Swissôtel The Bosphorus’ta 23 Nisan’a Özel Çocuk Şenliği!

23 Nisan yaklaşırken İstanbul’da çocuklara özel etkinlik arayan aileler için heyecan verici bir organizasyon dikkat çekiyor. Swissôtel The Bosphorus, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doğayla iç içe bir atmosferde kutlamak isteyen aileleri özel bir etkinliğe davet ediyor. Otelin yemyeşil bahçesinde yer alan Sultanpark, bu yıl bayram coşkusunu oyunlar, atölyeler ve müzikle dolu bir çocuk şenliğine dönüştürüyor.

Doğanın kalbinde gerçekleşecek bu renkli organizasyon, çocukların enerjisini özgürce ortaya koyabileceği bir alan yaratıyor. Üstelik aileler de çocuklarının mutluluğuna eşlik ederek bu özel günü birlikte kutlama fırsatı buluyor.

Sultanpark’ta Renkli ve Eğlenceli Bir 23 Nisan

23 Nisan Çocuk Şenliği, Swissôtel’in doğayla bütünleşen geniş bahçesi Sultanpark’ta gerçekleşecek. Şehrin merkezinde yer alan bu yeşil alan, çocukların rahatça eğlenebileceği güvenli bir atmosfer sunuyor. Ayrıca açık hava ortamı, bayramın neşesini çok daha özgür ve enerjik bir şekilde yaşama imkanı sağlıyor.

Etkinlik boyunca minik misafirleri birbirinden eğlenceli aktiviteler bekliyor. Dans gösterileri, müzik performansları ve oyun alanları çocukların enerjisini ortaya çıkaracak. Bununla birlikte yaratıcı atölyeler çocukların hayal gücünü harekete geçirecek. Böylece hem eğlenceli hem de üretken bir bayram atmosferi ortaya çıkacak.

Çocuklar İçin Oyun, Atölye ve Müzik Dolu Bir Gün

Swissôtel The Bosphorus’un düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, gün boyunca hareketli ve neşeli bir program sunuyor. Organizasyon ekibi, çocukların farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikler hazırladı.

Örneğin yaratıcı sanat atölyeleri, çocukların kendi üretimlerini ortaya koymalarına imkan tanıyor. Ayrıca dans aktiviteleri ve müzik performansları çocukların ritim duygusunu harekete geçiriyor. Oyun alanları ise günün en hareketli noktalarından biri olacak.

Bununla birlikte etkinlik yalnızca çocuklara değil ailelere de hitap ediyor. Çünkü ebeveynler bu renkli atmosferde çocuklarının mutluluğunu paylaşma fırsatı yakalıyor. Böylece etkinlik, sadece bir eğlence günü değil aynı zamanda güçlü bir aile deneyimi yaratıyor.

İstanbul’da Aileler İçin Özel Bir Bayram Etkinliği

İstanbul’un en prestijli otellerinden biri olan Swissôtel The Bosphorus, bu organizasyonla 23 Nisan’ı şehirde farklı bir deneyime dönüştürüyor. Doğayla iç içe ortam, profesyonel organizasyon ve güvenli etkinlik alanı ailelerin rahat bir gün geçirmesini sağlıyor.

Etkinlik 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 12.00 – 16.00 arasında gerçekleşecek. Mekan olarak Swissôtel The Bosphorus’un bahçesinde yer alan Sultanpark kullanılacak.

Organizasyon kuralları kapsamında 3 yaş ve üzeri çocuklar bilete tabi olacak. Ayrıca minik misafirlerin etkinlik alanında ebeveynleriyle birlikte bulunması gerekecek.

23 Nisan’ın neşesini doğayla iç içe bir atmosferde yaşamak isteyen aileler için bu etkinlik güçlü bir alternatif sunuyor. Oyunlar, müzik, dans ve yaratıcılıkla dolu bu özel gün çocuklara unutulmaz bir bayram hatırası bırakmayı hedefliyor.

