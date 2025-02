Ankara’da Şubat 2025 Kültür-Sanat Rüzgarı! İşte Kaçırılmayacak Etkinlikler

Başkent Ankara, Şubat 2025’te dopdolu bir kültür-sanat takvimiyle sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Tiyatro, konser, sergi ve opera gibi birçok etkinlik, şehri sanatla buluşturacak.

Eğer “Bu ay ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, işte size Şubat 2025 boyunca Ankara’da gerçekleşecek etkinliklerden bazıları...





Ankara Şubat Ayı Konserleri

Teoman

Türk rock müziğinin efsanevi ismi Teoman, 5 Şubat Çarşamba akşamı Ankara Congresium’da unutulmaz bir konserle hayranlarıyla buluşuyor. “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?”, “İstanbul’da Sonbahar”, “Koma Hali” ve “Ruhun Sarışın” gibi sevilen parçalarını seslendirecek olan sanatçı, hit dolu repertuarıyla müzikseverlere büyüleyici bir gece yaşatacak. Bu eşsiz performansı kaçırmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 5 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Çelik

90’ların efsanevi yıldızı Çelik, unutulmaz şarkılarıyla sahnede! Geçmişten bugüne uzanan kariyerinin en sevilen şarkılarının eşliğinde dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak olan Çelik, güçlü sahne performansı ve etkileyici repertuarıyla geceye damgasını vuracak.

Yer: IF Performance Hall Tepe Prime

Tarih: 5 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Anıl Durmuş

Anıl Durmuş, hit şarkıları ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlerle buluşuyor! ”Unutamadım Adını”, ”Senden Yolum Geçmez”, ”Kafayı Yaktım” ve ”Giden Herkesin Yerine” gibi sevilen parçalarıyla dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak olan sanatçı, 90’lar nostaljisini de modern ritimlerle harmanlayarak benzersiz bir atmosfer yaratacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 5 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Melek Mosso

Melek Mosso, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenleriyle buluşuyor! Pop ve halk müziğinden beslenen zengin repertuarıyla sanatçı, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Mosso’nun içten yorumları ve duygusal şarkılarıyla bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 7 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Jay-Jay Johanson

Melankolik sesi ve özgün tarzıyla bir efsane: Jay-Jay Johanson, 7 Şubat 2025’te Milyon Performance Hall Ankara’da dinleyicileriyle buluşuyor! “Believe In Us”, “So Tell the Girls That I’m Back In Town” gibi ikonik parçalarıyla hafızalara kazınan sanatçı, trip-hop’tan indie’ye uzanan zengin repertuarıyla büyüleyici bir performans sunacak. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Milyon Performance Hall Ankara

Tarih: 7 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Bilet.com

Emre Aydın

Türk pop-rock müziğinin sevilen ismi Emre Aydın, 7 Şubat’ta Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor! Duygusal sözleri ve etkileyici vokaliyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, “Kağıt Evler”, “Hoşçakal”, “Bu Yağmurlar” gibi sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor. Müzik dolu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Sıla

Sıla, en sevilen şarkılarını muhteşem bir sahne performansıyla Günay Restaurant Ankara sahnesinde seslendirecek. Güçlü vokaliyle her performansında dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Sıla, bu özel gecede sevenlerine unutulmaz bir deneyim sunacak.

Yer: Günay Restaurant

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Passo

Ceylan Ertem

Ceylan Ertem, 8 Şubat’ta Jolly Joker Ankara sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Kendine özgü yorumu ve sevilen şarkılarıyla unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanan sanatçı, Ankaralıları müziğin büyüsüyle saracak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 8 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer, “Ata Demirer Gazinosu” ile sahnede! Gazino konseptiyle komediyi harmanlayarak eğlenceyi zirveye taşıyan Demirer, geniş repertuvarı ve kahkaha dolu hikayeleriyle seyirciyi unutulmaz bir müzik ve komedi yolculuğuna çıkarıyor. Türk sanat müziğinden pop müziğe, arabeskten türkülere kadar geniş bir yelpazede şarkılarla, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrasıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 12 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Dedublüman

“Gamzedeyim Deva Bulmam”, “Fikrimin İnce Gülü” gibi unutulmaz Türkçe şarkılara özgün yorumlar getirerek son dönemin en ilgi çeken isimlerinden birine dönüşen Dedublüman, Ankaralı dinleyicileriyle buluşuyor. Grubun farklı coverları, nostaljik bir atmosfer yaratırken aynı zamanda modern bir dokunuşla sahnede hayat buluyor. Dedublüman, enerjik performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 12 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Can Ozan

Can Ozan, benzersiz melodileri ve derinlikli sözleriyle 12 Şubat’ta Ankara’da sahne alıyor. Modern folk ezgileriyle harmanladığı kendine özgü tarzıyla dinleyicilerini büyüleyecek olan sanatçı, en sevilen şarkılarını bu özel gecede seslendirecek. Sıcacık bir atmosferde, duygulara dokunan bir müzik yolculuğuna hazır olun!

