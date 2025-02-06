İzmir’de Şubat 2025 Kültür-Sanat Takvimi: Kaçırılmayacak Etkinlikler!

Şubat ayının gelişiyle birlikte İzmir, kültür ve sanatseverler için dopdolu bir takvimle karşımıza çıkıyor. 2025 Şubat ayında İzmir; konserlerden tiyatro oyunlarına, sergilerden atölyelere kadar birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bu ay şehrin dört bir yanında sanat dolu anlar yaşamak isteyenler için birçok alternatif var. Eğer siz de “Bu ay ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, İzmir’in kültür-sanat etkinliklerine göz atarak unutulmaz deneyimler yaşayabilirsiniz.

İzmir Şubat Ayı Konserleri

Zuhal Olcay

Zuhal Olcay, 7 Şubat’ta İzmir The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası’nda unutulmaz bir konserle müzikseverlerle buluşuyor! Türk müziğinin en zarif ve güçlü seslerinden biri olan Olcay, unutulmaz şarkılarıyla geceye damgasını vuracak. Bu özel gecede, Zuhal Olcay’ın büyüleyici performansı eşliğinde müziğin büyüsüne kapılmaya hazır olun!

Yer: The Factory PSM Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 7 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Emre Altuğ

8 Şubat’ta OM Mistral sahnesinde Emre Altuğ, enerjik performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Pop müziğin sevilen ismi, hem eski hem yeni şarkılarıyla dinleyicilerini coşturacak ve geceyi büyülü bir atmosfere dönüştürecek. Müzik ve eğlence dolu bu özel akşamda yerinizi almayı unutmayın!

Yer: OM Mistral

Tarih: 8 Şubat 2025, 22:30

Bilet: Bubilet

Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, yılın en romantik gününde en sevilen şarkılarıyla İzmirli sevenleriyle buluşuyor. Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserleriyle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Ooze Venue

Tarih: 14 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Keremcem ile Aşk Şarkıları

Bu Sevgililer Günü’nde, aşkın en güzel melodileriyle dolu unutulmaz bir geceye davetlisiniz! 14 Şubat akşamı, Keremcem’in eşsiz sesi ve sevda şarkılarıyla romantizmin zirvesine ulaşmaya hazır olun. Sevdiğinizle birlikte büyüleyici bir müzik yolculuğuna çıkarken, Keremcem’in unutulmaz parçalarıyla aşkınızı tazeleyeceksiniz!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 14 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Can Bonomo

Can Bonomo, kendine has tarzı ve büyüleyici sahne enerjisiyle müzikseverlerle buluşuyor! Sevilen şarkılarından oluşan zengin repertuarı ve eşsiz performansıyla bu konser, unutulmaz bir müzik şölenine dönüşecek. Ritmin ve coşkunun buluştuğu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 15 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Fatma Turgut

Fatma Turgut, 22 Şubat akşamı İzmirli müzikseverlerle buluşuyor. Enerjik sahne performansları ve etkileyici vokaliyle tanınan Fatma Turgut, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel konseri kaçırmayın!

Yer: The Factory PSM | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 22 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Passo

Göksel

Göksel, Bayhan Müzik organizasyonuyla 27 Şubat Perşembe akşamı İzmir Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası The Factory PSM Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor! Türk pop müziğinin güçlü sesi, hit parçalarının yanı sıra sevilen proje albümlerinden şarkılarla dolu özel repertuarı ve sürprizleriyle unutulmaz bir konser için sahnede olacak.

Yer: The Factory PSM | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 27 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Passo

