaya çıkması, her şeyin altüst olmasına yol açacaktır.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikayesi izleyiciyi derin bir içsel yolculuğa davet ederken, oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: DasDas Bursa

Tarih: 16 Şubat 2025, 17:00

Bilet: Biletinial

Herkes Kocama Benziyor

Pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten’in hikayesi, terk edilmişliğin, kederin ve isyanın bir araya geldiği, yoğun bir içsel yolculuğu anlatıyor. Kendisini hem geçmişin hem de öfkenin gölgesinde kaybolmuş bulan Ayten, bir yandan yaşadığı dünyayı sorgularken, bir yandan da varlık mücadelesi veriyor. Tuvaletin buzlu camı gibi kırılan öfkesinin ardında, kendini bulma ve geçmişiyle barışma çabası yatıyor. “Öfkenin Sesi”, bir kadının sesini duymak, içsel dünyasına bir yolculuk yapmak isteyen herkese güçlü bir anlatı sunuyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 16 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Tatavlada Son Dans

Tatavlada Son Dans, geçmişle bugünün kesiştiği bir hikayeyi sahneye taşıyor. Eleni ve Gül’ün, 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan bir evde bellekle oynadığı oyunlar, izleyiciyi hüzün ve umut arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Rembetiko ezgileriyle süslenen bu dokunaklı anlatı, unutmak ve hatırlamak arasındaki ince çizgide geziniyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Nilgün Belgün Aşk ve Komedi

Nilgün Belgün’ün hayat hikayesinden esinlenen “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi”, müzik ve dans eşliğinde sahnelenmeye devam ediyor. Sanatçının içtenlikle anlattığı anılar, kahkahalar ve hüzün dolu anlarla harmanlanarak seyircilerle buluşuyor. Belgün’ün büyük ilgi gören kitabı “İçimdeki Kadın Aşk ve Komedi”den uyarlanan bu gösteri, izleyicilere keyifli ve duygu dolu bir akşam vadediyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 19 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Kutsal

Yeni anne olan Nina, uykusuzluk, kaygı ve sevgi arasında sıkışmışken, bir gece için bebeğinden uzak kalma fırsatı bulur. Ancak, bu kısa süreli ayrılık, beklediği gibi huzurlu geçmez. Kaygılarıyla yüzleşen Nina, bir telefonla hayatının en büyük sınavına adım atar. Annelik ve çocukluk, nesiller arası öğretilerle harmanlanarak, Nina’nın içsel dönüşümünü gözler önüne serer. Kutsal, sadece annelikle ilgili değil, tüm insanlık halleriyle bağ kurarak izleyiciye derin bir etki bırakıyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 20 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Loop

Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki belirsizliği sorgulayan Umut, içsel yolculuğunda kendi gerçekliğini hatırlamaya çalışırken, etrafındaki dünyanın akışını durdurmanın yollarını arar. Kendi zihin sağlığının “düzeltilmesi gereken bir şey” olarak görülmesinin tuzaklarını fark eden Umut, izleyicilere derin bir düşünsel deneyim sunuyor. Bu etkileyici performans, belirsizlik ve içsel kopukluk temalarıyla izleyicileri düşündürmeye davet ediyor.

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Barda

Serdar Akar’ın kült filmi Barda, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde sahnede hayat buluyor. Şiddetin bireysel ve toplumsal boyutlarını sorgulayan oyun, insanın karanlık yanlarını cesurca ortaya koyuyor. Toplumsal şiddetin kökenlerine inen bu etkileyici yapım, izleyiciye derinlemesine bir yüzleşme fırsatı sunuyor.

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 26 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

GURUR VE ÖNYARGI* (*gibi bir şey)

Jane Austen’ın ölümsüz eseri Pride and Prejudice, Isobel McArthur’un cesur ve mizahi dokunuşuyla sahneye taşınıyor! *Gurur ve Önyargı (gibi bir şey), aşk, skandal ve dedikodu dolu hikayesini bu kez hizmetçilerin gözünden anlatıyor. Kahkaha, müzik ve sürprizlerle dolu bu benzersiz uyarlamayı kaçırmayın!