Yer: 6:45 KK

Tarih: 12 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Mutfak Kitaplığı: Asuman Kerkez’le Aşkın Yemeği Konseri

CerModern, 14 Şubat’ta aşkın ve müziğin buluştuğu unutulmaz bir geceye ev sahipliği yapacak. Burak Karaağaç Quartet’in caz tınıları, aşkın ritmini notalara dökerken, kontrbasta Burak Karaağaç, vokalde Ulaş Özdemir, piyanoda Anıl Koçak ve bateride Selami Baysal sahnede yer alacak. Müziğin ruhu, aşkın farklı tonlarını yansıtarak gecenin atmosferini zenginleştirecek. Bu büyülü konser deneyimini, Asuman Kerkez’in yaratıcı dokunuşlarıyla hazırlayacağı özel menü tamamlayacak. Her tabak, aşkın bir hikâyesini anlatırken, lezzetler duyulara hitap eden bir yolculuğa dönüşecek. Aşkın coşkusu, özlemin zarafeti ve tutkunun yoğunluğu her lokmada hissedilecek.

Yer: CerModern CafeModern

Tarih: 14 Şubat 2025, 19:30

Bilet: Biletinial

Duman

Türk rock müziğinin efsane ismi Duman, 11 yıl aradan sonra yayınladığı Kufi albümüyle sahnelere geri dönüyor! Sevgililer Günü’ne özel bu unutulmaz konserde, Duman hem yeni albümünden şarkıları hem de klasikleşmiş hitleriyle Ankara Atatürk Spor Salonu’nda dinleyicileriyle buluşacak.

Yer: Ataürk Spor Salonu

Tarih: 14 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Yalın

Yalın, Ankara Congresium sahnesinde yeniden müzikseverlerle buluşuyor! Efsanevi şarkıları ve muazzam sahne enerjisiyle Türkiye’nin en sevilen isimlerinden Yalın, dinleyicilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Her performansında kendine özgü bir atmosfer yaratan şarkıcı, izleyicilerini müziğin ve sahnenin büyüsüne davet ediyor. Zengin repertuvarı, etkileyici sahne tasarımı ve duygusal anlar arasında geçiş yapan müzik dolu bir akşam için bu özel etkinliği kaçırmayın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 15 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Bubilet

Bengü

Bengü, 21 Şubat akşamı, unutulmaz şarkıları ve enerjik performansıyla dinleyicileriyle buluşuyor. Pop müziğin en sevilen seslerinden Bengü’nün sahnedeki tutkulu enerjisini kaçırmayın, bu özel akşamda müzik dolu bir yolculuğa çıkın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 21 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Mireille Mathieu

Fransız chanson müziğinin efsanevi sesi Mireille Mathieu, 22 Şubat’ta Ankara Congresium’da hayranlarıyla buluşuyor. “60. Anniversary” turnesi kapsamında sahne alacak olan Mathieu, “La Paloma Adieu” ve “Une Histoire d’Amour” gibi unutulmaz şarkılarıyla izleyicilere büyüleyici bir gece yaşatacak. Güçlü vokali ve zarif sahne duruşuyla milyonları etkileyen sanatçı, Ankara’daki konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanıyor. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Tarih: 22 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Pinhani

‘Dünyadan Uzak’, ‘Ne Güzel Güldün’ ve ‘Hele Bi Gel’ gibi dillere dolanmış şarkılarıyla müzik dünyasında sağlam bir yer edinen Pinhani, Ankaralı hayranlarıyla buluşmak için sahnede! Son dönemde ‘Bilir O Beni’ şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran grup, en sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirecek.

Yer: Milyon Performance Hall Ankara

Tarih: 22 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Sagopa Kajmer

Türkçe rap müziğin efsane ismi Sagopa Kajmer, sevilen şarkıları ve etkileyici sahnesiyle Jolly Joker Ankara’da sevenleriyle buluşuyor. Kaçırılmayacak bir performansa tanık olmak için yerinizi alın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 23 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Biletix

Geleceğe Dönüş

Sinemanın ikonik yapıtlarından Geleceğe Dönüş (Back to the Future), 40. yılını canlı orkestra eşliğinde unutulmaz bir deneyimle kutluyor! Marty McFly ve Doc Brown’ın zamanda yaptıkları macera dolu yolculuğu, Alan Silvestri’nin büyüleyici müzikleriyle dev perdede yeniden yaşamak için yerinizi alın!

Yer: Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bilet.com

Wishbone Ash

Rock müziğin efsanevi grubu Wishbone Ash, ‘The Wish List Tour 2025’ kapsamında 25 Şubat’ta Milyon Performance Hall sahnesine geliyor. İkili solo gitarlarıyla tanınan ve birçok büyük grubu etkileyen topluluk, melodik ve enerjik şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Milyon Performance Hall Ankara

Tarih: 25 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Biletix

Cem Adrian

Müzikte sınırları aşarak kendine özgü bir tarz yaratan Cem Adrian, Ankaralı dinleyicileriyle buluşuyor! Güçlü sesi ve benzersiz yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak olan Cem Adrian, bu özel konserde sevilen şarkılarını seslendirecek. Müzikal yeteneği ve özgün tarzıyla unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanan Cem Adrian, bu konserle müzikseverlere benzersiz bir deneyim sunacak.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 27 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Ankara Şubat Ayı Tiyatroları

Düş Serserileri

Düş Serserileri, çocukluk anılarından kaçan bir gencin, rüyalarında bu anılarla yüzleşerek kendini bulma yolculuğunu anlatıyor. Hayallerin ve gerçeklerin iç içe geçtiği bu etkileyici hikâye, izleyiciyi geçmişle hesaplaşmanın derinliklerine davet ediyor.