İzmir Şubat Ayı Tiyatroları

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Sette Cinayet

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, yeni interaktif oyunu Sette Cinayet ile izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor! Gizemli bir cinayetin işlendiği film setinde, başrol oyuncusu Arya Sönmez’in ani ölümüyle kaos başlar. Çekimlerin durmaması için yeraltı dünyasının temizlikçisi Barbaros çağrılır ve cinayeti çözmekle görevlendirilir. Barbaros’un keskin zekası, kozmik enerji takıntısı ve sinema dünyasının egolu karakterleriyle yaşadığı absürt çatışmalar, oyunu hem komik hem de gerilim dolu bir hale getiriyor. Selin Atasoy’un yazdığı, Okan Bayülgen’in yönettiği bu sürükleyici oyun, polisiye tutkunlarını bekliyor!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 5 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının mesleği, ailesi ve en yakın arkadaşlarıyla yüzleşme hikâyesini çarpıcı bir şekilde sahneye taşıyor. Sürekli “arkadaş kontenjanında” görülen ve kendi hayatında bile başrolde olmadığını hisseden bir kadın oyuncunun, hayatta kendine bir yer açma çabasını izleyicilerle paylaştığı bu etkileyici oyun; toplum baskısı, aile ilişkileri ve hayattaki iktidar mücadelelerini sorguluyor. “Kendi hikâyesinin kahramanı” olma arzusuyla çıktığı bu yolculuk, hem düşündürücü hem de ilham verici bir deneyim sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Rota Yeniden Oluşturuldu

Jason Robert Brown’ın yazıp bestelediği, Off-Broadway’in unutulmaz müzikali Rota Yeniden Oluşturuldu, İstanbul’da sahneleniyor! Kayhan Berkin’in yönetmenliğinde, Pelin Akil ve Mehmet Aykaç’ın başrollerini paylaştığı bu etkileyici hikaye, aşk ve kariyer çatışmalarıyla dolu bir yolculuğa davet ediyor. İlişkilerini ters yönlerden anlatan Jamie ve Melek’in New York’ta geçen bu duygu dolu hikayesini kaçırmayın!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 9 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Mutlu Aile Tablosu

Elaine ve Ken Haber, ellili yaşlarının ortasında, hayatlarının monotonluğundan sıkılmış, birbirlerine uyumsuz olduklarına inanmış bir çifttir. İki yetişkin çocuğunun da etkisiyle, hayatlarını değiştirmeye karar verirler ancak bu çaba, onları beklenmedik bir şekilde bambaşka bir duruma sürükler. Eğlenceli ve sürükleyici bir komedi, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 11 – 12 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Seyfi Bey

Armağan Çağlayan’ın Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği bu özel oyun, Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonu sahneye taşıyor. Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnelenen eser, bir kış gecesi Günay Restoran kulisinde başlayarak izleyiciyi ortak geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. Hem duygu yüklü hem de mizahi bir yolculuk sunan bu yapım, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 12 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Plastik Aşklar

Plastik Aşklar, iki kadının hayatın yapaylıklarına karşı verdikleri komik ve dokunaklı mücadeleyi sahneye taşıyor. Biri avam ama alaturka, diğeri ise saf ve geleneklerden uzak bu iki kadın, Hıdırellez gecesinde yolları kesişince kendi baharlarını yeniden keşfediyor. Ödüllü bu komedi, izleyicilere kahkaha dolu anlar sunarken, aşk ve yaşam üzerine düşündürüyor. Sımsıcak bir hikayeye hazır olun!

Yer: Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 12 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Aşk Bize Masal Olur

Aşk Bize Masal Olur, ergenlikten orta yaşa uzanan bir yolculukta, Aslı’nın masalsı aşk hikayelerini ve bu hikayelerin hayata kattığı umut ve güçleri anlatıyor. İstanbul’un büyülü kaosunda geçen oyun, gerçek aşkı ve masalları bir araya getirerek izleyicilere hem dokunaklı hem de ilham verici bir deneyim sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 12 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Şakşakçılar

Fransız yazar Fred Radix’in kaleme aldığı, Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünde olduğu “Şakşakçılar”, TiyatroPS tarafından sahneleniyor. 1895 yılı Paris’inde geçen bu komik ve dramatik oyun, ünlü şakşakçı şefi Auguste Levasseur’ın, ekibinin terk edilmesinin ardından, prömiyer öncesi akışını kurtarmaya çalıştığı çabalarını konu alıyor. Dönemin tiyatro dünyasına dair eğlenceli bir bakış sunan oyun, hem güldürürken hem de düşündürmeye devam ediyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Van Gogh

