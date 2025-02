Antalya’da Şubat 2025 Kültür-Sanat Dolu Geçiyor!

Antalya, Şubat 2025’te birbirinden özel kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yaparak sanatseverleri buluşturuyor. Şehrin tarihi atmosferi ve doğasıyla birleşen bu etkinlikler, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz anlar vadediyor.

Şubat ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, sergiler ve festivaller gibi pek çok etkinlik, Antalya’nın kültür-sanat sahnesine damga vuracak. Müzik tutkunlarından tiyatro severlere, sanata ilgi duyan herkese hitap eden bu programlar, katılımcılara dolu dolu bir ay yaşatacak.





Antalya Şubat Ayı Konserleri

Zakkum

Türk rock müziğinin sevilen grubu Zakkum, dillerden düşmeyen “Anason” ve “Ben Ne Yangınlar Gördüm” gibi hit şarkılarıyla sahneye çıkıyor. Hayranlarıyla birlikte müzik dolu bir geceye imza atmaya hazırlanan grup, enerjisi ve eşsiz performansıyla keyif dolu bir deneyim vadediyor. Bu müzik şölenini kaçırmayın!

Yer: Sponge Pub Konyaaltı

Tarih: 2 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Emir Can İğrek

Kendine has tarzı ve içten şarkı sözleriyle kalplere dokunan Emir Can İğrek, en sevilen parçalarıyla Antalyalı müzikseverlerle buluşuyor. Bu unutulmaz konser, müziğin büyülü atmosferinde anılara dönüşecek bir deneyim sunuyor. Emir Can İğrek’in etkileyici performansını kaçırmayın!

Yer: The Bar

Tarih: 8 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Melek Mosso

Melek Mosso, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Antalya’da! Pop ve halk müziğinden beslenen zengin repertuarıyla sanatçı, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Mosso’nun içten yorumları ve duygusal şarkılarıyla bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: The Bar

Tarih: 9 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Ufuk Beydemir

“Ay Tenli Kadın,” “Ellerin Uzansa” ve “Yüreğimdesin” gibi sevilen şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ufuk Beydemir, etkileyici sahne performansıyla hayranlarıyla buluşuyor. Bu unutulmaz müzik deneyimine ortak olmak için yerinizi alın!

Yer: Holly Stone Performance Hall Antalya

Tarih: 12 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Adamlar – Sevgililer Günü Özel

Etkileyici sahne performansları ve zihinlere kazınan müzik tarzlarıyla dikkat çeken Adamlar, dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır her konserinde enerjisini zirveye taşıyan grup, rock ve pop tınılarını ustaca harmanlayarak unutulmaz bir gece vaat ediyor.

Yer: The Bar Kaleiçi

Tarih: 14 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Cem Adrian

Türk müziğinin eşsiz sesi Cem Adrian, en sevilen şarkılarıyla Antalyalı sevenleriyle buluşuyor. Olağanüstü ses yeteneğiyle dinleyicilerini derin bir duygusal yolculuğa çıkaran Cem Adrian, kendi yazıp bestelediği eserleriyle müzikseverleri büyüleyecek.

Yer: Aktüel Açık Hava Sahnesi

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Gökhan Türkmen

Türk pop müziğinin sevilen ismi Gökhan Türkmen, hit şarkıları ve unutulmaz sahne enerjisiyle dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. “Bitmesin,” “Büyük İnsan” ve diğer hitleriyle gönüllere dokunan Gökhan Türkmen, müzik dolu bir geceye davet ediyor. Keyifli bir akşam için hemen yerinizi ayırtın!

