Arcadium Göktürk Balıkçı: 25 Yıllık Lezzet Yolculuğu

Göktürk’te deniz ürünleri ve taze balık denince ilk akla gelen yerlerden biri olan Arcadium Göktürk Balıkçı, zengin menüsü ve eşsiz lezzetleriyle müdavimlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

25 yıllık deneyimiyle hizmet veren restoran, mevsiminde taze balık ve deniz ürünleri ile dolu balık mostrasıyla dikkat çekiyor.

Menüsünde Ege otlarıyla hazırlanmış salatalar, deniz ürünleriyle zenginleştirilmiş soğuk ve sıcak mezeler, usta şeflerin hünerli ellerinden çıkan eşsiz başlangıçlar yer alıyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, tazeliğini koruyarak günün her saatinde müşterilere sunuluyor. Misafirlerine yüksek kalite ve hizmet anlayışıyla yaklaşan Arcadium Göktürk Balıkçı, lezzet tutkunlarına uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam etmeyi amaçlıyor.

Eğer siz de taze balık ve benzersiz mezelerle dolu bir deneyim arıyorsanız, Arcadium Göktürk Balıkçı sizi bekliyor!