Tiyatrogerçek, Van Gogh’un tutkulu yaşamını ve eserlerinin ardındaki hikâyeyi sahneye taşıyor. Ressamın atölyesinde, resme başlamasından trajik sonuna kadar geçen süreçlere yakından tanık olacağınız bu etkileyici performans, yoğun ilgi üzerine yeniden izleyiciyle buluşuyor. Sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bu eşsiz portre, sanatseverleri derin bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 19 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Nora 2

Lucas Hnath’ın 2017 yılında kaleme aldığı Nora: Bir Bebek Evi, Bölüm 2, Henrik Ibsen’in ikonik eserinin çarpıcı bir devamı niteliğinde. Ibsen’in finalinde ailesini terk eden Nora, 15 yıl sonra eski evine geri döner ve kapıyı çalar. Karşılaşmalar, yalnızca geçmişin hesaplaşmalarını değil, birey ve toplum üzerine keskin bir tartışmayı da beraberinde getirir. Hnath’ın modern dokunuşuyla şekillenen bu oyun, güçlü diyalogları ve derin karakter çatışmalarıyla izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 20 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Misery

Ünlü yazar Paul Sheldon, araba kazasının ardından kendisini hayranı Annie Wilkes’in bakımında bulur, ancak bu yardımın bir bedeli vardır. Annie, Paul’ün yeni romanını okuduğunda, hayranlık yerini tehditkâr bir takıntıya bırakır. Paul, Annie’nin karanlık ruh haline ve Misery Chastain’i geri getirme takıntısına karşı yaşam mücadelesi verirken, gerilim dolu bir oyun başlar. Stephen King’in unutulmaz eserinden uyarlanan bu hikâye, nefesleri kesecek bir psikolojik gerilim sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Güne Bakan Cam Kırıkları

İki yalnız insanın bir parkta karşılaşmasıyla başlayan oyun, geçmişin ve bugünün, yalanın ve gerçeğin, kahkahaların ve gözyaşlarının iç içe geçtiği bir hikayeye dönüşüyor. Adam ve kadın arasındaki bu beklenmedik karşılaşma, seyirciyi derinden etkileyen bir deneyime dönüşecek. Memet Baydur’un zekice yazdığı, hüzünle harmanlanmış bu metin, izleyiciyi sadece bir oyun izlemeye değil, bir insanın ruhunu anlamaya davet ediyor.

Yer: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Aşk Listesi

Oktay ve Kenan’ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir hediye ile karşı karşıya kaldıkları bu hikaye, hayalinizdeki aşkı tarif etmenin ne kadar zor olduğunu sorguluyor. Kenan’ın yazdığı on özellik, Melis’i kapısına getirecek ve aşk, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu komedi dolu yolculukta, siz de ruh eşinizi keşfedin!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 24 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 24 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Bir 80’ler Hikayesi

Müfit Can Saçıntı, nostalji dolu traji-komik güldürüsü “Bir 80’ler Hikayesi” ile sahnelere dönüyor! Yaşanmış olaylara dayanan oyun, 80’ler rüzgarını estirirken, Kemanın Efendisi Suat Erdem’in oyun öncesi 30 dakikalık konseriyle izleyicilere çift etkinlik keyfi sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 25 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Küçük Balkon

Küçük Balkon, yarım kalmış bir tadilatın ortasında buluşan üç kişinin, geçmişin yüklerini ve aile bağlarını sorguladığı bir hesaplaşmayı sahneye taşıyor. Başta bir ilişki hikayesi gibi başlayan oyun, ablanın aniden eve gelişiyle abla-kardeş arasında derin bir yüzleşmeye dönüşüyor. Annenin hastalığıyla yarım kalan tadilat, onların anneleriyle çözemedikleri meseleleri de gün yüzüne çıkarıyor. Mizahla yoğrulmuş bu psikanalitik yolculuk, seyirciyi hem kahkahalarla güldürüyor hem de duygusal derinlikleriyle sarsıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 26 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