Yer: Tabiat Sahnesi Ankara

Tarih: 1 – 22 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Drakula

Yılın en çok beklenen prodüksiyonu Okan Bayülgen’den Drakula, BKM ve Kabare Dada ortak yapımıyla sahnede. Bram Stoker’ın ölümsüz eseri Drakula’yı yeniden yorumlayan ve yöneten Okan Bayülgen, tarihin en ikonik karakterlerinden Drakula’yı canlandırırken, Van Helsing rolünde Hayko Cepkin sahne alıyor. Hikaye, romanın 77 yıl sonrasına, geçmişe ait kritik bir döneme taşınıyor. Oyunun etkileyici atmosferine, sahnedeki canlı orkestrada Kurtalan Ekspres’in bas gitaristi Ahmet Güvenç de eşlik ediyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 3 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Passo

Meçhul Paşa

Tarihin en cesur mizah gazetelerinden Markopaşa’nın hikayesini anlatan Meçhul Paşa, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un katkılarıyla şekillenen bu gazetenin zorlu yolculuğunu sahneye taşıyor. Dönemin toplumsal ve siyasal ortamına mizahi bir bakış sunan oyun, direncin ve özgürlüğün önemini vurgularken izleyicilere düşündüren ve eğlendiren bir deneyim sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 4 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Aşk Bize Masal Olur

Aşk Bize Masal Olur, ergenlikten orta yaşa uzanan bir yolculukta, Aslı’nın masalsı aşk hikayelerini ve bu hikayelerin hayata kattığı umut ve güçleri anlatıyor. İstanbul’un büyülü kaosunda geçen oyun, gerçek aşkı ve masalları bir araya getirerek izleyicilere hem dokunaklı hem de ilham verici bir deneyim sunuyor.

Yer: Ankara Sanat Tiyatrosu – Bilkent Sahne

Tarih: 4 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Mercaniye Çok Yaşa

Osmanlı’nın son döneminde, çürümüş bir savaş gemisi olan Mercaniye ve mürettebatının trajikomik hikayesi, kahramanlık hayalleri ve hayatın mizahi gerçekleri arasında şekilleniyor. Asaf Kaptan ve tayfalarının hayalleriyle tarihin çelişkilerini ele alan oyun, izleyiciyi güldürürken düşündürüyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 5 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Aşk Listesi

Oktay ve Kenan’ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir hediye ile karşı karşıya kaldıkları bu hikaye, hayalinizdeki aşkı tarif etmenin ne kadar zor olduğunu sorguluyor. Kenan’ın yazdığı on özellik, Melis’i kapısına getirecek ve aşk, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu komedi dolu yolculukta, siz de ruh eşinizi keşfedin!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Büyük Aşıkların Sonuncusu

Neil Simon’un zamansız romantik komedisi Büyük Aşıkların Sonuncusu, evliliğini ve hayatını sorgulayan orta yaşlı Barney Cashman’in, sıradanlığın dışına çıkma çabasını anlatıyor. Üç farklı kadınla yaptığı randevular, hayatına renk katma arayışında beklenmedik olaylarla dolu bir yolculuğa dönüşüyor.

Yer: Ankara Sanat Tiyatrosu – Bilkent Sahne

Tarih: 10 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Kel Diva

Bir İngiliz burjuva ailesi olan Bay ve Bayan Smith, geleneksel İngiliz akşamını yaşarken, konukları Bay ve Bayan Martin’i ağırlamaya hazırlanırlar. Ancak, sıradan görünen bu buluşma, tuhaf ve absürt olaylarla dolu bir karmaşaya dönüşür. İtfaiye Şefi’nin gereksiz yere ortaya çıkışı, anlam verilemeyen diyaloglar ve zamanın sürekli kaybolduğu bu evrende, gerçeklik sorgulanır ve her şeyin anlamsızlığı ortaya çıkar. Oyunun hikayesi, bilinçli bir şekilde seyircinin beklentilerini altüst eder ve olayları çözmeye çalışmanın gereksiz olduğunu vurgular.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 11 Şubat 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Cehennem

Sanal dünyanın sınırlarını zorlayan ve gerçeklik algısını sorgulatan “Cehennem”, izleyicisini derin bir düşünsel yolculuğa çıkarıyor. Jennifer Haley’in yazdığı, Elvin ve Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici eser, sanal dünyada kaybolan kimlikler, doğru ve yanlışın bulanıklaştığı bir ortamda insan ruhunun derinliklerine inmeyi amaçlıyor. Gerçek ve sanal arasındaki sınırlar silikleşirken, izleyiciler kendilerini bir kez daha kimliklerini, duygularını ve insan olmanın anlamını sorgularken bulacaklar.

Yer: Tatbikat Sahnesi Ankara

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ve iki kişilik bir oyun olarak sahneye uyarlanan “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”, kadın ve erkek ilişkilerinin başlangıcından sona kadar uzanan sürecini eğlenceli bir dille ele alıyor. Günümüz ilişkilerinden kesitlerle herkesin kendinden bir parça bulabileceği bu komedi, mizahi tespitleriyle kahkahalar eşliğinde düşündürüyor. İlişkilerin evrimi ve trajikomik dinamiklerini gözler önüne seren bu keyifli oyun, izleyenlere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Nâzım Hikmet Kültür Merkezi- Konak Halk Sahnesi

Tarih: 16 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Kadınlık Bizde Kalsın – Sevme Beni

