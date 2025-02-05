İstanbul’da Sanat Dolu Bir Şubat! İşte Kaçırılmayacak Etkinlikler

İstanbul, Şubat 2025 boyunca tiyatrodan konserlere, sergilerden atölyelere kadar birçok kültür-sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak. Sanatseverler, bu ay şehrin dört bir yanında gerçekleşecek etkinliklerle dolu dolu bir ay geçirecek.

Eğer “Bu ay ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, sizin için seçtiğimiz Şubat ayının öne çıkan etkinliklerini kaçırmayın...





İstanbul Şubat Ayı Konserleri

Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla İstanbullu sevenleriyle buluşuyor. Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserleriyle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Tarih: 5 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla İstanbul’da hayranlarıyla buluşuyor! Türk pop müziğinin sevilen ismi, en özel hitlerinden son projelerine uzanan zengin bir repertuvarla sahnede olacak. Unutulmaz bir akşam için bu müzik ziyafetini kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Tarih: 7 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı, 7 Şubat’ta Hayal Kahvesi Aqua Florya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor! Hit şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanan sanatçı, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 7 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bilet

Didem Özek





Berlin’den Türk şehir pop sahnesine taze bir soluk getiren Didem Özek, 7 Şubat’ta touché by N Kolay sahnesinde. Çok kültürlü köklerinden ilham alarak çağdaş pop ile geleneksel Türk müziğini ustaca harmanlayan Didem, duygulu sesi ve derin şarkı sözleriyle müzikseverlere büyülü bir gece yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Evrencan Gündüz

Evrencan Gündüz, enerjik sahne performansı ve eşsiz yorumuyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Blues, rock ve Anadolu ezgilerini harmanlayan Gündüz, etkileyici vokali ve doğaçlamalarıyla sahnede büyülüyor. Bu müzik şölenine tanık olmak için yerinizi alın!

Yer: Blind İstanbul

Tarih: 8 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Solanch De La Rosa

Latin, pop ve R&B türlerini kendine özgü bir yorumla birleştiren Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, 12 Şubat’ta touché’de sahne alıyor! Yalın ile yaptığı işbirlikleriyle tanınan ve İstanbul’da 9 yıldır sahne alan Solanch, popüler şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ve dans deneyimi sunacak. Enerjik performansıyla geceyi renklendirecek bu konseri kaçırmayın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 12 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Aşkın Nur Yengi

Türk pop müziğinin unutulmaz sesi Aşkın Nur Yengi, zamana meydan okuyan şarkılarıyla bir kez daha sahnede. Her biri hafızalara kazınan eserleriyle gönüllerde taht kuran sanatçı, dinleyicilerine nostalji ve duygu dolu bir müzik şöleni sunmaya hazırlanıyor.

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 13 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Arc de Soleil

Daniel Kadawatha, büyüleyici müzik projesiyle İstanbul’a geliyor! Çocukluk hayallerinden ilham alan ve vintage esintilerle şekillenen özgün ritimleriyle Kadawatha, dinleyicileri hem tanıdık hem de taze bir müzikal yolculuğa davet ediyor. La Mirage Tour kapsamında gerçekleşecek bu özel gece, groove dolu bir atmosfer vadediyor.

Yer: Salon İKSV

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Evgeny Grinko Sevgililer Günü Özel Konseri

Evgeny Grinko, 13 Şubat akşamı Sevgililer Günü Özel Konseri’nde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde romantizmin en zarif halini sunuyor. Piyanonun büyülü notalarında kaybolacağınız, unutulmaz bir müzik gecesi için yerinizi ayırtın. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Can Ozan

Can Ozan, Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak için 14 Şubat akşamı Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sahne alıyor. Melodilerin en romantik halleriyle dolu bu özel gece, sevdiğinizle paylaşacağınız eşsiz anlara dönüşecek. Aşkın ve müziğin büyüsüne davetlisiniz!

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 14 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Hande Yener

Hande Yener, 14 Şubat akşamı Jolly Joker sahnesinde muazzam bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Sahneye çıktığı her an enerjisiyle büyüleyen sanatçı, pop müziğin en sevilen hitlerini İstanbullu sevenleriyle birlikte seslendirecek. Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 14 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Büyük Ev Ablukada

Alternatif müziğin sevilen grubu Büyük Ev Ablukada, 14 Şubat akşamı JJ Arena sahnesinde unutulmaz bir performansla sizlerle! Bu özel gecede yerinizi şimdiden ayırtın.

Yer: JJ Arena

Tarih: 14 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Sıla

Sıla, 14 Şubat’ta Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda en sevilen şarkılarını seslendirmek için sahnede! Duygusal anlarla dolu, büyüleyici bir konser deneyimi için yerinizi alın. Bu özel gecede, müzik ve aşkın büyüsüne kapılmaya hazır olun!