İzmir Şubat Ayı Stand-Up Gösterileri

Gökhan Ünver

Sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı bırakan Gökhan Ünver, sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zor yanları ve ebeveynlik gibi konuları açık yüreklilikle sahneye taşıyor. Ünver, her yönüyle mizahını konuşturduğu bu gösteride, izleyicilerini samimi ve eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Kaan Sekban “Saçmalar”

Plaza hayatından cast ajanslarına, dünyanın en saçma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? 10 yıl boyunca kurumsal hayatta plaza insanı olarak çalışan ve ardından yurt dışında oyunculuk eğitimi alarak beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı gösterileri bir adım öteye taşıyarak, plaza hayatından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar her şeyi kendine has üslubuyla sahneye koyuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

İlker Gümüşoluk

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 21 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Taha Ercoşkun “İstibdad”

Taha Ercoşkun, politik mizahı keskin gözlemleriyle harmanladığı tek kişilik gösterisi “İstibdad” ile sahnede! İngilizce ve Rusça sahnelerden Türkçe stand-up’a uzanan yolculuğunda, gündelik hayatı zekice yorumlayan Taha, izleyicilere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor.

Yer: Sardunya Alsancak

Tarih: 22 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

İzmir Şubat Ayı Festivalleri

Alternatif Panayır

Alternatif Panayır, 15 Şubat’ta İzmir Arena’da müzik, alışveriş, gastronomi ve eğlenceyi bir araya getiriyor! Adamlar, Can Ozan ve Apartman Diskosu’nun sahne alacağı bu renkli festivalde yerinizi ayırmayı unutmayın!

Yer: İzmir Arena

Tarih: 15 Şubat 2025, 16:00

Bilet: Bubilet

İzmir Şubat Ayı Çocuk Etkinlikleri

Gulliver’in Gezileri

Sevgilisi Sofia’yı kurtarmak için yola çıkan kahramanımız Gulliver, cüceler ve devlerle karşılaşarak büyülü bir dünyaya adım atıyor. Absürt olaylar, eğlence ve kahkaha dolu bu unutulmaz macera, izleyenlere hem heyecanlı hem de keyifli anlar vadediyor. Çocukları büyüleyecek bu renkli yolculuğu sakın kaçırmayın!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 8 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Büyülü Orman ve Altın Havuç

Rubi ve Robi’nin büyülü ormanda Sir Tavşan’ın peşinden atıldıkları macera, çocuklara dostluk, sevgi ve fedakarlık üzerine eğlenceli bir hikaye sunuyor. Baloncuk şelalesi ve kar fırtınası gibi büyülü engellerle dolu bu yolculuk, küçük izleyicilere unutulmaz bir serüven yaşatırken aile olmanın değerini vurguluyor. Eğlence, heyecan ve duygusal anlarla dolu bu büyülü tiyatro oyununu sakın kaçırmayın!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 8 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletix

Sonic Mutluluk Peşinde

Dr. Eggman, dünyadaki kahkahayı, oyunları ve neşeyi yok ederek herkesi robotik bir ciddiyete mahkum etmek istiyor! Ancak Sonic ve arkadaşları, eğlencenin ve dostluğun gücünü savunmak için bir araya geliyor. Bu heyecan dolu macerada, kahramanlarımız yalnızca Eggman’in planlarını boşa çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda neşenin ve mutluluğun dünyayı nasıl güzelleştirdiğini herkese gösteriyor.

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 8 Şubat 2025, 14:30 – 16:00

Bilet: Biletinial

Dünya Büyürken

Her çocuk gibi Dünya da bu dünyaya oyun oynamaya gelmiştir. Ancak arkadaşı Rüzgar artık oyun oynamak istemediğinde, Dünya yalnızlıkla yüzleşir ve duyguların tıpkı renkler gibi sonsuz çeşitlilikte olduğunu fark eder. Bir gün tüm duygularını bir resimle anlatır ve ona “Hayal Arkadaşları Aranıyor!” adını verir. Bu çağrı, Düş Yapıcı’yı ve Dünya’nın hayallerini canlandırır. Tüm düşler paylaşılır, tüm duygular dans eder ve büyümenin sancıları, hayallerin gücüyle iyileşir.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 8 Şubat 2025, 14:00