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 27 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve iki kişilik bir oyun olarak sahneye uyarlanan “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”, kadın ve erkek ilişkilerinin başlangıcından sona kadar uzanan sürecini eğlenceli bir dille ele alıyor. Günümüz ilişkilerinden kesitlerle herkesin kendinden bir parça bulabileceği bu komedi, mizahi tespitleriyle kahkahalar eşliğinde düşündürüyor. İlişkilerin evrimi ve trajikomik dinamiklerini gözler önüne seren bu keyifli oyun, izleyenlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 27 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 28 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Bursa Şubat Ayı Stand-Up Gösterileri

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

İlker Gümüşoluk

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın!



Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 12 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Seda Yüz

Seda Yüz, hayata mizahi bir pencereden bakan tek kişilik stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor. Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük yaşamın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlar yaşatarak dertlere neşeli bir dokunuş katıyor. Eğlence dolu bu keyifli gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Meksika Açmazı

Türkiye’nin en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın sahne performanslarıyla artık sahnede! Podcast’in eğlenceli dünyasını sahneye taşıyan bu gösteri, izleyicilerine kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Yer: Merinos Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Kaan Sekban

Plaza hayatından cast ajanslarına, dünyanın en saçma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? 10 yıl boyunca kurumsal hayatta plaza insanı olarak çalışan ve ardından yurt dışında oyunculuk eğitimi alarak beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı gösterileri bir adım öteye taşıyarak, plaza hayatından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar her şeyi kendine has üslubuyla sahneye koyuyor.

Yer: DasDas Bursa

Tarih: 26 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Bursa Şubat Ayı Çocuk Etkinlikleri

Alice Harikalar Diyarında

Alice’in büyüleyici macerasına Harikalar Diyarı’nda ortak olmaya ne dersiniz? Çocuklar, Çılgın Şapkacı ve Sırıtan Kedi ile eğlenceli bir yolculuğa çıkarken Kırmızı Kraliçe’nin bilmecelerine cevap bulmaya çalışacak. Renkli karakterler, komik diyaloglar ve sürükleyici sahnelerle dolu bu tiyatro oyunu, minik izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Hayal gücünüzü harekete geçirecek bu serüvende yerinizi alın!

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 8 Şubat 2025, 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00

Bilet: Biletinial

Pinokyo

Kuklacı Gepetto, yalnızlıktan kurtulmak için içten bir dilekte bulunur ve Mavi Peri bu dileği gerçek kılar. Yonttuğu kuklası Pinokyo sabah hayata gözlerini açar, ancak gerçek bir insan olabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkar. Tilki, Kedi, Arlecchino ve cırcır böceği Jim ile karşılaşan Pinokyo, iyilik, dürüstlük ve sevgi gibi değerleri keşfeder.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 8 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Oz Büyücüsü

Oz Büyücüsü, hayallerle dolu bir yolculuğa davet ediyor! Kansas’tan Zümrüt Şehir’e uzanan bu serüvende, Dorothy; cesaret arayan Aslan, kalp isteyen Teneke Adam ve beyin peşindeki Korkuluk ile karşılaşıyor. Dostluk, cesaret ve hayal gücünün gücünü keşfederken, herkesin içinde saklı olan büyülü yetenekler ortaya çıkıyor. Unutulmaz karakterler, renkli sahneler ve güçlü bir hikaye ile Oz Büyücüsü, hayallerinizin peşinden gitme cesaretini yeniden hatırlatacak!

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 9 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Bubilet

İnsancıklar

İnsancıklar, dünyayı keşfetmek isteyen iki karakterin belirsiz bir treni beklerken geçirdikleri zamanı anlatan dokunaklı bir öykü. Umut dolu bu bekleyiş, onları dünyadaki insanları merak etmeye iter. Peki, bu bekleyişin sonu nasıl olacak? “Beklemek yolculuğun ta kendisi, umut ise yolculuğun bir parçasıdır.” Antoine de Saint-Exupéry’nin ünlü “Küçük Prens” adlı hikayesinden uyarlanan bu eser, minik izleyicilere hayatın anlamını ve sabrın gücünü keşfetme fırsatı sunuyor.

Yer: Bursa Aspera Sahne

Tarih: 15 Şubat 2025, 14:00 – 15:30

Bilet: Biletinial

Star Paws

Shelly, Telly, Alby ve Rudy, sıradan hayatlar süren dört yakın arkadaştır. Bir gün Kral Bob’un yardıma ihtiyacı olduğunu fark ederler ve bu çağrıya kayıtsız kalamazlar. Kendilerine büyük bir sorumluluk yükleyen bu sevimli dostlar, arkadaşlık, yardımlaşma ve özgüven gibi değerleri keşfederken minik izleyicilere de bu önemli kavramları öğretir. Eğlenceli ve farkındalık dolu bu macerada, Star Paws’ın parlayan yıldızlarının doğuşuna tanık olacaksınız!