Yer: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Tarih: 14 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Mabel Matiz ‘360’

Mabel Matiz’in eşsiz sesi ve 360 derece sahne şovuyla müziğin büyüsüne kapılmaya hazır olun! Atlantis Yapım organizasyonuyla 14-15 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 14-15 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Pera Palace’ta Aşk

Opera İstanbul’un büyüleyici solistleri, Pera Palace’ta Aşk konseriyle Grand Pera Balo Salonu’nda izleyicilerle buluşuyor. Mozart’tan Puccini’ye, Lehar’dan Bernstein’a uzanan zengin bir repertuvarla aşkın melodilerini sahneye taşıyan bu özel etkinlik, klasik müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Pera Palace Hotel

Tarih: 15 Şubat 2025, 11:00

Bilet: Passo

Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” ile sahnede! Gazino konseptiyle komediyi harmanlayarak eğlenceyi zirveye taşıyan Demirer, geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikayeleriyle seyirciyi unutulmaz bir müzik ve komedi yolculuğuna çıkarıyor. Türk sanat müziğinden pop müziğe, arabeskten türkülere kadar geniş bir yelpazede şarkılarla, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrasıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Passo

Sagopa Kajmer

Türkçe rap müziğin efsane ismi Sagopa Kajmer, sevilen şarkıları ve etkileyici sahnesiyle Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sevenleriyle buluşuyor. Kaçırılmayacak bir performansa tanık olmak için yerinizi alın!

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Tarih: 16 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Biletix

OneRepublic

Dünyaca ünlü müzik grubu OneRepublic, “Artificial Paradise” turnesi kapsamında 18 Şubat akşamı Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşuyor! “Apologize,” “Counting Stars,” ve “I Ain’t Worried” gibi hitleriyle global müzik sahnesinin vazgeçilmez isimlerinden birine dönüşen grup, yeni albümleri ve enerjik performanslarıyla da unutulmaz bir geceye imza atacak.

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 18 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Mireille Mathieu

Fransız chanson müziğinin efsanevi sesi Mireille Mathieu, 20 Şubat’ akşamı İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. “60. Anniversary” turnesi kapsamında sahne alacak olan Mathieu, “La Paloma Adieu” ve “Une Histoire d’Amour” gibi unutulmaz şarkılarıyla izleyicilere büyüleyici bir gece yaşatacak. Güçlü vokali ve zarif sahne duruşuyla milyonları etkileyen sanatçı, İstanbul’daki konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 20 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Geleceğe Dönüş

Sinemanın ikonik yapıtlarından Geleceğe Dönüş (Back to the Future), 40. yılını canlı orkestra eşliğinde unutulmaz bir deneyimle kutluyor! Marty McFly ve Doc Brown’ın zamanda yaptıkları macera dolu yolculuğu, Alan Silvestri’nin büyüleyici müzikleriyle dev perdede yeniden yaşamak için Volkswagen Arena’da yerinizi alın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

We Remember J Dilla

Polonya’nın caz sahnesine yeni bir soluk getiren Błoto, ilk kez İstanbul’da! Doğaçlamalarıyla dikkat çeken grup, Avrupa cazını sert hip-hop ritimleri ve güçlü baslarla harmanlıyor. J Dilla’ya adanan “We Remember J Dilla” projesiyle Salon’a konuk olacak Błoto, dinleyicilere radikal bir caz füzyon deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Yer: Salon İKSV

Tarih: 21 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Edis

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, 22 Şubat akşamı Volkswagen Arena’da unutulmaz bir konser için sahneye çıkacak! Hit şarkıları ve özel sahne şovlarıyla müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunacak Edis’in enerjik performansıyla bu geceyi kaçırmayın!

Yer: Volkswagen Arena

Tarih: 22 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Biletix

Melike Şahin

Melike Şahin, 23 Şubat akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alıyor. En sevilen şarkıları ve büyüleyici sahne performansıyla unutulmaz bir geceye hazır olun!

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Duman

Duman, yıllardır Türk rock müziğine damgasını vuran şarkıları ve unutulmaz performanslarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Grubun kendine has tarzı ve sahne enerjisiyle, her konseri bir efsaneye dönüşüyor. Bu özel gecede, Duman’ın güçlü sahne performansı ve etkileyici müziğiyle dolu bir akşam sizi bekliyor.

Yer: Jolly Joker Atakent Tema

Tarih: 26 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

TNK

27 Şubat akşamı, Holly Stone Beyoğlu’nda unutulmaz bir müzik deneyimine davetlisiniz! Aden’in enerjik performansı ile başlayacak gece, TNK’nin duygusal şarkıları ve etkileyici sahne şovuyla devam edecek. Ritmi yükselten açılış, geceye damgasını vuracak atmosferi hazırlayacak. Bu özel akşamı kaçırmayın!

Yer: Holly Stone Beyoğlu

Tarih: 27 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Bubilet

Best Of Nükhet Duru

“Best Of Nükhet Duru” konseri, Türk müziğinin güçlü ve zarif sesi Nükhet Duru’yu dinleyicileriyle buluşturuyor. Duru, kariyerine damgasını vuran en güzel şarkılarını, unutulmaz yorumlarıyla sahneye taşıyor. Her bir parçasında, yıllara meydan okuyan sesi ve duygusal ifadesiyle müzikseverlere eşsiz bir gece yaşatacak olan bu konser, Nükhet Duru’nun müziğiyle yeniden hayat bulacak.