Bilet: Bubilet

Pinkfong Baby Shark Live Show

Dünyanın en çok izlenen ikinci videosu olan “BABY SHARK”ın muhteşem gösterisi, Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşuyor! SmartStudy Co. Ltd. tarafından resmi lisansı ile hazırlanan bu gösteri, çocukları eğlenceli ve eğitici şarkılarla buluşturacak. Minikler, sevdikleri karakterlerle tanışırken okyanus ve denizlerimizin korunması için birlikte hareket edecekler. Harika sahne dekorları ve projeksiyon efektleriyle muazzam bir okyanus atmosferinde unutulmaz bir deneyim sizleri bekliyor!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 9 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Küçük Prens

Küçük Prens, büyüklerin dünyasını kendi gözünden anlamaya ve anlatmaya koyuluyor! Farklı gezegenlerdeki keşiflerinde, duyguları, sevgiyi ve umudu sorgularken, minik seyirciler de bu büyüleyici hikayeye katılıyor. Müzik ve dansla renklendirilen bu eğlenceli oyun, hem güldüren hem düşündüren unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Ferhan Şensoy Sahnesi

Tarih: 9 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Rapunzel

Bir zamanlar, dünyanın en güzel ülkesinde dünyalar güzeli bir bebek doğar: Rapunzel. Ancak onun hikayesi, mutlulukla değil, kötülüklerle dolu bir mücadeleyle yazılır. Yıllarca karanlıkta büyüyen Rapunzel, cesaretiyle zincirlerini kırmaya çalışırken senin yardımına ihtiyaç duyuyor! Duygusal anlarla dolu bu büyülü yolculukta, hem gülecek hem de ilham alacaksınız. Bu unutulmaz maceraya katılmaya hazır mısınız?

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 15 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Minnie ve Arkadaşları Doğum Günü Partisi

Minnie, ormanda yürürken dev ile karşılaşır ve onu evine getirir. Ancak evde onu bekleyen sürpriz, Minnie’yi ve tüm arkadaşlarını şaşırtacaktır. Bu eğlenceli ve renkli hikaye, çocuklara dostluk, sürprizler ve birlikte geçirilen zamanın değerini öğretir.

Yer: Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

Tarih: 16 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Bubilet

Alice Çocuk Müzikali

Lewis Carroll’ın Alice Harikalar Diyarında eserinden uyarlanan bu 40 dakikalık müzikal, 2-9 yaş arası çocukları büyülü bir maceraya davet ediyor. Alice, Harikalar Diyarı’nda Tavşan, Şapkacı ve Kırmızı Kraliçe ile eğlenceli ve öğretici bir serüven yaşarken, özgün müzikler ve renkli sahne tasarımı izleyenleri büyülüyor. Hayal gücünü besleyen bu keyifli gösteride hem çocuklar hem de aileler unutulmaz anlar yaşayacak!

Yer: Bornova Anadolu Lisesi Konferans Salonu

Tarih: 16 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Minyonlar

Minyonlar, Agnes ve Kral, çocukları doğanın büyülü dünyasına davet ediyor! 2-9 yaş arası minikler için hazırlanan bu 40 dakikalık interaktif gösteri, hem eğlenceli hem de öğretici bir macera sunuyor. Neşe dolu müzikler ve unutulmaz anlarla dolu bu oyun, doğa sevgisini kalplere taşıyor. Eğlencenin ve öğrenmenin buluştuğu bu keyifli yolculuğa katılmaya hazır mısınız?

Yer: Bornova Anadolu Lisesi Konferans Salonu

Tarih: 16 Şubat 2025, 16:00

Bilet: Biletinial

Uğur Böceği ile Kara Kedi

Uğur Böceği ve Kara Kedi, bu kez ormanın derinliklerinde heyecan dolu bir maceraya atılıyor! Marinette ve Adrien’in sihirli dönüşümleriyle hayat bulan kahramanlarımız, zorlu engelleri aşarken cesaretin, dostluğun ve dayanışmanın gücünü keşfedecekler. Renkli sahne tasarımları, eğlenceli şarkılar ve büyüleyici kostümlerle dolu bu macera, hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 16 Şubat 2025, 13:00 – 15:00 – 17:00

Bilet: Bubilet

Güneşi Kim Söndürdü?