Yer: Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi

Tarih: 16 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Rüya Takımı Müzikali

Kitaplarla pek arası olmayan Berna, “Rüya Takımı” kitabını okurken kendini bir anda Kelebek Bella olarak bulur ve fantastik bir dünyaya adım atar. Bella, Panda Boby, Kaplan Alex ve Sincap Marko ile unutulmaz bir dostluk kurarak, festival ve eğlencenin tam ortasında heyecan dolu bir maceraya çıkar.

Yer: Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezi

Tarih: 16 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Bubilet

Magic Goldman Sihirbaz Gösterisi

Sihirli bir dünyaya adım atmaya hazır olun! 45 yıllık ustalığıyla “Altın Çocuk” unvanını kazanan Magic Goldman, çocukları büyülü bir deneyimle buluşturuyor. Gösterilerde çocuklar, sadece seyirci değil, aktif birer katılımcı olacak ve eğlenceli bir şekilde hayal güçlerini keşfedecekler. Unutulmaz bir gün için Magic Goldman ile sihrin büyüsüne kapılın!

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 16 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Gulliver’in Gezileri

“Gulliver’in Gezileri” adlı çocuk tiyatrosu, izleyicilerini heyecan dolu bir maceraya davet ediyor. Gulliver, sevgilisi Sofia’yı kurtarmak için çıktığı yolculukta devlerle ve cücelerle karşılaşıyor, absürd olaylarla dolu bu dünyada izleyiciler kahkahalarla eğleniyor. Bu renkli ve neşeli oyun, çocuklara cesaret, sevgi ve dostluk gibi önemli değerleri öğretirken, sürprizlerle dolu bir deneyim sunuyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 22 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Büyülü Orman ve Altın Havuç

Rubi ve Robi’nin büyülü ormanda Sir Tavşan’ın peşinden atıldıkları macera, çocuklara dostluk, sevgi ve fedakarlık üzerine eğlenceli bir hikaye sunuyor. Baloncuk şelalesi ve kar fırtınası gibi büyülü engellerle dolu bu yolculuk, küçük izleyicilere unutulmaz bir serüven yaşatırken aile olmanın değerini vurguluyor. Eğlence, heyecan ve duygusal anlarla dolu bu büyülü tiyatro oyununu sakın kaçırmayın!

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 22 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Ceviz Adam Müzikali

Youtube’de izlenme rekorları kırarak 400 milyondan fazla kişi tarafından dinlenen, 7’den 70’e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam, tiyatro sahnesinde miniklerle buluşuyor. Ceviz Adam’ın bu müzik dolu macerasında siz de yerinizi alın!

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 22 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Uğur Böceği ile Kara Kedi

Uğur Böceği ve Kara Kedi, bu kez ormanın derinliklerinde heyecan dolu bir maceraya atılıyor! Marinette ve Adrien’in sihirli dönüşümleriyle hayat bulan kahramanlarımız, zorlu engelleri aşarken cesaretin, dostluğun ve dayanışmanın gücünü keşfedecekler. Renkli sahne tasarımları, eğlenceli şarkılar ve büyüleyici kostümlerle dolu bu macera, hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 27 Şubat 2025, 18:00

Bilet: Biletinial

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni

Yılmaz Erdoğan’ın 1993’te yazdığı ve büyük bir yankı uyandıran Kadınlık Bizde Kalsın, 31 yıl sonra Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni adıyla sahnelere geri dönüyor. Yasemin Yalçın, kadın cinayetleri, şiddet ve istismarın önüne geçilemeyen yıllarda, daha özgür ve eşit bir gelecek için yeniden seyirciyle buluşuyor. “Biz kadınlar, artık hiçbirinizin bizi sevmesini istemiyoruz… Siz insan gibi sevmeyi öğreninceye kadar…”

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 5 Mart 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Anlatanadam

Rabarba’nın neşesi, Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle sahnede! Kendine has üslubu ve keskin mizahıyla, iki perde boyunca izleyenleri birbirinden komik hikayeler ve tespitlerle güldürmeye hazır. Bu unutulmaz gösteriyi kaçırmayın, kahkaha dolu bir akşamın keyfini çıkarın!