1993’te Yılmaz Erdoğan tarafından yazılan Kadınlık Bizde Kalsın, yıllar sonra Kadınlık Bizde Kalsın / Sevme Beni adıyla yeniden sahneleniyor. Kadına yönelik şiddet, cinayet ve taciz gibi sorunlar hâlâ çözülmemişken, Yasemin Yalçın daha eşit ve özgür bir gelecek umuduyla tekrar seyirciyle buluşuyor. Oyun, kadınların artık “sevmesini istemediği” bir dünyada, ‘insan gibi’ sevmenin önemini vurguluyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 16 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Seyfi Bey

Armağan Çağlayan’ın Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği bu özel oyun, Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonu sahneye taşıyor. Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnelenen eser, bir kış gecesi Günay Restoran kulisinde başlayarak izleyiciyi ortak geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. Hem duygu yüklü hem de mizahi bir yolculuk sunan bu yapım, ustaya bir saygı duruşu niteliğinde.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 17 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Passo

Barda

Serdar Akar’ın kült filmi Barda, Işıl Kasapoğlu’nun yönetmenliğinde sahnede hayat buluyor. Şiddetin bireysel ve toplumsal boyutlarını sorgulayan oyun, insanın karanlık yanlarını cesurca ortaya koyuyor. Toplumsal şiddetin kökenlerine inen bu etkileyici yapım, izleyiciye derinlemesine bir yüzleşme fırsatı sunuyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Muskat

Bir kadın, bir gece ve bir cenaze… İstanbul ile Paris arasında gidip gelen zehirli bir zihin akışında, hayatın en mutlu gününe dair beklenmedik bir yüzleşme. Parça parça dağılan anılar ve yapamayacaklarının ağırlığıyla sessiz bir kopuş yaşayan kadının hikâyesi, derin bir içsel yolculuğa davet ediyor. Bu etkileyici oyun, hayatın kırılma anlarını sahnede yeniden anlamlandırıyor.

Yer: AST Bilkent Sahne

Tarih: 20 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Küçük Balkon

Küçük Balkon, yarım kalmış bir tadilatın ortasında buluşan üç kişinin, geçmişin yüklerini ve aile bağlarını sorguladığı bir hesaplaşmayı sahneye taşıyor. Başta bir ilişki hikayesi gibi başlayan oyun, ablanın aniden eve gelişiyle abla-kardeş arasında derin bir yüzleşmeye dönüşüyor. Annenin hastalığıyla yarım kalan tadilat, onların anneleriyle çözemedikleri meseleleri de gün yüzüne çıkarıyor. Mizahla yoğrulmuş bu psikanalitik yolculuk, seyirciyi hem kahkahalarla güldürüyor hem de duygusal derinlikleriyle sarsıyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 20 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali’nin unutulmaz eseri Kürk Mantolu Madonna, İstanbul Tiyatro Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. İnsan ruhunun derinliklerine inen bu dramatik uyarlama, önyargıların ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını sorgulayan güçlü temalarla izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor. Hikaye, gözümüzün önündeki insanlara dair beslediğimiz yanlış düşünceleri ve bu önyargıların aslında birer zaafımız olduğunu keşfettiriyor.

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 22 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

GURUR VE ÖNYARGI* (*gibi bir şey)

Jane Austen’ın ölümsüz eseri Pride and Prejudice, Isobel McArthur’un cesur ve mizahi dokunuşuyla sahneye taşınıyor! *Gurur ve Önyargı (gibi bir şey), aşk, skandal ve dedikodu dolu hikayesini bu kez hizmetçilerin gözünden anlatıyor. Kahkaha, müzik ve sürprizlerle dolu bu benzersiz uyarlamayı kaçırmayın.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 24 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Korkuyu Beklerken

Korkularıyla savaşan bir adamın içsel mücadelesini konu alan bu oyun, modern dünyanın yalnızlıklarına ve kayıplarına ayna tutuyor ve bir bireyin hayatta “tutunma” çabalarını trajikomik bir şekilde ele alıyor. İzleyiciyi derin bir sorgulamanın içine çekecek olan bu performans, tanıdık duygulara dokunurken evrensel bir yalnızlık portresi çiziyor. Kendini arayanların dünyasına bir adım atmaya hazır olun!

Yer: Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 25 Şubat 2025, 19:00

Bilet: Biletix

Kötü Bir Gün

“Kötü Bir Gün”, seyirciyi sürekli şaşırtarak ilerleyen ve temposu hiç düşmeyen bir kara komedi. Psikolog Erdem ve apartman görevlisi Yakup’un arasındaki gerilim, toplumsal konular ve birey-toplum ilişkisini derinlemesine sorgulayan etkileyici bir yolculuğa dönüşüyor. Gürgen Öz ve Aşkın Şenol’un performanslarıyla zenginleşen bu oyun, heyecan dolu anlarla dolup taşarken, izleyenleri her an yeni bir bulmacayla karşı karşıya bırakıyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 26 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Aydınlıkevler

Zemheri soğuklarına ve yokluğa direnerek hayatta kalmaya çalışan bir ailenin mücadelesi, babaannenin Amerika’ya karşı verdiği direnişle birleşiyor! Bu trajikomik hikaye, yaşamın güçlükleriyle yüzleşirken, umut, dayanışma ve aile bağlarının gücünü sahneye taşıyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 27 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Sokrates’in Son Gecesi