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 27 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Simge Akustik

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Simge, 28 Şubat Cuma akşamı akustik performansıyla Bostancı Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluşuyor! Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek bu özel gece, Simge’nin en sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlara sahne olacak. Akustik tınılar eşliğinde, müziğin büyüsüne kapılmak için bu benzersiz akşamı kaçırmayın!

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 28 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Bengü

Bengü, 28 Şubat akşamı Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde, unutulmaz şarkıları ve enerjik performansıyla dinleyicilerine büyüleyici bir gece sunuyor. Pop müziğin en sevilen seslerinden Bengü’nün sahnedeki tutkulu enerjisini kaçırmayın, bu özel akşamda müzik dolu bir yolculuğa çıkın!

Yer: Jolly Joker Vadistanbul

Tarih: 28 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Adamlar

Adamlar, özgün sözleri ve janrlar arasında gezinen sıra dışı müziğiyle 28 Şubat’ta Turkcell Sahnesi’nde! Rock’n Roll, Blues, Hip-Hop ve daha fazlasını harmanlayan grup, son albümleri Harekete Kimse Mani Olamaz Part II ile dinleyicilerini yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 28 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Şubat Ayı Tiyatroları

Aydınlıkevler

Zemheri soğuklarına ve yokluğa direnerek hayatta kalmaya çalışan bir ailenin mücadelesi, babaannenin Amerika’ya karşı verdiği direnişle birleşiyor! Bu trajikomik hikaye, yaşamın güçlükleriyle yüzleşirken, umut, dayanışma ve aile bağlarının gücünü sahneye taşıyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu

Tarih: 5 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Ağaçlar Ayakta Ölür

Casona’nın yazdığı bu derinlemesine dokunmuş oyun, kayıpların, yalanların ve bağların kırılganlığını sorguluyor. Bir ailenin torunuyla yeniden bağ kurma çabası, gerçek ile yalan arasında sıkışan bir dünyanın dramatik yansımasıdır. Büyükanne, bir yalanın içinde yaşamayı kabul ederken, gerçek torununun ortaya çıkması, her şeyin altüst olmasına yol açacaktır.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Karanlık Şarkılar

Karanlık Şarkılar, sevgi, bağımlılık ve hafıza etrafında örülen etkileyici bir hikaye sunuyor. Adsız Alkolikler toplantısında yolları kesişen iki hassas ruhun tutkulu aşkını anlatan oyun, bağımlılığın yıkıcı etkilerini cesurca ele alıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Sette Cinayet

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, yeni interaktif oyunu Sette Cinayet ile izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor! Gizemli bir cinayetin işlendiği film setinde, başrol oyuncusu Arya Sönmez’in ani ölümüyle kaos başlar. Çekimlerin durmaması için yeraltı dünyasının temizlikçisi Barbaros çağrılır ve cinayeti çözmekle görevlendirilir. Barbaros’un keskin zekası, kozmik enerji takıntısı ve sinema dünyasının egolu karakterleriyle yaşadığı absürt çatışmalar, oyunu hem komik hem de gerilim dolu bir hale getiriyor. Selin Atasoy’un yazdığı, Okan Bayülgen’in yönettiği bu sürükleyici oyun, polisiye tutkunlarını bekliyor!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Mercaniye Çok Yaşa

“Mercaniye Çok Yaşa!”, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen mizahi bir oyunla izleyiciyi zaman tüneline davet ediyor. Neşeli şarkılar, eski dönem tınıları ve ibretlik karakterlerle süslenen bu eser, köhne bir savaş gemisi olan Mercaniye’nin kaptanı Asaf ve mürettebatının çürüyen hayallerini anlatıyor. Gelenekten aldığı ilhamla, tarih ve mizahı harmanlayarak toplumsal ve bireysel çöküşleri güldürüyle ele alan oyun, Aziz Nesin’in izahı olmayan şeylerin mizahını yaratma sözünü adeta sahnede canlandırıyor.

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Aşk Biter Mi?

Aşk Biter mi?, iki eski sevgilinin yüzleşmesini aşkın derinliklerinde bir yolculuğa dönüştürüyor. Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın seslendirdiği şiirler ve şarkılarla, Attila İlhan’dan Didem Madak’a uzanan unutulmaz aşk hikayeleri sahnede hayat buluyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 8 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Biletinial

Linçler ve Dudaklar

Linçler ve Dudaklar, bir yazarın aykırı fikirlerle dolu kaotik dünyasında, haklı olmanın mutluluk getirmediği bir yaşamı sorguluyor. Eski bir binada geçmişin eşyaları ve geleceğin korkularıyla yüzleşen Cemal’in hikayesi, mizah ve ironiyle örülü çarpıcı bir toplumsal eleştiri sunuyor. Bu etkileyici oyun, izleyiciyi derin bir düşünce yolculuğuna davet ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Passo

Drakula

Yılın en çok beklenen prodüksiyonu Okan Bayülgen’den Drakula, BKM ve Kabare Dada ortak yapımıyla sahnede. Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula’yı yeniden yorumlayan ve yöneten Okan Bayülgen, tarihin en ikonik karakterlerinden Drakula’yı canlandırırken, Van Helsing rolünde Hayko Cepkin sahne alıyor. Hikaye, romanın 77 yıl sonrasına, geçmişe ait kritik bir döneme taşınıyor. Oyunun etkileyici atmosferine, sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç de eşlik ediyor.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 10 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Terapi

Terapi, başarılı bir psikiyatrist Elisa’nın, genç ve patavatsız bir danışanla yaptığı seans sırasında kendi hayatına dair sarsıcı gerçeklerle yüzleşmesini konu alıyor. Kadınların dayanışma ile iyileşme gücünü hem duygusal hem de eğlenceli bir üslupla işleyen oyun, izleyicilere hüzün ve kahkaha dolu bir deneyim sunuyor.

