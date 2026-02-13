“Aynı Masadayız” Sergisi Nişantaşı’nda Sanatı Hayatın İçine Taşıyor

Nişantaşı ve Teşvikiye hattının yeni buluşma noktalarından biri olan Kromozom Nişantaşı, sanat ve gastronomiyi aynı zeminde buluşturan güçlü bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Ömer Uğurluoğlu’nun üstlendiği “Aynı Masadayız” başlıklı grup sergisi, 2. edisyonuyla 12 Şubat’ta kapılarını açtı. Sergi, 12 Mart’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Bu seçki, yalnızca bir sergi deneyimi sunmuyor. Aynı zamanda gündelik hayatın ritmine karışan, izleyiciyi içine alan bir karşılaşma alanı yaratıyor. Böylece sanat, duvarla sınırlı bir temsil alanından çıkıyor ve hayatın akışına dahil oluyor.

Sanat Masaya Ortak Oluyor

“Aynı Masadayız” 2. Edisyon, Kromozom’un çok sesli ve dinamik kimliğinden besleniyor. Sergi, sanatı steril bir galeri atmosferine hapsetmek yerine, onu sosyal bir deneyimin parçası haline getiriyor. Bu nedenle izleyici, eserlerle mesafeli bir gözlem kurmuyor; aksine doğrudan temas ediyor.

Yemek yerken masaya eşlik eden bir iş, derin bir sohbet sırasında gözünüze takılan bir detay ya da beklenmedik bir karşılaşma… Sergi tam da bu doğal akışta şekilleniyor. Böylece sanat, izlenen bir nesne olmaktan çıkıyor ve yaşanan bir deneyime dönüşüyor.

Çok Sesli Bir Sanat Seçkisi

Sergide Ekin Keser, Chorus of Body, Melike, Ünal Baş ve Yuşa Dönmez’in eserleri yer alıyor. Her sanatçı kendi anlatı dilini ortaya koyarken, seçki ortak bir masa metaforunda buluşuyor. Bu masa, hem fiziksel hem de düşünsel bir paylaşım alanı yaratıyor.

Öte yandan küratör Ömer Uğurluoğlu, farklı disiplinleri ve üretim biçimlerini aynı zeminde bir araya getirerek kolektif bir diyalog kuruyor. Böylece sergi, bireysel anlatıları ortak bir deneyim etrafında topluyor.

12 Şubat – 12 Mart Arasında Ziyarete Açık

Kromozom Nişantaşı, sergiyi 12 Şubat – 12 Mart tarihleri arasında Pazartesi’den Cumartesi’ye 11:00–21:00 saatleri arasında ziyaretçilere sunuyor. Üstelik ziyaretçiler, sergiyi gezerken mekanın gastronomik deneyimini de keşfedebiliyor. Bu yönüyle etkinlik, sanat ve lezzeti aynı masa etrafında buluşturuyor.

Sonuç olarak “Aynı Masadayız”, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, dahil olmaya davet ediyor. Nişantaşı’nda sanatın gündelik hayatla iç içe geçtiği bu deneyim, şehrin kültür ajandasına güçlü bir katkı sunuyor.