Sokrates’in “En iyi bildiğim şey, hiçbir şey bilmediğimdir” sözü, insanın varoluşuna dair derin bir sorgulama başlatıyor. Bu oyun, birey olma yolunda karşımıza çıkan soruları ve bilinmeyenin gücünü sahneye taşıyor. Sokrates, geçmişin düşünce dünyasından bugüne uzanarak, ‘BİZ’ olmanın ne demek olduğunu ve bilgiye yaklaşımımızı sorguluyor. Bugün bile acı veren, ama bir o kadar da öğretici olan bu sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Her birimizin bildiği ve bilmediği şeylerle yüzleştiği, belki de hiç düşündüğümüz kadar yakın bir geleceğe doğru adım attığımız bu oyun, izleyicilerine felsefi bir yolculuk vaat ediyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 27 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Falda Carmen Çıktı

“Falda Carmen Çıktı” Müzikali, flamenko, opera ve tiyatroyu ilk kez aynı sahnede birleştirerek benzersiz bir sanat deneyimi sunuyor. 30 kişilik dev kadrosuyla sahnelerde büyük ilgi gören bu eser, Georges Bizet’nin ünlü operası Carmen’in yeniden yorumlanmış halini izleyiciyle buluşturuyor. Hikaye, 18. yüzyıl Sevilla’sında geçen tutku, şehvet, şiddet ve komedinin iç içe geçtiği olaylarla Carmen’in ölümsüz aşkını anlatırken, klasik müzik, opera ve flamenko dansının büyülü birleşimiyle zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

Tarih: 28 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Çıkın Evimden

Büyük usta Aziz Nesin’in Toros Canavarı eserinden esinlenerek sahneye uyarlanan bu oyun, günümüzün en yaygın problemlerinden olan kiracı-ev sahibi çatışmasını mizahi bir dille ele alıyor. Yeşilçam’ın renkli dünyasından ilham alarak dönemin nostaljik atmosferini seyirciye sunan oyun, toplumsal gerilimleri eğlenceli bir bakış açısıyla işliyor. 1979 yılında başlayan ve 1980’de sürpriz bir finalle noktalanan bu yapım, sadece mizahı değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve bireysel çıkar çatışmalarını da gözler önüne seriyor.

Yer: Actor Studio Panora AVM

Tarih: 28 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Ankara Şubat Ayı Stand-Up Gösterileri

Özge Özel “Yeni Döküman”

Özge Özel, cesur ve kendine has mizahıyla yeni showu Yeni Dökümanla sahnede! Hayata dair tüm kavramları ters yüz eden ve bunu yaparken hiç pişmanlık duymayan komedyen, tek kişilik stand-up gösterisinde izleyenlere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor.

Yer: Artsy Atakule

Tarih: 4 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Özlem Kosif “Hayatım Yanlış Anlama”

Özlem Kosif, sahnedeki enerjisi ve samimi anlatımıyla hayatın içinden hikayeleri mizahla harmanlayarak izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Çarpıcı gözlemler ve eğlenceli anekdotlarla dolu bu şov, gerçek hayattan kesitleri kahkaha dolu bir şölen haline getiriyor. Unutulmaz bir akşam için yerinizi alın!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K.M

Tarih: 5 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Çimen Show BİZBİZE: Cem İşçiler & Fazlı Polat

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, Çimen Show Bizbize ile kahkaha dolu bir geceye davet ediyor! Eğlenceli anılar, içten sohbetler ve bolca kahkaha vaat eden bu stand-up gösterisi, samimi atmosferiyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mizahın ustalarıyla bu keyifli buluşmayı kaçırmayın!

Yer: Kulüp Müjgan

Tarih: 6 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bilet.com

İlker Gümüşoluk

İlker Gümüşoluk, tek kişilik gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 yıldır 1000’den fazla sahne alan Gümüşoluk, gösterisinde ikili ilişkilerden hayata dair gözlemlerine kadar birçok eğlenceli hikaye ve tespitini paylaşıyor. Hayata kahkahalarla bakacağınız bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet K.M

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Meksika Açmazı

Türkiye’nin en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın sahne performanslarıyla artık sahnede! Podcast’in eğlenceli dünyasını sahneye taşıyan bu gösteri, izleyicilerine kahkaha dolu anlar vaat ediyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 7 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Kaan Sekban “Saçmalar”

Plaza hayatından cast ajanslarına, dünyanın en saçma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? 10 yıl boyunca kurumsal hayatta plaza insanı olarak çalışan ve ardından yurt dışında oyunculuk eğitimi alarak beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı gösterileri bir adım öteye taşıyarak, plaza hayatından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar her şeyi kendine has üslubuyla sahneye koyuyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 8 Şubat 2025, 18:00

Bilet: Biletinial

Bar Psikoloğu

Psikolog Ferhat Aydın, Bar Psikoloğu gösterisiyle sahnede! Psikoloji ve psikoterapi klişelerini mizahi bir dille ele alan bu eşsiz format, bilimsel ve eleştirel psikolojiyi bar sohbeti sıcaklığında sunuyor. Ruh sağlığına dair doğru bilinen yanlışları keşfetmek ve keyifli bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim!

Yer: Fade Stage & Coffee

Tarih: 12 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Barbaros Şansal “Burda Olmaz”

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle sahneye çıkıyor! Sürpriz konukların da eşlik ettiği bu benzersiz performans, izleyicilere keyif dolu anlar vaat ediyor. Hazır olun; terzi yamağı konuşuyor!