Yer: Maximum UNIQ Box

Tarih: 10 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Üçü Bir Arada

“Üçü Bir Arada,” hayatın kıyısında sıkışmış üç erkeğin karanlık ve komik hikayesini sahneye taşıyor. Aşk, kader ve erkeklikle sınanan bu karakterler, geçmişleriyle yüzleşirken izleyenleri kahkahalar ve derin düşünceler arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon

Tarih: 11 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Bir 80’ler Hikayesi

Müfit Can Saçıntı, nostalji dolu traji-komik güldürüsü “Bir 80’ler Hikayesi” ile sahnelere dönüyor! Yaşanmış olaylara dayanan oyun, 80’ler rüzgarını estirirken, Kemanın Efendisi Suat Erdem’in oyun öncesi 30 dakikalık konseriyle izleyicilere çift etkinlik keyfi sunuyor.

Yer: Hilltown Seyirlik Sahne

Tarih: 12 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bilet

Sidikli Kasabası Müzikali

Sidikli Kasabası Müzikali, kuraklıkla boğuşan bir dünyada, baskıcı bir sisteme karşı başlayan aşk ve direniş hikayesini eğlenceli bir dille anlatıyor. Rap, swing ve marş gibi farklı türleri harmanlayan müzikleriyle dikkat çeken bu dinamik yapım, MON ve S&M Production’ın yenilikçi yorumuyla sahneye taşınıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Hayal Satıcısı

Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikayesinden ilham alarak kadınlığın ezberlenmiş kalıplarına ve eril dilin körlüğüne ayna tutuyor. Bir fal kahvesinde kesişen hayatlar üzerinden, hapsolunan dünyadan çıkışın imkânsızlığını sorgulayan bu etkileyici oyun, derinlikli bir bakış sunuyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: ENKA Oditoryumu

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Otelde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ın rol aldığı Otelde, bir otel odasında yolları kesişen bir kadın ve bir yazarın gizemli hikayesini anlatıyor. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu gerilim dolu oyunda, odadaki cesetlerin sırrı ve yayımlanmamış bir romanın ipuçları çözülmeyi bekliyor. Seyirciyi heyecan verici bir bulmacaya sürükleyen bu yapım, hayata ve rollerimize dair derin sorular soruyor.

Yer: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

GURUR VE ÖNYARGI* (*gibi bir şey)

Jane Austen’ın ölümsüz eseri Pride and Prejudice, Isobel McArthur’un cesur ve mizahi dokunuşuyla sahneye taşınıyor! *Gurur ve Önyargı (gibi bir şey), aşk, skandal ve dedikodu dolu hikayesini bu kez hizmetçilerin gözünden anlatıyor. Kahkaha, müzik ve sürprizlerle dolu bu benzersiz uyarlamayı kaçırmayın.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Hiçbi Şey Olmamış Gibi

Hiçbi Şey Olmamış Gibi, bastırılmış duygular, öğrenilmiş çaresizlik ve günlük rutinin absürtlüğü üzerine mizahi bir yolculuk sunuyor. Komedi ve hicvi ustalıkla birleştiren oyun, hem bireysel hem toplumsal suskunluklara ayna tutuyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Aşk Bize Masal Olur

Aşk Bize Masal Olur, ergenlikten orta yaşa uzanan bir yolculukta, Aslı’nın masalsı aşk hikayelerini ve bu hikayelerin hayata kattığı umut ve güçleri anlatıyor. İstanbul’un büyülü kaosunda geçen oyun, gerçek aşkı ve masalları bir araya getirerek izleyicilere hem dokunaklı hem de ilham verici bir deneyim sunuyor.

Yer: Fişekhane

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Medea

Antik Yunan tragedyası Medea, Jasper ve Leon’un masum gözlerinden bambaşka bir açıyla sahneleniyor. Kate Mulvany ve Anne-Louise Sarks’ın çarpıcı uyarlaması, Hira Tekindor’un yönetiminde, Defne Kayalar’ın etkileyici performansıyla hayat buluyor. Mitolojiyi yeniden keşfetmek için bu eşsiz deneyimi kaçırmayın.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Passo

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in onlarca karaktere hayat verdiği büyüleyici bir performansla sahnede. Serdar Biliş’in sinema ve tiyatroyu harmanlayan çağdaş yorumuyla, Tuluğ Tırpan’ın eşsiz müzikleri bu etkileyici uyarlamaya hayat katıyor. Doğu ve Batı, gelenek ve modernlik arasındaki bu unutulmaz yolculuğu kaçırmayın!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Güzel Son