Yer: The Bar Kaleiçi

Tarih: 19 Şubat 2025, 21:30

Bilet: Bubilet

Anıl Durmuş

Anıl Durmuş, “Unutamadım Adını,” “Senden Yolum Geçmez,” “Kafayı Yaktım” ve “Giden Herkesin Yerine” gibi hit şarkılarıyla sahnede! 90’lar nostaljisinin etkisiyle müzik, enerji ve dansı ustaca harmanlayan Durmuş, izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: The Bar Kaleiçi

Tarih: 20 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Soner Sarıkabadayı

Soner Sarıkabadayı, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla 22 Şubat akşamı The Bar sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: The Bar Kaleiçi

Tarih: 22 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletix

Çağan Şengül

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Çağan Şengül, Antalyalı dinleyicileriyle buluşuyor! “Mesafe”, “Papatya”, “Bir Deli Hasret” ve “Kırlangıç” gibi milyonların diline dolanan şarkılarıyla sahneye çıkan sanatçı, duygu dolu performansıyla unutulmaz bir akşam vadediyor. Sevilen melodilere eşlik etmek için yerinizi alın!

Yer: The Bar Kaleiçi

Tarih: 26 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Bubilet

Can Ozan

Müzik hayatına 13 yaşında klasik gitarla adım atan Can Ozan, “Sar Bu Şehri,” “Aşk,” “Hiç Kimsenin Günahı Yok,” “Kalbimden Tenime” ve “Toprak Yağmura” gibi sevilen hitleriyle hayranlarıyla buluşuyor. Bu keyifli geceyi kaçırmayın.

Yer: The Bar Kaleiçi

Tarih: 27 Şubat 2025, 22:00

Bilet: Biletinial

Antalya Şubat Ayı Tiyatroları

Otelde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ın rol aldığı Otelde, bir otel odasında yolları kesişen bir kadın ve bir yazarın gizemli hikayesini anlatıyor. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu gerilim dolu oyunda, odadaki cesetlerin sırrı ve yayımlanmamış bir romanın ipuçları çözülmeyi bekliyor. Seyirciyi heyecan verici bir bulmacaya sürükleyen bu yapım, hayata ve rollerimize dair derin sorular soruyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 6 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 6 Şubat 2025, 16:00

Bilet: Passo

Ahududu

“Ahududu”, iki yaşlı kadının yalnızlıklarını gidermek için buldukları tuhaf ve komik çözümü konu alıyor. Tiyatrokare’nin yeni yorumuyla sahnelenen bu klasik komedide, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolleri paylaşıyor. İzleyicilere bol kahkaha vadeden bu oyun, iki yaşlı kadının ilginç sırlarını ortaya çıkarıyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 11 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Mutlu Aile Tablosu

Elaine ve Ken Haber, ellili yaşlarının ortasında, hayatlarının monotonluğundan sıkılmış, birbirlerine uyumsuz olduklarına inanmış bir çifttir. İki yetişkin çocuğunun da etkisiyle, hayatlarını değiştirmeye karar verirler ancak bu çaba, onları beklenmedik bir şekilde bambaşka bir duruma sürükler. Eğlenceli ve sürükleyici bir komedi, seyircilere unutulmaz bir deneyim sunuyor!

Yer: Atatürk Kültür Merkezi – Aspendos Salonu

Tarih: 13 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Haybeden Gerçeküstü Aşk

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’dan uyarlanan oyun, kadın ve erkek ilişkilerinin başlangıcından sona kadar olan sürecini mizahi bir dille sahneye taşıyor. Her bireyin kendisinden bir şeyler bulabileceği bu eğlenceli komedi, ilişkilerin trajikomik evrimini keyifli gözlemlerle izleyiciye sunuyor.

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi

Tarih: 14 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Piraye

Nazım Hikmet’in, hapishanede geçirdiği 17 yıl boyunca karısı Piraye’ye yazdığı mektuplar, aşkın, kavganın ve hasretin derinliğini yansıtarak sahneye taşınıyor. Bu ölümsüz aşk, şairin şiir ve mektuplarıyla, yüreğinizde iz bırakacak bir yolculuğa dönüşüyor.