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

Tarih: 23 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Ankara Şubat Ayı Çocuk Etkinlikleri

Minik Bulut Minnak

Gökyüzünün en büyük bulutları gibi yağmur yağdırmayı isteyen Minnak, iklim değişikliğiyle mücadele ederken Pembe Bulut ve Bilge Bulut’tan destek alıyor. Dostluk ve dayanışma dolu bu renkli hikaye, çocuklara çevre bilinci aşılayarak eğlenceli bir macera sunuyor. Minnak’ın cesaret ve azimle çıktığı bu yolculuğu kaçırmayın!

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

Tarih: 1 – 8 – 15 – 22 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Biletinial

Çalgıcı Gülali Masalı

Çalgıcı Gülali Masalı, tutkuları ve sorumlulukları arasında sıkışmış bir çocuğun içsel yolculuğunu anlatıyor. Güçlü olmanın anlamını sorgularken farklı bir büyüme yoluna adım atan Gülali’nin hikayesi, seyircileri hem düşündüren hem de güldüren bir serüvene davet ediyor. Gür Kahkahalı Kayıkçı’nın dediği gibi, “Bir hikayemiz var, anlatmazsak öleceğiz!”

Yer: Kült Sahne

Tarih: 8 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Profesör Baz ve Haylaz

Haylaz’ın sakarlıkları Profesör Baz’ın düzenli laboratuvarını altüst ediyor, ancak bu durum eğlenceli ve bilim dolu bir maceraya dönüşüyor! Gerçek bilim deneyleriyle sahnenin bir laboratuvara dönüştüğü bu keyifli gösteri, çocuklara bilimi sevdirirken keşfetmenin heyecanını yaşatıyor.

Yer: Ankara Mesafe Sahne

Tarih: 8 – 23 Şubat 2025, 12:00 – 13:00

Bilet: Bubilet

Eşek Kulaklı Midas

Tiyatro Libra’nın müzikal çocuk oyunu Eşek Kulaklı Midas, Frig kralı Midas’ın ünlü hikayesini çocukların gözünden eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Apollo ve Pan’ın ses yarışıyla başlayan bu mitolojik macerada Midas, yanlış bir kararın sonucunda eşek kulaklarına sahip olur. Ancak hikaye burada sona ermiyor; çocukların da katıldığı bu renkli serüven, hile yapmanın kötülüğünü eğitici bir dille sahneye taşıyor. Mitoloji ve müzikle dolu bu keyifli oyunu kaçırmayın!

Yer: Ankara Çayyolu Sahne

Tarih: 8 – 9 – 22 Şubat 2025, 12:00 – 13:00

Bilet: Bubilet

Ben Bir Robot Muyum?

“Çocuk olmak nedir?” sorusunun peşine düşen bir hikâye, izleyicileri keyifli bir maceraya davet ediyor! Ödevlerden oyuncaklara, sorumluluklardan eğlenceye uzanan bu yolculukta bir çocuk, Bremen Mızıkacıları’nın rehberliğinde çocuk olmanın güzelliklerini ve eşsizliğini keşfediyor. Hem eğlenceli hem düşündürücü bu oyunu kaçırmayın!

Yer: Mesafe Sahne

Tarih: 9 – 22 Şubat 2025

Bilet: Biletinial

Pinkfong Baby Shark Live Show

Dünyanın en çok izlenen ikinci videosu olan “BABY SHARK”ın muhteşem gösterisi, Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşuyor! SmartStudy Co. Ltd. tarafından resmi lisansı ile hazırlanan bu gösteri, çocukları eğlenceli ve eğitici şarkılarla buluşturacak. Minikler, sevdikleri karakterlerle tanışırken okyanus ve denizlerimizin korunması için birlikte hareket edecekler. Harika sahne dekorları ve projeksiyon efektleriyle muazzam bir okyanus atmosferinde unutulmaz bir deneyim sizleri bekliyor!

Yer: Kulis Sanat Tiyatrosu Panora

Tarih: 16 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Bubilet

Ankara Çocuk Sirki

Ankara Çocuk Sirki, çocukları büyüleyici bir eğlence dünyasına davet ediyor. Sihirbaz, tahta bacak, jonglör, ebeveyn yarışmaları ve palyaço gösterileriyle dolu bu renkli etkinlik, her yaştan izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak. Eğlence, şaşkınlık ve neşe içinde geçecek bu büyülü gösteri, sizi ve ailenizi hayran bırakacak. Unutulmaz anılar biriktirmek için yerinizi ayırmayı unutmayın!

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 16 Şubat 2025, 17:00

Bilet: Bubilet

Bilim Show

Keşfetmenin büyüsüyle dolu bir gün sizleri bekliyor! SinoLab Deney Oyunları, bilimi eğlenceli bir serüvene dönüştürüyor. Statik elektrikten şimşeklere, balonların patlamasından havanın gizemlerine kadar merak uyandıran sorulara deneylerle yanıt bulacaksınız!

Yer: Demiurk Sahne

Tarih: 16 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Dünyanın En Küçük Hikayesi

Bu, arkadaşlık üzerine anlatılan en küçük ama en dokunaklı hikaye… Biraz yağmur, biraz şemsiye ve lastik bir çizme eşliğinde penguenlerden oyuncak bebeklere uzanan hayal dolu bir evren sizi bekliyor. İki anlatıcı, müzikleriyle bu büyüleyici hikâyeye hayat verirken izleyicileri de kendi deneyimlerine ortak ediyor.