Güzel Son, edebiyat ve sanatın ölümsüzlüğünü kutlayan büyüleyici bir buluşma. Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı bu oyun, Orhan Veli, Melih Cevdet, Nurullah Ataç, Sait Faik ve Suat Derviş gibi edebiyatın dev isimlerini Mösyö Lambo’nun meyhanesinde bir araya getiriyor. Halim Şefik Güzelson’un gizemli davetiyle başlayan gece, edebi sohbetlerin, hüzünlerin ve neşeli anların izini sürerek izleyicilere geçmişe özlem ve zamansız bir bağ sunuyor. Teselli değil, bir kutlama: Şairler ölür ama şiirler yaşar; hayat geçici, sanat sonsuzdur.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Passo

Seyfi Bey

Armağan Çağlayan’ın Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği bu özel oyun, Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonu sahneye taşıyor. Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnelenen eser, bir kış gecesi Günay Restoran kulisinde başlayarak izleyiciyi ortak geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. Hem duygu yüklü hem de mizahi bir yolculuk sunan bu yapım, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

Tarih: 16 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Afife

Afife, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor. Afife Jale’nin ilham veren hikayesini ve sahneye çıkma mücadelesini çağdaş bir yorumla ele alan bu etkileyici yapım, cesaret ve tutkunun unutulmaz bir anıtını sahneye taşıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Zengin Mutfağı

Vasıf Öngören’in kaleminden çıkan ve 15-16 Haziran 1970 işçi hareketini bir köşkün mutfağından anlatan bu etkileyici oyun, toplumsal değişimin bireylere yansımasını mizahi bir dille ele alıyor. Şener Şen, 40 yıl sonra aynı rolde, genç bir oyuncu kadrosuyla bu unutulmaz hikayeyi yeniden sahneye taşıyor.

Yer: Bostancı Gösteri Merkezi

Tarih: 19 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Barda

Serdar Akar’ın kült filmi Barda, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde tiyatro sahnesine taşınıyor. Bireysel ve toplumsal şiddetin derinliklerine inen bu çarpıcı uyarlama, izleyicilere insanın karanlık yüzüyle yüzleşme cesareti sunuyor. Şiddetin her yerde var olduğu gerçeğine ayna tutan oyun, unutulmaz bir tiyatro deneyimi vadediyor.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 19 – 20 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir

İstanbul Şubat Ayı Stand-Up Gösterileri

İlker Gümüşoluk

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Torium Sahne

Tarih: 4 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Yasemin Sakallıoğlu “Doğru Koca Nasıl Seçilir?”

Yasemin Sakallıoğlu, “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor! Aile ilişkilerinden kadın-erkek dinamiklerine kadar geniş bir yelpazede, mizahi tiplemeleriyle izleyicilerini kahkahaya boğan Sakallıoğlu, kendini de ustaca eleştiriyor. Zekice espriler ve sürprizlerle dolu bu gösteri, eğlenceli bir akşam arayanları bekliyor!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 5 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, stand-up gösterilerinde gündemi mizahi bir dille ele alarak seyircileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor! Ülkemizde ve dünyada yaşanan tuhaf olayları, değişen insan ilişkilerini ve hayatın sıradanlıklarını çarpıcı bir bakış açısıyla sahneye taşıyorlar. “Konunuz konumuzdur” mottosuyla, her konuyu mizah dolu bir şekilde ele alarak izleyicileri düşündürürken güldürecekler.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Eda Özyurt “Uyanan Güzel”

Eda Özyurt, kurumsal hayattan sahnelere uzanan yolculuğunu esprili bir dille paylaşıyor. İş dünyasının ciddiyetini geride bırakıp, komediyle hayatı taçlandıran Özyurt, izleyicilere kahkaha dolu bir akşam vadediyor. Bu eğlenceli şovda, hem mizah hem de samimiyet bir arada!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 7 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Biletix

BKM Mutfak Kadınlar

Altı yetenekli kadın komedyen aynı sahnede buluşuyor, düşündürüyor ve kahkahalarla güldürüyor! Her yaşa ve herkese hitap eden bu eşsiz stand-up gösterisi, mizahın gücüyle unutulmaz bir akşam vadediyor. Kahkahanın hiç eksik olmayacağı bu özel buluşmayı kaçırmayın!

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi A Salonu

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

BKM Mutfak Bi Ekstra Şov

Komedi, eğlence ve sürprizlerle dolu bir gösteri hayal edin, ama her şeyin Ekstra olduğu bir dünya! Bu talk show, kahkahanın ve keyfin zirve yaptığı anlarla izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Hazır olun, çünkü bu show’da aradığınız her şeyin fazlası sizi bekliyor!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Yosi Mizrahi “HEDX Bir Haşarı”

Yosi Mizrahi, 30 yıllık kariyerinin ilginç anılarını, başarı ve başarısızlıklarını interaktif bir şekilde sahneye taşıyor. Eğlenceli bir sorgulama ve yeniden yazım süreci sunan bu keyifli gösteride, “Ya işler başka türlü gelişseydi?” sorusunun peşine düşeceksiniz!