Güneş’in 8 milyon dakikadır doğmadığı ve yeşilin kaybolduğu bir dünyada, Doğa ve kuklası Mercan, ellerindeki sihirli haritayla dünyaca ünlü tabloların içinde bir maceraya atılıyor. Güneş’i kimin söndürdüğünü bulmaya çalışan bu iki kafadara eşlik etmeye ne dersiniz?

Yer: Tiyatro Kök35

Tarih: 16 – 22 Şubat 2025, 14:00 – 16:00

Bilet: Bubilet

Serhat Abi’nin Bilim Fabrikası

Bilimin büyüleyici dünyasına eğlenceyle adım atmaya hazır olun! Köpüren dev macunlardan havalı bovling deneyine kadar birbirinden renkli ve heyecan verici gösterilerle dolu bu etkinlik, hem çocukları hem de yetişkinleri şaşırtacak. Serhat Abi’nin Bilim Fabrikası’nda interaktif deneylerle dolu bu unutulmaz yolculukta bilimin ne kadar eğlenceli olabileceğini keşfedeceksiniz. Hazırlanın, çünkü bu şov hem öğretiyor hem de harika anılar bırakıyor!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 22 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Şubadap Çocuk Konseri

Şubadap Çocuk, 2013’ten bu yana yazdığı eğlenceli şarkılarla çocukları neşeli bir konser deneyimine davet ediyor! Düş kurma, barış, doğa ve özgürlük gibi konularda interaktif şarkılarla dolu bu konser, bol zıplamalı ve keyifli anlar sunuyor. 8 albüm ve 700 konserlik deneyimiyle Şubadap Çocuk, miniklere unutulmaz bir müzik ziyafeti vaat ediyor!

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 14:00

Bilet: Biletinial

İzmir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Arkas Sanat Merkezi – Joan Miro, “İmge, Metin, Gösterge”

Arkas Sanat Merkezi, 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında Joan Miró’nun eserlerini ağırlıyor. Serralves Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge” başlıklı sergi, sanatçının 1924-1981 yılları arasında ürettiği 74 eseri bir araya getirerek onun yaratıcı dünyasına derin bir yolculuk sunuyor. Ambalaj, çuval bezi, bronz ve seramik gibi farklı malzemelerle çalıştığı eserler, Miró’nun yenilikçi ve devrimci yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Yer: Arkas Sanat Merkezi

Tarih: 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025

Bilet: Biletix

Chi Art Gallery – Ekinakis, “Diyalog”

Ekinakis’in “Diyalog” adlı kişisel sergisi, 19 Aralık 2024 – 19 Şubat 2025 tarihleri arasında Teruar Urla’da sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçının son dönem çalışmalarını sergileyen bu etkinlik, mekân ve sanat arasındaki etkileşimi vurgulayarak izleyiciyi duyusal bir yolculuğa çıkarıyor. Ekinakis’in minimalist ve figüratif formlarda işlediği eserler, yalnızlık, kırılganlık ve samimi iletişim kurmanın zorluklarını ele alırken insan deneyiminin çok katmanlı doğasını yansıtıyor. Tuval üzeri yağlıboya teknikleriyle yaratılan bu çalışmalar, duygusal derinlikleri ve insan varlığının karmaşıklığını keşfetmeye davet ediyor.

Yer: Teruar Urla

Tarih: 19 Aralık 2024 – 19 Şubat 2025

UrlaDam – Can İncekara, ” Açık Bir Kapı”

Sanatçılarımızdan Can İncekara’nın eserlerinin de yer aldığı Açık Bir Kapı sergisi, UrlaDam Ayşegül Sarıgül küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Kapı imgesinin mekan ve zamanla ilişkisini keşfeden 10 sanatçının 27 eseri, içsel dünyaları ve bilinçaltlarını resim, heykel, fotoğraf ve video aracılığıyla sunuyor. Sergi, içsel bir keşif ve ortak bir insanlık deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Yer: UrlaDam ‘Galeri, İzmir

Tarih: 17 Ocak 2025 – 2 Mart 2025

Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü – Karma Sergi, “Arkas Halı Koleksiyonu“

Tarihi Mattheys Köşkü’nü restore ederek İzmir’e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde Arkas Halı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: Süresiz Sergi

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Barbaros Şansal “Burda Olmaz”

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle sahneye çıkıyor! Sürpriz konukların da eşlik ettiği bu benzersiz performans, izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor. Hazır olun; terzi yamağı konuşuyor!