Yer: Kült Sahne

Tarih: 16 Şubat 2025, 14:00

Bilet: Biletinial

Uyuyan Güzel

Hırslı bir vezir, sarayı ele geçirmek için kralın güzeller güzeli kızı Prenses’i kaçırır, ancak olaylar beklenmedik bir hal alır. Prenses’in uykusundan uyanıp uyanamayacağı ve sarayın kaderinin nasıl şekilleneceği, eğlenceli ve macera dolu bir hikâyeyle sahnede canlanıyor. Cesaret, sevgi ve kahramanlık temalarının işlendiği bu masal, izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Demiurk Sahne

Tarih: 22 Şubat 2025, 17:00

Bilet: Bubilet

Kabuk

Kabuk, uykuya hasret üç kardeşin deniz kabuğunun peşinde çıktıkları macerayı anlatıyor. Kardeşler, denizin oyunlarıyla karşılaşıp birbirlerine kızsalar da müziğin ve uyumun gücünü keşfederek bir araya geliyor. Eğlenceli ve şiirsel bu hikaye, doğanın ritmini dinlemeyi ve birlikte olmanın güzelliğini hatırlatıyor. Kabuk, hem çocukları hem de yetişkinleri büyülü bir yolculuğa davet ediyor!

Yer: Kült Sahne

Tarih: 22 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Şeker Portakalı

Filiz Bozok’un uyarladığı Şeker Portakalı, izleyiciyi Zeze’nin büyülü dünyasına davet ediyor. Hayal gücüyle çevresini renklendiren ve yaramazlıklarıyla herkesi şaşırtan Zeze, bahçesindeki şeker portakalı fidanı ve Portekizli ile kurduğu dostluklarla sevginin anlamını keşfediyor. Çocukluğun masumiyetini ve dostluğun gücünü anlatan bu sıcak hikaye, her yaştan izleyiciye ilham veriyor. Zeze’nin renkli yolculuğuna ortak olmak için bu özel oyunu kaçırmayın!

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Ankara’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

CerModern – Halis Efe Saral, “Toska”

CerModern’de genç sanatçı Halis Efe Saral’ın “Toska” sergisi, insan ruhunun derin çalkantılarını, yalnızlık ve kimlik arayışlarını sanatsal bir dille yansıtıyor. Sergi, izleyiciyi yüzeyin ötesine bakmaya davet ederek bireyin geçmişle hesaplaşmasını, geleceğe dair kaygılarını ve kendini tanıma sürecini ele alıyor. Saral’ın figürleri, sadece sanatsal öğeler değil, aynı zamanda insan varoluşunun derinliklerine uzanan bir keşif yolculuğunun parçaları olarak öne çıkıyor. Zaman, unutulmuş anılar ve bireyin toplumsal yapıyla kurduğu çelişkili ilişkiler, güçlü bir görsel dile dönüşerek yalnızlığın bireysel değil, ortak bir insanlık deneyimi olduğunu hatırlatıyor. “Toska”, izleyiciyi sanat eserine bakmaktan öte, kendi iç dünyasını keşfetmeye teşvik eden psikolojik ve felsefi katmanlarla zenginleşmiş bir sergi olarak sunuluyor.

Yer: CerModern

Tarih: 7 – 23 Şubat 2025

CerModern – Ali Teoman Germaner, “ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın”

Fotoğraf: Can Öztürk

Türk sanatının usta isimlerinden Ali Teoman Germaner’in sanat yolculuğunu gözler önüne seren “ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın” sergisi, CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor. 4 Ocak – 30 Mart 2025 tarihleri arasında açık olan sergi, Germaner’in 1950’lerden bugüne uzanan heykeller, resimler, baskılar ve multimedya yerleştirmeleriyle sanat tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Burak Fidan’ın küratörlüğündeki sergi, izleyiciyi zaman ve bellek ekseninde etkileyici bir sanat yolculuğuna davet ediyor.

Yer: CerModern

Tarih: 4 Ocak – 30 Mart 2025

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Kutsal

Yeni anne olan Nina, uykusuzluk, kaygı ve sevgi arasında sıkışmışken, bir gece için bebeğinden uzak kalma fırsatı bulur. Ancak, bu kısa süreli ayrılık, beklediği gibi huzurlu geçmez. Kaygılarıyla yüzleşen Nina, bir telefonla hayatının en büyük sınavına adım atar. Annelik ve çocukluk, nesiller arası öğretilerle harmanlanarak, Nina’nın içsel dönüşümünü gözler önüne serer. Kutsal, sadece annelikle ilgili değil, tüm insanlık halleriyle bağ kurarak izleyiciye derin bir etki bırakıyor.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 4 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Küheylan

Peter Shaffer’ın Tony ödüllü başyapıtı Küheylan, Barış Erdenk’in yönetmenliğinde izleyiciyle buluşuyor. Kerem Alışık ve Ali Tepe’nin başrollerinde olduğu oyun, 17 yaşındaki Alan’ın içsel çatışmalarını ve psikiyatrist Martin Dysart’ın bu süreçteki sorgulamalarını ele alıyor. Tutku, normallik ve toplum baskısını irdeleyen bu çarpıcı yapım, derin bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Yenimahalle Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 8 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Adamlar