Yer: Grand Pera

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda seyircilerine yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Kartal Sanat Tiyatro Salonu

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Bar Psikoloğu

Psikolog Ferhat Aydın, Bar Psikoloğu gösterisiyle sahnede! Psikoloji ve psikoterapi klişelerini mizahi bir dille ele alan bu eşsiz format, bilimsel ve eleştirel psikolojiyi bar sohbeti sıcaklığında sunuyor. Ruh sağlığına dair doğru bilinen yanlışları keşfetmek ve keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 9 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Biletix

Mesut Süre ile İlişki Testi

Mesut Süre ile İlişki Testi, çiftlerin en özel anılarını ve ilişkilerine dair düşündüren soruları eğlenceli bir formatta sahneye taşıyor. Mesut Süre’nin renkli ve esprili moderatörlüğüyle, izleyiciler, tanışma hikayelerinden kıskançlık krizlerine, eski sevgililerden aile ilişkilerine kadar birçok konuya ışık tutuyor. Bu keyifli talk show’da ilişkiler üzerine bolca kahkaha ve neşeli anlar sizleri bekliyor!

Yer: House of Performance

Tarih: 9 Şubat 2025, 18:00

Bilet: Biletix

İbrahim Selim ile Bu Gece

İbrahim Selim ile Bu Gece, yeni sezonda Zorlu PSM %100 Studio’da kahkaha dolu anlara davet ediyor! Eğlenceli oyunlar, cesur itiraflar ve sürprizlerle dolu bu renkli gece, mevsim geçişlerini keyifle atlatmak isteyenleri bekliyor. Unutulmaz bir eğlence için yerinizi alın!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Serhat Osman Karagöz “Travmalarıma Gülmeyin”

Serhat Osman Karagöz, nam-ı diğer Osi, sıra dışı hikayeleriyle stand-up sahnesine damgasını vuruyor! Hapishanede geçen yıllarından trajikomik aşk hayatına uzanan maceralarını kendine has üslubuyla anlatan Osi, kara komediye yeni bir soluk getiriyor. Kahkahalarla dolu bu gösteride hayatın absürtlüğüne gülmeye hazır olun!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 11 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Barbaros Şansal “Burda Olmaz”

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle sahneye çıkıyor! Sürpriz konukların da eşlik ettiği bu benzersiz performans, izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor. Terzi yamağı konuşuyor!

Yer: Duru Tiyatro – Watergarden Performans Merkezi

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Tutkum Boğuşmak Show Sevgililer Günü Özel

Tutkum Boğuşmak Show Sevgililer Günü Özel, 14 Şubat akşamı Dada Salon Kabarett’te izleyicileriyle buluşuyor! Mizahın ve eğlencenin sınırlarını zorlayan bu benzersiz gösteri, Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir anıya dönüştürmeye hazırlanıyor. Bu özel gecede yerinizi alın ve kahkaha dolu bir deneyime hazır olun!

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Alpay Erdem

Mizah dergilerinin sevilen ismi Alpay Erdem, kendine özgü anlatım tarzıyla stand-up sahnesine damgasını vuruyor! Hayatın absürtlüğünü incelikli bir tavırla işleyen Alpay, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar hem de unutulmaz bir performans sunuyor. Eğlence garantili bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Kadıköy

Tarih: 14 – 21 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Biletix

BKM Mutfak Dişil Enerji

Merve Polat moderatörlüğünde altı kadın komedyen, esprileri ve sahnedeki enerjileriyle izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor! Hayatın her yanını eğlenceli bir dille ele alan bu benzersiz stand-up gösterisi, herkese hitap eden bir mizah şöleni sunuyor. Eğlenmeye ve gülmeye doyacağınız bu keyifli geceyi kaçırmayın!

Yer: BKM Mutfak Comedy Club Beşiktaş

Tarih: 14 – 28 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Seda Yüz

Seda Yüz, mizahi bakış açısıyla sahneye koyduğu tek kişilik stand-up gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor! Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük hayatın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlarla izleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 16 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Miray Akovalıgil “Ya Bende Bir Şey Yoksa?”

Miray Akovalıgil, başarı kavramını kariyer, aşk ve sağlık gibi farklı açılardan ele aldığı stand-up gösterisiyle sahneye çıkıyor. Keskin mizahı ve samimi anlatımıyla izleyicileri kahkahalarla düşündüren sanatçı, hayata dair alışılmış kalıpları sorgulamaya davet ediyor. Bu eğlenceli ve ilham dolu gösteri, hem güldürmek hem de düşündürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Yer: Trump Sahne

Tarih: 17 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Çimen Show BİZBİZE: Cem İşçiler & Fazlı Polat

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, Çimen Show Bizbize ile kahkaha dolu bir geceye davet ediyor! Eğlenceli anılar, içten sohbetler ve bolca kahkaha vaat eden bu stand-up gösterisi, samimi atmosferiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mizahın ustalarıyla bu keyifli buluşmayı kaçırmayın!