Yer: Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu

Tarih: 15 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Doğu Ekspresinde Cinayet

Agatha Christie’nin ünlü eseri Doğu Ekspresinde Cinayet, bu sezon ilk kez Türkiye’de tiyatro sahnesine taşınıyor! İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi’nde, dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot ve birbirinden farklı yolcular yer alırken, bir cinayet geceyi karıştırır. Vahşi bir cinayet işlenmiş, kurbanın arkasında gizemli sırlar ve bolca kanıt bulunmaktadır. Poirot, zamanla yarışarak, trenin kara saplanıp mahsur kalmasından sonra katili bulmak için zorlu bir mücadele verir.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 16 – 17 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

İrfan Kangı’nın yazdığı “Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanma kararı almış bir çiftin son buluşmasında yaşanan eğlenceli ve düşündürücü anları sahneye taşıyor. Ayhan ve Özlem, geçmişi masaya yatırıp ilişkilerinin geleceğini sorgularken, garsonun tarafsız hakemliği ile komik ve sürükleyici bir hesaplaşma ortaya çıkıyor.

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Tatavlada Son Dans

Tatavlada Son Dans, geçmişle bugünün kesiştiği bir hikayeyi sahneye taşıyor. Eleni ve Gül’ün, 6-7 Eylül’ün izlerini taşıyan bir evde bellekle oynadığı oyunlar, izleyiciyi hüzün ve umut arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Rembetiko ezgileriyle süslenen bu dokunaklı anlatı, unutmak ve hatırlamak arasındaki ince çizgide geziniyor.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 25 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Shirley

Sumru Yavrucuk’un tek kişilik sahne performansı “Shirley”, sıradan hayatın içinde kaybolan, hayallerini unutmuş bir kadının kendini yeniden keşfettiği, eğlenceli ve duygusal bir yolculuğu anlatıyor. Willy Russell’ın ünlü “Shirley Valentine” adlı oyunundan uyarlanan bu müzikli komedi, izleyiciyi hem güldürüp hem de düşündürüyor. Yavrucuk, Shirley karakterini sahnede tek başına canlandırırken, oyun bir kadının hayatını yeniden şekillendirme çabasıyla izleyiciyi büyülüyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 26 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletix

Antalya Şubat Ayı Stand-Up Gösterileri

Seda Yüz

Seda Yüz, hayata mizahi bir pencereden bakan tek kişilik stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşuyor. Samimi ve etkileyici anlatımıyla günlük yaşamın absürtlüklerini sahneye taşıyan komedyen, kahkaha dolu anlar yaşatarak dertlere neşeli bir dokunuş katıyor. Eğlence dolu bu keyifli gösteri, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 9 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletix

Anlatanadam

Rabarba’nın neşesi, Meksika Açmazı’nın sevilen ismi Anlatanadam, kahkaha dolu stand-up gösterisiyle sahnede! Kendine has üslubu ve keskin mizahıyla, iki perde boyunca izleyenleri birbirinden komik hikayeler ve tespitlerle güldürmeye hazır. Bu unutulmaz gösteriyi kaçırmayın, kahkaha dolu bir akşamın keyfini çıkarın!

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 16 Şubat 2025, 18:00

Bilet: Biletinial

Kaan Sekban

Plaza hayatından cast ajanslarına, dünyanın en saçma yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? 10 yıl boyunca kurumsal hayatta plaza insanı olarak çalışan ve ardından yurt dışında oyunculuk eğitimi alarak beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı gösterileri bir adım öteye taşıyarak, plaza hayatından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar her şeyi kendine has üslubuyla sahneye koyuyor.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Mahşer-i Cümbüş

Türkiye’de Modern Doğaçlama Tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, enerjisi yüksek ve interaktif performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Doğaçlamanın ustalarıyla kahkaha dolu bu eğlenceli gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Manavgat Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 18 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Taha Ercoşkun “İstibdad”

Taha Ercoşkun, politik mizahı keskin gözlemleriyle harmanladığı tek kişilik gösterisi “İstibdad” ile sahnede! İngilizce ve Rusça sahnelerden Türkçe stand-up’a uzanan yolculuğunda, gündelik hayatı zekice yorumlayan Taha, izleyicilere kahkaha dolu bir gece vaat ediyor.

