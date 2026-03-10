Boğaz Manzarasında Seramik Deneyimi: Clay & Spice Workshop Madhus’ta

İstanbul’da sanat ve deneyim odaklı etkinlikler son yıllarda büyük ilgi görüyor. Özellikle yaratıcı atölyeler, şehir hayatının temposundan uzaklaşıp üretmenin keyfini yaşamak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor. Bu ilham verici etkinliklerden biri de Swissôtel The Bosphorus’un büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek Clay & Spice Seramik Workshop.

4 Nisan Cumartesi günü Madhus Istanbul’da düzenlenecek bu özel atölye, katılımcıları toprağın sakinleştirici dünyasıyla buluşturuyor. Üstelik Boğaz’ın etkileyici manzarası ve Swissôtel’in zarif ortamı, bu yaratıcı deneyimi çok daha özel bir hale getiriyor. Katılımcılar bir yandan seramik üretiminin keyfini yaşarken diğer yandan Madhu's’un karakteristik atmosferinden ilham alıyor.

Madhu's Istanbul’da Sanat ve İlham Buluşuyor

Swissôtel The Bosphorus içinde yer alan Madhu's Istanbul, farklı mutfak kültürlerini modern dokunuşlarla yorumlayan özgün bir gastronomi adresi olarak öne çıkıyor. Ancak bu etkinlikte Madhu's yalnızca bir restoran değil, aynı zamanda yaratıcı bir deneyim alanı haline geliyor.

Clay & Spice Seramik Workshop, Madhu's’un enerjik ruhunu ve renkli estetik anlayışını atölye ortamına taşıyor. Workshop alanında Madhu's’un konseptini ve renk paletini yansıtan özel bir tanıtım köşesi yer alacak. Böylece katılımcılar hem markanın hikayesini keşfedecek hem de bu atmosferden ilham alarak kendi tasarımlarını oluşturacak.

Atölyenin başlangıcında Madhu's’un konsepti ve hikayesi hakkında kısa bir bilgilendirme yapılacak. Böylece katılımcılar etkinliğe yalnızca bir seramik çalışması olarak değil, aynı zamanda bir marka deneyimi olarak yaklaşacak.

Serbest Çalışma Formatında Yaratıcı Bir Deneyim

Clay & Spice Seramik Workshop, serbest çalışma konseptiyle gerçekleşecek. Bu format katılımcılara kendi yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyma fırsatı sunuyor. İster ilk kez seramikle tanışın ister daha önce deneyim kazanmış olun, herkes kendi tarzını yansıtan bir parça üretebilecek.

Workshop sırasında katılımcılar toprağı şekillendirirken hem üretmenin huzurunu hissedecek hem de ortaya çıkan tasarımın kişisel bir hikaye taşıdığını görecek. Ayrıca etkinlik kapsamında tüm temel malzemeler ve yönlendirmeler sağlanacak. Böylece katılımcılar yalnızca üretime ve yaratıcılığa odaklanabilecek.

Üstelik etkinliğin keyifli atmosferi küçük sürprizlerle de desteklenecek. Katılımcılara etkinlik sırasında veya sonunda Madhu's’a özel imza bir içecek ya da mini atıştırmalık ikram edilecek. Bu detay, sanat ve gastronomiyi aynı deneyimde buluşturan özel bir dokunuş yaratıyor.

Eserler 7–10 Gün Sonra Teslim Edilecek

Workshop sırasında ortaya çıkan seramik eserler etkinlik sonrası özel bir süreçten geçecek. Öncelikle çalışmalar dikkatle kurutulacak. Ardından profesyonel fırınlama işlemi uygulanacak. Bu süreç yaklaşık 7–10 gün sürüyor.

Fırınlama tamamlandıktan sonra eserler hazır hale geliyor. Katılımcılar bilgilendiriliyor ve belirlenen tarihler arasında çalışmalarını Swissôtel The Bosphorus’tan teslim alabiliyor.

Sanat, gastronomi ve ilhamı aynı atmosferde buluşturan Clay & Spice Seramik Workshop, şehirde yaratıcı bir mola vermek isteyenler için dikkat çekici bir deneyim sunuyor. Üstelik sınırlı kontenjan nedeniyle erken rezervasyon büyük önem taşıyor.



