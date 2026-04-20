The Ivy Collection Satışıyla Gastronomi Dünyasında Yeni Dönem

İngiltere yeme-içme dünyasında dengeleri değiştiren dev bir anlaşma gerçekleşti. Richard Caring, portföyünde yer alan prestijli restoran ve kulüplerin çoğunluk hissesini 1,4 milyar sterlin karşılığında DIAFA’ya devretti. Böylece The Ivy Collection başta olmak üzere sektörün en güçlü markaları, küresel yatırım sahnesinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Bu satış yalnızca finansal büyüklüğüyle değil, aynı zamanda yarattığı stratejik etkiyle de dikkat çekiyor. Çünkü anlaşma, İngiltere merkezli markaların global genişleme hikayesinde kritik bir kırılma noktası olarak öne çıkıyor.

Küresel Ağırlama Sektöründe Yeni Güç Haritası

Satın alma işlemi, International Holding Company bünyesinde faaliyet gösteren DIAFA tarafından gerçekleştirildi. Böylece yatırım devi, premium restoran segmentindeki etkisini ciddi şekilde artırdı.

Daha önce Zuma ve Roka gibi global ölçekte güçlü markaları portföyüne katan DIAFA, bu yeni hamleyle liderlik iddiasını pekiştirdi. Ayrıca bu stratejik genişleme, lüks gastronomi pazarında rekabetin yönünü yeniden belirliyor.

Öte yandan anlaşma kapsamında The Ivy Collection, Caprice Holdings ve Birley Clubs gibi üç ana yapı yer alıyor. Ancak gündelik yeme-içme markası Bill’s, bu büyük satışın dışında tutuldu. Bu detay, grubun premium segmentte daha net bir konumlanma hedeflediğini gösteriyor.

Marka Değil, Kültürel Kurum Satışı

Anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamalar, sürecin yalnızca ticari bir satış olmadığını açıkça ortaya koyuyor. DIAFA CEO’su Ravi Thakran, bu yatırımı “küresel lüks misafirperverlikte yeni bir sayfa” olarak tanımlıyor.

Benzer şekilde, DIAFA’nın yeme-içme operasyonlarını yöneten Ashley Saxton da Caring’in yarattığı markaları “kültürel kurumlar” olarak nitelendiriyor. Bu yaklaşım, markaların yalnızca restoran değil, deneyim ve yaşam tarzı sunduğunu vurguluyor.

Caring ise yeni ortaklığa güçlü bir vizyonla yaklaşıyor. İş insanı, mevcut markaların uluslararası pazarlarda daha geniş bir etki yaratacağına inanıyor ve bu sürecin büyüme potansiyelini hızlandıracağını ifade ediyor.

Finansal Güç ve Büyüme Potansiyeli

Anlaşmanın finansal boyutu da sektörün ulaştığı ölçeği net şekilde ortaya koyuyor. The Ivy Collection’ın bağlı olduğu Troia (UK) Restaurants, Ocak 2025 itibarıyla gelirini %4 artırarak 327,1 milyon sterline taşıdı.

Bununla birlikte, Caprice Holdings ve Birley Clubs ile birleşen yapının toplam FAVÖK (EBITDA) değeri yaklaşık 89 milyon sterlin seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, yatırımın yalnızca prestij değil aynı zamanda güçlü bir finansal performans sunduğunu gösteriyor.

Ayrıca Caring’in satış sonrası görevine devam etmesi, markaların operasyonel sürekliliğini koruyacak önemli bir hamle olarak öne çıkıyor. Bu karar, dönüşüm sürecinde istikrarı desteklerken yeni yatırım dönemine güven sağlıyor.