Yer: Simurg Cafe

Tarih: 19 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Bubilet

Atalay Demirci “Kel Alaka”

Atalay Demirci, Kel Alaka ile yeniden sahnede! Birbirinden bağımsız hikayeleri ustalıkla harmanlayarak izleyenleri kahkahalara boğan bu mizah şöleni için yerinizi alın!

Yer: Alanya Kültür Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 20:00

Bilet: Biletinial

Ali Congun

“Şehir Eliti” gösterisiyle kasaba kurnazlığını kent yaşamının incelikleriyle harmanlayan Ali Congun, şimdi kariyer çabası ve aşk acısı temalı yepyeni setiyle seyirci karşısında. Gülmek ve farklı bir bakış açısıyla günlük hayatın tuhaflıklarını keşfetmek için yerinizi ayırtın!

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 27 Şubat 2025, 20:45

Bilet: Bubilet

Mesut Süre ile İlişki Testi Filtresiz

Çiftlerin tanışma hikayelerinden kıskançlıklarına, eski sevgililerden arkadaş ve aile ilişkilerine kadar pek çok konunun masaya yatırıldığı Mesut Süre ile İlişki Testi, kahkaha garantili bir talk show sunuyor. Mesut Süre’nin keskin mizahı ve eğlenceli moderatörlüğüyle çiftlerin ilişkilerine dair sürprizler ve itiraflarla dolu bu keyifli gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 28 Şubat 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Antalya Şubat Ayı Çocuk Etkinlikleri

Uğur Böceği ile Kara Kedi

Uğur Böceği ve Kara Kedi, bu kez ormanın derinliklerinde heyecan dolu bir maceraya atılıyor! Marinette ve Adrien’in sihirli dönüşümleriyle hayat bulan kahramanlarımız, zorlu engelleri aşarken cesaretin, dostluğun ve dayanışmanın gücünü keşfedecekler. Renkli sahne tasarımları, eğlenceli şarkılar ve büyüleyici kostümlerle dolu bu macera, hem çocuklara hem de yetişkinlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 14 Şubat 2025, 18:00

Bilet: Biletinial

Star Paws

Shelly, Telly, Alby ve Rudy, sıradan hayatlar süren dört yakın arkadaştır. Bir gün Kral Bob’un yardıma ihtiyacı olduğunu fark ederler ve bu çağrıya kayıtsız kalamazlar. Kendilerine büyük bir sorumluluk yükleyen bu sevimli dostlar, arkadaşlık, yardımlaşma ve özgüven gibi değerleri keşfederken minik izleyicilere de bu önemli kavramları öğretir. Eğlenceli ve farkındalık dolu bu macerada, Star Paws’ın parlayan yıldızlarının doğuşuna tanık olacaksınız!

Yer: Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

Tarih: 22 Şubat 2025, 13:00

Bilet: Bubilet

Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası

Fındıkkıran’ın Sihirli Dünyası, 23 Şubat’ta Antalya Aktüel sahnesinde çocukları büyülü bir yolculuğa davet ediyor. Çocuklar için yeniden uyarlanan bu klasik bale eseri, sözsüz anlatımı, muhteşem kostümleri ve büyüleyici danslarıyla genç izleyicileri sanatın zarafetiyle tanıştırıyor. Şeker Perisi’nden Çiçekler Valsi’ne uzanan bu masalsı deneyim, yeni yıl coşkusunu sahneye taşıyor!

Yer: Aktüel Açık Hava Sahnesi

Tarih: 23 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletix

Rüya Takımı Müzikali

Kitaplarla pek arası olmayan Berna, “Rüya Takımı” kitabını okurken kendini bir anda Kelebek Bella olarak bulur ve fantastik bir dünyaya adım atar. Bella, Panda Boby, Kaplan Alex ve Sincap Marko ile unutulmaz bir dostluk kurarak, festival ve eğlencenin tam ortasında heyecan dolu bir maceraya çıkar.

