Boğaz’da Yenilenme Zamanı: Kocataş Mansions Spa’dan Özel Kampanya

İstanbul’da şehirden uzaklaşmadan yenilenmek isteyenler için özel bir fırsat dikkat çekiyor. Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde konumlanan Kocataş Mansions Spa, Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mart ayı boyunca misafirlerine özel bir ayrıcalık sunuyor. Bu özel kampanya kapsamında hafta içi günlerinde tüm spa bakımlarında %20 indirim uygulanıyor.

Yoğun şehir temposundan uzaklaşmak ve kendine zaman ayırmak isteyenler için hazırlanan bu ayrıcalık, spa deneyimini çok daha ulaşılabilir hale getiriyor. Özellikle baharın yaklaşmasıyla birlikte bedenini ve zihnini yenilemek isteyenler için bu kampanya güçlü bir davet niteliği taşıyor.

Mart Ayı Boyunca Spa Bakımlarında %20 Ayrıcalık

Kocataş Mansions Spa, Mart ayı boyunca hafta içi günlerinde geçerli olacak özel bir kampanya sunuyor. Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan bu fırsat kapsamında tüm spa bakımlarında %20 indirim avantajı sağlanıyor.

Bu ayrıcalık sayesinde misafirler cilt bakımlarından rahatlatıcı masajlara kadar geniş bir bakım seçkisini daha avantajlı şekilde deneyimleyebiliyor. Ayrıca spa terapistleri her misafirin ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor. Böylece ziyaretçiler yalnızca bir spa hizmeti değil, aynı zamanda bütünsel bir yenilenme deneyimi yaşıyor.

Üstelik Boğaz manzarası ve tarihi dokunun birleştiği Kocataş Mansions atmosferi, bu deneyimi çok daha özel bir hale getiriyor.

Türkiye’nin En Kapsamlı Spa Deneyimlerinden Biri

Kocataş Mansions Spa, Türkiye’nin en kapsamlı ve bütünsel spa merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Alanında uzman terapistler ve wellness danışmanları, misafirleri rahatlama, uyku düzeni, beslenme, hareket ve farkındalık konularında yönlendiriyor.

Spa alanında sunulan imkanlar oldukça geniş. Misafirler Alchemy Bar, meditasyon mağarası, farklı hidrotermal alanlar ve geleneksel hamam deneyimleriyle çok yönlü bir rahatlama süreci yaşayabiliyor. Ayrıca kristal buhar odası, Fin saunası, hidroterapi havuzu ve tuz mağarası gibi özel alanlar spa deneyimini zenginleştiriyor.

Bununla birlikte merkezde 38 farklı terapi odası bulunuyor. Böylece masaj, bakım ve terapi programları profesyonel bir ortamda sunuluyor. Çiftler için özel sauna ve buhar odası seçenekleri de dikkat çekiyor.

Sağlık, Spor ve Farkındalık Odaklı Bir Yaşam Alanı

Kocataş Mansions Spa, yalnızca bir spa merkezi değil aynı zamanda kapsamlı bir sağlıklı yaşam alanı sunuyor. Spor ve hareket odaklı alanlar sayesinde misafirler fiziksel aktivitelerini de destekleyebiliyor.

Tesiste kardiyo stüdyosu, pilates stüdyosu, yoga stüdyosu ve bisiklet stüdyosu bulunuyor. Bununla birlikte TRX alanı ve squash kortu gibi farklı spor seçenekleri de mevcut. Sahilde konumlanan yoga ve meditasyon alanı ise Boğaz manzarası eşliğinde zihinsel dengeyi destekliyor.

Sağlık ve şifa alanında ise danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Uzmanlar sağlık taramaları, Ayurvedik tıp değerlendirmeleri ve egzersiz fizyolojisi konularında rehberlik sağlıyor. Ayrıca BOD POD vücut kompozisyonu analizi ve VO2 max testleri gibi ileri teknoloji ölçüm imkanları da yer alıyor.

Mart ayı boyunca devam edecek %20 spa ayrıcalığı, bu kapsamlı deneyimi keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kendinize küçük bir mola vermek ve yenilenmek istiyorsanız Kocataş Mansions Spa sizi bekliyor.