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 19 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Özge Özel

Özge Özel, cesur ve kendine has mizahıyla touché by N Kolay sahnesine çıkıyor! Hayata dair tüm kavramları ters yüz eden ve bunu yaparken hiç pişmanlık duymayan komedyen, tek kişilik stand-up gösterisinde izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

İstanbul Şubat Ayı Atölyeleri

Boğaz’da Yoga

Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde ruhunuzu ve bedeninizi dinlendirebileceğiniz bir yoga deneyimine davetlisiniz. Sait Halim Paşa Yalısı’nda, YogaŞala eğitmeni Duygu Erokan ile her çarşamba sabahı gerçekleştirilecek Vinyasa Yoga derslerinde, doğa ile iç içe huzurlu bir anı keşfedin. Her seviyeden katılımcıya açık bu dersle, hem bedeninizi hem de zihninizi dengelemeye hazırlanın.

Yer: Sait Halim Paşa Yalısı

Tarih: 5 Şubat 2025, 09:00

Bilet: Biletix

Akdeniz’in Beyaz Ruhu: Paylaşımlık Sahneler ve Sofralar

Akdeniz’in Beyaz Ruhu: Paylaşımlık Sahneler ve Sofralar etkinliği, sinema ve mutfak sanatlarını buluşturarak konuklarına benzersiz bir deneyim sunuyor. HAN Spaces Levent’te gerçekleşecek bu özel akşamda, Temaset ekibi tarafından seçilen film sahneleriyle Akdeniz’in kültürel zenginlikleri keşfedilecek. Şef Murat Deniz Temel ve Alaf Kuruçeşme ekibinin hazırladığı özel lezzetler, anason dokunuşuyla tamamlanan içecek eşleşmeleriyle buluşarak konuklara unutulmaz bir tat ve duyusal uyum sunacak. Akdeniz’in paylaşım ve birliktelik ruhunu hissettirecek bu özel buluşma, misafirlerini keyifli ve ilham verici bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: HAN Spaces Levent

Tarih: 7 Şubat 2025, 19:30 – 22:30

Bilet: checkandplace.com

Drink & Mum Yapım Atölyesi

Esra Otman’ın liderliğindeki bu atölyede, doğal malzemelerle kendi sürdürülebilir mumlarınızı tasarlarken, mum yapımının hikayesi ve kullanım alanlarını keşfedeceksiniz. Hem kendiniz hem de sevdikleriniz için anlamlı ve doğal hediyeler üretmenin keyfini çıkarın!

Yer: Ona Değer Art & Design Gift Store

Tarih: 7 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Passo

Ev Yapımı Burger

Ev yapımı malzemelerle hazırlayacağınız nefis hamburgerin sırlarını keşfedin! Eataly Mutfak Atölyesi’nde, yumuşacık köftesi, ev yapımı sosları ve eşlikçileriyle birlikte, çok sevdiğiniz hamburgeri bir profesyonel gibi yapmayı öğreneceksiniz.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 7 – 27 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Biletix

anababagünü Pop-Up Market

Şehrin yaratıcı ruhunu keşfetmek isteyenleri 8-9 Şubat tarihlerinde Faik Paşa Otoparkı’nda gerçekleşecek anababagünü pop-up market bekliyor. Bağımsız markalar, sanatçılar ve gastronomi dünyasının en ilham verici mekanları bir araya gelerek katılımcılara keşif dolu bir deneyim sunacak. Çukurcuma’nın bohem dokusuyla iç içe geçecek bu etkinlikte, mahalledeki farklı noktalarda düzenlenecek atölyeler, keyifli yürüyüşler ve ilham veren sohbetler yer alacak. Şehrin sanat, tasarım ve lezzet dünyasını bir araya getiren bu özel etkinlik, üretmenin ve keşfetmenin keyfini çıkarmak isteyenleri buluşturacak.

Yer: Çukurcuma Faik Paşa Otoparkı

Tarih: 8 – 9 Şubat 2025, 12:00 – 19:00

10. Geleneksel Çin Yeni Yılı Semineri: 2025 Yılan Yılı Öngörüleri

Esra Koyuncu ve Meltem Özertem’in rehberliğinde, 9 Şubat’ta Minoa Pera’da yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu özel seminer, 2025 Yılan Yılı’na güçlü adımlarla başlamanız için ilham verici öngörüler ve pratik bilgilerle dolu. Zorluklarla dolu bir yılı geride bırakırken, şimdi bilinçli seçimlerle geleceğinizi şekillendirme zamanı. Feng Shui’den bireysel burç analizlerine, bereket artırma yollarından uğurlu günlere kadar bu seminer, hayatınızı daha bilinçli ve bollukla dolu bir şekilde yaşamanız için kapılar aralıyor.

Yer: Minoa Pera

Tarih: 9 Şubat 2025, 15:00 – 18.00

Bilet: Biletinial

İtalyan Tatlıları

İtalyan mutfağının enfes tatlılarını keşfetmeye ne dersiniz? Eataly Mutfak Atölyesi’nde düzenlenen “İtalyan Tatlıları” workshopunda, Tiramisu, Panna Cotta ve Beyaz Fondanlı Çikolatalı Kek gibi lezzetleri yapmayı öğrenebilirsiniz. Sevdiklerinizle ya da tek başınıza unutulmaz bir tatlı deneyimi için bu atölyeyi kaçırmayın!