Yer: Podyum Sanat Mahal

Tarih: 7 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Gökhan Ünver

Sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı bırakan Gökhan Ünver, sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zor yanları ve ebeveynlik gibi konuları açık yüreklilikle sahneye taşıyor. Ünver, her yönüyle mizahını konuşturduğu bu gösteride, izleyicilerini samimi ve eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: DasDas Bursa

Tarih: 9 – 20 Mart 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Ziyaretçi

Eric-Emmanuel Schmitt’in kaleminden çıkan Ziyaretçi, Freud’un zihninde yankılanan ahlaki ve varoluşsal sorularla dolu, etkileyici bir hikaye sunuyor. II. Dünya Savaşı’nın karanlık günlerinde geçen bu çarpıcı oyun, inanç, direniş ve insanlık gibi derin çatışmaları ele alırken izleyiciyi esrarengiz bir ziyaretçinin kimliği ve niyetiyle baş başa bırakıyor. Berfin Zenderlioğlu’nun yönetimindeki bu büyüleyici yapım, insan ruhunun en kırılgan noktalarına dokunmaya hazırlanıyor.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 18 Mart 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 22 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Cem Adrian

Müzikte sınırları aşarak kendine özgü bir tarz yaratan Cem Adrian, 5 Nisan akşamı Bursalı dinleyicileriyle buluşuyor! Güçlü sesi ve benzersiz yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Cem Adrian, bu özel konserde sevilen şarkılarını seslendirecek. Müzikal yeteneği ve özgün tarzıyla unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanan şarkıcı, bu konserle müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 5 Nisan 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Aşk Listesi

Oktay ve Kenan’ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir hediye ile karşı karşıya kaldıkları bu hikaye, hayalinizdeki aşkı tarif etmenin ne kadar zor olduğunu sorguluyor. Kenan’ın yazdığı on özellik, Melis’i kapısına getirecek ve aşk, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu komedi dolu yolculukta, siz de ruh eşinizi keşfedin!

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 8 Nisan 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla 11 Nisan akşamı Bursalı hayranlarıyla buluşuyor! Türk pop müziğinin sevilen ismi, en özel hitlerinden son projelerine uzanan zengin bir repertuvarla sahnede olacak. Unutulmaz bir akşam için bu müzik ziyafetini kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Bursa

Tarih: 11 Nisan 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Levent Yüksel

Türk pop müziğinin güçlü sesi Levent Yüksel, Bursalı müzikseverlerle buluşuyor. Duygu yüklü şarkıları ve enerjik sahne performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanan sanatçı, 12 Nisan akşamı hit parçaları ve sevilen repertuvarıyla hayranlarını mest edecek. Bu özel müzik şölenini kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Bursa

Tarih: 12 Nisan 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Pembe Pırlantalar

Serkan Üstüner’in yönettiği, Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün’ün Türkçeye çevirdiği iki perdelik komedi Pembe Pırlantalar, izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor. Kadınlarla ilişkilerinde acemi bir kuyumcu ve çapkın ortağının, isimlerden arabalara kadar uzanan karışıklıklarla dolu maceraları, eğlenceli bir karmaşaya dönüşüyor. Bu keyifli hikayeye tanık olmaya hazır olun!

Yer: BAOB Sahne

Tarih: 24 Nisan 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

The Imperial Russian Ballet Company / Swan Lake – Kuğu Gölü Balesi

Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Çaykovski’nin büyüleyici başyapıtı Kuğu Gölü ile ilk kez Türkiye izleyicisiyle buluşuyor. Aşk, ihanet ve dönüşüm temalarını masalsı bir atmosferde işleyen bu klasik eser, Gediminas Taranda’nın sanat yönetiminde büyüleyici koreografi, zarif kostümler ve ölümsüz müzik eşliğinde sahneleniyor. Kuğu Gölü, her yaştan izleyiciye unutulmaz bir bale deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Yer: Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Haziran 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Yaşar

Yaşar, 2 Mayıs akşamı Jolly Joker Bursa’da unutulmaz bir konser deneyimi sunmak için sahnede! Efsanevi şarkıları ve güçlü sahne performansıyla müzikseverleri büyüleyecek bu özel gecede yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Yer: Jolly Joker Bursa

Tarih: 2 Mayıs 2025, 22:30

Bilet: Bubilet