Yer: Mall Of Antalya Gösteri Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 15:00

Bilet: Biletinial

Yırtık ile Pırtık

İki yakın arkadaş, güneşli bir Pazar günü parkta buluşur. Pırtık, yalnız başına vakit geçirmek isterken, Yırtık birlikte oyun oynamak için ısrar eder. Bu sevimli ikili, farklı istekleri arasında nasıl bir denge kuracak? Güneşli Pazar gününün tadını çıkarırken, eğlenceli bir dostluğun ne kadar renkli olduğunu keşfedecekler.

Yer: Mall Of Antalya Gösteri Merkezi

Tarih: 23 Şubat 2025, 16:00

Bilet: Biletinial

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Misery

Ünlü yazar Paul Sheldon, araba kazasının ardından kendisini hayranı Annie Wilkes’in bakımında bulur, ancak bu yardımın bir bedeli vardır. Annie, Paul’ün yeni romanını okuduğunda, hayranlık yerini tehditkâr bir takıntıya bırakır. Paul, Annie’nin karanlık ruh haline ve Misery Chastain’i geri getirme takıntısına karşı yaşam mücadelesi verirken, gerilim dolu bir oyun başlar. Stephen King’in unutulmaz eserinden uyarlanan bu hikâye, nefesleri kesecek bir psikolojik gerilim sunuyor.

Yer: Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 4 Mart 2025, 20:30

Bilet: Bubilet

Sabotaj

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak, stand-up gösterilerinde gündemi mizahi bir dille ele alarak seyircileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor! Ülkemizde ve dünyada yaşanan tuhaf olayları, değişen insan ilişkilerini ve hayatın sıradanlıklarını çarpıcı bir bakış açısıyla sahneye taşıyorlar. “Konunuz konumuzdur” mottosuyla, her konuyu mizah dolu bir şekilde ele alarak izleyicileri düşündürürken güldürecekler.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 7 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Mercaniye Çok Yaşa

“Mercaniye Çok Yaşa!”, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen mizahi bir oyunla izleyiciyi zaman tüneline davet ediyor. Neşeli şarkılar, eski dönem tınıları ve ibretlik karakterlerle süslenen bu eser, köhne bir savaş gemisi olan Mercaniye’nin kaptanı Asaf ve mürettebatının çürüyen hayallerini anlatıyor. Gelenekten aldığı ilhamla, tarih ve mizahı harmanlayarak toplumsal ve bireysel çöküşleri güldürüyle ele alan oyun, Aziz Nesin’in izahı olmayan şeylerin mizahını yaratma sözünü adeta sahnede canlandırıyor.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 10 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Antalya Konyaaltı Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 12 Mart 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Ran – Severmişim Meğer

Londra Millfield Tiyatrosu’nda dünya prömiyerini yapan “Ran”, Yurdaer Okur’un güçlü yorumuyla Türkiye sahnelerinde izleyiciyle buluşuyor. Nazım Hikmet’in şiir ve mektuplarından sahneye uyarlanan bu etkileyici oyun, duygu dolu bir edebiyat ve tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 9 Nisan 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Aşk Listesi

Oktay ve Kenan’ın hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir hediye ile karşı karşıya kaldıkları bu hikaye, hayalinizdeki aşkı tarif etmenin ne kadar zor olduğunu sorguluyor. Kenan’ın yazdığı on özellik, Melis’i kapısına getirecek ve aşk, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu komedi dolu yolculukta, siz de ruh eşinizi keşfedin!

Yer: Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi

Tarih: 18 Nisan 2025, 20:30

Bilet: Biletinial

Tolga Çevik – Tolgshow

Milyonları güldüren Tolga Çevik, ‘Arkadaşım’ karakteriyle sahneye çıkıyor ve doğaçlama ustalığını bir kez daha sergiliyor. Gizemli Yönetmen Fırat Parlak ve Minik lakaplı Özer Atik’in de eşlik ettiği bu eğlence dolu gösteri, Türkiye Turnesi kapsamında Antalya seyircisiyle buluşuyor. Bu unutulmaz geceyi kaçırmayın!

Yer: Alanya Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 23 Mayıs 2025, 21:00

Bilet: Biletinial