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 9 – 13 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Diğdem Girici ile Ses Meditasyonu

Ginkgo Wellness Studio’nun kurucusu Diğdem Girici rehberliğinde gerçekleşecek Ses Meditasyonu etkinliği, konuklarını yüksek titreşimli bir ses alanında derin bir rahatlama deneyimine davet ediyor. Tibet çanakları, gonglar ve kristal kaseler eşliğinde 40 dakikalık bu meditasyon, zihinsel dinginlik, hücresel yenilenme ve içsel dönüşümü destekleyen güçlü bir etki sunuyor. Deneyim şartı olmadan katılım sağlanabilen bu özel çalışmada, sesin iyileştirici gücüyle beden ve zihin arasındaki dengeyi keşfetmek mümkün olacak.

Yer: HAN Spaces Levent & Ataşehir

Tarih: 10 -17 Şubat 2025, 18:30 – 20:30

Detaylı bilgi: Han Spaces

Han Mingle #4 “Aşk ve Hikayeler”

HAN Mingle, yoğun bir iş gününün ardından katılımcılara rahatlama, entelektüel keşif ve anlamlı sohbetler sunan özel bir buluşma serisi. Melda Göknel küratörlüğünde gerçekleşen bu ayki etkinlik, aşkın büyüsünü ve hikayelerin sihirli dokunuşunu keşfetmeye davet ediyor. Etkinlik, İrem Hattat ve Fahrettin Kılıç ile aşkın biyokimyası ve duygusal bağların derinliği üzerine bir Denge Paneli ile başlıyor. Ardından Tarık Hatipoğlu ile Sevgililer Günü klişelerini sorgulayan, mitoloji ve mistisizmle harmanlanmış bir Gusto Sohbeti gerçekleşiyor. Son olarak, Uğur Tunca ile aşkın ilham verdiği edebi ve sanatsal anlatımları keşfedeceğimiz eğlenceli bir oturumla devam eden etkinlik, Melda Gürbey’in müzikleriyle son buluyor.

Yer: HAN Spaces Levent

Tarih: 11 Şubat 2025, 19:00 – 21:30

Detaylı bilgi: Han Spaces

Barbekü Sokak Lezzetleri

Barbekü Sokak Lezzetleri atölyesinde, damakları şenlendirecek bir menü sizi bekliyor! Pica de Gallo eşliğinde cheddar soslu frankfurter sosis sandviç, ızgara patates ve mısırla sunulan mantarlı sebzeli döş burger, ve ızgara tavuklu, coleslaw’lı taco ile sokak lezzetlerinin en taze ve enfes halini keşfedin. Lezzetli, eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim için bu atölyeye katılın!

Yer: Napoleon Grill Store

Tarih: 11 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Kendi Pizzanı Yarat

Gerçek İtalyan pizzalarının sırrını keşfedin ve sevdiklerinizle unutulmaz bir pizza partisi hazırlayın! Eataly Mutfak Atölyesi’nde, geleneksel İtalyan pizzalarının hamurundan malzemelerine kadar tüm inceliklerini öğrenirken, mutfağınızda İtalya’nın lezzetini yaşatmanın keyfini çıkarın. Menüde; Geleneksel İtalyan Pizzası ve Tatlı Pizza ile harika bir deneyim sizi bekliyor.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 11 – 16 – 20 – 23 – 25 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Sevgililer Günü Özel Kokteyl

Dünyanın en popüler kokteyllerinin yapımını öğrenmek ve bu lezzetleri keşfetmek için Eataly Mutfak Atölyesi’nde Cocktail Workshop’una katılın! Aperol Spritz, Chilli Passion, Amore ve Tiramisu Martini gibi ikonik kokteylleri hazırlarken, kendi tariflerinizi yaratmanın keyfini çıkarın.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 12 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Kütüphane Buluşmaları

İstanbul Modern, üyelere özel Kütüphane Buluşmaları etkinliğine devam ediyor! Sanatçı Eda Gecikmez’in katılımıyla gerçekleşecek etkinliğin ikinci kitabı, Honoré de Balzac’ın ünlü eseri Gizli Başyapıt üzerine yapılacak sohbetle, edebiyatseverleri bekliyor. Fisun Yalçınkaya moderatörlüğünde, bu derinlemesine okuma deneyiminde, hem kitap hakkında yeni bakış açıları kazanacak hem de edebiyat dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacaksınız.

Yer: İstanbul Modern Kütüphane

Tarih: 13 Şubat 2025, 19:30 – 21.00

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: [email protected]

Seramik Atölyesi

Kendi ellerinizle eşsiz seramik parçalar yaratmaya hazır mısınız? Venüs Atölye’nin uzman rehberliğinde gerçekleşecek bu özel seramik atölyesi, yaratıcılığı serbest bırakırken keyifli ve ilham dolu anlar sunuyor. Kendi dekorasyonunuza uygun özgün tasarımlar oluşturabilir ya da sevdikleriniz için anlamlı, el yapımı hediyeler hazırlayabilirsiniz.

Yer: HAN Spaces Levent

Tarih: 13 Şubat 2025, 18:00 – 21:00

Detaylı bilgi: Han Spaces