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 5 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Tatavlada Son Dans

Tatavlada Son Dans, geçmişle bugünün kesiştiği bir hikayeyi sahneye taşıyor. Eleni ve Gül’ün, 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan bir evde bellekle oynadığı oyunlar, izleyiciyi hüzün ve umut arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Rembetiko ezgileriyle süslenen bu dokunaklı anlatı, unutmak ve hatırlamak arasındaki ince çizgide geziniyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 10 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Kadınlık Bizde Kalsın – Sevme Beni

1993’te Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan Kadınlık Bizde Kalsın, yıllar sonra Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni adıyla yeniden sahneleniyor. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve taciz gibi sorunlar hâlâ çözülmemişken, Yasemin Yalçın daha eşit ve özgür bir gelecek umuduyla tekrar seyirciyle buluşuyor. Oyun, kadınların artık “sevmesini istemediği” bir dünyada, ‘insan gibi’ sevmenin önemini vurguluyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 11 Mart 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Büyük Aşıkların Sonuncusu

Neil Simon’un zamansız romantik komedisi Büyük Aşıkların Sonuncusu, evliliğini ve hayatını sorgulayan orta yaşlı Barney Cashman’in, sıradanlığın dışına çıkma çabasını anlatıyor. Üç farklı kadınla yaptığı randevular, hayatına renk katma arayışında beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 18 Mart 2025, 20:30

Bilet: Passo

Teoman

Teoman, Türkiye turnesi kapsamında İzmir’e geliyor! 21 Mart Cuma akşamı Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası The Factory PSM Sahnesi’nde, “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?”, “İstanbul’da Sonbahar” ve daha birçok sevilen şarkısıyla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Kaçırmayın!

Yer: The Factory PSM | Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 21 Mart 2025, 21:30

Bilet: Passo

Mercaniye Çok Yaşa

“Mercaniye Çok Yaşa!”, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen mizahi bir oyunla izleyiciyi zaman tüneline davet ediyor. Neşeli şarkılar, eski dönem tınıları ve ibretlik karakterlerle süslenen bu eser, köhne bir savaş gemisi olan Mercaniye’nin kaptanı Asaf ve mürettebatının çürüyen hayallerini anlatıyor. Gelenekten aldığı ilhamla, tarih ve mizahı harmanlayarak toplumsal ve bireysel çöküşleri güldürüyle ele alan oyun, Aziz Nesin’in izahı olmayan şeylerin mizahını yaratma sözünü adeta sahnede canlandırıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 25 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 27 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Hooverphonic

Hooverphonic, 25. yılını “The Magnificent Tree” albümünü anma turnesiyle kutluyor. 14 Nisan’da İzmir Hangout PSM’de sahne alacak grup, hit şarkıları ve 4 kişilik yaylı orkestra eşliğinde unutulmaz bir konser sunacak. Geike Arnaert’in sesiyle yeniden birleşen grup, hayranlarına özel bir müzik deneyimi yaşatacak.

Yer: İzmir Hangout PSM

Tarih: 14 Nisan 2025, 21:30

Bilet: Passo

Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, 31 Mayıs’ta İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda hayranlarıyla buluşuyor! Türkçe rock müziğin efsane grubu, özel bir setlist ve görkemli sahne prodüksiyonuyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. İkonik şarkıların büyülü bir atmosferde hep birlikte söyleneceği bu tarihi konseri kaçırmayın!

Yer: Göztepe Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi

Tarih: 31 Mayıs 2025, 21:00

Bilet: Passo