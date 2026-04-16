Boğaz’da İki Şefin Buluşması: Izaka Terrace’ta Four Hands Dinner

İstanbul’un en çarpıcı manzaralarından birine sahip Izaka Terrace, 13 ve 14 Nisan akşamlarında gastronomi sahnesine güçlü bir imza attı. Şehrin kalbinde konumlanan CVK Park Bosphorus Hotel bünyesindeki bu özel mekan, iki gecce boyunca yalnızca bir davete değil, aynı zamanda çok katmanlı bir deneyime ev sahipliği yaptı.

Bu özel buluşmanın merkezinde ise gastronomi dünyasının en dikkat çeken konseptlerinden biri yer aldı: Four Hands Dinner. Etkinlik, farklı mutfakların sınırlarını ortadan kaldırarak aynı sofrada buluşturdu. Böylece misafirler, Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde yalnızca lezzet değil, aynı zamanda güçlü bir hikaye deneyimledi.

İki Şef, Tek Menü: Kusursuz Bir Uyum

Geccenin mutfak kurgusunu, Izaka Terrace’ın yaratıcı vizyonunu temsil eden Serhat Eliçora ve Londra’nın Michelin yıldızlı restoranı Hide London’ın Director Chef’i Josh Angus birlikte şekillendirdi.

Ancak bu birliktelik yalnızca teknik bir iş birliği sunmadı. Aksine, iki şef ortak bir dil kurarak Anadolu’nun karakteristik lezzetlerini modern Avrupa mutfağının rafine yaklaşımıyla buluşturdu. Bu nedenle ortaya çıkan menü, klasik bir fine dining deneyiminin ötesine geçti.

Mevsimsellikten İlham Alan Güçlü Bir Menü

Menü, mevsimin en iyi ürünlerini merkezine aldı. İlk olarak İngiliz ve Türk usulü kızarmış balık sandviç ile başlayan akış, konukları daha ilk lokmada bu deneyimin farklı olacağına ikna etti.

Ardından gelen Ege otları ve kalamarla doldurulmuş bebek enginar, tabağa tazelik ve denge kattı. Hemen sonrasında servis edilen kadayıf kaplı karides ve deniz tarağı dumpling ise dokusal kontrastıyla dikkat çekti. Böylece menü, yalnızca lezzet değil, aynı zamanda teknik çeşitlilik açısından da güçlü bir yapı sundu.

Ana yemek bölümünde sahne tamamen ateşe aitti. Üç farklı teknikle kömür ateşinde pişirilen kuzu eti, derin aromasıyla öne çıktı. Öncesinde sunulan mor fesleğen ve hibiskus dokunuşlu sorbe ise damakta ferah bir geçiş yarattı.

Devamında gelen antrikot temelli tabak; mantı, kebap ve közde ızgara biftek detaylarıyla iki mutfağın karakterini tek bir kompozisyonda buluşturdu. Bu aşamada, menünün en güçlü anlatılarından biri ortaya çıktı.

Finalde Hafızada Kalan Bir İmza

Geccenin kapanışı ise zarif ve etkileyici bir dokunuşla gerçekleşti. Josh Angus imzasını taşıyan kuzukulağı ve yanık süt kıtırı ile hazırlanan cheesecake, klasik bir tatlıyı modern bir yoruma dönüştürdü. Böylece final, damakta uzun süre kalan bir iz bıraktı.

Bu özel akşam, Izaka Terrace’ta yalnızca bir yemek deneyimi sunmadı. Aynı zamanda gastronominin farklı kültürler arasında nasıl bir köprü kurduğunu güçlü bir şekilde gösterdi. Bu nedenle Four Hands Dinner, İstanbul’un gastronomi ajandasında sıradan bir etkinlik değil; stil sahibi, rafine ve unutulmaz bir buluşma olarak yerini aldı.