Adamlar, özgün sözleri ve janrlar arasında gezinen sıra dışı müziğiyle Jolly Joker Ankara sahnesinde! Rock’n Roll, Blues, Hip-Hop ve daha fazlasını harmanlayan grup, son albümleri Harekete Kimse Mani Olamaz Part II ile dinleyicilerini yeni bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 8 Mart 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, boşanma kararı aldıkları gece bir kutlama partisinin ardından kendilerini aynı yatakta ve salonda bir cesetle bulurlar. Geceye dair hiçbir şey hatırlamayan çift, hem birbirlerini hem de ilişkilerini sorgularken, bir yandan da “Hangimiz katil?” sorusunun peşine düşer. Komedi, dram ve gerilimin iç içe geçtiği bu oyun, izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikaye sunuyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 9 Mart 2025, 15:00

Bilet: Biletix

Rota Yeniden Oluşturuldu

Jason Robert Brown’ın yazıp bestelediği, Off-Broadway’in unutulmaz müzikali Rota Yeniden Oluşturuldu, İstanbul’da sahneleniyor! Kayhan Berkin’in yönetmenliğinde, Pelin Akil ve Mehmet Aykaç’ın başrollerini paylaştığı bu etkileyici hikaye, aşk ve kariyer çatışmalarıyla dolu bir yolculuğa davet ediyor. İlişkilerini ters yönlerden anlatan Jamie ve Melek’in New York’ta geçen bu duygu dolu hikayesini kaçırmayın!

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 21 Mart 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Hande Yener

Hande Yener, 5 Nisan akşamı Jolly Joker sahnesinde muazzam bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Sahneye çıktığı her an enerjisiyle büyüleyen sanatçı, pop müziğin en sevilen hitlerini Ankaralı sevenleriyle birlikte seslendirecek. Eğlence ve müziğin buluştuğu bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 5 Nisan 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Aşktandır – Furuğ Ferruhzad Bir Kadın Hikayesi

Tiyatro Poyraz’ın ilk oyunu “Yaralarım Aşktandır”, İran’ın efsanevi şairi Furuğ Ferruhzad’ın hayatını ve mücadelesini sahneye taşıyor. Nazan Kesal’ın etkileyici performansıyla can bulan Furuğ, baskıya karşı direnenlerin, eksik bulunanların ve cesurca sözünü söyleyenlerin hikayesini anlatıyor. Şebnem İşigüzel’in kaleminden ve Berfin Zenderlioğlu’nun rejisinden doğan bu oyun, Furuğ’un şiirleriyle dolu bir içsel yolculuk sunuyor. “Kuş ölümlüdür, sen uçmayı hatırla” diyen Furuğ, sahnede izleyicilere ilham vermeye hazır.

Yer: Panora Sanat Merkezi

Tarih: 8 Nisan 2025, 20:30

Bilet: Bilet.com

Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, güçlü vokali ve duygusal şarkılarıyla Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor! Türk pop müziğinin sevilen ismi, en özel hitlerinden son projelerine uzanan zengin bir repertuvarla sahnede olacak. Unutulmaz bir akşam için bu müzik ziyafetini kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Ankara

Tarih: 9 Nisan 2025, 21:00

Bilet: Biletinial

Amadeus

Peter Shaffer’ın klasikleşen eseri Amadeus, 6. sezonunda tiyatroseverlerle buluşuyor! Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer’in başrollerini paylaştığı, Işıl Kasapoğlu rejisindeki bu görkemli yapım, Mozart ve Salieri’nin unutulmaz hikayesini sahneye taşıyor. Sezonun en iddialı prodüksiyonlarından biri olan Amadeus, kaçırılmayacak bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: ATO Congresium Ankara

Tarih: 11 Nisan 2025, 20:30

Bilet: Passo

CMXXIV

Cem Yılmaz, izleyicileri kahkahalara boğan ‘CMXXIV’ gösterisiyle Ankara’da! Yılmaz’ın mizah dehası ve benzersiz esprileriyle dolu gösterisi, yine izleyicilere unutulmaz bir komedi deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Kahkaha dolu anlar için yerinizi şimdiden ayırtın!

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 14 Nisan 2025, 21:00

Bilet: Biletix

Chicago

Broadway’in en uzun soluklu müzikallerinden Chicago, 15 – 20 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM’de sahneleniyor. Orijinal Broadway prodüksiyonu, West End ve Broadway’in yıldız oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak. 1920’lerin ışıltılı dünyasında geçen bu hikâye, Roxie Hart’ın tutku, suç ve şöhret dolu yolculuğunu büyüleyici şarkılar ve çarpıcı koreografiler eşliğinde anlatıyor. “All That Jazz” ve “Cell Block Tango” gibi ikonik eserleriyle Chicago, unutulmaz bir müzikal deneyim vaat ediyor.

Yer: Congresium Ankara

Tarih: 23 – 27 Nisan 2025

Bilet: Biletinial

Tolga Çevik – Tolgshow

Milyonları güldüren Tolga Çevik, ‘Arkadaşım’ karakteriyle sahneye çıkıyor ve doğaçlama ustalığını bir kez daha sergiliyor. Gizemli Yönetmen Fırat Parlak ve Minik lakaplı Özer Atik’in de eşlik ettiği bu eğlence dolu gösteri, Türkiye Turnesi kapsamında Ankara seyircisiyle buluşuyor. Bu unutulmaz geceyi kaçırmayın!

Yer: ATO Congresium Ankara

Tarih: 16 – 17 Mayıs 2025, 21:00

Bilet: Biletinial